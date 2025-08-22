En 2027 nos jugaremos el todo o nada: Ale Rojo

La alcaldesa de Cuauhtémoc reitera que ahí viene la democracia * Pide evitar la “destrucción del país” y la instauración de “una dictadura disfrazada” * Cercanía con la ciudadanía, el sello de la también activista y feminista

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, pide participación ciudadana para protestar contra lo que calificó como la “destrucción del país” y la instauración de “una dictadura disfrazada”, en referencia a la administración de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y, sugerentemente, al mandato de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este llamado exhorta a ciudadanos a organizar una “resistencia democrática” que defienda la libertad, los derechos y el futuro del país, ante lo que considera un “avance autoritario que amenaza la democracia”, rumbo a las elecciones intermedias de 2027 en la Ciudad de México.

La importancia de estas es que no sólo se elige a los alcaldes, sino también diputaciones que serán clave para la aprobación de reformas.

La edil señala que México “ya tronó” y advierte sobre el riesgo de perder el país si no se actúa con rapidez.

Exhorta a una causa colectiva para detener lo que considera la imposición de un poder sin límites y la disminución de las libertades.

La también feminista resalta la importancia de las elecciones intermedias de 2027, que calificó como un momento decisivo para el futuro político de la capital y del país.

Plantea la disyuntiva entre mantener un equilibrio de poderes o permitir “un poder absoluto sin contrapesos”, así como entre libertad y control totalitario. Por ello invita a la ciudadanía a organizarse, participar y sumar esfuerzos para evitar un retroceso democrático.

“En 2027 no será cualquier elección, nos vamos a jugar el todo o nada. ¿Queremos equilibrio o queremos un solo poder que esté mandando sin que alguien le ponga un límite? ¿Queremos libertad o control totalitario? “¿Queremos democracia o queremos una dictadura disfrazada? Esto ya no es de partidos, es de defender lo más valioso que tenemos: nuestra libertad, nuestros derechos, nuestro futuro”, asevera Rojo de la Vega.

“No te quedes viendo, no esperes a que alguien más lo haga por ti. Esta nueva historia empieza contigo y contigo vamos a levantar un movimiento que ni el poder más corrupto va a poder detener. Que tiemble el miedo, que se levante la gente. Aquí empieza la resistencia y no hay vuelta atrás”, asevera.

CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA, SU SELLO

Alessandra Rojo sigue firme en su política de escuchar a la gente en las calles y en sus domicilios, de esta forma es como mantiene la cercanía con la ciudadanía, un sello que le ha permitido ganarse el cariño, respeto y admiración de vecinos de la demarcación.

Rojo es una alcaldesa que da resultados y con su enorme carisma, que eso no se compra con nada, es, sin duda alguna, una funcionaria que vuela alto para nuevos retos en su horizonte.

Pero tiene otra pasión: ser activista y feminista, eso lo trae en la sangre y eso es otro atributo que posee para tener más número de adeptos y consolidar su imagen ante los ciudadanos.

Ya implantó un nuevo formato del programa Alcaldía en tus manos, empezó en la colonia Obrera y luego siguió en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

En ambas colonias estuvo acompañada por sus directores generales, recorrió las calles y escuchó directamente a vecinas y vecinos, resolviendo al momento problemas colectivos que por años habían sido ignorados.

Al entrevistarse con la edil, vecinas y vecinos denunciaron vehículos en evidente estado de abandono, con llantas ponchadas, vidrios rotos, carrocerías oxidadas y cubiertos de basura, que durante meses habían servido como foco de inseguridad.

De inmediato la alcaldesa le puso manos a la obra y colocó fajillas de notificación y recordó que los propietarios cuentan con un plazo de tres días hábiles para retirarlos; de no hacerlo, serán enviados al depósito vehicular como parte del programa permanente de chatarrización.

“Es la manera en la que un gobierno debe trabajar: en la calle, escuchando y resolviendo junto con la gente”, afirma de manera categórica Rojo de la Vega.

Además de los servicios urbanos, se pusieron a disposición de los residentes diferentes servicios que ofrece la administración local, lo que permitió que cientos de habitantes accedieran a servicios públicos de forma directa y sin intermediarios.

Durante la jornada, Ale Rojo de la Vega reiteró su compromiso de que el programa “Alcaldía en tus manos” seguirá recorriendo las colonias de la demarcación, llevando soluciones inmediatas y refrendando la política de un gobierno cercano y resolutivo.

‘VAMOS A IR CASA POR CASA’

Para sorpresa de propios y extraños, la alcaldesa de Cuauhtémoc llamó a la puerta de vecinas y vecinos de la calle Francisco Olaguibel, en la colonia Obrera, con el propósito de conocer sus necesidades y poner a su disposición los servicios que ofrece su gobierno.

Los residentes que recibieron la visita de la alcaldesa se dijeron sorprendidos y aprovecharon la oportunidad para hacer diversas solicitudes.

“Ahora no vamos a estar solo en los parques y las plazas públicas, nos vamos a ir casa a casa tocándole a nuestros vecinos y vecinas, llevando el gobierno a la puerta de sus hogares para que nos digan qué les preocupa, qué nos sugieren y de pasadita vamos a ir limpiando, vamos a ir atendiendo baches, vamos a pues a ver cuál es su problemática en las colonias”, explica Rojo de la Vega ante vecinas, vecinos, concejales, integrantes de su gabinete y personal de la administración pública que encabeza.

La alcaldesa y su gabinete llamaron a la puerta de los residentes y comerciantes de la zona, quienes externaron sus necesidades en temas de seguridad, podas, recolección de basura, desazolve, entre otras.

El trabajo y compromiso del personal operativo que acompañó a la mandataria Ale Rojo permitió atender de forma inmediata muchas de estas peticiones; otras, dijo, se atenderán paulatinamente según el grado de urgencia y en los casos que no competen a la alcaldía, Ale Rojo de la Vega se comprometió a extender los puentes necesarios con las instancias correspondientes para dar solución a las problemáticas planteadas por los cuauhtemenses.

Rojo es una alcaldesa muy activa, no para en su lucha por un mejor bienestar para los millones de capitalinos.

Lo sorprendente es que también realiza los trabajos de la Brigada Nocturna, un equipo integrado por más de “300 personas que van a estar trabajando de noche, entre paramédicos, policía, gente de Gobierno, de Vía Pública, de Servicios Urbanos, abogados, psicólogas, porque aquí en la alcaldía las mujeres no están solas”, subrayó.

Tras concluir su recorrido, Ale Rojo se trasladó a la colonia Doctores, donde sostuvo una reunión de trabajo con vecinas y vecinos para atender sus necesidades y con ello, mejorar sus condiciones de vida.