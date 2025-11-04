El gobierno de Tony Rodríguez se gastaba los recursos del DIF-Tlalnepantla: Raciel Pérez

Compraba chapatas de 3 mil pesos * El alcalde deja claro que el hecho constituye una falta administrativa grave de abuso de funciones, que puede derivar en la comisión de un delito cometido por servidores públicos, como abuso de autoridad * Sin justificar una actividad institucional, en 2023 utilizaban el Fondo Fijo del gobierno municipal para facturar botanas, chicles del Oxxo, refrescos, alitas, boneless, hotdogs, audífonos, cargador para laptop, peajes y refacciones, por la cantidad de 221 mil pesos… ¡Nadita!

EL TOPO

Durante la auditoría que se realiza actualmente al Fondo Fijo del DIF-Tlalnepantla de la Administración 2022-2024, que encabezaba la esposa del alcalde Antonio Rodríguez Hurtado, se detectó la compra de una chapata por 3 mil 120 pesos, como consta en el comprobante fiscal con folio 20371394 del restaurante del Centro Comercial “Fresko”, ubicado en Ciudad Satélite, denuncia el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz.

Indica que el Fondo Fijo tiene como objetivo cubrir gastos de operación de carácter urgente del DIF municipal. Por ejemplo, adquisición de material de curación como jeringas, gasas, medicamentos y reparación inmediata de ambulancias, entre otros, pero los recursos se destinaban para otras cosas.

El alcalde Pérez Cruz deja claro que este hecho constituye una falta administrativa grave de abuso de funciones, que puede derivar en la comisión de un delito cometido por servidores públicos, como abuso de autoridad.

“El dinero público del DIF debe ser utilizado con fines asistenciales y de protección a la familia, no para uso en beneficio personal pagando alimentos en supuestas reuniones de trabajo”, aseveró.

Raciel Pérez expuso que las áreas involucradas en esta investigación son la Dirección General, Administración y Finanzas, Órgano Interno de Control y Jurídica, quienes eran integrantes de la Junta de Gobierno que autorizaba el presupuesto del DIF-Tlalnepantla.

Las erogaciones por concepto de alimentos fueron en restaurantes, entre los que se encuentran La Biela, La BTK, KFC, Starbucks, Casa Toño, Tacos Árabes de Puebla, El Dorado, El Herradero, Cortes y Vinos de la Plaza, y La Vaquita Negra.

Además de corresponder a gastos excesivos, comentó que se detectó falta de correspondencia entre las actividades reportadas y los consumos registrados, por un monto de 125 mil 257 pesos, como los siguientes:

Restaurante El PIBE, 10 mil pesos en alimentos y bebidas por reunión de trabajo con directores y coordinadores.

Restaurante la Cochiñera, por 14 mil 203 pesos por consumo de alimentos, reunión de trabajo de directores para el anteproyecto de presupuesto.

Restaurante “Boutique de Carnes Corte y Norte” por 6 mil 495 pesos, cuya justificación se señala como visita al OSFEM.

Excelencia en Alimentos Marvadd, por 9 mil 513 pesos por consumo de alimentos para la presunta reunión de directores relativa a la revisión del informe del tercer trimestre 2023.

Comercial City Fresko.- Una chapata por 3 mil 120 pesos para jurado calificador del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México.

GOBIERNO DE RACIEL SOLICITÓ AUDITORÍA EXTERNA

Sobre estas lamentables acciones por parte de la anterior administración municipal, el alcalde Pérez Cruz dijo que solicitaron una auditoría externa, misma que emitió 10 observaciones por un monto de 9 millones 803 mil pesos, con motivo de las diferencias existentes entre los saldos registrados al cierre del ejercicio fiscal 2022, contra los saldos registrado al inicio de ejercicio 2023.

Detalla que dichas observaciones externas se encuentran en análisis para determinar o clasificar las faltas graves y no graves, y remitir el expediente para la investigación e imposición de sanción correspondiente.

MAL USO DEL FONDO FIJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2023

Finalmente, Raciel Pérez puntualiza que respecto del Fondo Fijo del Gobierno Municipal, sólo en 2023 se detectaron facturas de productos como botanas, chicles del Oxxo, refrescos, alitas, boneless, hot dogs, audífonos, cargador para laptop; peajes y refacciones por la cantidad de 221 mil pesos, sin que se encuentre justificado para el cumplimiento de la actividad institucional.