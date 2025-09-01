La Resistencia de Ale Rojo nace con mucho músculo

Diversos sectores de la sociedad acuden al llamado de la alcaldesa de la Cuauhtémoc * Los asistentes mostraron hartazgo del gobierno de la 4T * Somos la ciudadanía harta de tanta violencia e inseguridad, expresa la también activista * La ciudadanía exclama en voz alta la defensa de la democracia y por tener un México en paz

EL TOPO

Nadie lo hubiera imaginado, hubo algunos escépticos, pero la marcha del domingo 31 de agosto fue todo un gran éxito.

Diversos sectores de la sociedad acudieron al llamado de la alcaldesa de la Cuauhtémoc… y es que muestran hartazgo del gobierno de la Cuarta Transformación.

La Resistencia nace con mucha asistencia, muestra músculo y bajo el liderazgo de Alessandra Rojo de la Vega, que también tiene las pasiones de ser activista y feminista, además de ambientalista.

Definitivamente Rojo de la Vega pone en jaque a Morena en la CDMX al reunir a miles de personas.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina no dan crédito que en pleno corazón de la capital del país, Ale Rojo haya reunido a más de 20 mil personas, que se unieron a La Resistencia, un movimiento ciudadano, plural y apartidista, que surge como respuesta al hartazgo con la clase política en el poder y la preocupación por el rumbo del país.

La congregación de la multitud tuvo un mismo fin: Defender la libertad, la justicia y la democracia en México.

Durante el recorrido de la marcha, se observaron a activistas, madres buscadoras, periodistas, madres de niños con cáncer, exintegrantes del Poder Judicial y ciudadanos exclamar en voz alta la defensa de la democracia y de tener un México en paz.

Tras un mensaje inicial de Rojo de la Vega, el contingente avanzó por calles de la ciudad hasta llegar al Foro Lindbergh, en el Parque México.

Durante el trayecto, miles de voces se sumaron con banderas, pancartas y consignas que reflejaban molestia e impotencia, pero también esperanza.

Ya en el templete del Foro Lindbergh, Ale Rojo advierte que el país vive la peor crisis de violencia e impunidad en décadas y acusó al gobierno federal de haber traicionado sus promesas.

“Nos mintieron y nos traicionaron… sin embargo, en México no sabemos rendirnos. Hoy nace un movimiento de mexicanas y mexicanos que ya no vamos a callar. Somos la resistencia”, añade.

La lideresa de La Resistencia reitera el llamado a organizarse, vigilar a las instituciones, frenar la corrupción y recuperar el futuro del país con unidad y dignidad.

“No vamos a ser cómplices ni espectadores. Vamos a defender nuestras libertades, cueste lo que cueste”, agrega.

El evento también reunió a voces de gran peso moral como la periodista cubana Yoani Sánchez, la activista Rosa María Payá, la madre buscadora Ceci Flores, la defensora Irinea Buendía, la periodista Marcela de Jesús Natalia, la exjueza Reyna Rodríguez y Yesenia Patricia Rodríguez, quienes compartieron su lucha y coincidieron en la urgencia de levantar la voz desde cada rincón del país y del continente.

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS

La alcaldesa Rojo de la Vega hace un balance y de un detallado análisis de todo el periodo de Morena como gobierno de México… de la transformación a la destrucción.

“Prometieron regenerar la nación… y están desangrando a México entre sus vicios y excesos. Juraron acabar con la corrupción… y la multiplicaron y normalizaron. Dijeron que defenderían al pueblo de México y lo abandonaron.

“Hoy tenemos un país donde las madres buscan a sus hijos en fosas clandestinas, donde nuestros jóvenes huyen porque no hay futuro o se unen al CO a falta de oportunidades… donde la violencia manda y la impunidad reina.

“Quienes deberían representarnos, las y los diputados de Morena, aprueban leyes para silenciar a los críticos. Y los vemos obedeciendo lo que les ordena desde el grupo en el poder… desaparecer la independencia de los poderes y nuestra democracia.

“Nos mintieron y nos traicionaron… sin embargo en México… no sabemos rendirnos… jamás hemos sido una tierra de espectadores, siempre nuestra patria ha sido de protagonistas.

“Somos las madres que buscan a sus hijos, los trabajadores que madrugan para llevar el sustento de sus hogares, los jóvenes que sueñan con oportunidades reales, los campesinos que resisten el abandono, los maestros que educan sin recursos, los médicos que salvan vidas sin medicinas e insumos, los periodistas que no se callan, las mujeres que luchamos para vivir sin miedo, los pequeños y medianos comercios ahogados por la extorsión, los pueblos originarios que defienden su tierra, los migrantes que luchan por sobrevivir, los niños con cáncer que dejaron a su suerte, los jueces y juezas a quienes les destrozaron sus carreras, los abuelos que entregaron su vida a México y se niegan a ver cómo lo destruyen.

“Somos la ciudadanía harta de tanta violencia e inseguridad.

“Hoy nace un movimiento de mexicanas y mexicanos… que no sabemos callar, que no vamos a ignorar y ser cómplices de las injusticias, y que ya no vamos a tolerar la falsedad como herramienta política.

“En el 2018 Morena convenció a México de la necesidad de iniciar una nueva etapa. Porque hay que decirlo claro; nuestro pueblo se cansó del fracaso de una democracia, que había perdido su rumbo. Un sistema que convirtió a la política en el negocio de muchos, donde las instituciones, habían dejado de funcionar para lo que fueron creadas: proteger los intereses del pueblo mexicano.

“Y así llega Morena… prometieron abrazos y desataron la violencia más sangrienta en décadas… prometieron acabar con la corrupción y construyeron sus propios imperios de privilegios, prometieron destruir lo que no servía y destruyeron lo que sí funcionaba… ¿Y saben qué?, mintieron.

“Llegaron al poder y pasaron de la transformación… a la deformación. Y desde ahí se convirtieron en todo eso que juraron destruir, empeorando todo lo que criticaban siendo oposición. El nuevo principio de Morena es la Doble Moral Republicana.

“¿Dónde están los responsables de que se descarrile el Tren Maya? ¿Dónde están los responsables de miles de muertes por falta de medicamentos o insumos? ¿Dónde están los responsables de los 130 mil desaparecidos que por cierto nadie está buscando? ¿Quién está investigando los nexos de los gobernantes de Morena con el narcotráfico? O los contratos a sobreprecio… o los lujos de todos los morenistas que juraron vivir con austeridad y que con lo que ganan no les alcanza para vivir como lo hacen

“Hoy Morena ya no gobierna, se sirve del poder. Y mientras ellos se destruyen internamente, unos con otros y encubren a sus corruptos y delincuentes funcionarios… Millones de mexicanos y mexicanas luchan por sobrevivir.

“Usan el poder para proteger a sus cómplices, aumentar sus privilegios, y hacerse intocables ante la ley.

“Nos queda una oportunidad, sí, sólo una, y nosotras, todas y todos… no sabemos fallar”.

Ya encarrerada y llena de pasión política, Alessandra Rojo detalla los planes a seguir: Defender la justicia, rescatar el balance institucional, reconectar con las banderas ciudadanas, hacer un llamado a toda la nación para votar (con 40 millones de mexicanos que se sientan representados es suficiente para sufragar más que Morena), hacer un acuerdo nacional para impedir que el crimen organizado esté dentro de los gobiernos, ser unidad y agrupar frentes nacionales de voces ignoradas

“Somos capaces de superar cualquier injusticia, de ser los más solidarios porque lo hemos visto una y otra vez en las tragedias. De estar unidos más allá de las diferencias encontrando nuestras coincidencias, protegiendo nuestros derechos, cuidando nuestras libertades y definiendo que futuro es el que queremos.

“Construyamos juntos el México de la resistencia. Viva México, viva la libertad, viva la dignidad”.

Es de resaltar que durante la marcha participaron la oposición y la sociedad civil, destacando figuras como Margarita Zavala, Vicente Fox Quesada, Claudio X. González y Xóchitl Gálvez.

Es innegable que la jornada dominical representó el nacimiento de un movimiento ciudadano que promete crecer y hacerse escuchar en todo el país… y nadie mejor que Ale Rojo para encabezar esta Resistencia.