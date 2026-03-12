NACIONAL
Mi reconocimiento al PT y al PVEM para mantenerse firmes por México: Vargas del Villar
El vicecoordinador de los senadores panistas llama a los abogados a trabajar coordinados ante los retos judiciales y políticos del país
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, llama a las y los abogados del Estado de México a trabajar coordinados para hacer frente a los tiempos complicados que seguirán en el país, derivado de una reforma judicial que, a través de una tómbola, Morena eligió a los nuevos jueces y magistrados que están hoy en funciones.
Durante la toma de protesta de la mesa directiva de la filial Huixquilucan del Colegio de Abogados del Valle de México, lamenta que la carrera judicial haya desaparecido para dar paso a impartidores de justicia, muchos de ellos sin experiencia.
“Ustedes saben perfectamente lo que cuesta ser juez o magistrado y toda la carrera que tienen que hacer para que ahora Morena, con una tómbola claramente amañada, eligiera jueces y magistrados sin la preparación adecuada”.
Por eso, Vargas del Villar reconoce el trabajo de las y los abogados que, pese a estas circunstancias adversas, siguen trabajando y defendiendo el Derecho que los lleve a entregar buenas cuentas.
“Por eso mi reconocimiento al Colegio de Abogados del Valle de México, que por muchos años han sido ejemplo de disciplina y constancia en la abogacía en el país”.
REFORMA ELECTORAL Y ALIANZAS PARTIDISTAS
En relación a la reforma electoral, Enrique Vargas reitera que finalmente no fue aprobada por los partidos aliados de Morena, que ven en esta iniciativa un retroceso en la vida democrática del país.
“Por más presiones que han querido hacer en el Senado y en la Cámara de Diputados, no traen los votos de sus aliados”, asevera.
El senador panista reconoce al PT y al Partido Verde Ecologista porque se sostuvieron por México, ya que no se puede dejar a Morena que en 2027 se quede con las Cámaras de Diputados y senadores como ya lo hizo con la sobrerrepresentación, tema que se tiene que atender con urgencia porque tienen más legisladores de los que les corresponden, lo que les ha permitido aprobar leyes que han dañado a México, como lo es la reforma judicial.
El senador Enrique Vargas del Villar critica la designación de jueces y magistrados sin experiencia en el Estado de México y llama a los abogados a trabajar coordinados ante los retos judiciales y políticos del país.
En Ecatepec se atienden las causas de inseguridad: Azucena Cisneros
La alcaldesa se reúne con la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y participa en Encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz
ALFREDO IBÁÑEZ
Al acudir al Palacio Nacional, a una mesa de trabajo con la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la alcaldesa de Ecatepec, Estado de México, Azucena Cisneros Coss, afirma que la estrategia federal de seguridad da resultados eficaces, con presencia permanente en territorio de los tres niveles de gobierno, y la atención a las causas de la inseguridad, que se consolidarán con diversas acciones en territorio.
Al pronunciarse durante el Encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz, en nombre de los 61 alcaldes, Cisneros Coss recuerda que durante décadas la gente exigió seguridad y presencia permanente del Estado, y hoy se trabaja de la mano de la Federación.
Azucena Cisneros subraya que en Ecatepec el gobierno municipal atiende las causas de la inseguridad con apoyos para que las y los jóvenes continúen sus estudios, oportunidades laborales y de esparcimiento, atención a conductas de riesgo, rescate de espacios públicos y creación de senderos seguros.
Agrega que con respaldo de distintas dependencias federales se realizan intervenciones en las comunidades para generar territorios de paz, con ferias de prevención, atención de problemáticas y prestación de servicios públicos y de salud.
En el encuentro participaron -además de la Presidenta Sheinbaum- 17 funcionarios federales como los titulares de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Cultura y Mujeres.
La alcaldesa de Ecatepec reitera que la coordinación que lidera la Primera Mandataria, bajo el esquema de Mando Único, y con respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, hoy permite que las instituciones de seguridad y procuración de justicia actúen con claridad, información compartida y presencia real en territorio.
Cisneros afirma que la estrategia instrumentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, funciona porque se aplica en territorio y tan solo en el Estado de México el homicidio doloso bajo en 61 por ciento; robo de vehículo, 39 por ciento; extorsión, 37 por ciento; robo a casa habitación, 21 por ciento, y robo a negocio, 23.9 por ciento.
En Ecatepec, donde por años los grupos criminales vulneraron la seguridad y la gobernabilidad, hoy se consolida una incidencia a la baja de los delitos de alto impacto.
“La estrategia funciona cuando hay coordinación institucional, presencia del Estado y atención a las causas de la inseguridad”, destaca.
La alcaldesa de Ecatepec afirma que se fortalecerá en territorio la estrategia federal junto a la municipal con proximidad social en más de 500 comunidades, capacitación y profesionalización de las y los policías para garantizar paz y tranquilidad a las familias.
Carlos Valenzuela, pilar de construcción en el Bajío
ILDEFONSO LÓPEZ
En 1994, cuando la crisis económica paralizó al sector de la construcción en México, los ingenieros Carlos y Diego Valenzuela tomaron una decisión que muchos habrían considerado temeraria: fundar una empresa de vivienda. Su primer proyecto, Valle de los Naranjos, fue modesto en los hechos, 150 casas planeadas, 70 construidas, apenas 20 vendidas en el primer año.
Tres décadas después, Dynamica Desarrollos Sustentables se convirtió en una de las desarrolladoras de vivienda más importantes del occidente de México.
El crecimiento no fue accidental. Según el caso académico documentado por el Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey, Dynamica fue referida como la empresa número uno en ventas de vivienda de interés social en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Para 2006, en Jalisco se otorgaron 30,743 créditos hipotecarios del Infonavit, y Dynamica captó una porción significativa de ese mercado. La empresa reportó que ese año logró la colocación de 4,700 viviendas escrituradas con crédito Infonavit en el estado, posicionándose como líder del sector.
El salto de escala fue sostenido. En 1998, la empresa ya construía 450 casas en San Agustín, Jalisco, y 350 en Nayarit. Un año después, con el impulso de la Ley Agraria y el incremento en el otorgamiento de créditos, arrancó el fraccionamiento Lomas de San Agustín en Tlajomulco de Zúñiga con 5,000 viviendas, y Valle Dorado en Puerto Vallarta con 800. Para 2008, Dynamica se posicionó como la número siete en ventas a nivel nacional, con 10,902 viviendas anuales, y expandió operaciones hasta Monterrey, Nuevo León.
Ese mismo año, la empresa obtuvo la certificación de Empresa Socialmente Responsable otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), un reconocimiento que exigía la creación de un comité interno de responsabilidad social y el cumplimiento de estándares en materia ambiental, laboral y comunitaria.
Lo que distinguió a Dynamica en el mercado, según el análisis del ITESM, fue una combinación de control estricto de costos mediante el software Enkontrol, análisis del comportamiento del consumidor y una política de comunidades integrales. Los fraccionamientos no entregaban solo casas: incluían escuelas, iglesias, comercios y canchas deportivas como parte del concepto. En Valle Dorado, por ejemplo, el plan contemplaba 7,000 viviendas con infraestructura comunitaria completa.
Ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic, Manzanillo y Morelia formaron parte del mapa de operaciones de una empresa que nació con una secretaria, un contador y un auxiliar de tesorería, y que en menos de quince años alcanzó una estructura corporativa con presencia en seis estados y una certificación de responsabilidad social que pocas desarrolladoras de su tamaño podían presumir.
Huixquilucan es un territorio azul
Preferencia ciudadana considera a Vargas del Villar como el candidato natural del panismo para la elección del año próximo * El PAN aventaja casi dos por uno a Morena; el PRI registra 11.3 por ciento; MC, 6.3 por ciento; PVEM, 4.5 por ciento, y el PT sólo 1.2 por ciento
EL TOPO
Una encuesta reciente elaborada en Huixquilucan, Estado de México, coloca a Enrique Vargas del Villar, coordinador de los senadores panistas, como uno de los perfiles con mayor respaldo rumbo a la elección municipal de 2027.
El estudio, levantado el 13 de febrero con 600 entrevistas y un margen de error de +/- 4.3 por ciento, explora escenarios internos y preferencias partidistas.
En el primer ejercicio, dirigido a personas que manifestaron intención de votar por el Partido Acción Nacional (PAN), el 59.5 por ciento señala que le gustaría que Enrique Vargas del Villar representara a ese partido en la contienda por la alcaldía.
En contraste, 12.7 por ciento mencionó a otro perfil y 9.9 por ciento señala que aún no decide.
ACCIÓN NACIONAL ENCABEZA INTENCIÓN DE VOTO
El sondeo también preguntó por la preferencia partidista si la elección se realizara hoy en día.
En ese escenario, el PAN obtuvo 47.8 por ciento de las menciones, mientras Movimiento Regeneración Nacional (Morena) alcanza 24.1 por ciento.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registra 11.3 por ciento y Movimiento Ciudadano (MC) sólo 6.3 por ciento.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) suma 4.5 por ciento y el Partido del Trabajo (PT) 1.2 por ciento. Además, 4.8 por ciento de los consultados afirma que todavía no define su voto.
Estos resultados muestran una ventaja para el partido blanquiazul en el municipio, aunque el proceso electoral aún se encuentra a distancia y los escenarios podrían modificarse conforme avance el calendario político.
METODOLOGÍA Y CONTEXTO LOCAL
La medición considera únicamente opiniones ciudadanas en el municipio mexiquense y refleja un momento específico previo al arranque formal del proceso electoral. En consecuencia, los datos ofrecen una fotografía del ánimo actual entre los encuestados.
Los distintos partidos y figuras públicas mantienen presencia en la agenda local. En este contexto, el nombre de Enrique Vargas del Villar aparece con posicionamiento relevante dentro del electorado identificado con el PAN, de acuerdo con la encuesta difundida.
La preferencia ciudadana ratifica que Huixquilucan es un territorio azul.
