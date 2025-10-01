NACIONAL
Sheinbaum se deslinda del golpe millonario al CJNG
Decomiso de drogas valuadas en 29 mil millones de pesos * Es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá en EU, expresa la Primera Mandataria en su Mañanera del Pueblo
ILDEFONSO PEREYRA
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el gobierno mexicano no colaboró en los operativos anunciados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos, en los que se decomisaron drogas valuadas en alrededor de 29 mil millones de pesos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cabe señalar que la DEA anunció un golpe de millones de dólares al CJNG, además del arresto de 670 personas.
Al ser cuestionada sobre si hubo algún tipo de colaboración con el Gabinete de Seguridad de México para este operativo realizado en Estados Unidos, la Primera Mandataria respondió con un NO rotundo.
“No, es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá en EU”, contesta la titular del Poder Ejecutivo federal al ser cuestionada en la Mañanera del Pueblo.
Y es que el lunes pasado, la DEA informó que -durante cinco días de acciones en distintos puntos de Estados Unidos- aseguró decenas de toneladas de drogas pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo valor fue estimado en mil 450 millones de dólares; es decir, unos 29 mil millones de pesos.
Sin especificar las ciudades donde se llevaron a cabo, la DEA informó haber coordinado diversos operativos en contra del CJNG durante cinco días en los que además autoridades de diferentes niveles de gobierno habrían arrestado a 670 individuos que, según la agencia antidrogas, estarían vinculados al cártel.
Aunque la DEA no dio detalles sobre los lugares en donde ocurrieron los operativos, oficinas de la agencia antidrogas alrededor de Estados Unidos publicaron en días pasados fotografías en redes sociales de decomisos de drogas adjudicadas al CJNG en lugares que van desde San Diego, California, hasta Filadelfia, Pensilvania.
Vargas del Villar, un liderazgo vital en la estrategia de la oposición
Un factor de relevancia en el panismo * Su papel, comentan en los cafés políticos, será determinante en la ruta que el PAN trace rumbo a los próximos años, sobre todo en lo electoral y en lo legislativo
EL TOPO
El senador Enrique Vargas del Villar, militante del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido señalado por especialistas como uno de los liderazgos que podrían influir en la estrategia de la oposición en México.
Con una trayectoria que inició en la administración local y que hoy lo coloca en el Senado de la República, su nombre aparece de forma constante en los análisis sobre la reorganización del partido.
El vicecoordinador de los senadores panistas es un hombre de retos y lo demostró al brincar del Congreso mexiquense a la Cámara Alta.
La experiencia de Enrique Vargas comenzó a tomar forma cuando asumió la presidencia municipal de Huixquilucan, un municipio con peso político en el Estado de México (Edomex).
Desde ahí logró visibilidad que más tarde le abrió espacio en el Congreso local y posteriormente en el Senado.
Analistas subrayan que esta ruta, de carácter progresivo, le ha permitido combinar la experiencia administrativa con la legislativa, lo que lo coloca en un lugar de relevancia dentro del panismo.
CONCILIADOR
Más allá de su actividad partidista, Enrique Vargas ha buscado interlocución con actores empresariales y organizaciones sociales.
Estas relaciones, construidas a lo largo de varios años, le han dado la posibilidad de mantener un respaldo diversificado.
Esa base de contactos, según especialistas, le ha permitido conservar una posición sólida en los procesos de negociación y fortalecer la cohesión de su grupo político. Grupo con peso en el PAN.
En el Estado de México, Vargas lidera una corriente interna que destaca por su disciplina y capacidad de organización.
Este grupo se ha convertido en un referente dentro del partido, participando de manera constante en procesos de decisión y posicionamiento político.
Su papel, comentan en los cafés políticos, será determinante en la ruta que el PAN trace rumbo a los próximos años, tanto en lo electoral como en su papel dentro de la oposición.
Con Adán Augusto seremos solidarios: Ricardo Monreal
El senador morenista no representa un peso negativo para Morena * El exsecretario de Gobernación es alguien a quien respetamos y con quien seremos solidarios, señala el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados
ERIC GARCÍA
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, afirma que el senador Adán Augusto López Hernández no representa un peso negativo para Morena, pese a las investigaciones en curso contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su gestión como gobernador.
Monreal Ávila destaca que López Hernández cuenta con su respaldo y el de la militancia del partido. Subraya que, aunque no son defensores legales, acompañarán al legislador en el terreno político.
“Cuando haya acusaciones formales, será el Ministerio Público quien actúe y él podrá ejercer su derecho de defensa. Para nosotros no es un lastre, es alguien a quien respetamos y con quien seremos solidarios”, señaló.
Cabe señalar que el propio López Hernández ofreció el lunes pasado una conferencia en la que negó haber incurrido en evasión fiscal en los ejercicios 2023 y 2024, tras la publicación de una investigación periodística que lo señalaba.
Adán Augusto asegura que las imputaciones carecen de sustento y que su patrimonio y declaraciones fiscales están en regla.
El legislador morenista también rechaza tener conocimiento de que Bermúdez Requena, su excolaborador en Tabasco, mantuviera presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como La Barredora.
Enfatiza que durante su administración no se le atribuyeron responsabilidades judiciales en ese sentido.
RESPALDO POLÍTICO DE MORENA
Ricardo Monreal reitera que la postura de la bancada oficialista será de acompañamiento político, sin interferir en los procesos legales que correspondan a las autoridades competentes.
“Nuestra función es respaldar políticamente, no intervenir en el ámbito judicial”, dijo.
El coordinador parlamentario insistió en que Morena no descalificará a uno de sus miembros sin pruebas concluyentes y que la dirigencia continuará mostrando respaldo a López Hernández mientras no exista una acusación formal en su contra.
El episodio refleja la tensión que generan las investigaciones mediáticas y judiciales en torno a figuras destacadas de la política nacional, y la estrategia de Morena de cerrar filas en torno a sus dirigentes ante señalamientos públicos.
Una GAM videovigilada y segura, la prioridad de Janecarlo Lozano
El alcalde inaugura el primer Centro de Inteligencia que operará con 4 mil 500 cámaras
ILDEFONSO PEREYRA
Como parte de la estrategia de seguridad, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, inaugura el primer Centro de Inteligencia abierto al público en la Ciudad de México, desde donde se monitorearán más de 4 mil 500 cámaras instaladas en la demarcación para combatir los delitos.
Este es el Centro de Inteligencia más grande y el más interconectado de las 16 alcaldías en la capital del país, y a nivel municipal sólo se encuentra por debajo de Monterrey; el objetivo es convertir a la GAM en la demarcación más videovigilada del país y reducir la inseguridad.
Durante la inauguración el alcalde estuvo flanqueado en un magno evento por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez; así como el coordinador general del C5 en la Ciudad, Salvador Guerrero Chiprés; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, y la fiscal de Gustavo A Madero, Erika Montebello.
Al evento asistieron más de dos mil vecinos de la alcaldía, quienes fueron testigos de una demostración de cómo se puede pedir auxilio con el apoyo de las cámaras de vigilancia “tótems violeta”, sólo basta presionar un botón y un elemento del Centro de Atención y Respuesta Inmediata (CARI) dará seguimiento a cada caso.
Janecarlo Lozano destaca que el inmueble permitirá reforzar la vigilancia en calles y espacios públicos mediante sistemas con inteligencia artificial capaces de detectar rostros, contabilizar personas y vehículos en tiempo real.
Ubicado a un costado del edificio principal de gobierno, el Centro de Inteligencia cuenta con una pantalla cóncava de 12 metros de largo y dos metros de altura, que a su vez es monitoreada por 24 estaciones, cada cámara de vigilancia tiene un alcance de grabación de hasta 200 metros.
“Contamos con la tecnología y la inteligencia para poder cuidar a los maderenses, tenemos ya 4 mil 500 cámaras de seguridad, mil 500 tótems. Cuenta con el color violeta que se ha caracterizado como un distintivo donde las mujeres pueden sentirse seguras.
“La idea es que cuando ellas se sientan inseguras puedan tocar ese botón y en menos de tres minutos la Policía Auxiliar y sectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegarán a dar respuesta”, declara el alcalde Janecarlo Lozano.
Durante la presentación se realizó una demostración de los llamados tótems violetas, postes de 3 a 9 metros de altura con tres cámaras, dos fijas con inteligencia artificial y una de visión de 360 grados, así como un botón de emergencia que permite responder de manera inmediata a las emergencias monitoreando en tiempo real a la víctima.
Además, cuenta con un Centro de Atención y Respuesta Inmediata (CARI) al que la ciudadanía puede contactar a través de los números telefónicos 5557818107 y 5557815251 para recibir asistencia de la Policía Auxiliar y SSC.
De acuerdo con el alcalde Janecarlo Lozano, en la obra se invirtieron 220 millones de pesos en infraestructura y equipos de vigilancia con el objetivo de combatir a la delincuencia.
El Centro de Inteligencia obedece a la estrategia de seguridad que implementó la jefa de Gobierno, Clara Brugada; de acuerdo con el titular de la SSC, Pablo Vázquez, la alcaldía disminuyó 14 por ciento la incidencia de delitos de alto impacto durante el primer año de gobierno del alcalde Janecarlo Lozano.
Vargas del Villar, un liderazgo vital en la estrategia de la oposición
Con Adán Augusto seremos solidarios: Ricardo Monreal
Fortalecen lazos de amistad y colaboración México–Reino de Marruecos
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
