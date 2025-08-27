Nacho Durán, comunicador excepcional y gran amigo

Poseedor de una gran trayectoria profesional * Entrevistó a grandes personajes de la política nacional y a importantes estadistas y presidentes de diversas naciones que venían de visita a nuestro país * Partió a los 61 años de edad y deja tras de sí una larga trayectoria como enlace entre diversas secretarías y dependencias del gobierno federal con todos los medios de comunicación

La revista política IMPACTO hace un reconocimiento a la trayectoria profesional del excepcional comunicador Luis Ignacio Durán Lomelí, quien fue amigo de esta Casa Editorial desde hace treinta años y lo recuerda con especial cariño.

El pasado viernes 22 de agosto de 2025 falleció el gran Nacho Durán, como era conocido, el gran amigo de muchos periodistas y de medios de comunicación.

Su partida ocurrió de forma sorpresiva a causa de un tumor cerebral que, en mes y medio, se le diagnosticó, desarrolló y agravó.

Durán Lomelí partió a los 61 años de edad. Deja tras de sí una larga trayectoria como enlace entre diversas secretarías y dependencias del gobierno federal con todos los medios de comunicación.

Periodistas y reporteros de prensa lo recordarán como un profesional, con un estilo fino y un carácter siempre amable. Reconocido por el don de gentes que poseía de forma natural.

Fue hijo de Jaime Durán Pérez, periodista que adoptó a Aguascalientes como su tierra. Ahí desarrolló una sólida amistad con Rodolfo Landeros Gallegos, quien fuera gobernador de esa entidad y director de Comunicación Social de la Presidencia con José López Portillo.

Jaime Durán fue reportero de Excelsior, donde ganó el cariño y la amistad de muchos periodistas, articulistas y reporteros de toda la prensa nacional.

Cubría la fuente del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, se caracterizaba por su elegante vestimenta y se distinguía por utilizar moño en vez de corbata.

Estuvo presente en grandes acontecimientos nacionales, pero también algunas tragedias relacionadas con accidentes de aviación.

Entrevistó a grandes personajes de la política nacional y a importantes estadistas y presidentes de diversas naciones que venían de visita a nuestro país.

VOCACIÓN POR LA COMUNICACIÓN, HERENCIA DE SU PADRE

Ignacio Durán heredó de su padre el carisma y la vocación profesional por la comunicación. Contaba con una amplia preparación académica y brillante trayectoria profesional.

Licenciado en derecho de la Universidad Iberoamericana, sus compañeros y amigos de la generación 1985-89 lo recuerdan con emoción porque siempre fue punto de referencia para organizar las reuniones de ese grupo de egresados.

Con gran poder de convocatoria se ganó el cariño de todos. Además, cursó varios diplomados: en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública; en Comunicación y Prospectiva por la Universidad de las Américas y el Diplomado en Escenarios Electorales y Visión Prospectiva por la Universidad de las Américas y la Universidad de California Los Ángeles.

En su experiencia profesional se destacan los siguientes cargos: Director general de “Más por Medios”, de 2016 a la fecha; Gerente de Comunicación Corporativa de Petróleos Mexicanos, de 2013 a 2016.

Fungió como enlace con medios de comunicación durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Fue director de Comunicación Social de Liconsa, S. A. de C. V., de 2003 a 2012; director general de Comunicación Social de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de 1995 a 2001; coordinador de Relaciones Públicas de Teléfonos de México, S. A. de C. V., de 1991 a 1995.

También fue asesor de prensa del Lic. José Sulaimán Chagnón, presidente del Consejo Mundial de Boxeo en el periodo 1990-1991; coordinador de Relaciones Públicas de Ferrocarriles Nacionales de México.

En sus inicios, se desempeñó como subdirector de síntesis de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación al lado del periodista Guillermo Mora Tavares.

QEPD el gran amigo Nacho Durán.