LA FERIA
El pasado de corrupción se queda chiquito ante el actual
De los muchos casos de privilegios, para muestra sólo dos botones: Dos Bocas y Tren Maya * Sólo el huachicol fiscal se birló 600 mil millones de pesos y se han abierto carpetas de investigación por únicamente 16 mil mdp, según informó Grisel Galeano, dato oficial, no de Reforma ni de TV Azteca
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Presente.
¡Nunca te he mentido!, bramó tío Ernesto cuando tía Marita le pidió el divorcio, entre otras razones, porque era un mentiroso contumaz.
La tía, con cara de “no lo puedo creer”, le recitó -sin tomar aire- unas veinte de las mentiras en que le había caído.
Y el tío, que alegando se trepaba por un chorro de agua, dijo: -Entiende, es por no ser cínico –hay de esos.
UN GRUPO GOBERNABA MÉXICO
Caradura, dice el diccionario, es el sinvergüenza, el descarado; hay varios sinónimos, pero estos bastan para entendernos: quienes están transformando a México son caraduras. Y sí lo está transformando, espérese, cuando terminen -si los dejamos- no vamos a reconocer al país.
Dicho lo anterior, por prudencia, supongamos que la señora Presidenta no es una caradura, lo que nos llevaría a concluir que es la mujer más cándida en la historia de México, y que a pesar de tener desde hace poco más de un año toda la información sobre los destrozos causados intencionalmente por su antecesor, sigue creyendo en sus patrañas (y no se le olvide que patraña es la invención urdida con propósito de engañar).
Como sea, el jueves pasado, en su ‘stand up’ cotidiano, le preguntaron sobre su reunión del lunes con quien ya es el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, y la dama del bastón de caramelo dijo que la relación con la iniciativa privada seguirá en términos institucionales.
Y añadió con esa su gracia de sepulturero:
“No podemos regresar al pasado de corrupción, de privilegios, donde había un grupo que gobernaba México. México lo gobierna su pueblo. En México quien manda es el pueblo, porque esa es la democracia, esa es la verdadera democracia”.
Por esta ocasión, este su textoservidor, no dirá nada de la parte cómica de la respuesta, eso de que el pueblo gobierna.
Atendamos sólo a lo primero:
“No podemos regresar al pasado de corrupción (…)”. ¡Ay, señito!, viera usted que nos iba mejor.
Los corruptos de antes no tenían la protección presidencial y… bueno, a querer o no, robaban menos.
En ese pasado un asunto como el huachicol fiscal era imposible y nada más en ese chistecito se birlaron 600 mil millones de pesos según informó Grisel Galeano el 3 de octubre pasado, su procuradora Fiscal de la Federación, suya, de usted, doña Sheinbaum, no es dato del Reforma ni de TV Azteca; y por cierto, según doña Galeano, sólo se han abierto carpetas de investigación por 16 mil millones (el 2.7%).
Y lo del huachicol fiscal es apenas una parte.
Hay otros enjuagues de plano muy descarados; por ejemplo la Refinería Olmeca (Dos Bocas), que se presupuestó en 8,900 millones de dólares (mdd) y costó 20,959 mdd (un sobrecosto que con dólares de a 18, suma la bonita cantidad de 217 mil millones de pesos); y otra vez, doñita, no es información de Loret de Mola sino de Pemex que para conseguir prestado en los EUA, no tiene más remedio que informar a la Comisión de Bolsa y Valores del gobierno de allá (Securities and Exchange Commission); y la Comisión de los EUA no esconde la información, ni la clasifica de seguridad nacional (mala pata, ¿no señito?).
Otro ejemplo de cosas que en ese fétido pasado no sucedían y sí en este luminoso presente, es el Tren Maya, que iba a costar 159 mil millones y salió en 540 mil millones, cualquiera no se equivoca, digo, nada más 381 mil millones de pesos (de los que 341 mil son de los tramos 5 Norte, 6 y 7, a cargo de los militares, chistositos).
Podríamos mencionar más casos de esa inocultable corrupción institucionalizada que se instaló en el país desde la llegado del Pejecutivo a Palacio, pero no hay espacio.
Quede como resumen que, del total de pedidos y contratos, se asignaron a dedo el 80% y que en el primer año de la señora del segundo piso (al 25 de agosto de 2025), de un total de 81 mil 862 contratos, sólo 16,856 se han licitado (el 20.59%; o sea, sigue la mata dando).
De veras, señito, esa corrupción de ese pasado, es de niños de pecho junto a la actual, nada más acuérdese usted, mientras recorre sola, muy sola, los pasillos de Palacio, el escandalazo que fue lo de la casa de la esposa de Peña Nieto, que decían costó 7 millones de dólares… y fue la muerte de ese sexenio, de ese Presidente.
En cambio a su prócer de Macuspana ni un pelo se le movió por los negocios de los amigos de sus hijitos, nada más le recuerdo el contrato con Pemex de 15 mil millones de pesos, de un amiguete de Andy por la renta a 10 años de un barco.
¿Señora Presidenta, en serio se cree usted lo de la “honestidad valiente” de su prócer chancla pata de gallo?… piense usted qué justifica que la compra de las vacunas contra el Covid-19 se haya reservado de dos a cinco años. No fueron cuatro pesos, no, fueron 29,880 millones (con dólares de a 18 pesos); y ni la burla perdonó el Pejehová que anunció muy orondo “total transparencia” en esa compra. Claro.
Dejemos lo del saqueo cuatrotero. Pasemos a la otra parte de lo que dijo ayer la dama del ‘stand up’: “No podemos regresar al pasado (…) de privilegios, donde había un grupo que gobernaba México”. ¡Vaya!
En su sexenio el Pejestorio, por sus presidenciales calzones, otorgó a dedo 735 mil 679 millones de pesos a cuatro empresas: CICSA, de Slim; ICA; Mota-Engil y Grupo INDI.
Y en su primer año, doña Sheinbaum a esas mismas cuatro les sigue dando chambitas para hacer sus trenes -rutas Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo-: CICSA, de Slim, 31 mil 843 millones de pesos; ICA, 14 mil 676 millones de pesos; Mota-Engil, 26 mil 783 millones de pesos; y Grupo INDI, 12 mil 669 millones de pesos. Eso señora, son privilegios.
Nomás por no dejar, eso de que en el pasado “había un grupo que gobernaba México”, es cierto, sí, se acabó, porque hubo cambio de grupo, nada más que, ¡chin, qué pena!, en el nuevo grupo algunos (no tantos, pero no pocos), dice el tío Sam, son cómplices del crimen organizado.
Seguirán mintiendo, no por el gusto de ser desfachatados, sino porque todo en su “movimiento” es mentira.
Dice la Presidenta que no pueden regresar a “ese pasado”, sin ver cuánto daño hacen en este presente.
LA FERIA
Gertz Manero no era de las confianzas de EU
El Tío Sam lo tenía en la mira desde que exoneró a Salvador Cienfuegos * El extitular de la FGR no cumplía con las exigencias de autonomía y colaboración que esperan en temas de narcotráfico… y lo del huachicol fiscal colmó el plato de los EUA
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Ballet clásico.
Tío Juan de Dios era un señor de elegante presencia y distinguida personalidad.
Vivía de dar conferencias en colegios de monjitas y parroquias, sobre la familia, las virtudes cristianas y cosas así, siendo que era buen jugador de póker, invencible en el dominó, cliente distinguido de las mejores cantinas de la capital y mujeriego.
Una vez, otro tío le dijo que si no se le caía la cara de vergüenza al dar sus conferencias y muy tranquilo respondió: -Me pagan por hablar, no para dar ejemplo –pues sí.
REMEDO DE TODO
Ignora este menda si así sea en todo el mundo, pero al menos en nuestro risueño país, al menos desde 1821, al menos desde 1929, al menos desde 2018, vivimos en una mascarada… tal vez decir parodia fuera más preciso.
No importa, da lo mismo: esto es un remedo de república, de democracia, de política y en los tiempos que corren, una mala pantomima de gobierno que no da ni para simulacro.
Remedo de república porque república es fundamentalmente, el Estado en el que el pueblo es el soberano y aquí, bueno, no siempre, no mucho… a veces nomás tantito.
Porque el verdadero soberano, pero como monarca modelo Luis XIV (el Rey Sol, el de “el Estado soy yo”), es quien sea Presidente de México, por más que desde hace ya casi un siglo lo sea sólo lo que dura su periodo, durante el que es señor de vidas y haciendas, salvo cuando el ‘maximato’ de Plutarco Elías Calles y el ahora ‘minimato’ del prócer chancla pata de gallo, visitante frecuente a Badiraguato, que trae del rabo a la nación.
Remedo de democracia porque en lo electoral vamos en reversa y en lo otro que define a la democracia, la aplicación igual y universal de la ley, pues a veces… a ratos, sin exagerar que luego la gente se cree todo y no es para tanto.
Remedo de política porque la política, esencialmente, consiste en atender y resolver los conflictos sociales (enseña Josep Vallès), cuidando del bien común, mediante instituciones estables de las que el Estado, el gobierno, es la principal (decía Max Weber), y única aceptada por la comunidad para ejercer la coacción, la violencia, para cumplir ese objetivo.
Lo que no es la política es la rebatiña por el poder que en México es, vulgar lucha por dominar instituciones, recursos -dinero, así de vulgar-, controlando a la gente, que pasa a ser cautiva de la voluntad de los políticos, ajena a la sociedad.
Mala pantomima de gobierno, este, el que padecemos desde 2018, porque es una caricatura del viejo priísmo imperial, del que aspiran a copiar su hegemonía y su exitosa permanencia en el poder sin reflexionar en que el tiempo nunca vuelve, ni caer en cuenta que esos gobiernos daban resultados.
La parodia de gobierno que tenemos, por todo lo que todos sabemos -corrupción, políticas injustas, acciones reactivas y erráticas-, se destaca por su ineficacia, su carencia de resultados en todo, desde lo más importante, la seguridad pública -la protección física de la gente-, a la desastrosa educación pública que tenemos, los ruinosos servicios de salud que padecen las mayorías y el abandono de la infraestructura, toda.
El gobierno bufo que tenemos, entrampado en lo grotesco, es la razón del actual estancamiento de la economía causado en primer lugar, por su actitud refractaria, de olvido, de la mayoría de los actores económicos nacionales, no los potentados, no, las micro, pequeñas y medianas empresas que son 99.8% (no es error de dedo: el 99.8%), de los negocios en el país, que son el motor de la economía (a ver cuándo se enteran).
A lo anterior, sume usted sus desatinos en infraestructura y energía, su retorcida y artificiosa reforma al Poder Judicial que no da garantías a inversionistas nacionales y extranjeros.
Por si lo anterior no bastara, también se suma la esquizofrénica hermandad con los peores regímenes de la región -Cuba, Nicaragua, Venezuela-, y los peores políticos y gobernantes del vecindario: Pedro Castillo, el golpista de Perú; Gustavo Petro, marxista y guerrillero en Colombia; Cristina Kirchner, la astuta bandida en Argentina; Nicolás Maduro, el atroz dictador de Venezuela; Díaz-Canel, el dictador designado por el régimen castrista en Cuba; sin mencionar a los políticos de la más feroz izquierda populista española (con los que tienen peculiares arreglos); y todo eso a contrapelo -de atención psiquiátrica-, de nuestra completa dependencia económica de los EUA, vía T-MEC.
Este gobierno supone que tiene agarrado de las barbas al Tío Sam, porque le convenimos como socios… y es cierto, pero si desapareciera el T-MEC, para los EUA sería un inconveniente y para México una debacle, un cataclismo.
Bueno, pensará usted, ¿y toda esta parrafada a honras de qué?… ¡ah!, es por la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, ratificación de que todo sigue igual, ni poderes, ni órganos autónomos, ni zarandajas: aquí se hace lo que manda presidencia. Mascarada sin disimulos.
Por cierto, nuestra prensa lo comenta buscando signos de que sea ya un distanciamiento de la Presidenta del que la eligió como sucesora. No es por ahí.
Y son patrañas que el Gertz estaba investigando a los del círculo cercano del Pejehová, era un dócil servidor del gobierno.
Visto así, lo único que explicaría su despido, disfrazado de renuncia para irse mucho allá lejos (a una embajada), sería el tal Trump.
El gobierno de los EUA traía entre ojos al Gertz desde el chistecito de exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en enero de 2021 y desde al menos abril de 2022, fue insistente el rumor de que el gobierno mexicano estaba al tanto de que las agencias de inteligencia yanquis y la DEA lo investigaban.
El tal Gertz no era de las confianzas de los EUA, no cumplía con las exigencias de autonomía y colaboración que esperan en temas de narcotráfico… y lo del huachicol fiscal colmó el plato de los EUA: La investigación la hicieron allá y acá el Gertz se hizo guaje.
La Presidenta, con su discurso del todo ajeno a la realidad y a los actos de su gobierno, recuerda a aquél simpático chimpancé que bailaba ballet clásico.
LA FERIA
La 4T, sin respuesta a los reclamos del pueblo
No hay que minimizar los bloqueos de transportistas y campesinos * Algo anda muy mal, el gobierno cree que con babas disminuirá el descontento creciente * Señalan directamente al PRI, al PAN y al PRD de estar manipulando el asunto… ¿no estaba muerta la oposición?
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
¡Ay, Cuco!
En aquellos tiempos en los que no se divorciaba la gente, tío Rubén decía que tía Pepa lo había dejado porque le pidió que calentara su café.
Y era cierto, pero no decía que 37 años le dio órdenes como ametralladora y que esa mañana la había hecho planchar tres veces la camisa “hasta que quedó bien”.
La tía no calentó el café y sin decir palabra se fue a vivir, muy bienvenida, a casa de José, su hijo mayor.
Hay una gota que derrama el vaso, pero en la vida no se sabe cuál es esa gota.
MOVIMIENTOS GENERALIZADOS DERROCAN GOBIERNOS
Los movimientos sociales legítimos o torcidos si son generalizados, hacen tambalear gobiernos o los derrocan. Un ejemplo: la Revolución Francesa, extendió su certificado de defunción al feudalismo y a la monarquía absolutista (y le alteró el pulso a toda Europa).
También es cierto que por masivo que sea un movimiento social opositor a un régimen, se le puede ahogar en sangre.
Otro ejemplo muy sabido: la Jacquerie (algo así como la Jacobada, traducido a marro), que fue un sangriento alzamiento campesino de 1358 en Francia, por aumentos de impuestos y abusos misceláneos de la nobleza en su contra.
La Jacquerie creció tanto que puso contra la pared al delfín Carlos que la hacía como de interino (regente), mientras su papi, el rey Juan II, estaba capturado por los ingleses por un asunto que aquí no importa; así, con París sitiado, al grito de ¡qué tanto es tantito!, el rey mandó arrasar con la masa campesina y literalmente, los ahogaron en sangre, ejecutaron a sus líderes y… ¡listo!
Hay más ejemplos de movimientos muy populares que si el gobierno no le hace ascos a la sangre, los acaban.
No tiene mucha ciencia, nadie tiene recursos para oponerse al Estado cuando se pone en ese plan, nada más recuerde cómo la URSS puso fin a la Primavera de Praga en 1968, cuando por temor a que Checoslovaquia se saliera del huacal, mandó 750 mil soldados, 6 mil tanques y 700 aviones de combate… no, pues así, mejor dejaron para mejor ocasión recobrar su soberanía, total.
Un caso hubo en México, el 8 de junio de 1692, cuando el peladaje chilango, enrabietado contra el gobierno por una grave escasez de maíz (y trigo, pero por eso, menos), y el feo chisme de que la autoridad lo acumulaba para venderlo caro, tuvieron a bien ir a apedrear el Palacio de los Virreyes (hoy, casa de doña Sheinbaum, también conocido como Palacio Nacional), que incendiaron junto con el Ayuntamiento y el Parián (el mercado); por cierto, hubo saqueo por si le interesa saber cuándo empezó esa mexicana tradición.
Iniciaron esos grandes desórdenes las mujeres, detallito, ya luego se les unieron los señores, tan machos.
Como sea, el virrey mandó sofocar la cosa “por todos los medios” y el capitán que tomó el encargo, reportó que penetraron en la plaza “a riesgo de sus vidas” y (agárrese):
“(…) dieron el castigo que merecían matando a todos los que se pudo (…)”; ¡a los que se pudo!, y no fueron pocos, a otros los apresaron y nada más los azotaron, ¡qué delicadeza! (no está inventando este su menda, consta en el Archivo del ex-Ayuntamiento, Historia en General, Volumen I, Expediente 1, fojas 15 a 16); o léase ‘Alboroto y motín de México’, escrito por un testigo presencial: Carlos de Sigüenza y Góngora por si le parece de fiar (aunque don Carlos se tragó lo de la matazón, digo, muy neutral, tampoco).
Se advierte a usted que ese alzamiento popular de 1692 no brotó de la nada, ya antes los había habido, en protesta por malos tratos y abusos, pero no pocas veces por situaciones económicas, como en Yucatán en 1639; Oaxaca en 1660; Tehuantepec, 1661, y otros (se acaba el espacio).
Como se podrá usted imaginar, esta larga introducción es por los bloqueos carreteros que campesinos y transportistas realizaron el lunes 24 de noviembre en once estados del país: Sonora, Durango, Guanajuato, Sinaloa, Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes y Puebla; y en las aduanas de Ciudad Juárez y Nogales.
Los transportistas piden seguridad en las carreteras (en lo que va de este año se registran más de 16 mil robos en carreteras al transporte público) y fin a las extorsiones que también les hacen autoridades.
Los campesinos piden precios, condiciones mejores para el campo y rechazan la Ley de Aguas Nacionales que cocina el Congreso, afectando muy seriamente sus legítimos intereses poniéndolos en riesgo de ir a la cárcel, de plano, si se retrasan en renovar su concesión, si no respetan la reducción de volumen que el gobierno rebaje a su real saber y entender o si en cualquier trámite se retrasa el agricultor: cárcel y punto.
La refractaria Primera Presidenta Sheinbaum, ante este bloqueo nacional, afirma que “parte de los bloqueos carreteros” responde a “intereses políticos no legítimos, no a una defensa genuina del campo”; y que ocurren “pese a que hay diálogo”. O sea, de mala intención y a lo puro maje. Buena estrategia señora, si quiere que se encabriten más.
La secretaria de Gobernación, la tal Rosa Icela Rodríguez, dijo lo mismo, pero señaló directamente al PRI, al PAN y al PRD de estar manipulando el asunto (¿no estaba muerta la oposición?), y le agregó que esos bloqueos son delito. ¡Muy bien, doñita!, tan delito como las tomas de pozos petroleros y de la avenida Reforma de su verdadero jefe, el que no está en Palenque.
Algo anda muy mal. El gobierno cree que con babas minimizará el descontento creciente.
Las marchas del 15 de noviembre, convocadas por la Generación Z, fueron en decenas de ciudades del país; las marchas de médicos, maestros, madres buscadoras, organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y muchas más, sumadas a este bloqueo nacional, no anuncian fiesta, no, resaltan que este gobierno del segundo piso no tiene respuestas a los reclamos de la gente y siguiendo los pasos del anterior aplica su recetario de frases hechas, como si fueran mágicas y desaparecieran los problemas.
Señora Presidenta, ya tiene que resolver algo, recuerde: “A ti te había tocado nomás la de ganar; pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado”… ¡ay, Cuco!
LA FERIA
Les puede salir el tiro por la culata
No es buena idea empatar las elecciones intermedias con la revocación de mandato * El “efecto arrastre” es un espejismo, así lo constatan las encuestas * Loret de Mola difunde que de un 62% bajó a 41% en sólo un año la popularidad de la Primera Presidenta
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Mecha encendida.
Tío Toño cada año llevaba a tía Tinita (Josefina), y sus tres hijos, de vacaciones a Tlaxcala; estaban todos hasta la coronilla de Tlaxcala.
Tía Tinita con inteligencia, diciéndole lo bonita que era la democracia y lo mucho que servía, lo convenció una vez de poner a votación a dónde iban a ir de vacaciones, si a Acapulco o a Tlaxcala.
El resultado de la consulta familiar fue: Tlaxcala, un voto; Acapulco, cuatro. Fueron a Tlaxcala. Murió la democracia.
A PENSAR BIEN LA INICIATIVA DE RAMÍREZ CUÉLLAR
Se incendió la pradera con la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena, para que la Consulta de Revocación de Mandato de la Presidenta se celebre junto con las elecciones intermedias del 2027, en vez de en 2028 como manda la ley.
Lo mismo intentó el anterior arrimado en Palacio Nacional y el Senado dijo que no; por eso la primera consulta de revocación fue hasta el 2022, en tanto que las elecciones intermedias fueron en 2021.
Ahora, desde la oposición (no se ría), el clamor de unos fue que Morena quiere el “efecto arrastre” que puede significar la presencia de doña Sheinbaum en las boletas de ese proceso electoral del día 6 de junio de 2027, dada su altísima popularidad.
Y se debe tomar muy en cuenta que ese día estará en juego el país: se elegirá la Cámara de Diputados federal, 17 gobiernos estatales, los congresos y las alcaldías de casi todo el país… ¡ah!, y los 850 cargos faltantes del Poder Judicial.
Algunos de los que se oponen a juntar ambos procesos, han dicho algunas tontadas; una, clamorosa, es que así doña Sheinbaum podría hacer campaña en favor de los candidatos de su partido. No es cierto porque lo va a hacer igual, el caminito se lo enseñó quien le dio su bastón de caramelo… y tan frescos.
La iniciativa de Ramírez Cuellar parece mentira, no considera que la ley como está, blinda a quien sea Presidente de México, en este caso Presidenta, pues sea el que sea el resultado de la consulta de revocación, no vale si no acude a las urnas al menos el 40% de los electores y eso son más de 40 millones de entusiastas tenochcas con credencial de elector.
Para que se haga una idea: A la consulta de revocación anterior, fue a votar el 17.77% de los que estábamos en la Lista Nominal del Electorado (entonces éramos casi 93 millones, ahora somos poquito más de 100 millones), mientras que en las elecciones intermedias del año anterior, 2021, fue a votar el 52.66% de nosotros los del peladaje. No es buena idea empatar ambos procesos, en un descuidito se andan llevando una sorpresota los cuatroteros.
Esos de la oposición escandalizados por esta iniciativa, bien podrían tomar FosfoB-12, contra el cansancio mental y mejorar la concentración.
Nada más por el porcentaje de votantes, deberían apoyar el empate de las fechas y junto con eso, la iniciativa de doña Sheinbaum de quitar los diputados plurinominales, porque se rompería la alianza de Morena con los del Verde y el PT, aparte de que ni yendo a bailar a Chalma volvería a tener la señito del segundo piso la mayoría de dos tercios de legisladores en la Cámara de Diputados para hacer charamuscas con la Constitución.
En su mejor momento, cuando fue electa Presidenta, su partido ganó el 40.84% de la Cámara de Diputados… después de una campaña a cargo del tractor electoral de Macuspana; ahora, en estas intermedias, puede usted apostar a que no les irá mejor. Pero, a ver, explíquele a la oposición.
ESPEJISMO LAS ENCUESTAS
Y eso del “efecto arrastre” es un espejismo. Si la oposición está con los pelos parados por el 70% o más de popularidad de la señora del segundo piso, quiere decir que dan por buenas las encuestas patrias más recientes, pero que no las han leído porque el gobierno de la doñita sale muy reprobado:
En la de Mitofsky, el 60% lo reprueba en seguridad; en salud, lo reprueba el 59.5%; en economía, el 60.6% opina que la cosa va mal; y el 87% dijo que hay corrupción en su gobierno, el de la jefa de la porra del Señor de Badiraguato.
La encuesta de México Elige arroja que el 73.3% considera que hay corrupción en el gobierno del segundo piso y el 49.8% que doña Sheinbaum es corrupta.
En la de El Financiero, el 82% está a disgusto por su falta de resultados contra la corrupción y el 85% por su combate contra el crimen organizado.
Con estos números y solo estos, la estrategia de campaña en 2027 está definida, pero, no, los opositores parece que consumen medicinas de esas que requieren receta y ya están babeando la camisa. Lástima, por México.
Además, lo de la popularidad de la señora hay que tomarlo con ‘seltz’ (ni quien se acuerde del Pichi con Sarita Montiel… “anda, y que te ondulen con la ‘permanén’, y si te sofocas ¡tómalo con ‘seltz’!”… y ni quien entienda, ni modo):
Según el último informe sobre 24 países de ‘Mapeo de creadores e ‘influencers’ de noticias en redes sociales y de video’ (Mapping News Creators and Influencers in Social and Video Networks), de la Universidad de Oxford y Reuters, que no son enemigos de la cuatroté, en el apartado de México, nos hace saber que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene 5.8 millones de seguidores sumados los de distintos medios digitales; no es poco, son muchísimos 5.8 millones… sí, pero Chumel Torres tiene 6.7 millones; Adela Micha tiene 7.1 millones; Brozo, 7.8 millones; López Dóriga, 9.5 millones; Loret de Mola, 12.9 millones; y Carmen Aristegui, 16.7 millones.
Si de veras la señito es más popular que la Adelita, está muy raro… está en último lugar frente a estos otros que no tienen el aparato federal para levantar “visitas”, ni mejorar posiciones.
Y bien vistas las cosas, pensándolo bien, no es tan raro: No es cierta su abrumadora popularidad, punto.
Y Carlos Loret de Mola, en su LatinUs, también lo confirma: Se desploma la aprobación de Claudia Sheinbaum. De 62% a 41% en un año.
Un detalle a resaltar es que es la encuesta que tanto presumían en la Mañanera, sobre todo AMLO, pero hoy en día por algo ya no la mencionan.
La señora de Palacio tendría que reflexionar: En el Congreso le juegan las contras, antes a su iniciativa de reforma política y hoy a esta SU idea de empatar elecciones con revocación de mandato que se pospuso hasta nuevo aviso; y lo de Uruapan se reavivó con su plan de fantasía, sin presupuesto.
Tal vez la Presidenta no se da cuenta, pero está sentada en un barril de pólvora… con la mecha encendida.
