Nacho Durán, comunicador excepcional y gran amigo
Poseedor de una gran trayectoria profesional * Entrevistó a grandes personajes de la política nacional y a importantes estadistas y presidentes de diversas naciones que venían de visita a nuestro país * Partió a los 61 años de edad y deja tras de sí una larga trayectoria como enlace entre diversas secretarías y dependencias del gobierno federal con todos los medios de comunicación
La revista política IMPACTO hace un reconocimiento a la trayectoria profesional del excepcional comunicador Luis Ignacio Durán Lomelí, quien fue amigo de esta Casa Editorial desde hace treinta años y lo recuerda con especial cariño.
El pasado viernes 22 de agosto de 2025 falleció el gran Nacho Durán, como era conocido, el gran amigo de muchos periodistas y de medios de comunicación.
Su partida ocurrió de forma sorpresiva a causa de un tumor cerebral que, en mes y medio, se le diagnosticó, desarrolló y agravó.
Durán Lomelí partió a los 61 años de edad. Deja tras de sí una larga trayectoria como enlace entre diversas secretarías y dependencias del gobierno federal con todos los medios de comunicación.
Periodistas y reporteros de prensa lo recordarán como un profesional, con un estilo fino y un carácter siempre amable. Reconocido por el don de gentes que poseía de forma natural.
Fue hijo de Jaime Durán Pérez, periodista que adoptó a Aguascalientes como su tierra. Ahí desarrolló una sólida amistad con Rodolfo Landeros Gallegos, quien fuera gobernador de esa entidad y director de Comunicación Social de la Presidencia con José López Portillo.
Jaime Durán fue reportero de Excelsior, donde ganó el cariño y la amistad de muchos periodistas, articulistas y reporteros de toda la prensa nacional.
Cubría la fuente del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, se caracterizaba por su elegante vestimenta y se distinguía por utilizar moño en vez de corbata.
Estuvo presente en grandes acontecimientos nacionales, pero también algunas tragedias relacionadas con accidentes de aviación.
Entrevistó a grandes personajes de la política nacional y a importantes estadistas y presidentes de diversas naciones que venían de visita a nuestro país.
VOCACIÓN POR LA COMUNICACIÓN, HERENCIA DE SU PADRE
Ignacio Durán heredó de su padre el carisma y la vocación profesional por la comunicación. Contaba con una amplia preparación académica y brillante trayectoria profesional.
Licenciado en derecho de la Universidad Iberoamericana, sus compañeros y amigos de la generación 1985-89 lo recuerdan con emoción porque siempre fue punto de referencia para organizar las reuniones de ese grupo de egresados.
Con gran poder de convocatoria se ganó el cariño de todos. Además, cursó varios diplomados: en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública; en Comunicación y Prospectiva por la Universidad de las Américas y el Diplomado en Escenarios Electorales y Visión Prospectiva por la Universidad de las Américas y la Universidad de California Los Ángeles.
En su experiencia profesional se destacan los siguientes cargos: Director general de “Más por Medios”, de 2016 a la fecha; Gerente de Comunicación Corporativa de Petróleos Mexicanos, de 2013 a 2016.
Fungió como enlace con medios de comunicación durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
Fue director de Comunicación Social de Liconsa, S. A. de C. V., de 2003 a 2012; director general de Comunicación Social de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de 1995 a 2001; coordinador de Relaciones Públicas de Teléfonos de México, S. A. de C. V., de 1991 a 1995.
También fue asesor de prensa del Lic. José Sulaimán Chagnón, presidente del Consejo Mundial de Boxeo en el periodo 1990-1991; coordinador de Relaciones Públicas de Ferrocarriles Nacionales de México.
En sus inicios, se desempeñó como subdirector de síntesis de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación al lado del periodista Guillermo Mora Tavares.
QEPD el gran amigo Nacho Durán.
Sheinbaum Pardo y Montoya Márquez, unidos por la educación de Naucalpan
La Primera Presidenta recorre las instalaciones de la Universidad Rosario Castellanos a días de su apertura * El presidente municipal, impulsor de este proyecto educativo, acompañó a la Mandataria y a estudiantes de la primera generación a la supervisión de avances * El plantel ofrecerá 11 carreras e iniciará las clases el próximo 8 de septiembre
Tras la supervisión de avances que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en las instalaciones de la Universidad Rosario Castellanos (URC) plantel Naucalpan, a días de su apertura, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, destacó que hoy la URC es una realidad, con el apoyo de la Presidenta y después de años de gestión que realizó para otorgar una oportunidad educativa a las y los jóvenes naucalpenses, el próximo 8 de septiembre abrirá sus puertas a la primera generación.
Al recorrido por las instalaciones de la URC también acompañaron a la Presidenta de México, algunas de las y los jóvenes naucalpenses que cumplieron con su trámite de inscripción y que a partir del mes de septiembre iniciarán su formación de educación superior de calidad, a través de 11 carreras que les permitirá acceder al desarrollo integral del sector productivo.
Agregó, coincidimos con la Presidenta de México que la educación es un derecho, por ello iniciamos las obras complementarias que mejorarán la movilidad y la conectividad hacia este plantel educativo, establecido en el inmueble conocido como Rancho Los Tres García, en la zona de los Cipreses. Avanza, la rehabilitación integral de la Avenida Los Arcos y se impulsará la creación de un Sendero Ecológico.
De acuerdo con la institución educativa, las clases para los alumnos de nuevo ingreso comenzarán este 8 de septiembre del 2025, fecha en que la Presidenta Claudia Sheinbaum se presume asistirá. Entre las 11 carreras que ofrecerá la URC plantel Naucalpan destacan en el interés de los alumnos:
- Ingeniería en Control y Automatización.
- Ingeniería en Inteligencia Artificial.
- Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas.
- Ciencias de Datos para Negocios.
- Economía y Desarrollo Sostenible.
- Urbanismo y Desarrollo Metropolitano.
La Presidenta Claudia Sheinbaum culminó el recorrido junto con autoridades de la Universidad Rosario Castellanos, al grito de “Libres, Dignos y Humanos, somos Rosario Castellanos”.
La Mandataria Claudia Sheinbaum detalló que la URC se suma a la red de universidades públicas y en conjunto con las Universidades Benito Juárez, tiene como objetivo garantizar que ningún joven se quede sin estudios de nivel superior.
En la GAM es importante crear espacios seguros para las mujeres
La alcaldía conmemora el Día Naranja con más de 150 mujeres en Centro Cultural Futurama
En la alcaldía Gustavo A Madero, gobernada por Janecarlo Lozano, más de 150 mujeres maderenses participaron en la conmemoración del Día Naranja, celebrado el 25 de cada mes para concientizar sobre la violencia de género.
Las mujeres se dieron cita en el Centro Cultural Futurama en donde se impartió una conferencia en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Dirección General de Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social a nivel federal.
Durante la charla se realizó un conversatorio donde las más de 150 asistentes identificaron los distintos tipos de violencia de género y expusieron experiencias propias.
La licenciada Stephany Díaz, quien acudió en representación del alcalde Janecarlo Lozano, destacó la importancia de crear espacios seguros para las mujeres y brindarles oportunidades de empoderamiento que les permitan salir de los círculos de violencia.
“Vivimos en un mundo donde muchas veces la violencia de género sigue siendo invisible, oculta detrás de muros, pero eso está cambiando”.
“Nosotras juntas podemos hacer que el silencio se rompa y la violencia se enfrente. Debemos saber cómo identificarla, cómo prevenirla y sobre todo cómo empoderarnos para nunca permitir que los sueños y metas se vean afectados”, dijo.
El gobierno del alcalde Janecarlo Lozano impulsó distintas acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la alcaldía, por lo que puso a disposición de las maderenses las primeras patrullas violetas con policías capacitadas en violencia de género quienes dan atención inmediata a quien sea víctima de algún tipo de violencia.
Además, habilitó un espacio seguro dentro de las oficinas de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva en el Centro de Prevención y Atención Contra las Adicciones donde las mujeres pueden acudir a recibir atención psicológica, legal y de trabajo social, así como la vinculación con centros de capacitación de empleos.
Lozano aseguró que su gobierno protege a las mujeres y se preocupa por brindar acceso a herramientas que les permita autonomía para ellas y sus hijas e hijos, por lo que continuarán realizando acciones en pro de las maderenses.
Raciel Pérez instruye atender necesidades de la ciudadanía
Nuevas unidades refuerzan parque vehicular de Tlalnepantla * Al inicio de la administración se recibió un parque vehicular prácticamente chatarrizado que impedía ofrecer un servicio digno a la ciudadanía * El pueblo ya nota la presencia de estos vehículos que brindan diferentes servicios en las comunidades
Tras recibir un parque vehicular prácticamente chatarrizado, en Tlalnepantla se implementó una política pública de responsabilidad financiera que ha permitido modernizar y renovar las unidades que prestan diversos servicios en beneficio de las y los habitantes de Nuestra Ciudad.
El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabeza la entrega de unidades para diversas dependencias del Ayuntamiento como la Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Dirección de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano; de inmediato, el edil giró instrucciones para que estos vehículos salieran a las comunidades a atender las necesidades de la ciudadanía.
En el caso de la Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, se adquirieron unidades de rescate, ataque rápido, camiones cisterna, ambulancias, motocicletas, unidades de emergencia y un camión de bomberos, equipo con el que se busca aminorar los tiempos de respuesta ante cualquier situación de emergencia.
Al respecto, la titular de la dependencia Pamela Arreguin Vázquez, indicó que ante las fuertes lluvias que se han presentado los últimos días, estas unidades permitirán mitigar los riesgos provocados por inundaciones y encharcamientos en Tlalnepantla Oriente y Poniente.
Sobre las unidades médicas, la funcionaria comentó: “El nivel de atención en esta materia ha incrementado en los últimos años y con estos vehículos vamos a reducir los tiempos de respuesta; en el caso de la motocicleta paramédica, ésta nos servirá como primer contacto y evitará la movilización de unidades médicas en situaciones que no se requiera; mientras que la motocicleta de bomberos realizará las primeras evaluaciones e intervenciones en los puntos donde se presente alguna emergencia”.
La Dirección de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano recibió vehículos equipados con canastillas para el mantenimiento y sustitución de luminarias, camionetas de redilas y una barredora para realizar labores de limpieza que eviten la acumulación de residuos sólidos urbanos en el sistema de drenaje.
Asimismo, para la Dirección de Sustentabilidad Ambiental se adquirieron vehículos que ejecutan labores de poda y mantenimiento del arbolado, una jaula canina y una unidad veterinaria móvil que brinda atención a gatos y perros, además de llevar un mensaje de responsabilidad sobre la tenencia responsable de mascotas.
El manejo responsable de las finanzas por parte de las autoridades municipales permite la adquisición de estas nuevas unidades, las cuales llevan a cabo diversas tareas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en Nuestra Ciudad.
