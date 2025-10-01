Una GAM videovigilada y segura, la prioridad de Janecarlo Lozano

El alcalde inaugura el primer Centro de Inteligencia que operará con 4 mil 500 cámaras

ILDEFONSO PEREYRA

Como parte de la estrategia de seguridad, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, inaugura el primer Centro de Inteligencia abierto al público en la Ciudad de México, desde donde se monitorearán más de 4 mil 500 cámaras instaladas en la demarcación para combatir los delitos.

Este es el Centro de Inteligencia más grande y el más interconectado de las 16 alcaldías en la capital del país, y a nivel municipal sólo se encuentra por debajo de Monterrey; el objetivo es convertir a la GAM en la demarcación más videovigilada del país y reducir la inseguridad.

Durante la inauguración el alcalde estuvo flanqueado en un magno evento por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez; así como el coordinador general del C5 en la Ciudad, Salvador Guerrero Chiprés; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, y la fiscal de Gustavo A Madero, Erika Montebello.

Al evento asistieron más de dos mil vecinos de la alcaldía, quienes fueron testigos de una demostración de cómo se puede pedir auxilio con el apoyo de las cámaras de vigilancia “tótems violeta”, sólo basta presionar un botón y un elemento del Centro de Atención y Respuesta Inmediata (CARI) dará seguimiento a cada caso.

Janecarlo Lozano destaca que el inmueble permitirá reforzar la vigilancia en calles y espacios públicos mediante sistemas con inteligencia artificial capaces de detectar rostros, contabilizar personas y vehículos en tiempo real.

Ubicado a un costado del edificio principal de gobierno, el Centro de Inteligencia cuenta con una pantalla cóncava de 12 metros de largo y dos metros de altura, que a su vez es monitoreada por 24 estaciones, cada cámara de vigilancia tiene un alcance de grabación de hasta 200 metros.

“Contamos con la tecnología y la inteligencia para poder cuidar a los maderenses, tenemos ya 4 mil 500 cámaras de seguridad, mil 500 tótems. Cuenta con el color violeta que se ha caracterizado como un distintivo donde las mujeres pueden sentirse seguras.

“La idea es que cuando ellas se sientan inseguras puedan tocar ese botón y en menos de tres minutos la Policía Auxiliar y sectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegarán a dar respuesta”, declara el alcalde Janecarlo Lozano.

Durante la presentación se realizó una demostración de los llamados tótems violetas, postes de 3 a 9 metros de altura con tres cámaras, dos fijas con inteligencia artificial y una de visión de 360 grados, así como un botón de emergencia que permite responder de manera inmediata a las emergencias monitoreando en tiempo real a la víctima.

Además, cuenta con un Centro de Atención y Respuesta Inmediata (CARI) al que la ciudadanía puede contactar a través de los números telefónicos 5557818107 y 5557815251 para recibir asistencia de la Policía Auxiliar y SSC.

De acuerdo con el alcalde Janecarlo Lozano, en la obra se invirtieron 220 millones de pesos en infraestructura y equipos de vigilancia con el objetivo de combatir a la delincuencia.

El Centro de Inteligencia obedece a la estrategia de seguridad que implementó la jefa de Gobierno, Clara Brugada; de acuerdo con el titular de la SSC, Pablo Vázquez, la alcaldía disminuyó 14 por ciento la incidencia de delitos de alto impacto durante el primer año de gobierno del alcalde Janecarlo Lozano.