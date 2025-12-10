PULPO POLÍTICO
Las dos caras presidenciales
¿Quién manda o será que están dispuestos a compartir el poder? * Mientras el exmandatario detalla sus razones para soltar al Tigre en las calles, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo señala que “estamos lejos de eso” * El primer piso fue un desastre * El segundo piso se está consolidando y millones de mexicanos desean que Claudia gobierne desde ya para iniciar una auténtica transformación
MARKOFLOS
El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente en días pasados mediante un video que grabó en su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas.
El video fue ampliamente difundido en redes sociales. En un mensaje, de más de 50 minutos, presentó su nuevo libro, “Grandeza”, y reflexionó sobre su “retiro de la política”, pero lo que más provocó polémica y reacciones de todo tipo fue su afirmación que sugiere que sólo él sería el salvador de la democracia, de la presidenta, de la soberanía, ¡de México pues!
Y detalla sus tres razones para volver de su retiro, insinuando que soltaría al Tigre en las calles.
Afirma que saldría de su retiro en paz si se vulnerara la democracia (“el burro hablando de orejas”, cuando es por todos sabido que él inició la destrucción del régimen democrático constitucional); si existiera una amenaza de Golpe de Estado (no midió sus palabras o quizá no sabe que eso sólo lo pueden dar los militares y la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas es la Primera Presidenta); o si fuera necesario “defender la soberanía de México” (la indicada es la Mandataria con el apoyo del pueblo).
Sutilmente se elige como el salvador, como el único que puede salvar a México y que sólo él puede poner orden y control en el país. Como quien dice, “El Estado soy yo”.
DESPLANTE DE PODER
El periodista Marco Levario Turcott, entrevistado por Adela Micha, señala: “La reaparición de Andrés Manuel López Obrador desde ‘La Chingada’ lo define como un desplante de poder que, lejos de blindar a Claudia Sheinbaum, desnuda su fragilidad. Habla de cómo el expresidente aprovecha la crisis de imagen, los escándalos de huachicol fiscal y la violencia para enviar un mensaje interno a Morena: ‘Aquí sigo mandando yo’”.
Bajo el argumento de presentar su libro, manda línea política, pide “unidad” y se coloca otra vez como el verdadero centro de mando de la 4T.
Sobre este punto, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo celebró la reaparición del expresidente López Obrador.
“Me dio mucho gusto, queremos mucho al presidente López Obrador y su libro va a ser muy importante para el país”.
Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Cualquier semejanza con personajes de la política actual es mera coincidencia, en la siguiente cita histórica.
El 10 de abril de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas expulsó del país a Plutarco Elías Calles. Esto se debió a su constante intervención y control sobre la política mexicana, después de dejar la Presidencia, lo que obstaculizaba el gobierno de Cárdenas y generaba inestabilidad.
Calles controlaba al PNR, buscaba seguir imponiendo sus propias reformas, era un líder con gran poder y seguidores leales, y controlaba el poder tras bambalinas.
A partir de ese hecho histórico, la tradición del poder presidencial en México, que el PRI preservó por más de 70 años.
Fue una regla no escrita que los expresidentes dejaran de opinar e intervenir en la política de su sucesor. Si bien la política de todos ellos se basó en la continuidad de las principales políticas públicas, no se hacían públicas como logros del antecesor.
Esto permitía que el presidente en funciones reafirmara su poder y tuviera todo el margen de mando durante su gobierno. Sin embargo, ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, parece que los límites de la lealtad personal parecen rebasar la esencia de los principios que enarbola el “Movimiento” de la llamada “Transformación” que en el sexenio anterior quedó mucho a deber.
Nadie esperaría un rompimiento entre el expresidente Andrés Manuel y la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, pero esto podría implicar que la actual mandataria está dispuesta, por lealtad y convicción, a compartir el poder de la institución presidencial, con los riesgos que ello implicaría.
Para Maquiavelo, el poder es una fuerza que se ejerce y no se comparte; un gobernante debe ser pragmático, usar la fuerza y la astucia, y ser temido antes que amado para mantener el control, ya que la política es una lucha por el poder, no un ideal, y la bondad excesiva o la confianza ciega en otros pueden llevar a la ruina, como lo afirma en su obra “El Príncipe”.
La titular del Poder Ejecutivo -en sus intervenciones públicas- repite en cada oportunidad los “grandes logros” de AMLO. El sábado 6 de diciembre de 2025, durante la celebración de “Siete años de transformación”, destacó lo mismo que AMLO presumió en su video recientemente difundido: “…que durante su sexenio salieron de la pobreza 13.4 millones de personas”.
La Mandataria también subrayó: “Nos guía la máxima obradorista de que, por el bien de todos primero los pobres”.
Durante la celebración de los siete años de la llamada Cuarta Transformación, con seis años de Andrés Manuel López Obrador como presidente y el primer año de Sheinbaum al frente del país, la Primera Presidenta recuerda que los mexicanos tomaron una gran determinación desde que se decidió votar por Andrés Manuel López Obrador en 2018, pues el país entró en una verdadera democracia ‘donde el gobierno trabaja para todas y para todos, pero especialmente para quien más lo necesita’.
En un intento de hacer un resumen del primer piso de la transformación, el suscrito -ciudadano observador de la política mexicana desde hace 50 años, sin vínculos ni intereses con la “ultraderecha”, ni con conservador alguno-, me atrevo a afirmar que fue un rotundo fracaso.
Los resultados de AMLO fueron catastróficos, las cifras y datos duros hablan por sí solos y los números no mienten.
El menor crecimiento económico en 40 años; retroceso en educación, según medición PISA (OCDE); el segundo país del mundo con más fallecidos en la pandemia, un total de 800 mil muertes; en salud, 50 millones sin servicios; en seguridad, aumento exponencial de delincuencia y crimen organizado, cobros de derecho de piso en todos lados, asaltos en carreteras, 50 mil desaparecidos, crecimiento del huachicol.
En las obras faraónicas, opacidad y corrupción: Una refinería que costó el doble de lo presupuestado, 16 mil mdd, y que aún no refina un barril; un Tren Maya que atropelló todas las normas ecológicas, destruyó cenotes, selva y fauna por falta de planeación, además de corrupción y materiales de dudosa calidad; y un AIFA convertido en “Elefante blanco”, sin tráfico, producto del capricho personal de destruir el proyecto “Texcoco”, que los mejores especialistas y arquitectos del mundo habían planeado durante 25 años, llamado a ser el HUB de tráfico aéreo de toda América Latina.
AMLO convirtió los programas sociales -que ya existían- en moneda de cambio por votos, incrementando las dádivas. Para ello quitó recursos a muchos programas de salud, infraestructura, educación, investigación científica, desarrollo tecnológico, cultura y muchos de apoyo al campo, agricultura y sanidad animal.
Regresó el gusano barrenador por suspender la construcción de un gran laboratorio -en fase final de construcción- en Tapachula, Chiapas, que cultivaría la mosca que lo combate.
En pobreza, la cifra de 13 millones que se presume salieron de esta situación resulta falaz. Se cambió la metodología para medirla y sólo se consideraron los ingresos adicionales por programas sociales y se excluyeron todas las variables que sí sacan de la pobreza a la gente, como son acceso a educación, salud, vivienda digna (sin piso de tierra), luz, agua potable y otras que dan un mejor nivel de vida a los pobres.
En democracia se apoderó -personalmente- del Poder Judicial, sólo basta ver quiénes son los integrantes de la SCJN, puros incondicionales de él. Destruyó los organismos constitucionales autónomos. Dividió al país en buenos y malos, morenos y conservadores, aplastó a los partidos de oposición y controló al INE y al TEPJF. Todo esto en medio de la sospecha de alianzas con cárteles, al menos el de su “hermano” Adán Augusto.
Tardó 18 años en alcanzar la Presidencia, pero no para mejorar al país, más bien para satisfacer su ambición de poder. Ahora que reaparece públicamente, habrá que estar pendientes: ¿Qué pretende? ¿Qué querrá?
Los mexicanos estamos orgullosos de tener la Primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Una mujer inteligente, preparada, con convicciones democráticas, con un buen equipo de trabajo.
Queremos una lideresa como Angela Merkel, quien llevó a Alemania a ser la primera potencia económica de la Unión Europea. No queremos una Cristina Kirchner, quien hundió a su país. Queremos a México ubicado en la moderna grandeza, como una de las diez mejores economías del mundo. La auténtica transformación debe comenzar ya. Queremos ver un solo rostro en la Presidencia. Que nos gobierne Claudia y NO ClaudicAndrés.
PULPO POLÍTICO
FGR: ¿Transformación o simulación?
Ernestina Godoy, al rescate de una fiscalía opaca, ineficiente y subordinada a la persecución política * Por la forma en que se dio la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero y el papel protagónico que tuvo Adán Augusto López Hernández, surgen diversas versiones y especulaciones, desde golpe de autoridad hasta la sumisión al “presidente López Obrador”, como así lo dice la Primera Mandataria Sheinbaum en sus Mañaneras del Pueblo
MARCO ANTONIO FLORES***
El reto es enorme: Transformar la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea transparente, eficaz e independiente, como lo anticipa la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para dejar atrás lo que fue a partir de 2018 -una simulación-, a partir de que fue designado el primer fiscal Alejandro Gertz Manero, una fiscalía opaca, ineficiente, subordinada a la persecución política y a asuntos familiares personales en lugar de la investigación de los escándalos de corrupción, del crimen y la delincuencia organizada, así como delitos del orden federal.
El relevo en la Fiscalía General de la República no sólo es el primer cambio en el equipo de trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podría considerarse un “golpe de timón” y la pauta para el más importante giro que pueda tomar su gobierno.
Se abre la posibilidad de contar con una FGR eficaz. Sería la punta de lanza para una mejora radical a todo el sistema de administración de justicia y del sistema penal acusatorio.
Por la forma en que se dio la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero y el papel protagónico que tuvo el presidente de la Jucopo del Senado, Adán Augusto López Hernández, han surgido diversas versiones y especulaciones sobre la motivación para este importante relevo.
El miércoles 26 de noviembre, el senador Adán Augusto López acudió a Palacio Nacional para entregarle a la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo un documento sobre supuestos incumplimientos en la gestión de Alejandro Gertz.
Con esa inesperada visita, iniciaron las filtraciones sobre la inminente salida del fiscal General de la República.
La titular del Poder Ejecutivo federal admite la existencia de la carta que le había entregado Adán Augusto en su conferencia matutina del jueves. Esto, aunado a la urgente convocatoria para reunir mayoría calificada, provocó que se previera que Alejandro Gertz sería removido por el Senado por alguna “causa grave”.
Al final se concluyó que todo esto fue una maniobra para obligar al fiscal a presentar su renuncia, misma que fue presentada horas después, no por “causa grave”, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino porque la Presidenta lo propuso como embajador en un “país amigo”.
El trámite se hizo “fast-track”, con sólo la mayoría absoluta del Senado. Al mismo tiempo que el propio fiscal, todavía en funciones, nombró a Ernestina Godoy en el puesto de la FGR, que legalmente corresponde cubrir en interinato la titularidad de la Fiscalía.
Organizaciones sociales como “Fiscalía que Sirva” y “La Justicia que queremos”, así como diversos analistas, criticaron “las formas del relevo operada en tiempo récord y fuera de los cauces constitucionales, por la intención del Poder Ejecutivo, de seguir teniendo el control político sobre la Fiscalía.
La pretensión del Poder Ejecutivo de controlar o al menos influir en la FGR no es novedad.
Desde que la Fiscalía General de la República se creó en 2014, como resultado de una reforma constitucional que sustituyó a la Procuraduría General de la República (PGR), Enrique Peña Nieto trató de imponer a su candidato Raúl Cervantes, que no fue aceptado por la oposición en el Senado, por lo que se tuvo que esperar hasta el 20 de diciembre de 2018, con la publicación de la nueva Ley Orgánica de la FGR, y su primer titular, Alejandro Gertz Manero, fue designado el 18 de enero de 2019.
Durante la gestión del primer fiscal los resultados fueron catastróficos. Entre los escándalos en los que se vio envuelto Gertz Manero, el tráfico de influencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para afectar a su cuñada y sobrina, la intervención de la FGR para traer de regreso al general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos, así como su actuación anómala en el caso del Rancho Izaguirre; su desprecio y falta de voluntad política para coordinarse con las Fiscalías estatales.
Su colección de autos de superlujo y su helicóptero personal pasan a segundo término ante su deficiente gestión.
Al respecto, diversas organizaciones: Fiscalía que Sirva, Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Buscando Desaparecidos México, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Buscadoras… y otras, han señalado grandes deficiencias.
“Falta de rendición de cuentas a la sociedad; las fiscalías han sido ‘usadas’ por los gobiernos en turno como instrumentos de control político para combatir adversarios o para garantizar pactos de impunidad en perjuicio de la sociedad; las fiscalías no investigan diligentemente ni garantizan justicia a las víctimas, por el contrario, las revictimizan y muchas veces inhiben a la presentación de denuncias”, señalan las organizaciones.
La periodista de Reforma, Peniley Ramírez, publicó: “El relevo se habría precipitado por las filtraciones respecto a políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde Adán Augusto López hasta Rubén Rocha Moya. Las investigaciones comenzaron por casos distintos: huachicol, Cártel de Sinaloa, La Barredora o contratos corruptos para obras de gobierno. En la FGR vieron que varios casos formaban parte de una misma red, cuyo denominador común era el expresidente”.
Esta semana, cuando Reforma publicó las acusaciones penales contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, todo se aceleró.
En menos de 24 horas, desde Palacio Nacional informaron a Gertz que debía irse. La pregunta ahora es: ¿Qué pasará a continuación?, porque la relación con EU puede empeorar, los expedientes de morenistas pueden frenarse, pero eso no cambiará la realidad de la narcopolítica mexicana ni los compromisos políticos que unen a muchos en Morena, tapándose los unos a los otros.
Con la gestión de Gertz Manero, la Cuarta Transformación nos quedó a deber en materia de impunidad y justicia penal
Hasta ahora el saldo es negativo y de regresión del Sistema Nacional de Justicia Penal.
Los casos más relevantes operados por la FGR se caracterizaron por tratarse de burdas “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.
El más sonado, el de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del fiscal Gertz Manero, a quienes el “Abogado de la Nación” metió a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.
Pero como dijera Raúl Velasco, “aún hay más”, y a’i les van otros casos de persecución política: Emilio Lozoya, Rosario Robles, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, en donde se vulneraron el “debido proceso”, el principio de “presunción de inocencia” y la presentación de “pruebas ilícitas”.
Célebre y emblemático el caso de Emilio Lozoya Austin, operado en forma escándalosa y con clara “consigna política”. Desde el principio, con su pretendido estatus de “testigo colaborador”, estuvo lleno de privilegios, contradicciones e intereses políticos.
La designación de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de Ernestina Godoy Ramos a la FGR abre una nueva etapa en esa institución rectora de la administración de justicia.
“Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: Servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, escribió en redes sociales la nueva fiscal General de la República.
Al ser cuestionada al respecto, la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum elogió la labor de su exconsejera jurídica.
“Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México”, añade la titular del Poder Ejecutivo federal.
Con la salida de Gertz y el relevo de Godoy Ramos, la Presidenta Sheinbaum Pardo da un golpe de timón muy importante para el futuro de la seguridad y la justicia.
A sólo unas horas de la llegada de Godoy Ramos se mandan señales muy alentadoras y positivas para la mayor coordinación y transparencia de la FGR.
Sin duda se avizora una Fiscalía General de la República más eficaz en su importante misión, con los primeros relevos internos en la institución con funcionarios cercanos a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El viernes 28 de noviembre Ernestina Godoy designó como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a César Oliveros Aparicio y como responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a Héctor Elizalde Mora. Con esto se refuerza el poder de Omar García Harfuch y tiene más armas para dar un combate firme y frontal contra la delincuencia organizada.
La llegada de Godoy representa el reinicio de un enorme reto y la urgencia de que la FGR se transforme para bien de la justicia en México.
De ahí la importancia de los mencionados nombramientos. Queda claro que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la impunidad se retoma en la agenda de la Cuarta Transformación.
Se reabre la esperanza de atender una de las demandas más sentidas de 130 millones de mexicanos, contar con un Sistema de Justicia Penal, eficiente y garantista.
Que así sea por el bien de todos los mexicanos.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
Tensión por el conflicto Sheinbaum Pardo-Salinas Pliego
A ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora, advierte la Primera Mandataria * En mensaje difundido en sus canales de TV, el tercer hombre más rico de México pone el “dedo en la llaga” del oficialismo al poner de relieve diversos escándalos de corrupción de la Cuarta Transformación
MARCO ANTONIO FLORES***
Dicen que cuando se pelean las comadres salen a relucir sus verdades.
En la campaña presidencial de 2018, existía una pública y sólida alianza entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego, quien con gran difusión en sus canales de televisión TV Azteca y ADN 40, catapultó al entonces candidato para alcanzar la Presidencia de la República.
En esa “gran amistad” todo era “miel sobre hojuelas”, al grado que le dieron un lugar en el gabinete con Esteban Moctezuma Barragán -expresidente de Fundación Azteca- como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Lejos de exigirle al multimillonario pagar sus impuestos, se hablaba que le serían condonados gran parte. Sin embargo, el encanto se rompió en 2021, cuando Salinas Pliego criticó algunas reformas de AMLO, como su Ley Eléctrica y la intención de vulnerar al Poder Judicial.
A partir de 2024, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó la estafeta de la Transformación, pero también del conflicto, que en los últimos meses ha escalado de forma vertiginosa.
El pleito está al rojo vivo. Ahora no hay día que no se lancen críticas y amenazas mutuas, tanto la Mandataria como el magnate.
La titular del Poder Ejecutivo ha elevado el tono a un nivel que no alcanzó con el mismo López Obrador.
Sheinbaum Pardo, en una reciente Mañanera del Pueblo, expresó que en TV Azteca están queriendo seguir una línea contra la Presidenta, de manera muy ofensiva, y contra el Gobierno de México (…), una línea de mucho odio, exacerbando el odio (…), este esquema de información le va a ir generando a él también cada vez más pérdidas, la verdad, porque a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora”.
En respuesta, Salinas Pliego publicó -en su cuenta de X- fuertes comentarios: “En Palacio Nacional no gobiernan, conspiran. El día de hoy, el único proyecto evidente en el que trabajan, no es México… es quitarse de encima al único adversario que los pone en evidencia y les quita el sueño, el único que no les tiene miedo y que ellos saben que puede sacarlos a patadas del poder.
“Por eso la presidente (que nunca sabe nada, pero curiosamente siempre está enterada de mis asuntos privados) ahora amenaza abiertamente a los anunciantes de mi televisora. No es gobierno: es extorsión y censura ejecutado con presupuesto público. Y lo más grave: en su obsesión por quebrar a TV Azteca para que no los sigamos exhibiendo, están amenazando el sustento de más de 190,000 familias mexicanas que dependen de mis empresas. ¿Sabrá? Probablemente no. Ya ven que vive en un mundo donde todo lo que no le conviene, pasa ‘sin que se entere’.
“Qué curioso… Y claro que vamos a seguir hablando, señalando y exhibiendo lo que está mal en el país. México pasó -en menos de 7 años- de tener instituciones y ser una república a convertirse en un Estado fallido administrado por una DICTADURA DE PARTIDO ÚNICO, disfrazada de ‘transformación’”.
Ricardo Salinas ha sido señalado como uno de los principales impulsores y benefactores del movimiento de la Generación Z que se manifestó en varias ciudades del país el pasado 15 de noviembre.
En mensaje difundido en sus canales de TV, el tercer hombre más rico de México puso el “dedo en la llaga” del oficialismo al poner de relieve diversos escándalos de corrupción de la Cuarta Transformación, a los que se refirió como “pruebas del cinismo y la podredumbre de los que se dicen diferentes”.
Citó el desfalco de Segalmex, el fraude multimillonario del huachicol fiscal, los sobrecostos de la refinería Olmeca de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que terminó costando más que un aeropuerto de primer mundo.
También recordó los sobres de dinero recibidos por Pío López Obrador, la opacidad en los contratos del Tren Maya, la “manipulación de cifras de seguridad”, el desastre del Insabi y el escándalo del senador Adán Augusto López Hernández y sus vínculos con la delincuencia organizada en Tabasco y con AMLO.
Sobre esto último, se produjo y difundió un amplio documental que al parecer causó gran disgusto en la cúpula morenista.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante preguntas de reporteros sobre la posibilidad de silenciar o suspender concesión a la televisora, señaló: “Evaluar esto le corresponde a la Comisión (Reguladora de Telecomunicaciones). Ellos buscan que nosotros caigamos en una acción que les permita decir ‘¡Ven, qué autoritarios son!
“Por eso dije: No vamos a caer en provocaciones de ningún tipo, nosotros vamos a actuar en el marco de la ley”.
Sheinbaum Pardo también se refirió a diversos frentes que tiene abiertos Salinas, pues ya no sólo se trata de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo obligan a pagar sus impuestos, sino que también ahora se exige que entregue información de sus empresas a la Bolsa Mexicana de Valores, porque ha incumplido esta obligación legal casi dos años.
Agrega la titular del Poder Ejecutivo: “También aquí informamos de una reversión que tuvo el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México”, relacionado con un juicio que enfrenta el empresario con compañías estadunidenses que interpusieron una demanda en Nueva York, proceso que estaba detenido por una disposición de dicha instancia judicial capitalina.
La Presidenta señala que está en espera de que a la SHCP-SAT le notifique la SCJN las resoluciones adoptadas en los juicios que perdió Salinas Pliego.
Además, la Mandataria Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia al empresario al referirse a la línea editorial de TV Azteca y ADN 40.
Sheinbaum afirma que el “esquema de información” que promueven esos medios, a los que calificó de “ultraderechistas” y basados en “mentiras” y “odio exacerbado”, terminará afectando las finanzas del empresario… “este esquema de información le va a ir generando a él cada vez más pérdidas, porque, pues, a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora y es sencillamente el mercado, es la libertad del mercado”.
El mensaje de la Presidenta fue intimidatorio para los anunciantes de la televisora del Ajusco.
PRESIDENCIABLE PARA EL PAN
En entrevista para el diario español El País, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Ricardo Salinas Pliego pueda ser candidato de ese partido a la Presidencia de la República en 2030, afirma: “Podría ser el candidato del Partido Acción Nacional… es una posibilidad si es que el empresario estuviera interesado y la ciudadanía también mostrara un apoyo hacia él.
“A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos”, añade el líder nacional panista.
Las declaraciones del dirigente Jorge Romero se dan en un contexto donde el propio Salinas Pliego ha dejado entrever sus intenciones de convertirse en Presidente de México.
Entre los últimos mensajes del magnate como opositor a la Cuarta Transformación manifestó: “¡Es momento de unirnos por un México próspero!.. merecemos vivir en un país en paz y sin corrupción; un país donde el gobierno no esté aliado con los delincuentes y donde, al menos, se nos garantice vivir tranquilos”.
La publicación del empresario fue en su cuenta de X, el pasado 15 de septiembre.
A mediados de octubre, en un evento que organizó con motivo de su cumpleaños número 70, Ricardo Salinas dijo: “Después de 40 años de hacer negocios y cosas, creo que es momento de retomar el tema de la cosa pública”.
Ante familiares y amigos también expresó: “¿De qué sirve tener negocios y ser exitosos cuando el entorno se te ‘despedorra’ de las manos?”.
Anunció el magnate que en los próximos 20 años que le quedan buscará entrar en una “nueva etapa”, que definió como “otro reto”.
Aunque no aclaró si se trata de una candidatura formal, el tono del mensaje dejó entrever una intención política clara.
El empresario cerró con una frase que incendió las redes: “¿Y por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”.
Posteriormente las y los asistentes le aplaudieron y le gritaron: “¡Presidente! ¡Presidente”.
Es muy prematuro hablar de alguna candidatura presidencial que pueda derrotar a la poderosa maquinaria electoral con la que cuenta Morena.
Para ganar una elección son diversos los factores que se pueden conjuntar y que inciden en la percepción y decisión del electorado a la hora de votar, destacan: la situación económica, la inseguridad, la salud, corrupción, la justicia e impunidad.
Factor muy importante y de gran peso es la personalidad, discurso y carisma del candidato, que penetre en todos los niveles económicos y culturales.
En México, el 50% de la población tiene algún nivel de pobreza y bajo nivel educativo. Esta variable la tiene perfectamente calculada el oficialismo, con los programas sociales, el discurso populista de división, manipulación y de esperanza permanente de que los pobres pronto tendrán mejores niveles de vida, así como la compra del voto, sea con o sin intervención del crimen organizado. No importa que el crecimiento económico esté en su nivel más bajo en 40 años.
Una candidatura como la de Ricardo Salinas Pliego tendría gran éxito en las clases medias y altas, no así en las populares.
Un Fox con botas, pantalón de mezclilla, cinturón con hebilla y botas, tuvo gran penetración en los sectores populares y rurales.
La candidatura de AMLO fue exitosa por la penetración en esos sectores, mediante sus recorridos por todo el país durante 20 años.
Con su discurso populista y de esperanza de acabar con la corrrupción y la pobreza, logró trascender un sexenio más con Claudia Sheinbaum Pardo.
Es muy temprano para hablar de candidatos presidenciales que puedan enfrentar a Morena. Sin embargo, se puede hacer tarde para posicionarlo y penetrar en las clases populares.
Lo más importante es saber si seguiremos teniendo elecciones libres, transparentes y con árbitro imparcial.
O si la reforma electoral servirá para que sea el gobierno el que opere, cuente votos y califique las elecciones como ocurría en los años 70s, al estilo viejo priísta, de lo que tanto critican.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
¿Golpe mortal a Salinas Pliego?
La SCJN desecha los amparos directos en revisión que Grupo Salinas tramitó en contra de resoluciones de los tribunales colegiados * La Corte de AMLO, sumisa al Poder Ejecutivo * Gran visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo sentenció desde el 6 de septiembre de 2006: “¡Al diablo con sus instituciones!”
MARCO ANTONIO FLORES***
Fue hasta el 5 de febrero de 2023, cuando el Poder Judicial actuaba sin presiones y de manera autónoma, conforme a la División de Poderes -Montesquieu-, que es un principio político de las democracias del mundo para que los tres Poderes puedan ser ejercidos, cada cual cumpliendo su función con autonomía, establecida en nuestra Constitución Política desde hace 200 años.
En 2023 nació un rencor y una venganza personal-presidencial que se transformó en desaparición y sometimiento del Poder Judicial. Durante la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro, Norma Piña, presidenta de la SCJN, tuvo la “osadía” de permanecer sentada mientras asistentes y miembros del gabinete se levantaban y aplaudían a AMLO.
En la Mañanera del dia siguiente, el presidente López Obrador intensificó sus ataques y agresiones al Poder Judicial. La ministra Norma Piña aclaró que el inicio de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial surgió cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley de energía electrica y avaló diversas suspensiones de jueces a obras del Tren Maya y decretos (ocurrencias) presidenciales anticonstitucionales.
El 5 de junio de 2024 se eligió “democráticamente” a los integrantes del Poder Judicial, incluidos los ministros de la SCJN. Los “elegidos” fueron los candidatos que Morena y el oficialismo propusieron a través de los famosos “acordeones”, que se estima se imprimieron en el orden de 50 millones y fueron distribuidos en todo el país.
Fue así como el Poder Judicial se convirtió en una herramienta política del oficialismo. Obedecerá y estará controlada directamente por el expresidente Andrés Manuel, ni siquiera por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Y es que AMLO impuso a las ministras: Lenia Batres, la “ministra del pueblo”; Yasmín Esquivel, acusada de plagio de su tesis profesional, y Loretta Ortiz, férrea militante y fundadora de Morena, así como a María Estela Ríos González, quien fue su consejera jurídica y, eventualmente, la autora material o intelectual de la “Reforma Judicial”.
De igual manera planeó y fabricó al “indígena” ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, quien había trabajado para él en la operación para expropiar bienes ejidales y comunales, para dar paso al Tren Maya.
Al menos ocho de los nueve ministro(a)s de la SCJN aparecían en los citados “acordeones”. Habrá que reconocer la probada habilidad y perversidad política de “alta escuela” del expresidente para lograr apropiarse del Poder Judicial de tal forma.
El jueves 13 de noviembre de 2025 quedó demostrada la indubitable sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. El pleno de la SCJN se apresuró a desechar los amparos directos en revisión que Grupo Salinas tramitó en contra de resoluciones de los tribunales colegiados que confirmaban la obligación de pagar los créditos fiscales que hasta ahora suman 48 mil 326 millones 817 mil 913.8 pesos, aproximadamente.
Ya lo había advertido un expresidente de México: “El peligro es que nos convirtamos en un país de cínicos”. Los créditos fiscales del Grupo Elektra y TV Azteca, empresas de Grupo Salinas, se mantuvieron en litigio desde 2013, pero a partir de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente con la ayuda y en alianza con Ricardo Salinas Pliego, presidente de ese grupo, se congelaron los procedimientos legales y fue del dominio público que le serían condonados gran parte de esos créditos fiscales.
Sin embargo, se empezaron a distanciar AMLO y Salinas, debido a que el magnate no estaba de acuerdo en decisiones presidenciales que atentaban contra nuestro régimen democrático constitucional y las libertades empresariales, tales como la desaparición de organismos autónomos, la captura del Poder Judicial y de los órganos electorales.
Así, otra de las herencias “malditas” que le dejó AMLO a la Mandataria Sheinbaum Pardo fue una abierta confrontación entre el multimillonario y el Poder Ejecutivo, ya que como todos sabemos es el que controla totalmente al Poder Judicial.
Y por si alguien lo duda, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que esta resolución de la SCJN no fue por consigna, sino que los ministros declararon firmes las sentencias de otras instancias del Poder Judicial.
En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum retomó el comunicado publicado por la Suprema Corte y pareció argumentar, “conocer” y ratificar “jurídicamente” que “no debieron admitirse a trámite en la SCJN porque no tenían que ver directamente con lo que resuelve la Corte”, además de que “no se presentaron cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional”, relacionado con la negativa de pagar los créditos fiscales y las multas.
“Lo que hace la Corte es desechar siete recursos a estos grupos” y finalmente “deja válida lo que fue en su momento la decisión del SAT”, indicó.
“Ya otras autoridades habían negado a empresas de Grupo Salinas, le dijeron ‘no tienes razón, tiene razón la autoridad fiscal’”.
Al final “se van a la Corte y dice ya resolvieron otras instancias del Poder Judicial, si vas a la Corte es por un asunto constitucional” o incluso de un asunto de violación de derechos humanos, lo que no fue el caso.
Gran visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo sentenció desde el 6 de septiembre de 2006, “¡Al diablo con sus instituciones!”. Es una sentencia que cumple a cabalidad su sucesora.
Con las mayorías calificadas en el Poder Legislativo, quedarán atrás los salvavidas que el Poder Judicial lanzó al país, cuando AMLO desde 2023 arremetia contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por echar abajo el Plan B de la reforma electoral, al asegurar en tono molesto y agresivo: “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido”, luego de que el pleno de la SCJN invalidó con 9 votos contra 2 la primera parte del plan B.
Desde entonces AMLO advirtió que pondría en marcha el Plan C de la reforma electoral para que pueda continuar la Cuarta Transformación.
Explicó que dicho plan consistía en lograr -en 2024- la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (334 curules) para que las reformas constitucionales que envíe sean aprobadas. Claudia Sheibaum (léase AMLO) lo logró en 2024.
Por lo antes expuesto, suena fuerte la alarma, por la pretensión de instaurar el populismo autoritario, al no respetar la División de Poderes, que es uno de los pilares del régimen republicano y federal que establece la Constitución Política.
Con un Poder Legislativo dócil y sometido que no cambia una coma a las iniciativas presidenciales (propuestas de AMLO) y un Poder Judicial controlado por el expresidente, quién puede dudar que estamos viviendo un “maximato” actualizado, remasterizado y avalado “mayoritariamente” por una población con los menores niveles educativos y con mayor grado de pobreza, que tiene la creencia que se vive una “transformación” para su beneficio, sin darse cuenta que estamos ante una simulación que traerá consigo enormes retrocesos en crecimiento económico, seguridad, vivienda, salud, educación, infraestructura básica, así como destrucción de nuestras instituciones democráticas.
El caso del Grupo Salinas y su presidente Ricardo Salinas Pliego no debe verse sólo como el de un multimillonario que no quiere pagar los impuestos que le corresponden, sino lo que significa que cualquier empresario o ciudadano no tenga los recursos jurídicos -que antes garantizaba el Poder Judicial- contra actos de autoridad que contravengan la Constitución Política.
El gran riesgo y peligro es la falta de garantía del ejercicio de las libertades individuales, de los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho al voto, la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y conciencia, y la igualdad ante la ley.
También se prende la alarma en el derecho de propiedad, libertad de creencias, incluso que la autoridad pretenda determinar qué se puede enseñar en las universidades, qué libros podemos leer o qué películas podemos ver, decidir el género de nuestras parejas matrimoniales o interferir con nuestra autonomía física.
Es esencial que las libertades civiles básicas estén consagradas en las Constituciones y protegidas por Poderes Judiciales.
Nuestros principios constitucionales democráticos ya fueron vulnerados. ¡La alarma está encendida!
El caso de Salinas Pliego ya no tiene vuelta de hoja: O paga o paga.
Pero ¿qué pasa si no lo hace? Viene el embargo, congelamiento de cuentas, marcas, acciones y todo lo que venga.
“El crédito se vuelve exigible y el Servicio de Administración Tributaria puede iniciar el trámite correspondiente”, explicó Jesús Rodríguez, presidente de la Comisión de Evaluación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.
La fiscalista Virginia Ríos explica que Salinas Pliego podría optar por pagar en parcialidades hasta en 36 meses. Eso sí, con intereses: la tasa de recargos pasó de 1.86% mensual en 2025 a 1.97% en 2026.
Si no tiene para pagar, entonces toca embargar. E incluso los socios o administradores de las empresas deudoras pueden hacerse responsables de saldar los pagos, incluyendo el ISR.
***Académico y consultor.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Tlalnepantla, galardonado con el Distintivo Anticorrupción 2025
Las dimensiones del Zócalo y su simbolismo
Las dos caras presidenciales
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
