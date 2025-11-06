En Naucalpan “obras son amores” para beneficio de la ciudadanía

Contra viento y marea sale avante de la “guerra sucia” * Rojo de la Vega responde de manera puntual al diputado morenista Arturo Ávila, cercano a Ricardo Monreal * Está lista para rendir su primer informe de Gobierno este sábado 8 de noviembre

EL TOPO

Se ha dicho infinidad de veces: Alessandra Rojo de la Vega, una activista feminista y ambientalista, es el “tiro al blanco” del Morena por una sencilla razón: No le perdonan que haya vencido al monrealato.

Es por todos conocido que Rojo de la Vega hizo una férrea defensa del voto ciudadano que la llevó a la victoria frente a Caty Monreal, quien tenía toda la cargada oficial y el asador a su favor.

Finalmente le dieron su constancia de mayoría y tomó protesta en el Congreso de la Ciudad de México.

Muchos pensarían que ahí se acabaría todo, pero no, al contrario, a partir de ese momento empezaba la “guerra sucia” y estarían pendientes de su actuar, bajo la lupa, para atacarla por cualquier cosa.

Ejemplos hay muchos, pero en plena lucha por la alcaldía Cuauhtémoc la acusaron de violencia política de género y que fue un montaje el ataque armando contra Alessandra Rojo.

Los últimos fueron lo del Foro Alicia y las estatuas de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro.

Y ahora el más reciente es lo del diputado Arturo Ávila, quien la criticó por los baches de la Cuauhtémoc y cuestionó sus logros como alcaldesa.

Ale Rojo, más rápida que furiosa, respondió de manera puntual al funcionario cercano a Ricardo Monreal y a Pedro Haces.

La activista respondió al diputado morenista durante la Primera Emisión con Luis Cárdenas.

La también feminista afirma que su administración ha enfrentado estructuras de corrupción históricas en la alcaldía.

“Desde que empezamos a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc, hemos sido bastante incómodas para este sistema corrupto que representa ahora el nuevo vocero de Ricardo Monreal”, añade.

Destaca que los ataques de algunos actores políticos son consecuencia de los cambios implementados en la alcaldía para beneficio de la ciudadanía, a diferencia de lo que acontecía en administraciones anteriores.

“Han estado enviando a algunos de sus achichincles a golpear en cada espacio que pueden y con cada mentira que tienen a su alcance, pero los datos nos respaldan”, agrega.

Rojo de la Vega señala los avances en recolección de basura y eliminación de tiraderos.

“En sólo un año hemos recolectado más de 445 mil toneladas de basura… Hemos terminado con cien tiraderos de basura de los trescientos que identificamos cuando llegamos”, asevera.

Por si lo anterior fuera poco, destaca la implementación de medidas innovadoras.

“Hemos implementado multas y trabajo comunitario a todas estas personas que tiran basura después de que el camión pasa… somos la única alcaldía que está aplicando este trabajo comunitario”, enfatiza.

Respecto a los baches, Alessandra Rojo subrayó el esfuerzo en mantenimiento urbano.

“El bacheo que llevamos, once mil baches tapados en un año, esto a pesar de que han cerrado la planta de asfalto durante meses… con ayuda de las vecinas y vecinos, hemos seguido adelante”, expresa Rojo con motivo de orgullo y con la satisfacción de cumplirle a la gente.

Menciona también acciones contra franeleros y coches abandonados.

“Llevamos más de dos mil quinientos coches sacados de las calles, ninguna alcaldía ha hecho este trabajo”, expresa la alcaldesa Ale Rojo, quien ya está lista para dar su primer informe de Gobierno este sábado 8 de noviembre.