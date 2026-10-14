Es importante respetar el autogobierno de las instituciones universitarias: Yasmín Esquivel

Naucalpan duplica su aportación al Teletón: Reúne 3 millones 188 mil 353 pesos con el esfuerzo del DIF municipal

El DIF Naucalpan encabezó una movilización solidaria mediante actividades creativas, boteos y aportaciones voluntarias, sin utilizar recursos del presupuesto municipal

Ya 325 familias naucalpenses reciben atención especializada en el Teletón, mediante terapias y tratamientos que contribuyen a su bienestar y calidad de vida

Como nunca antes, el Gobierno de Naucalpan ha celebrado convenios de colaboración con el CRIT Estado de México para facilitar el acceso de más familias a terapias especializadas mediante canalizaciones del DIF Municipal

EL TOPO

Con una recaudación de 3 millones 188 mil 353 pesos, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, a través del Sistema Municipal DIF, duplicó su aportación a la Colecta Nacional Teletón 2026, resultado de un esfuerzo colectivo que no requirió destinar recursos del presupuesto municipal.

Bajo el liderazgo de su presidenta honoraria, Adriana G. Escobar, el DIF Naucalpan impulsó con creatividad, esfuerzo y dedicación actividades como la Kermés con Causa, campañas de boteo con 500 alcancías distribuidas en el municipio y aportaciones voluntarias, logrando convocar a la solidaridad de las y los naucalpenses.

Por tal hecho, se merece un reconocimiento especial el equipo del DIF Naucalpan y las servidoras y servidores públicos que pusieron todo el corazón, esfuerzo y dedicación en esta causa.

La aportación de este año da continuidad al trabajo realizado en 2025, cuando Naucalpan destacó a nivel nacional por su participación en la campaña de boteo del Teletón.

En 2026, el DIF Municipal redobló sus esfuerzos de organización y recaudación, logrando duplicar el monto entregado.

Este esfuerzo cobra especial relevancia para las 325 familias naucalpenses que forman parte de la comunidad Teletón, donde niñas, niños y jóvenes reciben atención especializada, terapias y tratamientos que contribuyen a su desarrollo, autonomía y calidad de vida.

FORTALECEN COLABORACIÓN GOBIERNO DE NAUCALPAN Y CRIT ESTADO DE MÉXICO

Como nunca antes, el Gobierno de Naucalpan ha fortalecido su colaboración con el CRIT Estado de México mediante la celebración de convenios que permiten que más familias naucalpenses tengan la posibilidad de acceder a terapias de rehabilitación y atención especializada, a través de canalizaciones realizadas por el Sistema Municipal DIF, conforme a los criterios de ingreso de la institución.

El CRIT Estado de México forma parte de un sistema de rehabilitación integral que cuenta con personal multidisciplinario, terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, así como tecnología avanzada para brindar atención especializada de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Con el compromiso de contribuir al bienestar de las personas en situación de discapacidad y sus familias, estos convenios también facilitan el acceso a estudios especializados sin costo y descuentos en servicios médicos, de acuerdo con los criterios de atención de la institución.

Durante la clausura de la Colecta Nacional Teletón 2026, Isaac Montoya entregó el donativo a nombre de las y los naucalpenses, acompañado por Adriana G. Escobar, y agradeció a quienes hicieron posible superar la aportación del año anterior.

“Quiero agradecer mucho a toda la gente y a todos los vecinos de Naucalpan, porque más de 300 familias también son parte de la familia Teletón y reciben la atención puntual y oportuna, las terapias para salir adelante. Por eso es que quiero Teletón”, expresó el presidente municipal.

EL ESFUERZO SOLIDARIO TRASCIENDE LAS FRONTERAS DE NAUCALPAN: JARDIEL QUINTAL

Por su parte, el director general del CRIT Estado de México, Jardiel Quintal, reconoció la aportación y destacó que la institución brinda atención a familias provenientes de 93 de los 125 municipios de la entidad, por lo que este esfuerzo solidario trasciende las fronteras de Naucalpan.

Durante la jornada también se realizó la coronación de Isabella, niña originaria de la comunidad de El Torito, como Reina del CRIT Estado de México. Su madre, Gabriela Uribe, agradeció el acompañamiento a las familias y la importancia de dar continuidad a las terapias de sus hijas e hijos.

El Gobierno de Naucalpan refrenda su compromiso de estar siempre del lado de las causas justas, de la dignidad de las personas en situación de discapacidad y de sus familias, convencido de que una sociedad más justa se construye eliminando barreras, combatiendo la discriminación y colocando el bienestar de las personas en el centro de las decisiones públicas.

Porque la justicia social se construye con hechos y la solidaridad se demuestra trabajando por el bienestar de todas y todos.