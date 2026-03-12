Mi reconocimiento al PT y al PVEM para mantenerse firmes por México: Vargas del Villar

El vicecoordinador de los senadores panistas llama a los abogados a trabajar coordinados ante los retos judiciales y políticos del país

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, llama a las y los abogados del Estado de México a trabajar coordinados para hacer frente a los tiempos complicados que seguirán en el país, derivado de una reforma judicial que, a través de una tómbola, Morena eligió a los nuevos jueces y magistrados que están hoy en funciones.

Durante la toma de protesta de la mesa directiva de la filial Huixquilucan del Colegio de Abogados del Valle de México, lamenta que la carrera judicial haya desaparecido para dar paso a impartidores de justicia, muchos de ellos sin experiencia.

“Ustedes saben perfectamente lo que cuesta ser juez o magistrado y toda la carrera que tienen que hacer para que ahora Morena, con una tómbola claramente amañada, eligiera jueces y magistrados sin la preparación adecuada”.

Por eso, Vargas del Villar reconoce el trabajo de las y los abogados que, pese a estas circunstancias adversas, siguen trabajando y defendiendo el Derecho que los lleve a entregar buenas cuentas.

“Por eso mi reconocimiento al Colegio de Abogados del Valle de México, que por muchos años han sido ejemplo de disciplina y constancia en la abogacía en el país”.

REFORMA ELECTORAL Y ALIANZAS PARTIDISTAS

En relación a la reforma electoral, Enrique Vargas reitera que finalmente no fue aprobada por los partidos aliados de Morena, que ven en esta iniciativa un retroceso en la vida democrática del país.

“Por más presiones que han querido hacer en el Senado y en la Cámara de Diputados, no traen los votos de sus aliados”, asevera.

El senador panista reconoce al PT y al Partido Verde Ecologista porque se sostuvieron por México, ya que no se puede dejar a Morena que en 2027 se quede con las Cámaras de Diputados y senadores como ya lo hizo con la sobrerrepresentación, tema que se tiene que atender con urgencia porque tienen más legisladores de los que les corresponden, lo que les ha permitido aprobar leyes que han dañado a México, como lo es la reforma judicial.

