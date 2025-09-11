Somos una opción real para corregir el rumbo del país: Vargas del Villar

México, país latinoamericano con mayor índice de pérdida dental prematura * Ya es un problema de salud pública por la desatención gubernamental

OCTAVIO CAMPOS

La falta de salud oral no sólo provoca pérdida dental temprana, sino que está asociada a padecimientos cardiovasculares, bacterias orales -endocarditis bacteriana-, vinculadas a riesgo de infartos y complicaciones sistémicas como partos prematuros, enfermedades respiratorias y deterioro cognitivo, advierte la doctora Liliana Bueno, especialista en implantología dental y con un cuarto de siglo de experiencia en odontología digital.

Urgió la necesidad de atender a la población de escasos recursos con problemas bucales, no por estética sino como problema de salud pública que acorta la vida o niega a la gente una calidad de vida y bienestar.

La facultativa alerta que la periodontitis (infección crónica de las encías) en pacientes con diabetes hace resistencia a la insulina y empeora el control glucémico.

Añade que estudios científicos demuestran que la bacteria de las caries puede incidir en el desarrollo del Alzheimer.

En conferencia de prensa, la doctora Bueno informa que, según la OMS, México es el país de América Latina con mayor índice de pérdida dental prematura por el limitado acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos preventivos. Por ello, instó al gobierno mexicano a ver las enfermedades bucales como un problema de salud pública y reconocer que la gente de escasos recursos no tiene acceso a instituciones del sector, o no están equipadas para atender la salud bucal por falta de especialistas, instrumental o medicamentos.

FALTA CULTURA DE LA ATENCIÓN BUCAL

Señala la galena Liliana Bueno que en nuestro país el 90 por ciento de la población padece de caries y el 70 por ciento de los adultos mayores tiene pérdida de piezas dentales.

Para avanzar hacia un México libre de caries habrá que empezar por la atención de los niños y reconocer que la boca no es un ente sólo para hablar o comer, sino parte integral del organismo y que se asocia con el buen estado o deterioro de otros órganos.

Dice la doctora Bueno que da tristeza ver que, por exceso de consumo de azúcares, a infantes de doce años ya se le extraen los molares inferiores, primeras piezas de la dentadura permanente.

Son necesarias las campañas de prevención no únicamente del gobierno, sino también del sector privado, a quien pidió más responsabilidad social.

La especialista Liliana pone a disposición del pueblo la fundación que lleva su nombre para atender a población de escasos recursos, especialmente niños y adultos mayores, así como a empleados de empresas que cuentan con programas de prevención de la salud para los trabajadores. También puso en marcha la iniciativa Dental Tech Academy para la capacitación de profesionales o estudiantes universitarios.

Especialistas como Liliana Bueno requiere el país por un México con una bella sonrisa y con una mejor calidad de vida.