NACIONAL
Sumamos esfuerzos para que los beneficios lleguen a los más necesitados: Pérez Cruz
El Gobierno del Estado de México, en coordinación con el Ayuntamiento de Tlalnepantla, impulsan las “Caravanas Itinerantes por la Justicia Social” * Fortalecen coordinación para acercar trámites y servicios estatales a las comunidades * El programa estatal ofrece más de 125 trámites de diversas dependencias en un solo punto para beneficio de las familias * El alcalde Pérez Cruz anuncia la construcción de un arcotecho en la Plaza Hidalgo
EL TOPO
Con el objetivo de facilitar el acceso a derechos y servicios fundamentales, el Gobierno del Estado de México, en estrecha colaboración con la administración municipal de Tlalnepantla, que encabeza Raciel Pérez Cruz, dio inicio a las “Caravanas Itinerantes por la Justicia Social”.
Este programa busca acercar a las y los mexiquenses trámites que anteriormente requerían traslados prolongados, lo que permite consolidar una política de atención directa y eficiente en el territorio.
El alcalde Raciel Pérez Cruz subraya que la disposición del gobierno local es sumar esfuerzos para que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan, garantizando que el municipio sea un facilitador para la implementación exitosa de las estrategias estatales en la región.
Durante el acto de apertura en la Plaza Hidalgo de San Juan Ixhuatepec, se destaca que esta iniciativa permite a la ciudadanía acceder a servicios de más de 25 dependencias, entre las que destacan: Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (Consejería Jurídica); Registro Civil; Instituto de la Defensoría Pública; Instituto de la Función Registral (IFREM); Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex).
En el marco de esta jornada, el presidente municipal anuncia que, como parte de las mejoras en la parte Oriente, se iniciará próximamente la construcción de un arcotecho en la Plaza Hidalgo.
Esta obra de infraestructura permitirá que el espacio cuente con mejores condiciones para albergar eventos de servicio público y convivencia social, protegiendo a los asistentes de las inclemencias del tiempo y dignificando este punto de encuentro en Tlalnepantla Oriente.
Los asistentes pueden realizar trámites como actas de nacimiento, asesoría para testamentos, corrección de datos personales y mediación de conflictos, todo en un mismo espacio y con el respaldo de personal especializado de la administración estatal.
La suma de voluntades entre el gobierno estatal y el municipal reafirma el compromiso de trabajar de manera conjunta para reducir el rezago administrativo.
NACIONAL
Bloqueos en la López Portillo tiene nombre y apellidos: Sonia Itzel Gutiérrez Olvera
La hija del exalcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, pretende sacar raja política y beneficios personales
ALFREDO IBÁÑEZ
Miles de automovilistas se han visto afectados por los bloqueos que ayer y hoy llevaron a cabo personas en la Vía José López Portillo, los inconformes exigen la reapertura de los centros de rehabilitación clausurados por la Fiscalía Mexiquense, protestas promovidas por Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, hija del exalcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, los cuales son dueños de anexos.
Por segundo día consecutivo un grupo 30 manifestantes bloquearon por espacio de dos horas dicha vialidad con lo que se afectó a automovilistas y usuarios del transporte público que regresaban a sus domicilios después de su jornada laboral.
Entre los manifestantes se encontraba Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, hija del exalcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, quien daba instrucciones a operadores de anexos como Fernanda Reyes, de la Clínica Santa Elena, y a Rodrigo Moreno.
Pese a que las autoridades del gobierno estatal, la Fiscalía y autoridades municipales han tenido la disposición de atenderlos; estos pretenden sacar beneficios personales.
El fiscal regional de Ecatepec, Mario Guerrero López, ofreció una mesa de trabajo en las oficinas de la dependencia para atender las demandas de los afectados.
Sin embargo, la operación de este tipo de anexos en la mayoría de los casos es irregular y con abusos y maltratos hacia los internos.
NACIONAL
Azucena Cisneros, síndicos y regidores fortalecen las políticas públicas
En Ecatepec, aprueba Cabildo el Reglamento de Consejos de Paz y Comités Vecinales
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, así como síndicos y regidores aprobaron el Reglamento de los Consejos de Paz y Comités Vecinales, a fin de fortalecer la coordinación, planeación y seguimiento de las políticas públicas en cultura de paz, prevención de la violencia, reconstrucción del tejido social y justicia cívica.
Los funcionarios votaron a favor de dicho Reglamento con base a los dictámenes emitidos por las comisiones edilicias de Mejora Regulatoria, de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.
Durante la novena sesión de Cabildo se destacó que uno de los objetivos del Consejo Municipal es proponer, coordinar y dar seguimiento al Plan Municipal de Cultura de Paz y Justicia Cívica, alineado al Plan de Desarrollo Municipal y al Programa Municipal de Seguridad Pública.
En la sesión también se aprobó el acuerdo por el que se autoriza la modificación, por causas de interés público, de su similar número 128/2025 aprobado en la sesión del 5 de junio de 2025, consistente en obtener la extinción de la autorización de apertura de vialidades y subdivisión de áreas remanentes del predio denominado “Los Muertos”, que se ubica en la población de Santa María Chiconautla.
Asimismo, el acuerdo por el que se autoriza la modificación, por causas de interés público, de su similar número 23/2026 aprobado en sesión del 5 de febrero de 2026, consistente en obtener la extinción de la autorización de subdivisión por Causa de Utilidad Pública del predio ubicado en avenida Carlos Hank González (antes avenida Central) manzana 91, lote 1 del fraccionamiento Jardines de Morelos, Sección Lagos.
Además, se aprobó el acuerdo número 059/2026 mediante el cual el Ayuntamiento autoriza por causas de utilidad pública que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
De este modo se autoriza la desafectación del servicio público y la desincorporación del patrimonio inmobiliario municipal de la fracción identificada como Lote B, con superficie de 2 mil 752.44 metros cuadrados, del predio denominado “Ejército del Trabajo II”, ubicado en avenida Valle del Júcar (avenida Lázaro Cárdenas), colonia Ejército del Trabajo II, para ser donado a favor del IMSS, que establecerá un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI).
También se aprobó, que la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss celebre el contrato de donación con dicho instituto.
NACIONAL
Llegará la justicia social a naucalpenses: Isaac Montoya
Con Huellas de la Transformación se recupera el 70% de las comunidades abandonadas por quienes gobernaban Naucalpan * En Santa Cruz del Monte el alcalde entrega parque recuperado y rehabilitado * El Gobierno de Naucalpan avanza en más espacios iluminados y propicios para la convivencia comunitaria y acrecentar los territorios de paz.
EL TOPO
“Vamos dejando Huellas de la Transformación, pretendemos llegar a todas y cada una de las comunidades de Naucalpan, colonias, fraccionamientos, pueblos y sus respectivos barrios, porque quienes gobernaban antes que nosotros, dejaron en el abandono al 70% de las comunidades”, expresa el alcalde Isaac Montoya Márquez, en Santa Cruz del Monte, al entregar un parque recuperado y rehabilitado.
El presidente municipal, a través del programa Huellas de la Transformación, entrega el parque de la calle Cruz del Campo Santo a las y los vecinos de Santa Cruz del Monte, un espacio rehabilitado y recuperado, con juegos infantiles y bancas en las que la comunidad ahora pasa momentos de esparcimiento y convivencia social.
Acompañado de servidores públicos municipales y de la comunidad enfatiza: “Queremos llevar la justicia social que también se había quedado pendiente durante tantos años”.
Este espacio se encontraba desaprovechado y en una semana fue recuperado como parte de las acciones que el alcalde realiza para recuperar e iluminar más espacios y que sean propicios para la convivencia comunitaria y acrecentar los territorios de paz.
Recalca que se trata de un trabajo integral en el que se acude con las diferentes instancias de gobierno como servicios públicos, obras públicas, desarrollo urbano y OAPAS, entre otros, para atender las problemáticas que nunca fueron atendidas.
“Lo que queremos, nuestro objetivo es lograr una transformación que no se quede en la narrativa ni en el discurso, sino que se traduzca en que ustedes tengan una mejor calidad de vida”, añade Montoya Márquez a vecinos.
Del mismo modo, asegura que se tienen planes para rehabilitar y pavimentar la avenida Santa Cruz y contar con una mejor vialidad.
El alcalde informa que, para Santa Cruz del Monte, este año se contemplan dos acciones en materia hídrica como bombas nuevas para el pozo y tanque que abastece a esta comunidad con el suministro de agua.
En Santa Cruz del Monte, las y los trabajadores de Servicios Públicos llevaron a cabo la instalación de 20 luminarias y 2 postes, bacheo con 39 toneladas de mezcla asfáltica, chaponeo, arañado, desorille y papeleo, barrido manual y mecánico, colocación de malla; demolición y reconstrucción de escaleras y rampa, así como la reparación de área de juegos e instalación de tezontle; rehabilitación de cancha: pinta de paredes, pinta de juegos, herrería, bardas, guarnición y balizamiento, y la recolección de más de 8 toneladas de residuos sólidos.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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