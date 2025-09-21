Meter las manos a las reservas es quedar sin moneda y sin país: Ale Rojo

México está quebrado por culpa de Morena * Sumando la deuda de todos los expresidentes de la historia se llegó a 10 billones de pesos, Morena en sólo 7 años la duplicó, expresa la alcaldesa de la Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, denuncia que México enfrenta una crisis fiscal histórica provocada por el gobierno de Morena.

“México está entrando en la peor crisis fiscal de su historia moderna. El paquete económico 2026 lo confirma, nos van a endeudar con 1.5 billones de pesos, la deuda total ya supera los 20 billones de pesos”, denuncia la alcaldesa en un video que compartió en la red social X.

“México está quebrado no por casualidad, sino porque Morena ha usado el presupuesto como un botín electoral”, asegura Rojo de la Vega.

“No es justicia social, es saqueo disfrazado de ‘apoyo social’. No es ‘austeridad republicana’, es el mayor atraco financiero de nuestra historia”, enfatiza.

La alcaldesa señala que el paquete económico 2026 prevé un endeudamiento de 1.5 billones de pesos sólo en 2026, lo que llevaría la deuda total del país a más de 20 billones de pesos.

“En 200 años de historia, México acumuló 10 billones de deuda. Morena en sólo siete años duplicó esta cifra, ni sumando a todos los expresidentes juntos se había llegado a esto”, afirma de manera categórica.

Alessandra Rojo critica que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum financia sus programas mediante préstamos a organismos internacionales, comprometiendo el futuro del país y pagando intereses elevados.

También cuestiona el aumento previsto en impuestos a refrescos, cigarros, apuestas y videojuegos, así como el posible uso de las reservas del Banco de México.

“Cuando un gobierno mete las manos a las reservas nacionales, no queda moneda, no queda país. Más deuda significa cero crecimiento”, agrega.

“Saquear las reservas del Banco de México… el dinero no es del gobierno, es tuyo, es mío, es de todas y todos los mexicanos, y Morena lo está hipotecando sin pudor”, añade.

La alcaldesa advierte que la política fiscal del gobierno federal podría arrastrar a México a un panorama similar al de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

“¿Qué creen? Que así comienzan las dictaduras. Ya vimos esta película, Venezuela con Chávez y Maduro que agotaron la deuda, saquearon el Banco Central, hiperinflación, hambre y exilio masivo. Nicaragua, Ortega convirtió la deuda en su caja chica. Cuba, se comieron las reservas y condenaron al pueblo a la miseria eterna”, explicó.

Rojo de la Vega exhorta a los ciudadanos a “despertar antes de que sea demasiado tarde”, vinculando el endeudamiento masivo y la política fiscal del gobierno con un riesgo de crisis económica y social.