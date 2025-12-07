NACIONAL
Hoy Naucalpan es gobernado desde Naucalpan y se atienden deudas históricas con resultados: Montoya Márquez
El alcalde destaca en su Primer Informe de Resultados, al que asistió la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, avances sustanciales en rubros como agua * El presidente municipal enfatiza el trabajo para garantizar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, en el mantenimiento integral de plantas de tratamiento, tanques, pozos y sistemas de rebombeo
TOM ROMA
Isaac Montoya destacó avances sustanciales para la Transformación de Naucalpan, como las acciones emanadas del Plan Hídrico, para garantizar el derecho humano al agua en todas las comunidades, a través del funcionamiento de la infraestructura hidráulica y fortalecer la capacidad del municipio frente a fenómenos pluviales.
En un acto multitudinario que, concentró a cerca de 10 mil naucalpenses y al que asistió la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el Alcalde señaló “encontramos una administración sin rumbo, sin plan de gobierno, a la deriva, distante de su pueblo y ajena a sus problemas. Naucalpan no era Gobernado desde Naucalpan, hoy gobernamos desde Naucalpan, pero además lo hacemos desde las comunidades, escuchando sus demandas y atendiendo las deudas históricas”.
A un año del Gobierno de la Transformación en Ciudad Naucalpan, refirió que emanado del Plan Hídrico Municipal, integrado por cinco ejes como abastecimiento de agua; reducción de pérdidas y fugas; tratamiento y reúso de aguas residuales; educación y concientización ambiental y fortalecimiento institucional y financiero, hay grandes avances, a fin de garantizar el funcionamiento continuo de la infraestructura hidráulica y fortalecer la capacidad del municipio frente a fenómenos pluviales. El mantenimiento integral de plantas de tratamiento, tanques, pozos y sistemas de rebombeo, así como la atención oportuna de emergencias, reparaciones y obras correctivas en diversos puntos del municipio.
Comentó que, durante este primer año de administración se implementó el Programa de Limpieza de Cauces y Barrancas, con una inversión de 7 millones 518 mil pesos, retirando más de mil toneladas de azolve y rehabilitando infraestructura afectada por fallas sanitarias y socavones, en beneficio de cerca de 70 mil habitantes. Lo que, subrayó permitió evitar inundaciones y afectaciones, a pesar de ser uno de los años más lluviosos de la historia, conforme a los registros de Conagua desde 1961.
Destacan los mantenimientos a diversas instalaciones hidráulicas para garantizar agua para todas y todos, la modernización integral del Pozo Artesanos, el realizado al Tanque Diplomáticos, así como a los Tanques Zomeyucan, Atoto y Altamira, a las Plantas de Tratamiento Totolica y Naucalli, y al Pozo Cofre de Perote y Bosques de Echegaray.
El alcalde subraya que se implementaron acciones integrales en la Presa Los Cuartos en conjunto con Conagua, CAEM y OCAVM, se retiraron de manera preventiva más de 500 metros cúbicos de azolve y residuos y se efectuó la demolición de dos puentes peatonales en desuso, sustituidos por un muro de gavión que protege las márgenes del cauce y mejora el flujo hidráulico, así como jornadas de limpieza, una de ellas impulsada por la gobernadora Delfina Gómez.
Señaló que, entre las acciones que se realizan para disminuir la dependencia del suministro del Sistema Cutzamala, se puso en marcha un conjunto de obras de reingeniería de la red, realizando tres interconexiones estratégicas que, permiten regular el sistema de tandeo, mejorar la presión del servicio y garantizar el abasto para más de 11,700 habitantes, consolidando la resiliencia hídrica del municipio. Muestra de ello es el abasto en zonas vulnerables, incrementó 30% respecto a 2024.
Por último, refirió que, muestra de un gobierno preventivo, en materia de desazolve, durante el año 2025 se efectuaron 18,657 intervenciones en pozos de visita, coladeras de banqueta y de piso, rejillas, cajas y registros, retirando sólidos y sedimentos acumulados. Hasta octubre se realizaron 109 desazolves en colonias, pueblos, fraccionamientos y zonas industriales. También se efectuó el desazolve de 143,055 metros lineales de la red general de drenaje.
NACIONAL
Impulsa Raciel Pérez el empoderamiento de las mujeres
En 2025 Tlalnepantla crea redes de mujeres * El presidente municipal inaugura el Centro “Elvia Carrillo Puerto” * Para apoyar a madres y padres trabajadores, el Gobierno Municipal opera 15 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI)
EL TOPO
Fuertes, luchadoras, incansables, así son las mujeres de Tlalnepantla, y para brindarles acompañamiento y una mejor calidad de vida, el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz impulsó diversas políticas públicas con las que se generan condiciones óptimas para su desarrollo.
En su Primer Informe de Avances, el Edil destacó la inauguración del Centro de Empoderamiento para las Mujeres “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en la colonia Valle de las Pirámides, espacio, concebido como un punto de acompañamiento, aprendizaje y construcción colectiva creado para impulsar la autonomía económica de las mujeres del municipio, destinando una inversión de 2 millones 446 mil 671 pesos.
En este Centro se brindan servicios de formación, asesoramiento y vinculación laboral mediante la impartición de 15 cursos y talleres en oficios y artes orientados al autoempleo, la capacitación para el trabajo y el emprendimiento.
Asimismo, se abren oportunidades educativas a través de convenios con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) y el Tecnológico de Monterrey, acercando opciones de continuidad académica y profesional a mujeres de todas las edades.
Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y diversas organizaciones de la sociedad civil, en 2025 en Tlalnepantla se articularon Redes de Mujeres como un mecanismo de acompañamiento mutuo, participación activa y vigilancia comunitaria para erradicar prácticas discriminatorias y prevenir situaciones de violencia.
El Alcalde Raciel Pérez Cruz explicó que estas redes contribuyeron al seguimiento de la recuperación y rehabilitación de espacios públicos, promoviendo la creación de territorios seguros, iluminados, transitables y pacíficos, donde las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos.
Atendiendo la demanda de la ciudadanía por contar con espacios seguros, participativos y solidarios donde las mujeres puedan tejer redes y fortalecer su autonomía económica, se realizó un encuentro de promoción y comercialización dirigido a 250 mujeres emprendedoras del municipio.
EN TLALNEPANTLA OPERAN 15 CENTROS DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL
Con la finalidad de apoyar a madres y padres trabajadores que requieren espacios seguros y confiables para el cuidado de sus hijas e hijos de entre 3 meses y 3 años 11 meses de edad, el Gobierno Municipal operó de manera integral 15 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).
En estos espacios se atendieron a 423 niñas y niños, garantizando un entorno protector con personal capacitado y un enfoque centrado en el interés superior de la niñez, Tlalnepantla Renace.
NACIONAL
Un gobierno cercano, transparente y responsable, el sello de Isaac Montoya
El alcalde de Naucalpan rinde su primer informe de resultados ante la maestra Delfina Gómez Álvarez * El presidente municipal destaca avances e inversión histórica en rubros como obras, agua, servicios públicos, seguridad, entre otros * La gobernadora mexiquense reconoce logros del alcalde y que su insistencia y tesón impulsaron la construcción de la UNRC y la Línea 3 del Mexicable
TOM ROMA
Ante cerca de 10 mil naucalpenses que desbordaron desde temprana hora la explanada del palacio municipal, el alcalde Isaac Montoya Márquez, acompañado de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rindió su primer informe de resultados, en el que destacó avances históricos para la Transformación de Naucalpan, que reconoció la mandataria estatal.
El presidente municipal entregó a la mandataria Gómez Álvarez el primer informe de resultados, para quien pidió un fuerte aplauso de los asistentes, a quien dedicó su rendición de cuentas y señaló que, en este primer año fue demostrado, con la inversión histórica en obra pública, en agua, en servicios y en seguridad, sí se puede transformar Naucalpan, con trabajo, transparencia, dedicación y vocación de servicio.
En sesión solemne de Cabildo y en presencia de servidores públicos municipales, invitados especiales, el edil refirió que la rendición de cuentas se sustenta en la estratégica el Plan de Desarrollo Municipal 2025-2027, elaborado con amplia participación ciudadana mediante foros, consultas y encuestas, el cual consta de 4 Ejes: 1. Cero corrupción y buen gobierno municipal, 2. Bienestar ambiental municipal y acceso universal al agua, 3. Empleo digno y desarrollo económico municipal, 4. Bienestar social municipal y 3 Transversales Igual de Género, Seguridad y Cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alinearse a las políticas públicas municipales con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Antes de agradecer la rendición de cuentas a su familia, a su esposa, la presidenta del DIF Municipal, dijo que el proyecto se sostiene en la gente, en el Naucalpan profundo para mejorar la calidad de vida de las mayorías, porque origen es destino.
Reitera que en este primer año de la administración 2025-2027, se impulsó un Plan de Obra Pública con una inversión histórica e inédita de más de mil millones de pesos, la Estrategia de Seguridad con Todo encabezada por una Guardia Municipal de proximidad; un Plan Hídrico en marcha impulsando una reingeniería del agua y diversas acciones, operativos para recuperar espacios y programas que dejaron más de 50 Huellas de la Transformación en todas las comunidades.
“Hoy estamos devolviendo el brillo a Naucalpan, con un Naucalli nocturno e iluminando la periferia. Además, ya construimos 10 Senderos Seguros y Luminosos, en beneficio de ciudadanía y de estudiantes de la FES Acatlán.
El alcalde reconoció el apoyo de la Conagua a través de OCAVM y la CAEM por los trabajos que se realizaron en La Presa Los Cuartos y otros cauces, en donde también apoyaron a la gobernadora Delfina Gómez con la jornada de limpieza y la presidenta municipal de Nicolás Romero, para terminar con el problema de basura en La Presa.
Señaló que, Naucalpan ante una década de rezago urbano, “llevamos las obras y no las sobras”, damos mantenimiento y rehabilitamos las vialidades en las colonias más olvidadas y jamás atendidas.
Hoy con más de 150 obras en proceso, triplicamos la inversión en solo un año 398.4 millones de pesos de recursos propios, rebasando los mil millones de pesos con recursos estatales y federales.
Una de las obras emblemáticas de rehabilitación con concreto hidráulico es la Av. Minas Palacio. Recientemente la rehabilitación integral con concreto hidráulico de los carriles laterales del Periférico Norte de Plaza Toreo a la Av. Primero de Mayo.
Montoya Márquez, ante aplausos y gritos de júbilo, subrayó avances en seguridad, sustentados en cifras oficiales, así como la disminución de la percepción.
Por ello, ante sus resultados, se impulsa una Guardia Municipal de proximidad y cercana, inversión histórica en más de 250 nuevas patrullas, dignificación de la corporación, con estímulos y apoyos.
Subraya que en noviembre, el mismo mes del año pasado, se logró reducir en un 77.7% los delitos de alto impacto; así son los resultados de la Estrategia de Seguridad con Todo. Se hará un poco más de lo imposible para recuperar la tranquilidad.
NAUCALPAN LIMPIO
Tras el reconocimiento de los trabajadores del Suteym, apunta que hoy Naucalpan luce con calles más limpias, se ha realizado el barrido manual de vialidades de más de 124 millones de metros lineales, superando por mucho lo realizado en la administración pasada.
Ante la maestra Delfina Gómez asegura que está en construcción el nuevo Centro de Bienestar Animal en la estación del Mexicable, ubicado en El Molinito.
Al grito de “¡Delfina con Naucalpan!”, la gobernadora mexiquense destaca y reconoce los logros alcanzados por el alcalde Isaac Montoya, porque Naucalpan es un municipio en transformación.
Además, se refirió al tema de inseguridad, destacando los avances emanados del Mando Unificado Oriente, al que el municipio pertenece, y coincidió que noviembre fue el mes en que más disminuyó la incidencia delictiva.
Delfina Gómez recuerda que siendo secretaria de Educación Pública, el edil insistió e impulsó la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, además, respecto a la salud, con visión humanista la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó a Naucalpan como sede del inicio de las Farmacias del Bienestar, en beneficio de los pacientes casa por casa, tercera edad.
Además, también atribuyó la construcción de la Línea 3 del Mexicable a la insistencia y tesón de Isaac Montoya.
Reconoce la mandataria estatal y ratificó el trabajo como gobierno estatal, porque Naucalpan rehabilita calles, bachea y recupera espacios.
A la vez que anunció que el próximo año, 55 km del Periférico Norte se rehabilitarán para atender la demanda histórica de los mexiquenses, con impacto a más de 7 millones.
A este primer informe de resultados del presidente municipal de Naucalpan, asistieron invitados especiales, legisladores federales y municipales, embajadores, así como alcaldes vecinos, servidores públicos municipales, representantes de Cámaras empresariales, líderes de transportistas, comerciantes, sector juvenil, representantes y líderes de las comunidades de Naucalpan.
NACIONAL
Tlalnepantla es más seguro, participativo y solidario: Raciel Pérez
En 2025 se crean redes vecinales y se consolida mecanismos de denuncias confiables y accesibles * Por instrucciones del Presidente Municipal, se implementaron tres Territorios de Paz en zonas estratégicas de Tlalnepantla Oriente * Ya existen 180 Redes Vecinales de Seguridad que benefician a más de 14 mil habitantes
EL TOPO
En su Primer Informe de Avances, el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz afirmó que Tlalnepantla de Baz es más seguro, participativo y solidario debido a que se promovió la vinculación comunitaria, consolidando mecanismos de denuncias confiables y accesibles para todas y todos.
“Durante 2025 trabajamos en la creación de un modelo integral en donde se busca incorporar a la ciudadanía a través de la implementación de tres territorios de paz en ubicaciones estratégicas del Oriente del municipio, por ser comunidades con una alta incidencia del delito”, dijo.
De igual forma se llevó a cabo el Programa Preventour por la Paz, que realizó en 40 comunidades actividades de formación y recreación con el mensaje de reducir los factores de riesgo que llevan a la población a cometer delitos. Este programa contó con la participación de alrededor de 50 mil habitantes de Nuestra Ciudad.
Asimismo, se implementó el Proyecto de Redes Vecinales de Seguridad por colonia, actualmente se tienen conformadas 180 redes sobre la importancia de la participación ciudadana en la prevención del delito, en beneficio de 14 mil 207 personas, y se generó una red de apoyo de mujeres que cuentan con medidas de protección, derivado de algún episodio de violencia grave.
También se brindó atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género para el inicio de sus denuncias, atendiendo un total de 735 casos. En este mismo periodo se llevó a cabo la búsqueda y localización de personas desaparecidas o ausentes, brindando la atención a 180 personas, entre ellas figuraron 36 apoyos destinados a la localización de mujeres en situación de riesgo.
Finalmente, para orientar a la población municipal en materia de prevención del delito se realizaron seis Jornadas de Prevención Social a través de 18 pláticas y talleres, con la participación de 15 mil 346 ciudadanos.
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
