El traslado de los 26 generadores de violencia fue un golpe de autoridad: García Harfuch

Decisión del Consejo de Seguridad Nacional * Se acuerda con el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solicitar la pena de muerte * Los trasladados contaban con órdenes de extradición y acusaciones por delitos de tráfico de drogas y personas, homicidio, posesión de armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada

TOM ROMA

Omar García Harfuch, junto con el Gabinete de Seguridad de México, en conferencia de prensa, explica los motivos y cómo fue el envío de 26 presos mexicanos a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y delitos violentos.

Según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los 26 “representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos“, ya que, aún privados de su libertad, “continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas”.

Los 26, de acuerdo con las autoridades, desde prisión amenazaron a funcionarios y extendieron redes de corrupción e intimidación.

García Harfuch revela que tráfico de personas, homicidios, delitos con arma de fuego, delincuencia organizada y lavado de dinero son algunos de los delitos por los que contaban con órdenes de extradición de Estados Unidos.

Fueron capturados en México por privar de la vida a personas inocentes, coordinar ataques contra funcionarios, producir y distribuir drogas y generar violencia en comunidades enteras.

Es de resaltar que varios de los 26 criminales ya habían obtenido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, mientras que otros, recluidos en centros penales federales, aguardaban resoluciones similares que les permitirían ser trasladados a prisiones estatales con menor vigilancia, lo que aumentaba el riesgo de fuga.

García deja claro que “el traslado” se realizó bajo el más alto criterio de seguridad del país y “se trató de una decisión soberana, en atención a la Ley de Seguridad Nacional“, además de que no responde a ningún tipo de negociación.

Acompañado por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; y el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández; García Harfuch señala que esta acción se realizó en coordinación, cooperación y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos.

El titular de la SSPC anuncia que se acordó con el Departamento de Justicia de ese país no solicitar la pena de muerte.

Agrega que el traslado es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, en atención a la Ley de Seguridad Nacional, además de estar alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión para la protección del país.

Omar García explica que las 26 personas privadas de su libertad se encontraban recluidas en cinco centros penitenciarios federales y cuatro centros penitenciarios estatales, contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en EU, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos”, añade.

FUERON ACCIONES PARA DEFENDER A LA POBLACIÓN Y SOBERANÍA: GERTZ MANERO

En su intervención, el fiscal Gertz Manero señaló que estas acciones se realizan para defender a la población y la soberanía; “existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo”.

“La Ley de Seguridad Nacional viene desde el año 2005 y en su artículo quinto establece todas las premisas que son necesarias para actuar como estamos actuando. La base constitucional está en el Artículo 89 de la Constitución de la República y tenemos también las bases internacionales como la Convención de Palermo”, agrega.

Como parte de las labores de cooperación y respeto a la soberanía de ambas naciones, el traslado de dichas personas se realizó bajo los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos.

En este despliegue participaron 988 efectivos, 12 aeronaves y 90 vehículos.

Gertz Manero, fiscal general de la República, explicó que no fue un proceso de extradición.

“Estamos aplicando la Ley de Seguridad en su artículo quinto”, sentenció. Los funcionarios enfatizaron que no solicitarán la pena de muerte.

“Eso no se negocia. Nuestras leyes establecen con toda precisión que en México no existe ni se aplica la pena de muerte y en el caso de cualquier mexicano en cualquier país, nosotros lo vamos a defender en todas las instancias, no es materia de negociación, es una obligación constitucional”, afirma Gertz Manero.

La medida ocurre en medio de la presión de la administración de Donald Trump para desmantelar a los cárteles. Desde febrero de 2025, su gobierno ha designado a varios grupos criminales mexicanos como “organizaciones terroristas” y ha buscado acelerar la captura y entrega de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.

La embajada de EU en México reconoce el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en estas acciones conjuntas contra el narcotráfico.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reafirma el compromiso de garantizar la seguridad del pueblo de México.

LISTA COMPLETA DE LOS 26 FUGITIVOS ENTREGADOS

Enrique Arballo Talamantes.

Benito Barrios Maldonado.

Luis Raúl Castro Valenzuela “Chacho”.

Francisco Chávez.

Abdul Karim Conteh.

Baldomero Fernández Beltrán.

Ismael Enrique Fernández Vázquez.

Leobardo García Corrales.

Abigael González Valencia “Cuini”.

José Carlos Guzmán Bernal.

Anton Petrov Kulkin.

Roberto Omar López.

José Francisco Mendoza Gómez.

Hernán Domingo Ojeda López.

Daniel Pérez Rojas.

Juan Carlos Sánchez Gaytán.

David Fernando Vásquez Bejarano.

José Antonio Vivanco Hernández.

Mauro Alberto Núñez Ojeda.

Juan Carlos Félix Gastélum “El Chavo Félix”.

Jesús Guzmán Castro.

Pablo Edwin Huerta Nuño “Flaquito”.

Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

Kevin Gil Acosta.

Roberto Salazar.