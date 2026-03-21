NACIONAL
Bloqueos en la López Portillo tiene nombre y apellidos: Sonia Itzel Gutiérrez Olvera
La hija del exalcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, pretende sacar raja política y beneficios personales
ALFREDO IBÁÑEZ
Miles de automovilistas se han visto afectados por los bloqueos que ayer y hoy llevaron a cabo personas en la Vía José López Portillo, los inconformes exigen la reapertura de los centros de rehabilitación clausurados por la Fiscalía Mexiquense, protestas promovidas por Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, hija del exalcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, los cuales son dueños de anexos.
Por segundo día consecutivo un grupo 30 manifestantes bloquearon por espacio de dos horas dicha vialidad con lo que se afectó a automovilistas y usuarios del transporte público que regresaban a sus domicilios después de su jornada laboral.
Entre los manifestantes se encontraba Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, hija del exalcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, quien daba instrucciones a operadores de anexos como Fernanda Reyes, de la Clínica Santa Elena, y a Rodrigo Moreno.
Pese a que las autoridades del gobierno estatal, la Fiscalía y autoridades municipales han tenido la disposición de atenderlos; estos pretenden sacar beneficios personales.
El fiscal regional de Ecatepec, Mario Guerrero López, ofreció una mesa de trabajo en las oficinas de la dependencia para atender las demandas de los afectados.
Sin embargo, la operación de este tipo de anexos en la mayoría de los casos es irregular y con abusos y maltratos hacia los internos.
NACIONAL
Azucena Cisneros, síndicos y regidores fortalecen las políticas públicas
En Ecatepec, aprueba Cabildo el Reglamento de Consejos de Paz y Comités Vecinales
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, así como síndicos y regidores aprobaron el Reglamento de los Consejos de Paz y Comités Vecinales, a fin de fortalecer la coordinación, planeación y seguimiento de las políticas públicas en cultura de paz, prevención de la violencia, reconstrucción del tejido social y justicia cívica.
Los funcionarios votaron a favor de dicho Reglamento con base a los dictámenes emitidos por las comisiones edilicias de Mejora Regulatoria, de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.
Durante la novena sesión de Cabildo se destacó que uno de los objetivos del Consejo Municipal es proponer, coordinar y dar seguimiento al Plan Municipal de Cultura de Paz y Justicia Cívica, alineado al Plan de Desarrollo Municipal y al Programa Municipal de Seguridad Pública.
En la sesión también se aprobó el acuerdo por el que se autoriza la modificación, por causas de interés público, de su similar número 128/2025 aprobado en la sesión del 5 de junio de 2025, consistente en obtener la extinción de la autorización de apertura de vialidades y subdivisión de áreas remanentes del predio denominado “Los Muertos”, que se ubica en la población de Santa María Chiconautla.
Asimismo, el acuerdo por el que se autoriza la modificación, por causas de interés público, de su similar número 23/2026 aprobado en sesión del 5 de febrero de 2026, consistente en obtener la extinción de la autorización de subdivisión por Causa de Utilidad Pública del predio ubicado en avenida Carlos Hank González (antes avenida Central) manzana 91, lote 1 del fraccionamiento Jardines de Morelos, Sección Lagos.
Además, se aprobó el acuerdo número 059/2026 mediante el cual el Ayuntamiento autoriza por causas de utilidad pública que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
De este modo se autoriza la desafectación del servicio público y la desincorporación del patrimonio inmobiliario municipal de la fracción identificada como Lote B, con superficie de 2 mil 752.44 metros cuadrados, del predio denominado “Ejército del Trabajo II”, ubicado en avenida Valle del Júcar (avenida Lázaro Cárdenas), colonia Ejército del Trabajo II, para ser donado a favor del IMSS, que establecerá un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI).
También se aprobó, que la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss celebre el contrato de donación con dicho instituto.
NACIONAL
Llegará la justicia social a naucalpenses: Isaac Montoya
Con Huellas de la Transformación se recupera el 70% de las comunidades abandonadas por quienes gobernaban Naucalpan * En Santa Cruz del Monte el alcalde entrega parque recuperado y rehabilitado * El Gobierno de Naucalpan avanza en más espacios iluminados y propicios para la convivencia comunitaria y acrecentar los territorios de paz.
EL TOPO
“Vamos dejando Huellas de la Transformación, pretendemos llegar a todas y cada una de las comunidades de Naucalpan, colonias, fraccionamientos, pueblos y sus respectivos barrios, porque quienes gobernaban antes que nosotros, dejaron en el abandono al 70% de las comunidades”, expresa el alcalde Isaac Montoya Márquez, en Santa Cruz del Monte, al entregar un parque recuperado y rehabilitado.
El presidente municipal, a través del programa Huellas de la Transformación, entrega el parque de la calle Cruz del Campo Santo a las y los vecinos de Santa Cruz del Monte, un espacio rehabilitado y recuperado, con juegos infantiles y bancas en las que la comunidad ahora pasa momentos de esparcimiento y convivencia social.
Acompañado de servidores públicos municipales y de la comunidad enfatiza: “Queremos llevar la justicia social que también se había quedado pendiente durante tantos años”.
Este espacio se encontraba desaprovechado y en una semana fue recuperado como parte de las acciones que el alcalde realiza para recuperar e iluminar más espacios y que sean propicios para la convivencia comunitaria y acrecentar los territorios de paz.
Recalca que se trata de un trabajo integral en el que se acude con las diferentes instancias de gobierno como servicios públicos, obras públicas, desarrollo urbano y OAPAS, entre otros, para atender las problemáticas que nunca fueron atendidas.
“Lo que queremos, nuestro objetivo es lograr una transformación que no se quede en la narrativa ni en el discurso, sino que se traduzca en que ustedes tengan una mejor calidad de vida”, añade Montoya Márquez a vecinos.
Del mismo modo, asegura que se tienen planes para rehabilitar y pavimentar la avenida Santa Cruz y contar con una mejor vialidad.
El alcalde informa que, para Santa Cruz del Monte, este año se contemplan dos acciones en materia hídrica como bombas nuevas para el pozo y tanque que abastece a esta comunidad con el suministro de agua.
En Santa Cruz del Monte, las y los trabajadores de Servicios Públicos llevaron a cabo la instalación de 20 luminarias y 2 postes, bacheo con 39 toneladas de mezcla asfáltica, chaponeo, arañado, desorille y papeleo, barrido manual y mecánico, colocación de malla; demolición y reconstrucción de escaleras y rampa, así como la reparación de área de juegos e instalación de tezontle; rehabilitación de cancha: pinta de paredes, pinta de juegos, herrería, bardas, guarnición y balizamiento, y la recolección de más de 8 toneladas de residuos sólidos.
NACIONAL
Gobierno capitalino bloquea el trabajo de la alcaldía Cuauhtémoc: Ale Rojo
Derrumbe del edificio de San Antonio Abad, enésima “guerra sucia” en contra de Rojo de la Vega Piccolo * Le preocupa a Morena la puntera de las encuestas en la Ciudad de México, en donde la alcaldesa goza de preferencia ciudadana * Foro Alicia, estatuas del Che Guevara y Fidel Castro, el viaje a España, reinstalación del concejal… y lo que falta * La mandataria exhibe oficios y marco legal sobre la autorización, supervisión y responsabilidades en la demolición
EL TOPO
Se desata una nueva cargada del oficialismo en contra de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc… y todo por bajarla de la preferencia ciudadana.
Rojo de la Vega Piccolo es una piedrita en el zapato de Morena, que para muchos expertos ya no es una piedrita sino una rocota.
La 4T busca por todos los medios bajarla del liderazgo en las encuestas, y para eso utiliza cualquier recurso o argucio legal… y ejemplos hay muchos: Foro Alicia, estatuas Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, el viaje a España, reinstalación del concejal… y en todos ha salido avante Alessandra Rojo de la Vega, una persona que más que política es una activista y feminista, su ADN que lo trae en la sangre, una protectora de las mujeres en toda la extensión de la palabra.
Ahora sale un nuevo caso para atacar a Rojo de la Vega: el derrumbe del edificio de San Antonio Abad, en donde lamentablemente perdieron la vida tres personas.
La cargada oficial está con todo y Ale Rojo está lista para defender su verdad, y agallas no le faltan, pues es una entrona y guerrera para luchar contra la injusticia.
El caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), quien ya inició investigación y determinará si hay sanción penal o administrativa.
Una papa caliente para la FGJCDMX, pues deberá demostrar independencia y actuar con legalidad en el marco de la ley.
BLOQUEO AL TRABAJO DE LA CUAUHTÉMOC
Rojo de la Vega Piccolo exhibe documentos que demuestran que la alcaldía Cuauhtémoc ha solicitado -tras denuncias vecinales- llevar a cabo visitas de verificación en 6 de los 17 inmuebles que se encuentran en proceso de demolición en la demarcación y que se encuentran bajo el esquema de “Acuerdo de facilidades”, sin embargo, dichas visitas no han sido permitidas bajo el argumento de que son competencia del Gobierno de la Ciudad de México.
“En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones bajo este mismo acuerdo de facilidades. ¿Qué creen? En seis de ellas no nos han dejado verificar. ¿La razón? Porque tienen acuerdo de facilidades administrativas, sólo el gobierno de la ciudad puede verificar esas obras. Solo ellos. Aquí están los oficios y las pruebas”, añade Alessandra Rojo de la Vega al tiempo de mostrar en pantalla los documentos que acreditan lo mencionado.
Tres personas murieron tras el colapso de un inmueble en proceso de demolición en San Antonio Abad. “Esto no se politiza, se respeta”, afirma la alcaldesa al ofrecer un mensaje ante medios de comunicación en el que presenta documentos y explica la actuación de la alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México.
La alcaldesa señala que la demolición contaba con autorización del gobierno central y no de la alcaldía. De acuerdo con lo expuesto, dicho permiso no sólo autorizaba la intervención del inmueble, sino que establecía la obligación de supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad tanto del edificio como de las zonas aledañas.
“Esa demolición tenía permiso del gobierno de la ciudad, no de la alcaldía. Y ese permiso implicaba responsabilidades claras”, agrega.
Durante la conferencia, Rojo de la Vega expuso -con pruebas documentales-, que estas autorizaciones se otorgan a partir del denominado “acuerdo de facilidades”, derivado de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, creada tras el sismo de 2017. Este mecanismo permite realizar demoliciones bajo un esquema excepcional.
Según los documentos presentados, en su actualización más reciente -publicada en 2025- dicho acuerdo permite llevar a cabo demoliciones incluso sin cumplir con algunos requisitos, como contar con un programa de protección civil.
Asimismo, establece que la supervisión, coordinación y responsabilidad de las demoliciones recaen en la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México (Sevivienda) y en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
“Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad”, enfatiza la también activista.
De acuerdo con documentos que obran en los archivos de la alcaldía, se demuestra que cuando la empresa responsable solicita permiso para la demolición, se identificaron riesgos para la seguridad de las y los vecinos, por lo que se determinó no autorizarla en ese momento.
Días después -relata la alcaldesa- el gobierno central autorizó la demolición bajo el esquema del acuerdo de facilidades, pese a los señalamientos realizados por la alcaldía.
Ale Rojo también explica que las labores de verificación en obra no dependen directamente de la alcaldía, sino del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), organismo del Gobierno de la Ciudad de México encargado de realizar las inspecciones.
Señala que la alcaldía ha solicitado formalmente acompañamiento para llevar a cabo verificaciones; sin embargo, el propio instituto informa que no cuenta con personal suficiente para atender la totalidad de estas solicitudes, por lo que, de octubre 2025 a la fecha, hay cientos de solicitudes que no han sido atendidas por el Invea.
La edil se refirió a la atención del único trabajador que sobrevivió al colapso, quien fue trasladado inicialmente por personal de Protección Civil de la alcaldía para recibir atención médica al Hospital Rubén Leñero.
Expresa que, ante las condiciones en las que posteriormente fue dado de alta, se brindó apoyo para garantizar su atención y resguardar su integridad. “Aquí lo importante es la vida de las personas. El servicio público es resolver”, añade.
La también feminista lamenta que, en lugar de asumir responsabilidades, el tema ha sido llevado al terreno político. “Aquí hay documentos, aquí hay normas y aquí hay hechos. La verdad está sobre la mesa”, añade.
Rojo de la Vega reitera su disposición a colaborar institucionalmente y subraya la necesidad de revisar los mecanismos vigentes para evitar que estos hechos se repitan.
INVESTIGACIÓN EN CURSO PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES
La FGJCDMX ya inició una investigación para determinar responsabilidades administrativas o penales tras el colapso del inmueble.
Ambas partes han anunciado que presentarán pruebas documentales, en un caso que evidencia tensiones institucionales y posibles vacíos en la coordinación entre niveles de gobierno.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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