NACIONAL
Bienestar de las familias, prioridad de Vargas del Villar
‘Vamos a seguir apoyando con todo a San Fernando’, expresa el legislador de Acción Nacional * El vicecoordinador de los senadores panistas acompaña a Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan, a la entrega de la rehabilitación del deportivo
EL TOPO
Enrique Vargas del villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hizo acto de presencia en la entrega de la remodelación del deportivo de la colonia San Fernando.
A partir de este momento, las familias de Huixquilucan, Estado de México, podrán practicar deportes en unas instalaciones dignas y muy funcionales.
Vargas del Villar recuerda que desde el 2016, que marcó el inicio de su primera administración al frente del gobierno de Huixquilucan, San Fernando ha sido una prioridad y por ello se ha realizado una inversión para mejorar el entorno en beneficio de las familias.
“Vamos a seguir apoyando con todo a San Fernando”, afirma de manera categórica el senador panista.
Hugo Martínez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, reconoce que -desde la llegada de los gobiernos panistas a Huixquilucan- el cambio es evidente y en San Fernando ha sido radical, porque ha representado grandes mejoras para la comunidad.
Como ejemplo de ello destaca la alberca pública, el hospital, que en unos meses dará atención las 24 horas como lo ha solicitado la ciudadanía, entre muchos más beneficios, como pavimentaciones y alumbrado.
Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, Edomex, reitera que desde el 2016 San Fernando tiene otro rostro para el bienestar de las familias.
Es así como Vargas del Villar trabaja con ahínco en pro de los huixquiluquenses y ya prepara el regreso a su casa, a su tierra, Huixquilucan, un municipio considerado como un bastión panista.
NACIONAL
Ningún gobierno municipal del país trabaja como Huixquilucan: Vargas del Villar
Una administración con orden, transparencia y responsabilidad * En el municipio mexiquense se da continuidad a los programas sociales que iniciaron en 2016, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, felicita y reconoce al gobierno municipal de Huixquilucan, Estado de México, encabezado por Romina Contreras Carrasco, por dar continuidad a los programas sociales que desde el 2016 se otorgan en beneficio de las familias.
Al atestiguar la entrega de becas municipales y monedero electrónico para cientos de personas, el vicecoordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la máxima tribuna del país, recordó que -desde hace once años en Huixquilucan- se determinó apoyar a las familias, además de obras de infraestructura, para mejorar su nivel de vida, como son deportivos, auditorios, bacheo, alumbrado público y el complejo más grande de salud como lo es Rosa Mística.
“En ningún estado del país hay unas instalaciones que se acerque siquiera a lo que se ofrece en el complejo virgen Rosa Mística”, expresa con mucho orgullo Vargas del Villar.
Las obras que se realizan en Huixquilucan son trabajos que van a permanecer por muchos años para beneficio ciudadano.
Los gobiernos del PAN que ha encabezado este municipio, reitera Enrique Vargas, se han llevado en orden, con paz y tranquilidad.
También pidió a los huixquiluquenses que no se dejen engañar por activistas de Morena que el domingo 7 de junio pasado bloquearon la autopista México-Toluca con el argumento de que se iban a edificar casas en una zona boscosa.
“Es falso que se vayan a construir en esa zona que es un Área Natural Protegida y por lo tanto ninguna autoridad puede autorizar zonas habitacionales”, afirma de manera categórica el senador panista.
Enrique Vargas puntualizó que Huixquilucan es ejemplo de cómo trabajar en orden para llevar una administración exitosa.
Tan es así que Romina Contreras lleva más de 50 meses consecutivos siendo la mejor alcaldesa del Estado de México y referente a nivel nacional.
NACIONAL
Palmira Eventos, S. A. P. I. de C.V., en la mira de dependencias gubernamentales
Señalan presuntas anomalías en su estructura operativa y legal
ARMANDO GARCÍA V.
Por presuntas anomalías en su estructura operativa y legal, diversas dependencias gubernamentales han colocado bajo revisión institucional a Palmira Eventos, S. A. P. I. de C. V.
La organización, que participa de forma activa en concursos públicos millonarios bajo esquemas de asociación conjunta, es señalada por auditorías físicas y documentales de poseer rasgos propios de firmas fachada o simuladas, constituidas aparentemente con la única finalidad de competir de manera artificial en procesos licitatorios.
Las alertas se encendieron debido a las marcadas contradicciones entre los domicilios fiscales registrados, la nula capacidad técnica real de la firma y los montos de los contratos que pretende adjudicarse.
Las indagatorias sobre este modelo asociativo advierten que el perfil de Palmira Eventos, S. A. P. I. de C. V. no concuerda con las exigencias de los proyectos, lo que compromete la viabilidad de las operaciones y expone una presunta estrategia corporativa orientada a evadir los controles de contratación e, incluso, a ser utilizada para la evasión de obligaciones fiscales.
Conforme a los informes de validación de los padrones de proveedores, la infraestructura declarada por Palmira Eventos carece de activos fijos, capital humano operativo y equipamiento elemental para solventar compromisos de magnitudes millonarias.
Las inspecciones presenciales en sus sedes fiscales arrojaron oficinas sin dinamismo comercial o propiedades ajenas al perfil de un corporativo de gran alcance, quebrantando la normatividad vigente que exige comprobar solvencia material.
En el plano administrativo, el expediente de Palmira Eventos muestra un historial de conformación y ajustes jurídicos que delata una naturaleza meramente instrumental.
Especialistas en auditoría corporativa sostienen que los antecedentes comerciales de la empresa carecen de experiencia comprobable en contratos del mismo rubro bajo condiciones de libre competencia, reforzando la presunción de que sus registros legales se elaboraron con el propósito específico de simular competencia en concursos designados.
La intervención de estas firmas en concursos públicos introduce un riesgo directo para la transparencia y la correcta asignación presupuestal.
Ante este escenario, las autoridades encargadas de las compras gubernamentales han iniciado un cotejo exhaustivo de la documentación de Palmira Eventos, S. A. P. I. de C. V., mientras los comités de rendición de cuentas urgen a robustecer las reglas de operación para blindar el patrimonio institucional de posibles simulaciones corporativas en el mercado actual.
NACIONAL
Hay que romper los “pactos de impunidad”: Ale Rojo al gobierno capitalino
Ante la invasión del espacio público y el control de calles del Centro Histórico por parte de particulares * Pongan la ley por encima de las conveniencias políticas, expresa la alcaldesa de la Cuauhtémoc
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, llama al Gobierno de la Ciudad de México a romper los “pactos de impunidad” que, afirmó, han permitido la invasión del espacio público y el control de calles del Centro Histórico por parte de particulares.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la edil expresó: “Detengan la invasión del espacio público, rompan cualquier pacto que favorezca la extorsión y la ilegalidad, pongan la ley por encima de las conveniencias políticas. Estamos a días para que México reciba los ojos del mundo. La pregunta es inevitable: ¿Esta es la ciudad que queremos mostrar? Todavía están a tiempo de corregir, pero para hacerlo hay que romper los pactos que permiten el desorden”.
Rojo de la Vega sostuvo que la situación en el Centro Histórico ha derivado en que particulares controlen el acceso a diversas calles y decidan quién puede transitar por ellas, lo que, aseguró, refleja la falta de aplicación de la ley por parte de las autoridades capitalinas.
La alcaldesa destaca que, como parte de las acciones implementadas por su administración para recuperar el orden en la vía pública, se ha remitido a 3 mil 436 franeleros ante el Juzgado Cívico, con el objetivo de combatir prácticas irregulares relacionadas con la apropiación de espacios públicos.
La funcionaria insistió en que el Gobierno de la Ciudad de México aún está a tiempo de corregir esta situación, sobre todo ante la atención internacional que recibirá la capital del país por los eventos deportivos de los próximos días.
YA SON 500 PUNTOS VIOLETA…. Y VA POR MÁS
Rojo de la Vega presentó un protocolo de actuación para la protección de niñas, niños y adolescentes a través de la red de 500 Puntos Violeta instalados en distintos puntos de la demarcación.
Fue precisamente en el marco de la instalación del Punto Violeta 500 cuando la mandataria dio a conocer esta estrategia, que establece mecanismos de detección, resguardo inmediato, atención y canalización para personas menores de edad que pudieran encontrarse en situaciones de riesgo, como extravío, violencia, trata de personas, explotación, trabajo infantil, consumo de sustancias o emergencias médicas.
La mandataria destaca que esta acción cobra especial relevancia, por lo que establecimientos que forman parte de la red de Puntos Violeta recibieron capacitación específica para identificar situaciones de vulnerabilidad, brindar protección inmediata y activar los mecanismos institucionales correspondientes.
El protocolo contempla una ruta de actuación que incluye el resguardo temporal de niñas, niños o adolescentes, la activación de Base Diana y la coordinación con autoridades especializadas para garantizar una atención oportuna.
Los casos podrán ser canalizados a instancias como el Sistema DIF, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, servicios médicos o autoridades ministeriales, según las características de cada situación.
“Gobernar también significa prevenir. Significa actuar antes de que ocurra una situación de riesgo y garantizar que existan mecanismos de protección para quienes más lo necesitan”, añade.
La red de 500 Puntos Violeta, que inicialmente fue creada para brindar atención a mujeres en situación de violencia, ampliará así su capacidad de respuesta para proteger también a niñas, niños y adolescentes.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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