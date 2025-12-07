TÓPICOS POLÍTICOS
Al Rojo vivo el miedo de Morena
Con la fabricación de pruebas buscan la destitución de la alcaldesa de la Cuauhtémoc * Contra viento y marea está firme La Resistencia de la también activista y feminista
EL TOPO
Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la “guerra sucia” contra Alessandra Rojo de la Vega Piccolo no tiene fin, pero también La Resistencia de la activista no tiene vigencia.
Ejemplos de ataques contra la alcaldesa de Cuauhtémoc hay muchos: Estatuas de Che Guevara y Fidel Castro, Foro Alicia, sólo por mencionar algunos.
Pero ahora la 4T se lanza a fondo: Hay un intento de destitución impulsado desde el Congreso de la Ciudad de México, luego de que legisladores presentaron un punto de acuerdo para integrar una comisión especial que investigue su presunta participación en una manifestación reciente.
Una pregunta que surge es: ¿Acaso no hubo hechos de violencia en marchas organizadas cuando el oficialismo era oposición? Todo mundo sabe que siempre hay infiltrados que tienen la misión de reventar las movilizaciones.
¿Por qué no se investiga en las manifestaciones del 2 de octubre, de Ayotzinapa? ¿Quiénes están detrás de estas marchas?
Siempre hay violencia y no pasa nada, el gobierno lo permite, se agrede a policías y estos tienen la indicación de no responder a la violencia, por lo que destituir a Alessandra Rojo de la Vega por una movilización como que no se considera una razón de peso.
Otra pregunta: ¿Habrá castigo por la represión policial a los marchistas? Aclaro, y repito, es pregunta.
Rojo de la Vega Piccolo señala que se le atribuyeron chats y testimonios que calificó como falsos, y asegura que intentan por todos los medios arrebatarle a la mala la alcaldía.
Un dato a resaltar es que no existe denuncia formal ni carpeta de investigación en la Fiscalía capitalina sobre los hechos mencionados.
JUICIO POLÍTICO SIN PRUEBA ALGUNA
Rojo de la Vega comparó la situación que vive con el proceso de desafuero impulsado contra Andrés Manuel López Obrador en 2005.
También acusó a los gobiernos federal y capitalino de respaldar la creación de la comisión legislativa para avanzar hacia un juicio político “sin prueba alguna”.
Y lo que es peor: Destituirla sin defensa alguna.
Pero Ale Rojo es una guerrera y valiente, firme en sus ideas y convicciones, por lo que está lista para dar la pelea.
“A mí me quieren callar con mentiras. A ti te quieren intimidar. A México lo quieren someter. Pero no cuentan con algo: Somos más, somos libres y no nos vamos a doblar”, expresa de manera categórica.
Rojo señala que diariamente recibe ataques, un “síntoma claro de un poder que ya perdió la vergüenza, la orden viene desde arriba”.
Rojo de la Vega Piccolo compartió un video en sus redes sociales señalando que la posibilidad de ser destituida de su cargo “es probable, tienen mayoría, no necesitan pruebas porque ya tomaron la decisión antes de siquiera escuchar”.
Rojo de la Vega señala que a situación política en la que se encuentra no es algo nuevo.
“México ya lo vio antes, en el 2005 el fundador de Morena -también expresidente de México- López Obrador enfrentó un juicio político, él señaló que era un ataque para callarlo, para quitarlo del camino, para destruirlo políticamente, 20 años después, los que se decían perseguidos se convirtieron en perseguidores y ahora quieren hacer lo mismo… conmigo”, agrega Alessandra Rojo de la Vega.
Alessandra Rojo de la Vega expresa que hay una tendencia autoritaria que amenaza a otros sectores de la sociedad, incluyendo opositores, periodistas y comerciantes.
“Si hoy destituyen a una alcaldesa sin una sola prueba, mañana pueden destituir a quien sea”, asevera la también feminista.
Rojo de la Vega llama a la sociedad a resistir y manda un mensaje: “Mientras ustedes me quieran, yo voy a aguantar lo que tenga que aguantar y voy a caminar con ustedes hasta el final”.
En la entrevista con Danielle Dithurbide y Enrique Campos, Rojo afirma que “lo que está pasando en México no es una coincidencia, no es un invento, son crisis profundas provocadas por un mal gobierno y les incomoda muchísimo que alguien lo diga en voz alta”.
Mencionó que el actual gobierno “lleva 30 años las mismas recetas que en esta ciudad, sabemos que fracasaron” y agregó que el llamado huachicol fiscal es “peor”.
Rojo de la Vega Piccolo dijo que tiene un costo adicional para ella formar parte de la oposición y señala que “hay una orden desde Palacio Nacional. Ataques contra mi persona, no tienen ni una sola prueba, son completamente fabricados, como siempre lo han sido”.
‘YO NO VINE A CALLAR’
Ante las acusaciones de Morena, la alcaldesa de Cuauhtémoc cuestiona hacia dónde se van los recursos del Metro CDMX, el sistema hídrico, “que está colapsado”, la “crisis de tráfico” y otros problemas que enfrenta la Ciudad de México y que afectan directamente a los ciudadanos.
Alessandra Rojo de la Vega reitera que alzar la voz es el costo político que está viviendo.
“Yo no vine a callar, vine a defender a la gente, mi obligación es con la gente y no con los poderosos, con los partidos. Decir la verdad en este punto incomoda muchísimo a los que están en el poder”, subraya Rojo de la Vega.
Rojo revela que su familia está siendo perseguida, sin investigación oficial, lo que califica como “lamentable” y apunta que “por más que le busquen, no van a encontrar absolutamente nada”.
EL TEMOR DE MORENA
Es innegable que los ataques contra Rojo de la Vega son porque goza de la preferencia ciudadana, saben que es un gran liderazgo que tiene la oposición, una gran rival en los próximos comicios, por lo que le tienen miedo.
Hay línea desde la Presidencia y la Jefatura de Gobierno para bajarla a como dé lugar.
“Está clarísimo el temor que tienen, está clarísimo lo prepotentes que son, lo represores; cómo quisieron silenciar una y otra vez, como quisieron arrebatar el micrófono, eso es una línea que traen desde la Presidencia, de la Jefatura de Gobierno, porque los datos no mienten, porque las encuestan no mienten, los resultados, el amor de los vecinos”, expresa Alessandra Rojo de la Vega.
Alessandra Rojo reitera que cumplirá con su compromiso de trabajar por los vecinos de la demarcación territorial.
En concreto: Si destituyen a Ale Rojo se catapulta. Queda como una heroína y con el apoyo del pueblo saldrá a las calles para defender su lucha en contra de la injusticia. Tal y como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en los tiempos de activista, que tomó pozos petroleros en Tabasco y realizó plantón en Paseo de la Reforma.
La feminista no llegará a tanto, pero con la destitución Rojo de la Vega Piccolo va que vuela y crecerá mucho en el ánimo ciudadano… y eso no le conviene a Morena, pues se pondría en entredicho la labor del Poder Legislativo y aumentará la idea de que los ciudadanos estamos desprotegidos ante la fuerza del poder oficial.
“No tengo miedo, no estoy sola, esto no se acaba aquí, hoy pelean por destituirme, pero les va a salir carísimo, un abuso siempre se paga, ustedes saben que AMLO salió más fuerte y yo también”, expresa Ale Rojo, quien demuestra que hay mucha Resistencia sin vigencia ante los abusos del poder.
A la también activista y feminista no la intimidan, está acostumbrada a luchar por sus ideales, porque más que política o alcaldesa tiene la misión de procurar y apoyar a los colonos, posee la vocación de servicio, trae en la sangre el carisma que la hace ganar el cariño de la gente y es la funcionaria con un gran valor activo de la oposición… y eso es lo que molesta a la 4T… o miedo, pero usted, estimado lector, tiene la última palabra.
Ale Rojo, el dolor de cabeza de Morena
La “guerra sucia” contra la alcaldesa parece no tener fin * El tema de las esculturas de Fidel Castro y de Ernesto Ché Guevara ya se hizo político, pero en realidad hay asuntos más importantes que atender
EL TOPO
No es nuevo, pero siempre vaticinamos que la guerra por la disputa de la alcaldía Cuauhtémoc entre Morena y PAN-PRI-PRD no terminaría con el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega.
Con el inicio de la administración de Rojo de la Vega también empezaría la “guerra sucia” contra ella, estarían pendientes de su actuar y cualquier “resbalón” u error que cometería sería motivo para estarla golpeando políticamente. En concreto: la vigilarían con lupa y no la dejarían gobernar.
Y así ha sido, si no es una cosa es otra, pero siempre buscan motivo para afectar políticamente a Ale Rojo… y así será de aquí hasta el fin de su gestión como alcaldesa de la Cuauhtémoc.
El tema de los últimos días es el retiro de las estatuas de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara, que la verdad hay otros temas más importantes que atender.
La Presidenta Sheinbaum se subió al barco y desde ahí le lanza olas de ataques y argumenta que las estatuas son patrimonio histórico, pero no dijo nada cuando se quitaron las placas de Gustavo Díaz Ordaz que estaban ubicadas en los accesos al Metro.
Es innegable que esta situación ya se hizo política. Si fueran placas de López Obrador, no las hubiera quitado Sheinbaum por tener la misma afinidad ideológica.
Es exactamente lo mismo que pasó con las estatuas de Guevara y Castro, porque ¿saben quién las puso? Por si no lo sabían las colocó Ricardo Monreal Ávila y lo hizo por la simpatía ideológica… por ser de izquierda.
Es claro que Rojo es una funcionaria entrona, defiende sus ideales y sus convicciones, y más que política es activista y feminista, tiene un carisma enorme, tiene el respaldo popular logrado a base de trabajo y esfuerzo en pro de los vecinos y vecinas… y el pueblo lo sabe, es sabio, tal y como lo pregonan la Presidenta Sheinbaum y López Obrador, así que Rojo de la Vega tiene un futuro halagador y seguramente la veremos en otro reto político, algo que no es bien visto en la trinchera guinda debido a que Ale se ha convertido en una piedrita en el zapato.
No olvidar que ya la propia Ale Rojo ya vaticinó que ahí viene la resistencia, una penitencia que sufrirían los morenistas… y es de resaltar que Rojo se ha sobrepuesto a la adversidad contra viento y marea. El Monrealato y el Chava Chava son testigos de ello.
LAS ALCALDÍAS SON AUTÓNOMAS: ALE ROJO
En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Rojo de la Vega habló sobre el retiro de las esculturas de Fidel Castro y el Ché Guevara en la alcaldía Cuauhtémoc.
“Me parece primero que desde 2016 se decidió consolidar la autonomía de las alcaldías, esto se reafirma en la Constitución de la Ciudad de México; en esa Constitución, el artículo 53 sustenta legalmente nuestra decisión sobre una propiedad comprada con recursos de la alcaldía, envuelta por supuesto en múltiples irregularidades, y cuya administración corresponde a nosotros como alcaldía”, añade.
Comenta que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señala la fracción 18 el Articulo 20 de la Ley Orgánica en las Alcaldías, el cual hace referencia a las infraestructuras.
Rojo de la Vega asegura de manera enfática que si se busca en cualquier diccionario la definición de infraestructura, no entrarían en ésta las dos esculturas.
Menciona que la jefa de Gobierno y la Presidenta están abriendo tres debates muy importantes, como que hay una doble moral en Morena, “si eres un violador, cómplice del narcotráfico, corrupto, pero estás con Morena, pues estás protegido”.
Recuerda que cuando se retiraron las placas de Gustavo Díaz Ordaz, que para ellas fue un criminal represor, “eso está bien hecho”, pero cuando alguien de la oposición intenta hacerlo, piensan diferente y aplican sus interpretaciones de los marcos jurídicos.
“Para ellas la represión sólo es mala cuando no son ellas quienes la controlan. Entonces me preocupa mucho esta doble moral, que es muy peligrosa. Vemos a la presidenta del partido criticando la gentrificación, cuando construyeron un edificio en la Roma Sur, y lo vemos en distintas situaciones”, agrega.
Rojo de la Vega añadió que los equipos jurídicos ya han estado en comunicación desde días pasados, han estado platicando, y supuestamente saben que la ley la faculta, construyeron la mesa de trabajo, pero realizaron el ‘ataque’.
La alcaldesa afirma de manera categórica que se trata de una “cortina de humo”, porque no quieren que se hable de Hernán Bermúdez, de La Barredora, la relación de Adán Augusto Hernández con el crimen organizado; y los van a proteger porque Morena tiene una doble moral.
Y le faltó decir a Ale Rojo que también quieren que pase al olvido el caso de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo.
Ante los hechos, es innegable que la alcaldesa está preparada para enfrentar la “guerra sucia” con temas como Foro Alicia, el viaje a España, las esculturas… y lo que falta. Al tiempo.
La tragedia celeste: Velázquez y el desmoronamiento de Cooperativa La Cruz Azul
El resultado está a la vista de todos: Una cooperativa colapsada, empresas quebradas, miles de empleos perdidos y un legado manchado por la represión, la mentira y la codicia
ILDEFONSO PEREYRA
En estos días en que la justicia parece llegar a cuentagotas –y sólo cuando conviene-, hay una pregunta que cada vez resuena más fuerte: ¿Cómo va a actuar la autoridad ante la cascada de denuncias que pesa contra Víctor Manuel Velázquez Rangel?
El hombre que presume haber refundado la Cooperativa Cruz Azul en realidad, y ante los hechos que son públicos, en realidad es el sepulturero con burradas que son solapadas y cubiertas por su grupo de abogados, entre ellos el titiritero Rafael Anzures Ortiz, quien es bien listo y juega doble papel: Director jurídico de la cooperativa y abogado del despacho que lleva su nombre, pero, ojo, bajo la carga económica de los cooperativistas.
Es de resaltar que las acusaciones contra Velázquez Rangel no son cosas menores: Corrupción, desvío de recursos, delitos fiscales y, lo más grave, delitos de carácter sexual, como lo denunció una mujer que afirma haber sido víctima de abuso de parte de Víctor Manuel Velázquez y de su mano derecha, Jorge Cruz Romero. Me refiero a la exdistribuidora Patricia N.
El historial de este par ya es más digno de una carpeta de investigación que de un consejo de administración.
Como en toda historia de poder mal habido, Velázquez no se ha quedado con los brazos cruzados. En su desesperación por blindarse, ha intentado acercarse a la ministra Loretta Ortiz y demás personajes, esperando que la simpatía política lo salve de lo que se le viene encima.
Ha despilfarrado millones y millones de pesos para limpiar su desaseado andar jurídico de la mano, como lo mencioné, de su abogado Anzures Ortiz.
Entre las burradas de este amigo, basta ver cómo expulsó a más de 250 socios cooperativistas, criminalizándolos públicamente, fabricándoles órdenes de aprehensión a varios de ellos, intentando cubrir su despojo bajo la narrativa de una supuesta red de complicidades con la administración anterior, pero la matemática moral no le cuadra a nadie: Dichos socios no son cómplices, son una resistencia organizada ante los abusos de un egocéntrico que se creyó emperador de una república cooperativa que no le pertenece.
La vida de varios cooperativistas ya ha sido el precio pagado por su soberbia. Privó del servicio médico a quienes se opusieron a él, condenándolos a enfermedades sin atención.
En un acto despreciable envió una carta a la CFE mintiendo sobre un supuesto mantenimiento con el objetivo bajo de que cortaran la energía eléctrica de la planta de Cruz Azul Hidalgo. ¿El plan perverso? Asfixiar a los socios que ahí resisten y matar de hambre a los que no se doblegaron.
El resultado está a la vista de todos: Una cooperativa colapsada, empresas quebradas, miles de empleos perdidos y un legado manchado por la represión, la mentira y la codicia.
Hoy la cooperativa es una sombra de lo que fue… y mientras la autoridad siga cruzada de brazos, el responsable tiene nombres y apellidos: Víctor Manuel Velázquez Rangel.
¿Hasta cuándo se le permitirá seguir destruyendo lo que generaciones de trabajadores construyeron con sudor, esfuerzo y dignidad?
Los burros aran la tierra para la siembra, pero éste ha dejado sólo surcos de quebranto, hambre, injusticia, corrupción y soberbia. Repito la pregunta: ¿Autoridades, hasta cuándo?
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
