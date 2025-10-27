NACIONAL
La tradición del Día de Muertos vive más que nunca en Huixquilucan
La alcaldesa Romina Contreras y el senador Enrique Vargas inauguran y engalanan el Cuarto Festival de Catrinas 2025
EL TOPO
Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, Estado de México, en compañía de Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, inauguró el “Cuarto Festival de Catrinas 2025”.
Contreras Carrasco y Vargas del Villar recorrieron los más de 20 altares que servidores públicos instalaron en este sitio, con el objetivo de que las familias disfrutaran de una de las tradiciones mexicanas más bonitas.
Este evento, organizado por el gobierno de Huixquilucan para honrar la memoria de los seres queridos y celebrar una de las tradiciones mexicanas más representativas y bonitas, fue disfrutada por las familias, quienes admiraron la creatividad y el amor con el que los servidores públicos armaron y decoraron los altares.
Como parte de las actividades del “Cuarto Festival de Catrinas Huixquilucan 2025”, Contreras Carrasco, y el vicecoordinador de los senadores panistas, Vargas del Villar, recorrieron y admiraron uno a uno los altares colocados en la explanada municipal.
La temática de este año consistió en que cada una de las ofrendas representara un color, como amarillo, morado, anaranjado, azul, café, rosa, verde y gris, entre otros, que, sumados al papel picado, flores de cempasúchil, velas, fruta, incienso, copal y la infaltable catrina, dieron vida a altares llenos de creatividad, amor y respeto por las tradiciones, los cuales no pasaron inadvertidos a los ojos del público, quienes disfrutaron de cada una de estas creaciones.
“Cada año las ofrendas que realizan van superando al anterior, y en esta ocasión lo hicieron de forma espectacular. “Gracias por compartir su creatividad y amor por las tradiciones mexicanas. Estamos a unos días de la celebración de Día de Muertos y es importante recordar a nuestros seres queridos que se adelantaron, por eso los invitamos a que participen en todos los eventos del ‘Cuarto Festival de Catrinas Huixquilucan 2025’, que preparamos con mucho amor”, expresa Romina Contreras.
Tras cortar el listón inaugural de esta exhibición, la alcaldesa, junto con integrantes del Cabildo, escuchó la explicación de cada ofrenda, pues además de los elementos tradicionales que se colocaron, como sal, velas, flores, pan de muerto, papel picado y calaveritas de azúcar, cada área brindó un toque único para que la población pasara un tiempo de calidad con sus familiares y amigos.
La directora general de Cultura y Turismo de Huixquilucan, Verónica María Lira Iniesta, agradeció a la presidenta municipal por impulsar las tradiciones y raíces mexicanas que mantienen viva la historia del país y van pasando de generación en generación.
“Quiero agradecer profundamente a cada uno de los servidores públicos que, con su cariño, pasión, trabajo y dedicación, realizaron estas maravillosas ofrendas para todo el público, sin ustedes esto no sería posible”, añade.
El Gobierno de Huixquilucan invita a la población a disfrutar de las diversas actividades que conforman el “Cuarto Festival de Catrinas 2025”, que incluyen carrera atlética, desfile y concurso de motos y carros alegóricos, los festivales de “Xantolo” y de pan de muerto, la liberación de globos de cantoya, exposición de un tapete monumental, todos, acompañados de tradición, música, baile y diversión.
Los festejos concluirán el próximo viernes 07 de noviembre y los interesados en asistir pueden consultar las redes sociales oficiales para conocer a detalle las fechas, horarios y sedes.
Si quieres pasar un momento familiar y tradicional, ya tienes una cita en el palacio municipal de Huixquilucan, Estado de México, un municipio referente a nivel nacional.
Personajes cercanos a panistas frenarían la construcción de 7 pozos en Tlalnepantla
Intereses ajenos a la comunidad se oponen al derecho humano del agua * Falso qué los pozos se destinarán para desarrollos inmobiliarios
EL TOPO
Personajes políticos vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) en Tlalnepantla, Estado de México, pretenden frenar la construcción de 7 pozos en Nuestra Ciudad.
Estas obras permitirán disminuir de manera urgente la alta dependencia que hoy sufre la ciudad de fuentes externas de abastecimiento de los sistemas de agua potable como son: Chiconautla, Cutzamala, Lerma, Madín y Teoloyucan- Cuautitlán.
El agua que se extraiga de estos nuevos pozos se usará de manera sustentable y será destinada en su totalidad en beneficio y exclusivamente a las comunidades.
Es absolutamente falso que estos pozos se destinen al abastecimiento de agua de desarrollos inmobiliarios.
Las autoridades del ayuntamiento de Tlalnepantla hacen un llamado para que no se no se politice el derecho humano al agua.
Omar García Harfuch, con alta preferencia ciudadana
Lidera encuestas de presidenciales de la 4T * En toda su trayectoria ha demostrado ser un funcionario de resultados, de ahí que goce del cariño de la gente
EL TOPO
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), demuestra que resultados son amores, un sello que lo ha tenido desde que estaba en la extinta Policía Federal.
Lo ratificó en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR).
Un funcionario que tiene como misión servir a su país no tiene tintes partidistas, por lo que colaboró en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), entonces bajo el mando de Ernestina Godoy Ramos.
Posteriormente llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y puso orden para la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la capital del país.
Luego tiene otros horizontes y lucha por la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y ganó de calle a Clara Brugada Molina, pero lo bajaron por la paridad de género.
Hace campaña para llegar al Senado de la República y de igual manera logró con merecimientos un escaño en la Cámara Alta.
Más tarde pide licencia para integrarse al gabinete federal por invitación de la hoy Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.
En toda su trayectoria ha demostrado ser un funcionario de resultados, de ahí que goce del cariño de la gente y con una alta preferencia ciudadana.
No es de extrañar que García Harfuch lidere las preferencias dentro del bloque oficialista rumbo a la elección presidencial de 2030.
Según una encuesta telefónica a nivel nacional realizada por Territorial, publicada el 15 de octubre de 2025, coloca a Omar García con un 28.7% de la intención de voto, superando por amplio margen a otros aspirantes clave de la Cuarta Transformación.
A titular de la SSPC le siguen: Clara Brugada, 17.9%; Marcelo Ebrard, 16.5%, y Andrés Manuel López Beltrán con un 15.6 por ciento.
Otros perfiles, pero muy lejos, están: Gerardo Fernández Noroña (10.1%), Luisa María Alcalde (6.4%) y Ricardo Monreal (4.8%).
La encuesta se realizó del 5 al 10 de octubre de 2025, con un nivel de confianza de 95% y margen de error de ± 3.0%.
EL PUNTERO DE LAS ENCUESTAS
Hace dos semanas se difundieron encuestas sobre los presidenciables y los favoritos entre los morenistas para el 2030.
Según México Elige, que fue publicada el pasado 29 de septiembre, en la cual ante la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el candidato a Presidente de México por parte de Morena 2030?, aparece en primer lugar con las preferencias Omar García Harfuch.
Rocío Nahle García tiene sólo un 4.9% de preferencias, es la mujer de Morena mejor posicionada, por encima incluso de Luisa María Alcalde y Clara Brugada, quienes también aparecen en el decálogo.
García Harfuch también supera a Andy López Beltrán y otros personajes morenistas, no obstante, a la par también circuló otra encuesta de Demoscopia Digital, en donde Rocío aparece en el número 22 de gobernadores.
Ante los hechos, Omar García Harfuch, en base a sus resultados y por su vocación de servir a México, es el favorito de propios y extraños para suceder a Claudia Sheinbaum Pardo.
Cuauhtémoc y Noroña, el Blanco del escándalo
El examericanista se conecta a sesión de San Lázaro jugando pádel y el senador Gerardo Fernández pide licencia para viajar a Palestina * La Primera Presidenta Sheinbaum pide castigo a diputados
ERIC GARCÍA
Tras revelarse que el diputado Cuauhtémoc Blanco se conectó a una sesión de Comisiones desde una cancha de pádel, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice que la Cámara de Diputados debe sancionar a los legisladores.
En la Mañanera del Pueblo, la Mandataria federal afirma que ella no opinará, pero que la Cámara Baja debe tener un reglamento interno para determinar qué hacer.
“Que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados, no es algo que tenga yo que estar opinando”, añade.
“La Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir esto es factible, esto no es factible, si se hace esto hay una sanción, a cualquier diputado que esté en esta circunstancia, en fin, tienen que tener un reglamento interno”, agrega.
Mientras los legisladores federales participaban en una reunión “semipresencial” para analizar el trabajo de la Comisión de Presupuesto en la Ley de Aguas Nacionales, el exfutbolista se conectó por zoom desde una cancha de pádel.
La modalidad “semipresencial” permite que los legisladores elijan acudir a la Cámara de Diputados o conectarse a distancia.
Cuando la presidenta de la Comisión, la también morenista Merilyn Gómez Pozos, le pedía el sentido de su voto, Blanco, sudoroso, agitado y entre golpes de pelotas, pedía que le tomaran asistencia.
“Si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias…”, dijo el legislador cuando abrió su cámara y micrófono, lo que evidenció que no seguía los detalles de la sesión.
“¿Y el sentido de su voto, diputado?”, decía la morenista Gómez Pozos.
“Está jugando pádel… ¡no sabe que está votando!”, reclama el priísta Mario Zamora.
También la diputada panista Patricia Jiménez lanzó: “Anda acosando mujeres”.
Después de que apareció en la cámara, el legislador morenista ya no participó en la votación… regresó a lanzar unos cruzados a la cancha de pádel.
Y OTRA DE FERNÁNDEZ NOROÑA: PIDE LICENCIA PARA VOLAR A PALESTINA
Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, se separará de sus actividades legislativas por 12 días para viajar a Palestina.
En conferencia de prensa, aclaró que la licencia que solicitará al pleno del Senado y que entra en vigor este miércoles es para evitar especulaciones y señalamientos en su contra.
“Sólo será por un tiempo”, añade.
Detalló que el vuelo es cortesía del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, a través de su aerolínea.
“Podría no haber pedido licencia, simplemente estaría sin asistencias, pero como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo y no es compatible el viaje con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores, decidí presentar esta licencia por tiempo definido”, dijo.
Fernández Noroña anuncia que tendrá encuentros con autoridades de Palestina, Emiratos Árabes Unidos y de Jordania, con quienes abordará la situación política de aquella zona.
También aclaró que mantiene una buena relación con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con su coordinador parlamentario, Adán Augusto López Hérnandez y con su fracción, por lo que descartó presiones para dejar su cargo de manera definitiva.
Fernández Noroña también señaló que Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, también buscó acercarse a Morena, aunque no especificó la candidatura exacta que pretendía.
