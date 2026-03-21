Sumamos esfuerzos para que los beneficios lleguen a los más necesitados: Pérez Cruz

El Gobierno del Estado de México, en coordinación con el Ayuntamiento de Tlalnepantla, impulsan las “Caravanas Itinerantes por la Justicia Social” * Fortalecen coordinación para acercar trámites y servicios estatales a las comunidades * El programa estatal ofrece más de 125 trámites de diversas dependencias en un solo punto para beneficio de las familias * El alcalde Pérez Cruz anuncia la construcción de un arcotecho en la Plaza Hidalgo

EL TOPO

Con el objetivo de facilitar el acceso a derechos y servicios fundamentales, el Gobierno del Estado de México, en estrecha colaboración con la administración municipal de Tlalnepantla, que encabeza Raciel Pérez Cruz, dio inicio a las “Caravanas Itinerantes por la Justicia Social”.

Este programa busca acercar a las y los mexiquenses trámites que anteriormente requerían traslados prolongados, lo que permite consolidar una política de atención directa y eficiente en el territorio.

El alcalde Raciel Pérez Cruz subraya que la disposición del gobierno local es sumar esfuerzos para que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan, garantizando que el municipio sea un facilitador para la implementación exitosa de las estrategias estatales en la región.

Durante el acto de apertura en la Plaza Hidalgo de San Juan Ixhuatepec, se destaca que esta iniciativa permite a la ciudadanía acceder a servicios de más de 25 dependencias, entre las que destacan: Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (Consejería Jurídica); Registro Civil; Instituto de la Defensoría Pública; Instituto de la Función Registral (IFREM); Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex).

En el marco de esta jornada, el presidente municipal anuncia que, como parte de las mejoras en la parte Oriente, se iniciará próximamente la construcción de un arcotecho en la Plaza Hidalgo.

Esta obra de infraestructura permitirá que el espacio cuente con mejores condiciones para albergar eventos de servicio público y convivencia social, protegiendo a los asistentes de las inclemencias del tiempo y dignificando este punto de encuentro en Tlalnepantla Oriente.

Los asistentes pueden realizar trámites como actas de nacimiento, asesoría para testamentos, corrección de datos personales y mediación de conflictos, todo en un mismo espacio y con el respaldo de personal especializado de la administración estatal.

La suma de voluntades entre el gobierno estatal y el municipal reafirma el compromiso de trabajar de manera conjunta para reducir el rezago administrativo.