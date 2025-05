Falla de Telmex perjudicó a comerciantes de Coahuila

Mauricio Tabe y la alcaldesa de la Miguel Hidalgo presentan un operativo conjunto de seguridad * Al poner en marcha el programa Blindar, el alcalde de la Miguel Hidalgo y la también activista y feminista señalan que durante su mandato el objetivo es brindar tranquilidad a todos los vecinos de ambas demarcaciones

MARTÍN AGUILAR

Con más de 50 unidades, entre cuatrimotos, motocicletas, un “Rino” y patrullas de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, y Mauricio Tabe, de la Miguel Hidalgo, reforzaron la seguridad y dieron el banderazo de salida del operativo conjunto “Blindar”.

“Hoy celebro está colaboración porque no venimos a prometer, venimos a demostrar”, expresa Rojo de la Vega.

Los alcaldes enfatizaron que el propósito del operativo es blindar las fronteras, con esto hacen referencia a lo que es Circuito Interior, las colonias Escandón y Condesa, por mencionar algunas colonias.

Y de esa manera poder combatir los delitos de alto impacto ayudando a las autoridades con las investigaciones, pero, sobre todo, para compartir información que ayude a resolverlos de mejor manera.

“La colaboración implica compartir información, todas las imágenes y todo el material que tengamos de nuestras cámaras de videovigilancia para dar seguimiento a todas las líneas de investigación sobre los delitos que ocurren tanto de un lado como de otro”, así lo señaló Mauricio Tabe.

Los alcaldes, en compañía de sus directores generales y jefes de seguridad, señalaron que buscan, durante su mandato, brindar seguridad a todos los vecinos de ambas alcaldías.

“El peligro es algo muy claro, la inseguridad no entiende de fronteras, las calles no nos dividen, al contrario, nos unen, los problemas no respetan y nosotros tampoco”, señaló la alcaldesa de Cuauhtémoc.

El mayor auge del operativo será los fines de semana debido a la afluencia de las personas de otras alcaldías que visitan Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; además de que se espera que en un futuro esta unión de fuerzas sea con las demás alcaldías vecinas y el municipio de Naucalpan.

La lluvia no fue impedimento para que Rojo y Tabe ondearan sus banderas para que más de 50 unidades se desplegaran con el fin de regresarles la paz a los habitantes de las alcaldías.

Luego del evento, los alcaldes no perdieron la oportunidad de tomarse la foto con los alcaldes, en una muestra más de que Ale Rojo y Mauricio Tabe mantienen la cercanía con la ciudadanía.