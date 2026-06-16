Bienestar de las familias, prioridad de Vargas del Villar

‘Vamos a seguir apoyando con todo a San Fernando’, expresa el legislador de Acción Nacional * El vicecoordinador de los senadores panistas acompaña a Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan, a la entrega de la rehabilitación del deportivo

EL TOPO

Enrique Vargas del villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hizo acto de presencia en la entrega de la remodelación del deportivo de la colonia San Fernando.

A partir de este momento, las familias de Huixquilucan, Estado de México, podrán practicar deportes en unas instalaciones dignas y muy funcionales.

Vargas del Villar recuerda que desde el 2016, que marcó el inicio de su primera administración al frente del gobierno de Huixquilucan, San Fernando ha sido una prioridad y por ello se ha realizado una inversión para mejorar el entorno en beneficio de las familias.

“Vamos a seguir apoyando con todo a San Fernando”, afirma de manera categórica el senador panista.

Hugo Martínez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, reconoce que -desde la llegada de los gobiernos panistas a Huixquilucan- el cambio es evidente y en San Fernando ha sido radical, porque ha representado grandes mejoras para la comunidad.

Como ejemplo de ello destaca la alberca pública, el hospital, que en unos meses dará atención las 24 horas como lo ha solicitado la ciudadanía, entre muchos más beneficios, como pavimentaciones y alumbrado.

Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, Edomex, reitera que desde el 2016 San Fernando tiene otro rostro para el bienestar de las familias.

Es así como Vargas del Villar trabaja con ahínco en pro de los huixquiluquenses y ya prepara el regreso a su casa, a su tierra, Huixquilucan, un municipio considerado como un bastión panista.