Montoya y Batres, comprometidos en mejorar la calidad de vida de las personas
El alcalde y Martí Batres inauguran primera tienda SUPERISSSTE en el Edomex y en Naucalpan * La apertura de esta tienda es símbolo de colaboración entre el municipio, el gobierno federal y el ISSSTE, expresa el presidente municipal * Anuncia el director general que en Naucalpan se instalará una nueva clínica, como parte del resurgimiento del Instituto
El presidente municipal Isaac Montoya Márquez, junto con el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, inaugura la primera Tienda SUPERISSSTE en el Estado de México y en el municipio, en la zona del Toreo de Cuatro Caminos, donde señaló que la apertura de esta tienda es el restablecimiento de un compromiso de colaboración entre el municipio, el gobierno federal y el ISSSTE.
“Se coincide en el objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de las personas”, añade.
Autoridades del SUPERISSSTE, así como de la Secretaría de Agricultura y Leche para el Bienestar, también participaron en el corte del listón de la tienda, un hecho que representa el resurgimiento de estos establecimientos que traen beneficios a las comunidades con precios bajos y productos de calidad, además de opciones como la venta de Leche para el Bienestar y diversos productos nacionales y también producidos en México.
El alcalde de Naucalpan expresa que “es un gusto que seamos el primer municipio en el cual se abra una tienda de SUPERISSSTE en el Edomex. La inauguración de esta unidad en Lomas de Sotelo no es sólo el corte de un listón, es el restablecimiento de un compromiso. Es un recordatorio de que las instituciones pueden seguir sirviendo al pueblo con eficacia”.
Agrega que los gobiernos neoliberales desmantelaron estas tiendas que siempre apoyaron la economía familiar y se pronunció para que haya más establecimientos de este tipo en Naucalpan y el Estado de México.
Montoya Márquez destaca que en el contexto actual, donde el costo de la vida y la necesidad de apoyar la economía local son retos cotidianos, y que un espacio como este se acercan productos de calidad a precios accesibles, da impulso a proveedores nacionales y locales, se genera empleo y fortalece el tejido social.
Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, anuncia que en Naucalpan se instalará una nueva clínica del ISSSTE, como parte de este renacimiento de dicha institución que contempla la apertura de nuevas unidades médicas en diversas partes del país y que próximamente se realizará en el Estado de México, entidad gobernada por Delfina Gómez Álvarez.
“También está en nuestros planes hacer una nueva clínica del ISSSTE en Naucalpan. Ya comentamos con nuestro amigo Isaac Montoya, el objetivo de hacer una nueva clínica en Naucalpan, me da gusto comentarlo con ustedes”, agrega.
La directora de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow, recuerda que en el pasado se contabilizaban 375 tiendas que funcionaban como la cadena de autoservicio más grande de América Latina y con este resurgimiento se busca fortalecerlas para ofrecer artículos y servicios a precios competitivos.
Destaca que se trata de la tienda número 43 y la primera tienda en el Estado de México. También que se está dando acompañamiento a 583 empresas, de las cuales 65 ya comercializan sus productos y que se pasó de 58 a 94 servicios que se pueden realizar en las cajas, incluidos el retiro de efectivo, con una compra mínima de las tarjetas del bienestar.
Es de resaltar que las Tiendas SUPERISSSTE ofrecen una amplia gama de productos básicos para el hogar y la oficina, incluyendo alimentos, artículos de limpieza y cuidado personal. Estos establecimientos están abiertas al público en general.
El traslado de los 26 generadores de violencia fue un golpe de autoridad: García Harfuch
Decisión del Consejo de Seguridad Nacional * Se acuerda con el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solicitar la pena de muerte * Los trasladados contaban con órdenes de extradición y acusaciones por delitos de tráfico de drogas y personas, homicidio, posesión de armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada
Omar García Harfuch, junto con el Gabinete de Seguridad de México, en conferencia de prensa, explica los motivos y cómo fue el envío de 26 presos mexicanos a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y delitos violentos.
Según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los 26 “representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos“, ya que, aún privados de su libertad, “continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas”.
Los 26, de acuerdo con las autoridades, desde prisión amenazaron a funcionarios y extendieron redes de corrupción e intimidación.
García Harfuch revela que tráfico de personas, homicidios, delitos con arma de fuego, delincuencia organizada y lavado de dinero son algunos de los delitos por los que contaban con órdenes de extradición de Estados Unidos.
Fueron capturados en México por privar de la vida a personas inocentes, coordinar ataques contra funcionarios, producir y distribuir drogas y generar violencia en comunidades enteras.
Es de resaltar que varios de los 26 criminales ya habían obtenido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, mientras que otros, recluidos en centros penales federales, aguardaban resoluciones similares que les permitirían ser trasladados a prisiones estatales con menor vigilancia, lo que aumentaba el riesgo de fuga.
García deja claro que “el traslado” se realizó bajo el más alto criterio de seguridad del país y “se trató de una decisión soberana, en atención a la Ley de Seguridad Nacional“, además de que no responde a ningún tipo de negociación.
Acompañado por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; y el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández; García Harfuch señala que esta acción se realizó en coordinación, cooperación y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos.
El titular de la SSPC anuncia que se acordó con el Departamento de Justicia de ese país no solicitar la pena de muerte.
Agrega que el traslado es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, en atención a la Ley de Seguridad Nacional, además de estar alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión para la protección del país.
Omar García explica que las 26 personas privadas de su libertad se encontraban recluidas en cinco centros penitenciarios federales y cuatro centros penitenciarios estatales, contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en EU, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos”, añade.
FUERON ACCIONES PARA DEFENDER A LA POBLACIÓN Y SOBERANÍA: GERTZ MANERO
En su intervención, el fiscal Gertz Manero señaló que estas acciones se realizan para defender a la población y la soberanía; “existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo”.
“La Ley de Seguridad Nacional viene desde el año 2005 y en su artículo quinto establece todas las premisas que son necesarias para actuar como estamos actuando. La base constitucional está en el Artículo 89 de la Constitución de la República y tenemos también las bases internacionales como la Convención de Palermo”, agrega.
Como parte de las labores de cooperación y respeto a la soberanía de ambas naciones, el traslado de dichas personas se realizó bajo los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos.
En este despliegue participaron 988 efectivos, 12 aeronaves y 90 vehículos.
Gertz Manero, fiscal general de la República, explicó que no fue un proceso de extradición.
“Estamos aplicando la Ley de Seguridad en su artículo quinto”, sentenció. Los funcionarios enfatizaron que no solicitarán la pena de muerte.
“Eso no se negocia. Nuestras leyes establecen con toda precisión que en México no existe ni se aplica la pena de muerte y en el caso de cualquier mexicano en cualquier país, nosotros lo vamos a defender en todas las instancias, no es materia de negociación, es una obligación constitucional”, afirma Gertz Manero.
La medida ocurre en medio de la presión de la administración de Donald Trump para desmantelar a los cárteles. Desde febrero de 2025, su gobierno ha designado a varios grupos criminales mexicanos como “organizaciones terroristas” y ha buscado acelerar la captura y entrega de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.
La embajada de EU en México reconoce el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en estas acciones conjuntas contra el narcotráfico.
Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reafirma el compromiso de garantizar la seguridad del pueblo de México.
LISTA COMPLETA DE LOS 26 FUGITIVOS ENTREGADOS
Enrique Arballo Talamantes.
Benito Barrios Maldonado.
Luis Raúl Castro Valenzuela “Chacho”.
Francisco Chávez.
Abdul Karim Conteh.
Baldomero Fernández Beltrán.
Ismael Enrique Fernández Vázquez.
Leobardo García Corrales.
Abigael González Valencia “Cuini”.
José Carlos Guzmán Bernal.
Anton Petrov Kulkin.
Roberto Omar López.
José Francisco Mendoza Gómez.
Hernán Domingo Ojeda López.
Daniel Pérez Rojas.
Juan Carlos Sánchez Gaytán.
David Fernando Vásquez Bejarano.
José Antonio Vivanco Hernández.
Mauro Alberto Núñez Ojeda.
Juan Carlos Félix Gastélum “El Chavo Félix”.
Jesús Guzmán Castro.
Pablo Edwin Huerta Nuño “Flaquito”.
Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
Kevin Gil Acosta.
Roberto Salazar.
Romina es mucha vitamina: Lleva 43 mediciones como la mejor alcaldesa del Estado de México
En 20 ocasiones ha sido el primer lugar a nivel nacional * “Todas las encuestas confirman que contamos con una de las aprobaciones más altas del país; seguiremos trabajando 24/7 para que nuestro municipio avance y sea ejemplo nacional”, expresa Romina Contreras Carrasco
Al César lo del César… Romina Contreras Carrasco, alcaldesa de Huixquilucan, Estado de México, gracias a su trabajo y dedicación en pro de sus gobernados, pone a su municipio como referente en el Estado de México y uno de los mejores a nivel nacional.
Diversas encuestas colocan a la presidenta municipal de Huixquilucan en la primera posición a nivel estatal en aprobación ciudadana, desempeño, confianza, seguridad, servicios públicos, infraestructura y cercanía con la población.
En ese sentido, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, señala que Huixquilucan es el municipio con mejores servicios, mayor recaudación y menor inseguridad.
Según mediciones de Rubrum, Demoscopia Digital y Digital Electoralia, correspondientes a julio, suma Contreras Carrasco 43 ocasiones consecutivas como la mejor evaluada en el Estado de México y 20 veces en el primer lugar nacional.
En la encuesta más reciente de Rubrum, ocupa la segunda posición entre las alcaldesas de todo el país; mientras que Demoscopia Digital le otorga 66.7 por ciento de aprobación y Electoralia la califica con 7.2 en una escala del 1 al 10.
Romina Contreras destaca que, en sus 43 meses de gestión, Huixquilucan se ha consolidado como referente nacional con programas como “Acción por la Educación” y “Huixquilucan Contigo 24/7”, además de un amplio plan de obra pública y acciones de seguridad.
“Todas las encuestas confirman que contamos con una de las aprobaciones más altas del país; seguiremos trabajando 24/7 para que nuestro municipio avance y sea ejemplo nacional”, asegura la alcaldesa.
Es fundamental la cercanía con la gente: Azucena Cisneros
Hay cierre de filas en seguridad con las fuerzas federales * La alcaldesa recorre calles con Marina y Guardia Nacional * En los sectores, policías deberán tocar puertas y mostrar compromiso social
Junto a elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la policía municipal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss realizó toque de puertas en la colonia El Chamizal, al asegurar que hay un cierre de filas con las fuerzas federales para mejorar la seguridad, generar confianza y estar cerca de la ciudadanía.
La presidenta municipal recorrió las calles Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán Valdez para presentar a los policías asignados a ese sector y a los de corporaciones federales, quienes también realizarán labores de proximidad social.
Agregó que los uniformados municipales están para servir a la población y no para servirse de ella, por lo que pidió a los vecinos tener confianza y acercarse a los elementos del sector, quienes están para ayudarlos.
En el pase de lista a uniformados del Sector 2, reconoció que, aunque se ha avanzado en la efectividad policial, aún prevalece la desconfianza ciudadana por las dañinas prácticas del pasado; por ello, es fundamental la cercanía con la gente.
“Los policías municipales, con la Guardia Nacional, con Marina, formamos un solo equipo en un cierre de filas y trabajamos coordinadamente como nunca en la historia de Ecatepec, en las mañanas trabajamos en la entrega de patrullas en los cuadrantes, anunciando qué policías están asignados, hablando con los jefes de sector y de turno sobre el gran compromiso que debe existir con la ciudadanía”, enfatiza.
Cisneros Coss subrayó que debe haber fuerza, inteligencia y estrategia para combatir el delito, pero también sensibilidad, cercanía con policías para la protección de los ciudadanos y mostrar autoridad moral en su desempeño.
La presidenta municipal anuncia que los uniformados harán toque de puertas de manera permanente, junto a fuerzas federales, para informar a la gente quiénes son los jefes de sector y de turno, y los números donde pueden ser localizados, así como el medio para realizar denuncias de extorsiones o delitos de alto impacto.
Frente a los elementos asignados al Sector 2, que comprende nueve cuadrantes, Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, afirma que para avanzar en la seguridad es fundamental mantener una proximidad social como mecanismo de prevención del delito en las comunidades y exhortó a honrar el uniforme y apegarse a las normas para dar resultados efectivos.
