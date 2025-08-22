NACIONAL
En 2027 nos jugaremos el todo o nada: Ale Rojo
La alcaldesa de Cuauhtémoc reitera que ahí viene la democracia * Pide evitar la “destrucción del país” y la instauración de “una dictadura disfrazada” * Cercanía con la ciudadanía, el sello de la también activista y feminista
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, pide participación ciudadana para protestar contra lo que calificó como la “destrucción del país” y la instauración de “una dictadura disfrazada”, en referencia a la administración de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y, sugerentemente, al mandato de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este llamado exhorta a ciudadanos a organizar una “resistencia democrática” que defienda la libertad, los derechos y el futuro del país, ante lo que considera un “avance autoritario que amenaza la democracia”, rumbo a las elecciones intermedias de 2027 en la Ciudad de México.
La importancia de estas es que no sólo se elige a los alcaldes, sino también diputaciones que serán clave para la aprobación de reformas.
La edil señala que México “ya tronó” y advierte sobre el riesgo de perder el país si no se actúa con rapidez.
Exhorta a una causa colectiva para detener lo que considera la imposición de un poder sin límites y la disminución de las libertades.
La también feminista resalta la importancia de las elecciones intermedias de 2027, que calificó como un momento decisivo para el futuro político de la capital y del país.
Plantea la disyuntiva entre mantener un equilibrio de poderes o permitir “un poder absoluto sin contrapesos”, así como entre libertad y control totalitario. Por ello invita a la ciudadanía a organizarse, participar y sumar esfuerzos para evitar un retroceso democrático.
“En 2027 no será cualquier elección, nos vamos a jugar el todo o nada. ¿Queremos equilibrio o queremos un solo poder que esté mandando sin que alguien le ponga un límite? ¿Queremos libertad o control totalitario? “¿Queremos democracia o queremos una dictadura disfrazada? Esto ya no es de partidos, es de defender lo más valioso que tenemos: nuestra libertad, nuestros derechos, nuestro futuro”, asevera Rojo de la Vega.
“No te quedes viendo, no esperes a que alguien más lo haga por ti. Esta nueva historia empieza contigo y contigo vamos a levantar un movimiento que ni el poder más corrupto va a poder detener. Que tiemble el miedo, que se levante la gente. Aquí empieza la resistencia y no hay vuelta atrás”, asevera.
CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA, SU SELLO
Alessandra Rojo sigue firme en su política de escuchar a la gente en las calles y en sus domicilios, de esta forma es como mantiene la cercanía con la ciudadanía, un sello que le ha permitido ganarse el cariño, respeto y admiración de vecinos de la demarcación.
Rojo es una alcaldesa que da resultados y con su enorme carisma, que eso no se compra con nada, es, sin duda alguna, una funcionaria que vuela alto para nuevos retos en su horizonte.
Pero tiene otra pasión: ser activista y feminista, eso lo trae en la sangre y eso es otro atributo que posee para tener más número de adeptos y consolidar su imagen ante los ciudadanos.
Ya implantó un nuevo formato del programa Alcaldía en tus manos, empezó en la colonia Obrera y luego siguió en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.
En ambas colonias estuvo acompañada por sus directores generales, recorrió las calles y escuchó directamente a vecinas y vecinos, resolviendo al momento problemas colectivos que por años habían sido ignorados.
Al entrevistarse con la edil, vecinas y vecinos denunciaron vehículos en evidente estado de abandono, con llantas ponchadas, vidrios rotos, carrocerías oxidadas y cubiertos de basura, que durante meses habían servido como foco de inseguridad.
De inmediato la alcaldesa le puso manos a la obra y colocó fajillas de notificación y recordó que los propietarios cuentan con un plazo de tres días hábiles para retirarlos; de no hacerlo, serán enviados al depósito vehicular como parte del programa permanente de chatarrización.
“Es la manera en la que un gobierno debe trabajar: en la calle, escuchando y resolviendo junto con la gente”, afirma de manera categórica Rojo de la Vega.
Además de los servicios urbanos, se pusieron a disposición de los residentes diferentes servicios que ofrece la administración local, lo que permitió que cientos de habitantes accedieran a servicios públicos de forma directa y sin intermediarios.
Durante la jornada, Ale Rojo de la Vega reiteró su compromiso de que el programa “Alcaldía en tus manos” seguirá recorriendo las colonias de la demarcación, llevando soluciones inmediatas y refrendando la política de un gobierno cercano y resolutivo.
‘VAMOS A IR CASA POR CASA’
Para sorpresa de propios y extraños, la alcaldesa de Cuauhtémoc llamó a la puerta de vecinas y vecinos de la calle Francisco Olaguibel, en la colonia Obrera, con el propósito de conocer sus necesidades y poner a su disposición los servicios que ofrece su gobierno.
Los residentes que recibieron la visita de la alcaldesa se dijeron sorprendidos y aprovecharon la oportunidad para hacer diversas solicitudes.
“Ahora no vamos a estar solo en los parques y las plazas públicas, nos vamos a ir casa a casa tocándole a nuestros vecinos y vecinas, llevando el gobierno a la puerta de sus hogares para que nos digan qué les preocupa, qué nos sugieren y de pasadita vamos a ir limpiando, vamos a ir atendiendo baches, vamos a pues a ver cuál es su problemática en las colonias”, explica Rojo de la Vega ante vecinas, vecinos, concejales, integrantes de su gabinete y personal de la administración pública que encabeza.
La alcaldesa y su gabinete llamaron a la puerta de los residentes y comerciantes de la zona, quienes externaron sus necesidades en temas de seguridad, podas, recolección de basura, desazolve, entre otras.
El trabajo y compromiso del personal operativo que acompañó a la mandataria Ale Rojo permitió atender de forma inmediata muchas de estas peticiones; otras, dijo, se atenderán paulatinamente según el grado de urgencia y en los casos que no competen a la alcaldía, Ale Rojo de la Vega se comprometió a extender los puentes necesarios con las instancias correspondientes para dar solución a las problemáticas planteadas por los cuauhtemenses.
Rojo es una alcaldesa muy activa, no para en su lucha por un mejor bienestar para los millones de capitalinos.
Lo sorprendente es que también realiza los trabajos de la Brigada Nocturna, un equipo integrado por más de “300 personas que van a estar trabajando de noche, entre paramédicos, policía, gente de Gobierno, de Vía Pública, de Servicios Urbanos, abogados, psicólogas, porque aquí en la alcaldía las mujeres no están solas”, subrayó.
Tras concluir su recorrido, Ale Rojo se trasladó a la colonia Doctores, donde sostuvo una reunión de trabajo con vecinas y vecinos para atender sus necesidades y con ello, mejorar sus condiciones de vida.
Resalta Espino labor de Rubalcava en el Metro
“Tenemos muy buena relación, nos entendemos perfectamente bien”, expresa el dirigente sindical
ARMANDO GARCÍA
Fernando Espino Arévalo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sostuvo un encuentro con Adrián Rubalcava Suárez en el marco de la reunión de la NCC.
Espino Arévalo dijo que mantiene una buena relación con Rubalcava Suárez, a quien conoce desde hace más de 20 años, lo que consideró una ventaja para atender los retos que enfrenta el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
“Tenemos muy buena relación, nos entendemos perfectamente bien”, añade el dirigente sindical.
Fernando Espino reconoció que Adrián Rubalcava apenas lleva cuatro meses al frente y que no es sencillo conocer a fondo en tan poco tiempo toda la problemática que enfrenta el STC Metro.
También resaltó el interés del funcionario por atender las necesidades del transporte, ya que Rubalcava ha acudido personalmente a todas las áreas para escuchar a los técnicos especializados y recibir explicaciones tanto de manera verbal como por escrito sobre los requerimientos de mantenimiento.
El líder sindical afirma que el exdelegado de Cuajimalpa se muestra consciente y preocupado por contar con los recursos y elementos necesarios para garantizar la operación del que calificó como “el servicio de transporte más importante de la Ciudad de México”.
Presidenta Sheinbaum ratifica el trabajo de Adán Augusto: Ricardo Monreal
En la reunión realizada en Palacio Nacional revisan la agenda legislativa * Otro tema de gran relevancia es la reforma electoral anunciada por la Primera Mandataria, quien expresó su intención de presentar en enero de 2026 el proyecto en el cual propone eliminar la figura de diputados y senadores plurinominales
ARMANDO GARCÍA
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respalda a Adán Augusto López como coordinador de los senadores de Morena, revela el diputado Ricardo Monreal Ávila al salir de la reunión en Palacio Nacional este lunes por la noche.
La reunión entre la titular del Poder Ejecutivo y los coordinadores de Morena en el Congreso (Ricardo Monreal y Adán Augusto López) tenía el propósito de revisar la agenda de reformas que Sheinbaum Pardo busca impulsar en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.
Aunque no se tenía previsto abordar el tema de la continuidad de Adán Augusto López, debido a su relación con Hernán Bermúdez Requena, el líder de los diputados de Morena declaró que el tabasqueño seguirá como el coordinador parlamentario en el Senado de la República.
“Lo que yo observé fue una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado”, declaró Monreal al salir del encuentro.
Otro tema de gran relevancia que se tenía en la agenda es la reforma electoral anunciada por la Primera Mandataria, quien expresó su intención de presentar en enero de 2026 el proyecto en el cual propone eliminar la figura de diputados y senadores plurinominales.
En su Mañanera del Pueblo de este 18 de agosto pasado, la Presidenta adelantó su reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto López para analizar las reformas que Morena aprobará en el periodo ordinario de sesiones que arranca en dos semanas.
“Vamos a ver el periodo de sesiones, que ya empieza el 1 de septiembre, ya es pronto, ya son menos de 15 días”, refirió la mandataria federal.
La titular del Poder Ejecutivo señala que hay una serie de reformas que son prioridad para el proyecto de la Cuarta Transformación.
“Hay una serie de iniciativas y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la Mañanera”, y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones”, expuso en Palacio Nacional.
Aunque la reforma electoral se ha colocado como el tema de mayor relevancia, Sheinbaum Pardo recordó que en el Congreso se encuentran pendientes de la reforma al Poder Judicial; las de materia de Seguridad y la Ley de Aduanas.
Además, adelantó que hablará con los coordinadores del Paquete Económico para el próximo año.
Este lunes en Puebla, Ricardo Monreal adelantó que la charla con la Presidenta de la República abarcará desde la posible reforma electoral, hasta las leyes que faltan en materia de reforma judicial, como son Ley de Amparo, Ley de la Delincuencia Organizada, también el Código Federal de Procedimientos Penales, y de lo contencioso administrativo, entre otros temas.
El lunes pasado, por la noche, Adán Augusto López ingresó a Palacio Nacional sin conceder declaraciones a la prensa, mientras que Ignacio Mier Armenta, vicecoordinador de Morena en el Senado, rechazó que en la reunión se abordara un posible relevo en la coordinación de la bancada y se limitó a apoyar al tabasqueño, declaración que se confirmó con lo expresado por Ricardo Monreal.
Jóvenes, en el centro de la agenda pública: Raciel Pérez
Plantean acciones de desarrollo en Tlalnepantla durante el “Primer Cabildo Abierto Juvenil” * En el marco del Día Internacional de la Juventud, la ciudadanía expresó ante el cuerpo edilicio ideas para un mejor futuro en favor de este sector
EL TOPO
En la ‘Tierra de En Medio’ los jóvenes están en el centro de la agenda pública y toma de decisiones que generen mejores entornos de desarrollo para su bienestar, por ello se llevó a cabo el Primer Cabildo Abierto Juvenil en el Deportivo Tlalnepantla, esto como parte de las actividades que se realizan en el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebra cada día 12 de agosto.
Previo a escuchar las intervenciones de los participantes, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz reconoció el genuino interés y firme voluntad de los jóvenes para contribuir a un futuro más próspero de Nuestra Ciudad. “Este Primer Cabildo Juvenil representa una de las firmes convicciones de este gobierno para abrir espacios reales en los que su voz sea escuchada, hoy celebramos la riqueza, la diversidad y la energía transformadora de las juventudes”, añade.
El edil destaca el papel fundamental de jóvenes en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y creativa, “por eso estamos aquí para atender sus demandas y acompañar su desarrollo, las juventudes son sinónimo de movimiento de transformación y revolución constructiva, juntos trabajaremos en esa ardua tarea colectiva de vivir en el municipio que todas y todos merecemos”.
Las intervenciones iniciaron con Hugo Iván Carrasco Gutiérrez con su tema “Impulso al Emprendimiento Juvenil” y planteó la creación de incubadoras juveniles, además del acceso a microcréditos y fondos semilla para jóvenes emprendedores. Camila Daniela Romero abordó el tema “Mujeres en STEM” Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics) y propuso la creación de un programa de ciencia con rostros femenino y el otorgamiento de becas municipales a mujeres estudiantes de estas ramas.
“Uso responsable de la tecnología, inteligencia artificial y cursos en línea” fue la exposición de Angélica Saucedo, quien expresó 3 ideas concretas en esta materia: programas de capacitación digital; convenios con plataformas y campañas de concientización sobre el uso de IA. Luego Irving Garduño Salinas presentó “Jóvenes en Escena, Propuesta Artística en Tlalnepantla” e hizo un llamado al aprovechamiento de espacios públicos como plazas, explanadas y parques para mostrar el talento artístico y cultural que caracteriza a los habitantes del municipio.
Yetli Karina Domínguez se refirió al “Deporte y Salud Juvenil” y solicitó a las autoridades municipales continuar con la recuperación de espacios deportivos, organizar torneos con causa y desarrollar programas accesibles e incluyentes. Francisco Javier Benítez enfatizó la “Prevención del delito con enfoque de género” y planteó la implementación de campañas permanentes contra el acoso en el transporte público, talleres de sensibilización para jóvenes y la conformación de brigadas comunitarias con enfoque de género.
Daniel Castelán Martínez abundó en el tema “Movilidad” y platicó la necesidad de crear pasos peatonales seguros; mayor iluminación en rutas para peatones y ciclistas; paradas y puntos de transporte seguros; y campañas permanentes de educación vial. Erika Odeth Cruz hablo sobre “Juventudes que Construyen”, propuso la creación de áreas fitness al aire libre que cuenten con aparatos ejercitadores que estén al alcance de todas y todos.
“Rehabilitación del cárcamo parque lineal en Los Reyes Ixtacala” fue el tema de Naomi Jiménez Salgado quien mostró su preocupación por la recuperación de estos espacios, a fin de evitar riesgos sanitarios que perjudiquen la salud de los vecinos.
Stephanie García Ramírez presentó “Juventudes en Acción en San Pablo Xalpa” y exhortó a su comunidad a crear un ‘Consejo Juvenil Ciudadano’; programa integral de capacitación para las y los jóvenes; así como la designación de liderazgos intergeneracionales que fortalezcan la convivencia vecinal.
