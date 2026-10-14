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NACIONAL

Es importante respetar el autogobierno de las instituciones universitarias: Yasmín Esquivel

Publicado

Hace 50 minutos

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  • La Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible prevé un margen de libertad para las autoridades universitarias sin que se les pueda sancionar
  • La ministra pide respetar la autonomía universitaria en los lineamientos sobre venta de alimentos y bebidas en instituciones educativas
  • El Pleno resolvió asuntos relacionados con la venta de alimentos en escuelas, incluidas las universidades.

 

ERIC GARCÍA

 

En sesión del Pleno, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizaron si las restricciones en la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional en instituciones educativas, incluidas las universidades, es compatible frente a los derechos a la libertad de comercio, al libre desarrollo de la personalidad y al interés superior de la niñez.

Al intervenir en la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa precisa que no se puede englobar a todas las instituciones de educación superior bajo un mismo tratamiento, en tanto las leyes que rigen a algunas de ellas les otorgan autonomía, conforme la cual tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, por lo que no se puede desconocer esa atribución.

Esquivel Mossa se refirió a los artículos 17 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que fue publicada en 2024, así como al artículo 2o. de la Ley General de Educación Superior.

Con base en ellos, la ministra expresa: “Debemos acotar el alcance de la decisión que tomemos en relación con las universidades que gocen de autonomía, ya que la propia ley de la que derivan los referidos Lineamientos -es decir, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible- prevé un margen de libertad para que las autoridades universitarias incorporen a su legislación lo que mejor convenga a la realidad de su alumnado y condiciones de operación, sin que se les pueda imponer -y menos aún sancionar- por no cumplir a cabalidad con la normatividad que analizamos”.

Asimismo, refirió que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Gacetas de julio y diciembre de 2025 publicó sus propios lineamientos obligatorios y la Guía Técnica correspondiente para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en sus planteles de bachillerato, lo que da cuenta de la importancia de respetar el autogobierno del que gozan algunas de las instituciones universitarias.

La ministra votó en favor del sentido del proyecto, pero se apartó de algunos párrafos, con base en la argumentación de la autonomía universitaria, por lo que anunció un voto particular.

 

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NACIONAL

La solidaridad se demuestra trabajando por el bienestar de todas y todos: Isaac Montoya

Publicado

Hace 10 horas

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octubre 13, 2026

Por

  • Naucalpan duplica su aportación al Teletón: Reúne 3 millones 188 mil 353 pesos con el esfuerzo del DIF municipal
  • El DIF Naucalpan encabezó una movilización solidaria mediante actividades creativas, boteos y aportaciones voluntarias, sin utilizar recursos del presupuesto municipal
  • Ya 325 familias naucalpenses reciben atención especializada en el Teletón, mediante terapias y tratamientos que contribuyen a su bienestar y calidad de vida
  • Como nunca antes, el Gobierno de Naucalpan ha celebrado convenios de colaboración con el CRIT Estado de México para facilitar el acceso de más familias a terapias especializadas mediante canalizaciones del DIF Municipal

 

EL TOPO

 

Con una recaudación de 3 millones 188 mil 353 pesos, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, a través del Sistema Municipal DIF, duplicó su aportación a la Colecta Nacional Teletón 2026, resultado de un esfuerzo colectivo que no requirió destinar recursos del presupuesto municipal.

Bajo el liderazgo de su presidenta honoraria, Adriana G. Escobar, el DIF Naucalpan impulsó con creatividad, esfuerzo y dedicación actividades como la Kermés con Causa, campañas de boteo con 500 alcancías distribuidas en el municipio y aportaciones voluntarias, logrando convocar a la solidaridad de las y los naucalpenses.

Por tal hecho, se merece un reconocimiento especial el equipo del DIF Naucalpan y las servidoras y servidores públicos que pusieron todo el corazón, esfuerzo y dedicación en esta causa.

La aportación de este año da continuidad al trabajo realizado en 2025, cuando Naucalpan destacó a nivel nacional por su participación en la campaña de boteo del Teletón.

En 2026, el DIF Municipal redobló sus esfuerzos de organización y recaudación, logrando duplicar el monto entregado.

Este esfuerzo cobra especial relevancia para las 325 familias naucalpenses que forman parte de la comunidad Teletón, donde niñas, niños y jóvenes reciben atención especializada, terapias y tratamientos que contribuyen a su desarrollo, autonomía y calidad de vida.

 

FORTALECEN COLABORACIÓN GOBIERNO DE NAUCALPAN Y CRIT ESTADO DE MÉXICO

Como nunca antes, el Gobierno de Naucalpan ha fortalecido su colaboración con el CRIT Estado de México mediante la celebración de convenios que permiten que más familias naucalpenses tengan la posibilidad de acceder a terapias de rehabilitación y atención especializada, a través de canalizaciones realizadas por el Sistema Municipal DIF, conforme a los criterios de ingreso de la institución.

El CRIT Estado de México forma parte de un sistema de rehabilitación integral que cuenta con personal multidisciplinario, terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, así como tecnología avanzada para brindar atención especializada de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Con el compromiso de contribuir al bienestar de las personas en situación de discapacidad y sus familias, estos convenios también facilitan el acceso a estudios especializados sin costo y descuentos en servicios médicos, de acuerdo con los criterios de atención de la institución.

Durante la clausura de la Colecta Nacional Teletón 2026, Isaac Montoya entregó el donativo a nombre de las y los naucalpenses, acompañado por Adriana G. Escobar, y agradeció a quienes hicieron posible superar la aportación del año anterior.

“Quiero agradecer mucho a toda la gente y a todos los vecinos de Naucalpan, porque más de 300 familias también son parte de la familia Teletón y reciben la atención puntual y oportuna, las terapias para salir adelante. Por eso es que quiero Teletón”, expresó el presidente municipal.

 

EL ESFUERZO SOLIDARIO TRASCIENDE LAS FRONTERAS DE NAUCALPAN: JARDIEL QUINTAL

Por su parte, el director general del CRIT Estado de México, Jardiel Quintal, reconoció la aportación y destacó que la institución brinda atención a familias provenientes de 93 de los 125 municipios de la entidad, por lo que este esfuerzo solidario trasciende las fronteras de Naucalpan.

Durante la jornada también se realizó la coronación de Isabella, niña originaria de la comunidad de El Torito, como Reina del CRIT Estado de México. Su madre, Gabriela Uribe, agradeció el acompañamiento a las familias y la importancia de dar continuidad a las terapias de sus hijas e hijos.

El Gobierno de Naucalpan refrenda su compromiso de estar siempre del lado de las causas justas, de la dignidad de las personas en situación de discapacidad y de sus familias, convencido de que una sociedad más justa se construye eliminando barreras, combatiendo la discriminación y colocando el bienestar de las personas en el centro de las decisiones públicas.

Porque la justicia social se construye con hechos y la solidaridad se demuestra trabajando por el bienestar de todas y todos.

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NACIONAL

Si-Mi gente está bien, seguiré rescatando espacios públicos: Ale Rojo

Publicado

Hace 6 días

en

octubre 7, 2026

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En alianza con Fundación del Dr. Simi, se recuperan viviendas en las colonias Paulino Navarro y Vista Alegra * Fueron pintadas e impermeabilizadas 350 viviendas, con una intervención de 56 mil 588 metros cuadrados, en beneficio de más de 2 mil personas * También fueron rehabilitados el Parque Pípila y la Casa de Cultura “Alfonso Reyes”

 

EL TOPO

 

Gracias a una alianza del gobierno que encabeza la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo con la Fundación del Dr. Simi, 350 viviendas fueron pintadas e impermeabilizadas en la colonia Paulino Navarro, beneficiando directamente a más de 2 mil personas.

Junto a Víctor González Herrera, presidente de Fundación del Dr. Simi, la alcaldesa encabezó la entrega de estas acciones, que forman parte del proyecto “Colonia Simi”; también fueron rehabilitados el Parque Pípila, incorporando un área para perros y la Casa de Cultura “Alfonso Reyes”, en la colonia Vista Alegre.

En las viviendas se realizó una intervención de 56 mil 588 metros cuadrados entre pintura e impermeabilización. Además, 350 familias fueron incorporadas al programa bimestral de despensa de la Fundación, con un impacto estimado en mil 750 personas. A esto se suman brigadas médicas y la donación de medicamentos de manera bimestral.

“Hoy, aquí, en Paulino Navarro, estamos entregando resultados muy concretos. Pintamos e impermeabilizamos de la mano de nuestros amigos, el Dr. Simi. Recuperamos la Casa de la Cultura Alfonso Reyes y mejoramos el Parque del Pípila”, señala la alcaldesa.

En el Parque Pípila se creó una nueva zona para perros y se realizaron trabajos de rehabilitación en juegos e iluminación, mientras que en la Casa de Cultura “Alfonso Reyes” se atendieron salones, puertas y otros espacios que requerían mantenimiento.

Durante el acto también estuvo presente Astrid García Gallegos, directora de Fundación del Dr. Simi, así como integrantes del equipo de la organización y de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos María del Carmen Molina Ramírez, directora general Jurídica y de Servicios Legales, y Mauricio González González, director general de Servicios Urbanos.

Rojo de la Vega Piccolo destaca que estas acciones son resultado de buscar alianzas con organizaciones y empresas que quieran sumar a la recuperación de la demarcación, especialmente en zonas donde existen espacios y viviendas que requieren atención.

“Lo público debe ser lo más bonito, lo mejor cuidado y necesitamos regresarles a ustedes lo que siempre les ha pertenecido, los espacios públicos”, afirma.

La alcaldesa también recordó que durante los dos primeros años de su administración han sido recuperados más de 500 espacios en las 33 colonias de Cuauhtémoc y sostuvo que las alianzas permiten ampliar las acciones que realiza la administración sin dejar de lado la responsabilidad del gobierno.

“Aquí jamás vamos a tener una doble agenda. Aquí no vamos a mentir nunca. Los espacios siguen siendo públicos, siguen siendo de ustedes. La diferencia es que ahora están cuidados, son dignos y son espacios de calidad”, concluyó.

 

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NACIONAL

Mexicable línea 3, el cambio histórico más trascendental en la movilidad de Naucalpan

Publicado

Hace 7 días

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octubre 7, 2026

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El alcalde Isaac Montoya reconoce el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez para hacer realidad esta infraestructura que lleva un avance de 80 por ciento * La obra beneficiará a más de 40 mil personas diariamente y reducirá aproximadamente una hora a 30 minutos los traslados hacia el Metro Cuatro Caminos * El proyecto, impulsado por el Gobierno del Estado de México, ampliará la conectividad de más de 60 comunidades y acercará oportunidades de empleo, educación, salud y servicios

 

EL TOPO

 

La construcción del Mexicable Línea 3 registra un avance cercano al 80 por ciento y se consolida como uno de los principales proyectos de infraestructura y movilidad para Naucalpan y el Estado de México, al transformar las condiciones de traslado de miles de familias hacia el Metro Cuatro Caminos y otros puntos estratégicos de la zona metropolitana.

La nueva línea tendrá una longitud superior a 9.5 kilómetros, contará con 11 estaciones y 62 postes, además de 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. Las unidades estarán equipadas con asientos ergonómicos, iluminación LED, videovigilancia, Internet inalámbrico y sistema de audio.

El sistema beneficiará diariamente a más de 40 mil personas de más de 60 comunidades, quienes contarán con una alternativa de transporte moderna, segura, accesible y eficiente para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas, servicios de salud y demás actividades.

El proyecto es impulsado por el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien decidió llevarlo a cabo luego de conocer de primera mano las dificultades de movilidad que enfrentan las familias que habitan en las zonas altas de Naucalpan.

Durante una visita a estas comunidades, la gobernadora constató las complicaciones que representa el acceso a las zonas altas, particularmente durante condiciones climatológicas adversas.

En ese recorrido estuvo acompañada por el hoy presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, quien le planteó la necesidad de retomar el proyecto del Mexicable para atender esta problemática de movilidad.

A partir de esta visión compartida, el Gobierno del Estado de México impulsó la construcción de la Línea 3, proyecto que actualmente avanza de manera significativa y que representa una respuesta a una demanda histórica de las comunidades naucalpenses.

El alcalde Isaac Montoya ha reconocido el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez para hacer realidad esta infraestructura.

Una vez que entre en operación, el recorrido completo se realizará en aproximadamente 30 minutos, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de traslado de quienes actualmente pueden invertir cerca de una hora para llegar al Metro Cuatro Caminos. Con ello, miles de familias podrán disponer de mayor tiempo para sus actividades personales, laborales y escolares.

Como parte de los trabajos, ya son visibles los postes que sostendrán el sistema de cableado, así como los avances en distintas estaciones; ya se cuentan con algunas cabinas, que por el momento se encuentran resguardadas. La estación de Izcalli Chamapa ya presenta un gran avance y ya cuenta con murales que la distinguen.

Además, el proyecto fue ampliado de 10 a 11 estaciones con la incorporación de Alce Blanco, lo que permitirá incrementar la cobertura y beneficiar a un mayor número de usuarios.

El Mexicable Línea 3 también representa una apuesta por una movilidad sustentable. Sus cabinas son aproximadamente 10 por ciento más ligeras que modelos similares, característica que contribuye a reducir el consumo energético. Asimismo, los materiales empleados en su fabricación son reutilizables y reciclables.

El presidente municipal Isaac Montoya ha destacado que esta obra es resultado de la coordinación entre el Gobierno de Naucalpan y el Gobierno del Estado de México, y representa un paso importante para acercar una movilidad segura, accesible y con menor impacto ambiental a las comunidades de las zonas altas del municipio.

La infraestructura permitirá fortalecer la conectividad entre Naucalpan y la Ciudad de México, al tiempo que facilitará el acceso a empleos, instituciones educativas, servicios de salud y otros servicios para miles de habitantes. Asimismo, se prevé que las estaciones contribuyan a dinamizar la actividad económica en las zonas por donde transitará la nueva línea.

Con el Mexicable Línea 3, los gobiernos del Estado de México y de Naucalpan avanzan en la construcción de un sistema de movilidad moderno, incluyente y sustentable, que atiende una necesidad histórica de las comunidades y contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de familias.

 

ESTACIONES

* Mexipuerto Cuatro Caminos.

* Alce Blanco.

* Lázaro Cárdenas.

* El Molinito.

* San Antonio.

ZOMEYUCAN

* Centenario.

* La Tolva.

* Parque La Hormiga.

* Izcalli Chamapa.

* Benito Juárez.

* Lomas del Cadete.

 

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