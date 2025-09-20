Designa Senado a Olga Sosa en Agricultura

Conmemora Gobierno de Naucalpan el 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

EL TOPO

Isaac Montoya Márquez, alcalde de Naucalpan, Estado de México, se muestra firme y decidido a cumplir sus compromisos con el pueblo. Reitera su compromiso: El bienestar de la ciudadanía.

Hacia la recta final del primer año de gobierno, Montoya Márquez afirma que en cumplimiento de su Plan de Gobierno de los 100 pasos para la Transformación que se tienen considerados, divididos en 33 pasos o Huellas por año, en estos meses ya se rebasaron y se ha cumplido con los compromisos con la comunidad.

En conferencia de prensa detalló, además de que se busca generar 33 legados.

“Obras que nadie pudo o nadie quiso hacer, no podemos quedarnos sólo en lo municipal, son proyectos que gestionamos, como el Mexicable de Naucalpan, el Par Vial San Mateo, la rehabilitación del Periférico Norte (que ya está en marcha), el Saneamiento del Río Hondo, el rescate urbano o regeneración de la zona centro del municipio”, el rescate ecológico de los Cipreses, que va de la mano con la Universidad Rosario Castellanos, así como la rehabilitación de la avenida Minas Palacio, son parte de estos legados.

Montoya Márquez enfatiza que también se avanza en la transformación de la seguridad pública, hay resultados de la Estrategia Seguridad con Todo de manera coordinada, a través de la Estrategia Operativa Oriente, pues se atienden las causas, con un nuevo enfoque, más proximidad y más apego a los derechos humanos, así como la disciplina de la Guardia Municipal.

Apuntó, de acuerdo con cifras emanadas de la Mesa de Paz del Estado de México, que desde la entrada de Naucalpan a la EOO se confirma la disminución en delitos de alto impacto en un 33.33% y en el robo de vehículos hay una disminución del 61.22%, en comparación con el gobierno pasado.

Reiteró que seguirá con este modelo de seguridad apostándole a cuatro ejes principales: Prevención, los estímulos a los elementos, la evaluación permanente y la coordinación interinstitucional.

Hoy en Naucalpan podemos decir que no hay impunidad y que no se permiten prácticas que atenten contra la ciudadanía, expresa Isaac Montoya.

Cuestiona los señalamientos de opositores alejados de la realidad, dado que la administración anterior tenía sumida a Naucalpan en el segundo lugar de percepción de inseguridad a nivel nacional de acuerdo con la ENSU, además la incidencia delictiva rebasaba, en el caso del robo de auto, se tenían 10 delitos por día contra 3.5 que acontecen hoy, según cifras oficiales.

En cuanto a la obra pública, expresó, en tres años la administración anterior, no logró superar los 700 millones de pesos, y en el primer año “nosotros estamos arriba de 800 millones de pesos”, y en cuanto a infraestructura hidráulica no invirtieron prácticamente nada, no hicieron desazolves. Y hoy, la acción preventiva permitió que en esta temporada de lluvias no haya afectaciones mayores.

Hoy estamos resolviendo lo que nos heredaron, enfatiza de manera categórica el alcalde de Naucalpan.

CONMEMORA 178 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC

En el parque de los Niños Héroes, en la colonia Lomas del Huizachal, se conmemoró el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, donde Montoya Márquez afirma que hoy al gobierno le corresponde defender a su gente y construir condiciones para una mejor calidad de vida.

Ante servidores públicos municipales, líderes sociales y las y los vecinos, el alcalde refirió que en Naucalpan se logrará el derecho de vivir con justicia, con equidad, con dignidad y paz.

Montoya Márquez resalta la importancia de los legados históricos que dejaron los Niños Héroes para México. Tras destacar su juventud, ideales y que dieron su vida por México, dejaron un legado de amor a la patria, lealtad, compromiso, responsabilidad.

Todos estos valores los convirtieron en referentes de nuestra historia.

Señala la importancia de recordar estos episodios de la historia, para que estos capítulos no se vuelvan a repetir, porque hoy la patria demanda unidad y una misma visión.