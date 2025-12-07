Al Rojo vivo el miedo de Morena

Con la fabricación de pruebas buscan la destitución de la alcaldesa de la Cuauhtémoc * Contra viento y marea está firme La Resistencia de la también activista y feminista

EL TOPO

Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la “guerra sucia” contra Alessandra Rojo de la Vega Piccolo no tiene fin, pero también La Resistencia de la activista no tiene vigencia.

Ejemplos de ataques contra la alcaldesa de Cuauhtémoc hay muchos: Estatuas de Che Guevara y Fidel Castro, Foro Alicia, sólo por mencionar algunos.

Pero ahora la 4T se lanza a fondo: Hay un intento de destitución impulsado desde el Congreso de la Ciudad de México, luego de que legisladores presentaron un punto de acuerdo para integrar una comisión especial que investigue su presunta participación en una manifestación reciente.

Una pregunta que surge es: ¿Acaso no hubo hechos de violencia en marchas organizadas cuando el oficialismo era oposición? Todo mundo sabe que siempre hay infiltrados que tienen la misión de reventar las movilizaciones.

¿Por qué no se investiga en las manifestaciones del 2 de octubre, de Ayotzinapa? ¿Quiénes están detrás de estas marchas?

Siempre hay violencia y no pasa nada, el gobierno lo permite, se agrede a policías y estos tienen la indicación de no responder a la violencia, por lo que destituir a Alessandra Rojo de la Vega por una movilización como que no se considera una razón de peso.

Otra pregunta: ¿Habrá castigo por la represión policial a los marchistas? Aclaro, y repito, es pregunta.

Rojo de la Vega Piccolo señala que se le atribuyeron chats y testimonios que calificó como falsos, y asegura que intentan por todos los medios arrebatarle a la mala la alcaldía.

Un dato a resaltar es que no existe denuncia formal ni carpeta de investigación en la Fiscalía capitalina sobre los hechos mencionados.

JUICIO POLÍTICO SIN PRUEBA ALGUNA

Rojo de la Vega comparó la situación que vive con el proceso de desafuero impulsado contra Andrés Manuel López Obrador en 2005.

También acusó a los gobiernos federal y capitalino de respaldar la creación de la comisión legislativa para avanzar hacia un juicio político “sin prueba alguna”.

Y lo que es peor: Destituirla sin defensa alguna.

Pero Ale Rojo es una guerrera y valiente, firme en sus ideas y convicciones, por lo que está lista para dar la pelea.

“A mí me quieren callar con mentiras. A ti te quieren intimidar. A México lo quieren someter. Pero no cuentan con algo: Somos más, somos libres y no nos vamos a doblar”, expresa de manera categórica.

Rojo señala que diariamente recibe ataques, un “síntoma claro de un poder que ya perdió la vergüenza, la orden viene desde arriba”.

Rojo de la Vega Piccolo compartió un video en sus redes sociales señalando que la posibilidad de ser destituida de su cargo “es probable, tienen mayoría, no necesitan pruebas porque ya tomaron la decisión antes de siquiera escuchar”.

Rojo de la Vega señala que a situación política en la que se encuentra no es algo nuevo.

“México ya lo vio antes, en el 2005 el fundador de Morena -también expresidente de México- López Obrador enfrentó un juicio político, él señaló que era un ataque para callarlo, para quitarlo del camino, para destruirlo políticamente, 20 años después, los que se decían perseguidos se convirtieron en perseguidores y ahora quieren hacer lo mismo… conmigo”, agrega Alessandra Rojo de la Vega.

Alessandra Rojo de la Vega expresa que hay una tendencia autoritaria que amenaza a otros sectores de la sociedad, incluyendo opositores, periodistas y comerciantes.

“Si hoy destituyen a una alcaldesa sin una sola prueba, mañana pueden destituir a quien sea”, asevera la también feminista.

Rojo de la Vega llama a la sociedad a resistir y manda un mensaje: “Mientras ustedes me quieran, yo voy a aguantar lo que tenga que aguantar y voy a caminar con ustedes hasta el final”.

En la entrevista con Danielle Dithurbide y Enrique Campos, Rojo afirma que “lo que está pasando en México no es una coincidencia, no es un invento, son crisis profundas provocadas por un mal gobierno y les incomoda muchísimo que alguien lo diga en voz alta”.

Mencionó que el actual gobierno “lleva 30 años las mismas recetas que en esta ciudad, sabemos que fracasaron” y agregó que el llamado huachicol fiscal es “peor”.

Rojo de la Vega Piccolo dijo que tiene un costo adicional para ella formar parte de la oposición y señala que “hay una orden desde Palacio Nacional. Ataques contra mi persona, no tienen ni una sola prueba, son completamente fabricados, como siempre lo han sido”.

‘YO NO VINE A CALLAR’

Ante las acusaciones de Morena, la alcaldesa de Cuauhtémoc cuestiona hacia dónde se van los recursos del Metro CDMX, el sistema hídrico, “que está colapsado”, la “crisis de tráfico” y otros problemas que enfrenta la Ciudad de México y que afectan directamente a los ciudadanos.

Alessandra Rojo de la Vega reitera que alzar la voz es el costo político que está viviendo.

“Yo no vine a callar, vine a defender a la gente, mi obligación es con la gente y no con los poderosos, con los partidos. Decir la verdad en este punto incomoda muchísimo a los que están en el poder”, subraya Rojo de la Vega.

Rojo revela que su familia está siendo perseguida, sin investigación oficial, lo que califica como “lamentable” y apunta que “por más que le busquen, no van a encontrar absolutamente nada”.

EL TEMOR DE MORENA

Es innegable que los ataques contra Rojo de la Vega son porque goza de la preferencia ciudadana, saben que es un gran liderazgo que tiene la oposición, una gran rival en los próximos comicios, por lo que le tienen miedo.

Hay línea desde la Presidencia y la Jefatura de Gobierno para bajarla a como dé lugar.

“Está clarísimo el temor que tienen, está clarísimo lo prepotentes que son, lo represores; cómo quisieron silenciar una y otra vez, como quisieron arrebatar el micrófono, eso es una línea que traen desde la Presidencia, de la Jefatura de Gobierno, porque los datos no mienten, porque las encuestan no mienten, los resultados, el amor de los vecinos”, expresa Alessandra Rojo de la Vega.

Alessandra Rojo reitera que cumplirá con su compromiso de trabajar por los vecinos de la demarcación territorial.

En concreto: Si destituyen a Ale Rojo se catapulta. Queda como una heroína y con el apoyo del pueblo saldrá a las calles para defender su lucha en contra de la injusticia. Tal y como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en los tiempos de activista, que tomó pozos petroleros en Tabasco y realizó plantón en Paseo de la Reforma.

La feminista no llegará a tanto, pero con la destitución Rojo de la Vega Piccolo va que vuela y crecerá mucho en el ánimo ciudadano… y eso no le conviene a Morena, pues se pondría en entredicho la labor del Poder Legislativo y aumentará la idea de que los ciudadanos estamos desprotegidos ante la fuerza del poder oficial.

“No tengo miedo, no estoy sola, esto no se acaba aquí, hoy pelean por destituirme, pero les va a salir carísimo, un abuso siempre se paga, ustedes saben que AMLO salió más fuerte y yo también”, expresa Ale Rojo, quien demuestra que hay mucha Resistencia sin vigencia ante los abusos del poder.

A la también activista y feminista no la intimidan, está acostumbrada a luchar por sus ideales, porque más que política o alcaldesa tiene la misión de procurar y apoyar a los colonos, posee la vocación de servicio, trae en la sangre el carisma que la hace ganar el cariño de la gente y es la funcionaria con un gran valor activo de la oposición… y eso es lo que molesta a la 4T… o miedo, pero usted, estimado lector, tiene la última palabra.