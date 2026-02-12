Quién es quién en los sermones para el pueblo

Casi un millón 400 mil palabras de Sheinbaum en sus Mañaneras * Sin tanto rollo, en sus cuatro sermones en total, Jesucristo dijo casi 8 mil palabras y cambió al mundo para bien * The New York Times publica que para la Primera Presidenta eliminar a los cárteles tiene un precio político, pues podría significar desmantelar los cimientos del poder local en México y enfrentarse a miembros de su propia coalición

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Sentido del humor.

Tío Chencho (Crescencio) tenía fama de estúpido, era.

Pero vivía de dar conferencias de historia y alguna vez este menda, no de buena fe, fue a una y quedó pasmado: su disertación fue luminosa y muy aplaudida.

Lo comentó con Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, que todo sabía de la familia y explicó: -Se las escribe un doctor en historia, él nomás las lee -¡claro!

LAS ESTADÍSTICAS NO MIENTEN

Usted y todos, sabemos quién fue Jesús, el Cristo. Se crea o no en su divinidad, todos, hasta los ateos, saben que es una figura determinante de la civilización occidental y de gran influencia mundial.

Cree en su prédica poco más de la tercera parte de la población del planeta, en todas las presentaciones del cristianismo, unos 2,600 millones de un total de 8,200 millones de terrícolas.

No se asuste, este menda no se apresta a soltar un sermón, ni es de su cuerda ni califica para tal cosa.

Se lo comento porque la prédica del Mesías es aproximadamente 7,856 palabras, dividiendo entre cuatro el total que consignan los evangelios como dichas directamente por el Nazareno. Esas palabras caben en unas 16 hojas tamaño carta… y cambió al mundo para bien. No es dato para la enciclopedia del saber inútil.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde que asumió la responsabilidad de cuidar La Silla de su pejedilecto y seguir sus pasos, su caminar, desde Palacio que es su hogar, en sus conferencias de prensa diarias, embeleso de chicos y grandes, ha dicho… es cosa seria, siéntese bien, pase el trago de café (vaya a salpicar): UN MILLÓN 392 MIL 600 PALABRAS.

No inventa este juntapalabras, se tomó la molestia (y fue molesto) de copiar del portal del gobierno varias madrugadoras, borrar todo lo dicho por otros, dejar sólo las presidenciales palabras, sumarlas (lo hace la computadora, no aplauda), sacar el promedio diario de palabras y lo multiplicó por el número de Mañaneras del 2 de octubre de 2024 al viernes 6 de febrero pasado.

Puede ser poco más o poco menos, pero sí ronda esa cifra: Marcador Corona: Jesucristo, en toda su vida, 7,856 palabras; Claudia Sheinbaum, en un año y cuatro meses, 1’392,600 palabras (a ella le gustan las estadísticas, servida, señora).

Por supuesto se puede hablar diario, eso y más, sin decir estupideces, con el sistema Chencho o hablando de la propia especialidad profesional.

Lo que es casi imposible es dar una conferencia de prensa diaria, hablando de todo y expuesto a alguna pregunta imprevista (porque todos sabemos que, si no todas, sí muchas preguntas son “sembradas”).

La señora del bastón de juguete no puede igualar al que la designó su sucesora, porque ese que fue Pejecutivo, es un consumado profesional de la mentira con amplia experiencia en tomarle el pelo al tenochca simplex, aparte de tener la cara de concreto armado y jamás ruborizarse si algún reportero lo exhibía en sus medias verdades y completas falsedades, que era cuando recurría a su muletilla cínica: “Yo tengo otros datos”.

No es el caso Sheinbaum, no se le da eso de responder de bote pronto, de encontrar la mentira que acomoda al momento.

Mete la pata (se enoja, se le nota) y debe estar convencida de que lo hace muy bien.

Pero no. Lo hace mal. Sería de ayuda para lo que le resta de sexenio dejar las madrugadoras. Allá ella.

ELIMINAR A CÁRTELES TIENE PRECIO POLÍTICO: NYT

Se lo comento porque, el viernes pasado, le preguntaron sobre el ensayo escrito por la muy respetada veterana y laureada periodista Mary Beth Sheridan, publicado por un periodiquito, The New York Times, en el que se afirma que para doña Sheinbaum eliminar a los cárteles tiene un precio político, porque “combatir a los cárteles no sólo implica enfrentarse a los narcotraficantes. Para Sheinbaum podría significar desmantelar los cimientos del poder local en México y enfrentarse a miembros de su propia coalición”.

O sea, lo que medio México sabe y la otra mitad sospecha, que es bien cierto que la verdad no peca, pero incomoda. La doñita del segundo piso (al fondo a la izquierda) respondió:

“Es un artículo ficción porque no hay ninguna prueba, pues es parte de la campaña desde que estaba el presidente López Obrador, de narcopresidente, a todos se les olvidó García Luna (…)”.

¿Ve?, no es lo suyo, lo de ella es dar órdenes y tronar los dedos.

Señito: No es artículo, es ensayo, y no es ficción (se me hace que ni lo ha leído).

Sacar a García Luna ya no sirve, entérese, se fue hace más de 13 años. Y lo de que “no hay ninguna prueba”, es un argumento de abogado defensor de cliente culpable.

Luego dijo la del segundo piso: “No tendríamos los resultados que tenemos si hubiera una colusión”… pues resulta que precisamente, doñita, no tiene resultados y sólo ella cree que no sabemos que sus estadísticas oficiales de homicidios dolosos están muy manipuladas: No cuentan los cuerpos que aparece en fosas clandestinas, sólo suman los que tienen carpeta de averiguación y sigue creciendo el número de homicidios culposos, muertes por “otras causas”, muerte accidental o nada.

Para tener una idea: En la Ciudad de México, entre enero y octubre del año pasado, reportaron 714 homicidios dolosos, pero registraron 1,037 víctimas de “otros delitos contra la vida” y 1,998 desaparecidos… a ver, alégueles.

MÉXICO, PRIMER LUGAR MUNDIAL EN MERCADOS CRIMINALES

No hay una conspiración internacional en contra de su gobierno, señito.

Pero el Índice Global de Crimen Organizado 2025 califica a México en primer lugar mundial de sus mercados criminales y alerta sobre “la libertad con la que operan las organizaciones criminales”.

El mundialmente respetado ‘Proyecto de datos de ubicación y eventos de conflictos armados’ (ACLED por sus siglas en inglés), considerado la base de datos más completa sobre incidentes de conflicto en todo el mundo, en su Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, destaca que de los países que no están en guerra, México es el más violento del mundo, “con altos niveles de riesgo extremo y una intensa actividad de grupos armados”; y somos el cuarto lugar mundial contando a los que sí están en guerra.

Ya no nos repita sus estadísticas, doñita, mándelas a la ACLED, a ver si allá tienen sentido del humor.