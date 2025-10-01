Sheinbaum se deslinda del golpe millonario al CJNG

Decomiso de drogas valuadas en 29 mil millones de pesos * Es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá en EU, expresa la Primera Mandataria en su Mañanera del Pueblo

ILDEFONSO PEREYRA

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el gobierno mexicano no colaboró en los operativos anunciados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos, en los que se decomisaron drogas valuadas en alrededor de 29 mil millones de pesos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe señalar que la DEA anunció un golpe de millones de dólares al CJNG, además del arresto de 670 personas.

Al ser cuestionada sobre si hubo algún tipo de colaboración con el Gabinete de Seguridad de México para este operativo realizado en Estados Unidos, la Primera Mandataria respondió con un NO rotundo.

“No, es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá en EU”, contesta la titular del Poder Ejecutivo federal al ser cuestionada en la Mañanera del Pueblo.

Y es que el lunes pasado, la DEA informó que -durante cinco días de acciones en distintos puntos de Estados Unidos- aseguró decenas de toneladas de drogas pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo valor fue estimado en mil 450 millones de dólares; es decir, unos 29 mil millones de pesos.

Sin especificar las ciudades donde se llevaron a cabo, la DEA informó haber coordinado diversos operativos en contra del CJNG durante cinco días en los que además autoridades de diferentes niveles de gobierno habrían arrestado a 670 individuos que, según la agencia antidrogas, estarían vinculados al cártel.

Aunque la DEA no dio detalles sobre los lugares en donde ocurrieron los operativos, oficinas de la agencia antidrogas alrededor de Estados Unidos publicaron en días pasados fotografías en redes sociales de decomisos de drogas adjudicadas al CJNG en lugares que van desde San Diego, California, hasta Filadelfia, Pensilvania.