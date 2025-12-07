Hoy Naucalpan es gobernado desde Naucalpan y se atienden deudas históricas con resultados: Montoya Márquez

El alcalde de Naucalpan rinde su primer informe de resultados ante la maestra Delfina Gómez Álvarez * El presidente municipal destaca avances e inversión histórica en rubros como obras, agua, servicios públicos, seguridad, entre otros * La gobernadora mexiquense reconoce logros del alcalde y que su insistencia y tesón impulsaron la construcción de la UNRC y la Línea 3 del Mexicable

TOM ROMA

Ante cerca de 10 mil naucalpenses que desbordaron desde temprana hora la explanada del palacio municipal, el alcalde Isaac Montoya Márquez, acompañado de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rindió su primer informe de resultados, en el que destacó avances históricos para la Transformación de Naucalpan, que reconoció la mandataria estatal.

El presidente municipal entregó a la mandataria Gómez Álvarez el primer informe de resultados, para quien pidió un fuerte aplauso de los asistentes, a quien dedicó su rendición de cuentas y señaló que, en este primer año fue demostrado, con la inversión histórica en obra pública, en agua, en servicios y en seguridad, sí se puede transformar Naucalpan, con trabajo, transparencia, dedicación y vocación de servicio.

En sesión solemne de Cabildo y en presencia de servidores públicos municipales, invitados especiales, el edil refirió que la rendición de cuentas se sustenta en la estratégica el Plan de Desarrollo Municipal 2025-2027, elaborado con amplia participación ciudadana mediante foros, consultas y encuestas, el cual consta de 4 Ejes: 1. Cero corrupción y buen gobierno municipal, 2. Bienestar ambiental municipal y acceso universal al agua, 3. Empleo digno y desarrollo económico municipal, 4. Bienestar social municipal y 3 Transversales Igual de Género, Seguridad y Cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alinearse a las políticas públicas municipales con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Antes de agradecer la rendición de cuentas a su familia, a su esposa, la presidenta del DIF Municipal, dijo que el proyecto se sostiene en la gente, en el Naucalpan profundo para mejorar la calidad de vida de las mayorías, porque origen es destino.

Reitera que en este primer año de la administración 2025-2027, se impulsó un Plan de Obra Pública con una inversión histórica e inédita de más de mil millones de pesos, la Estrategia de Seguridad con Todo encabezada por una Guardia Municipal de proximidad; un Plan Hídrico en marcha impulsando una reingeniería del agua y diversas acciones, operativos para recuperar espacios y programas que dejaron más de 50 Huellas de la Transformación en todas las comunidades.

“Hoy estamos devolviendo el brillo a Naucalpan, con un Naucalli nocturno e iluminando la periferia. Además, ya construimos 10 Senderos Seguros y Luminosos, en beneficio de ciudadanía y de estudiantes de la FES Acatlán.

El alcalde reconoció el apoyo de la Conagua a través de OCAVM y la CAEM por los trabajos que se realizaron en La Presa Los Cuartos y otros cauces, en donde también apoyaron a la gobernadora Delfina Gómez con la jornada de limpieza y la presidenta municipal de Nicolás Romero, para terminar con el problema de basura en La Presa.

Señaló que, Naucalpan ante una década de rezago urbano, “llevamos las obras y no las sobras”, damos mantenimiento y rehabilitamos las vialidades en las colonias más olvidadas y jamás atendidas.

Hoy con más de 150 obras en proceso, triplicamos la inversión en solo un año 398.4 millones de pesos de recursos propios, rebasando los mil millones de pesos con recursos estatales y federales.

Una de las obras emblemáticas de rehabilitación con concreto hidráulico es la Av. Minas Palacio. Recientemente la rehabilitación integral con concreto hidráulico de los carriles laterales del Periférico Norte de Plaza Toreo a la Av. Primero de Mayo.

Montoya Márquez, ante aplausos y gritos de júbilo, subrayó avances en seguridad, sustentados en cifras oficiales, así como la disminución de la percepción.

Por ello, ante sus resultados, se impulsa una Guardia Municipal de proximidad y cercana, inversión histórica en más de 250 nuevas patrullas, dignificación de la corporación, con estímulos y apoyos.

Subraya que en noviembre, el mismo mes del año pasado, se logró reducir en un 77.7% los delitos de alto impacto; así son los resultados de la Estrategia de Seguridad con Todo. Se hará un poco más de lo imposible para recuperar la tranquilidad.

NAUCALPAN LIMPIO

Tras el reconocimiento de los trabajadores del Suteym, apunta que hoy Naucalpan luce con calles más limpias, se ha realizado el barrido manual de vialidades de más de 124 millones de metros lineales, superando por mucho lo realizado en la administración pasada.

Ante la maestra Delfina Gómez asegura que está en construcción el nuevo Centro de Bienestar Animal en la estación del Mexicable, ubicado en El Molinito.

Al grito de “¡Delfina con Naucalpan!”, la gobernadora mexiquense destaca y reconoce los logros alcanzados por el alcalde Isaac Montoya, porque Naucalpan es un municipio en transformación.

Además, se refirió al tema de inseguridad, destacando los avances emanados del Mando Unificado Oriente, al que el municipio pertenece, y coincidió que noviembre fue el mes en que más disminuyó la incidencia delictiva.

Delfina Gómez recuerda que siendo secretaria de Educación Pública, el edil insistió e impulsó la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, además, respecto a la salud, con visión humanista la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó a Naucalpan como sede del inicio de las Farmacias del Bienestar, en beneficio de los pacientes casa por casa, tercera edad.

Además, también atribuyó la construcción de la Línea 3 del Mexicable a la insistencia y tesón de Isaac Montoya.

Reconoce la mandataria estatal y ratificó el trabajo como gobierno estatal, porque Naucalpan rehabilita calles, bachea y recupera espacios.

A la vez que anunció que el próximo año, 55 km del Periférico Norte se rehabilitarán para atender la demanda histórica de los mexiquenses, con impacto a más de 7 millones.

A este primer informe de resultados del presidente municipal de Naucalpan, asistieron invitados especiales, legisladores federales y municipales, embajadores, así como alcaldes vecinos, servidores públicos municipales, representantes de Cámaras empresariales, líderes de transportistas, comerciantes, sector juvenil, representantes y líderes de las comunidades de Naucalpan.