NACIONAL
Huixquilucan recuerda a los héroes que dieron patria y libertad a México
El evento del inicio de la Independencia fue encabezado por Romina Contreras Carrasco * La alcaldesa da el tradicional Grito de Dolores, el cuarto de manera consecutiva, en compañía de Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, Estado de México, encabeza la ceremonia del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, con la asistencia de más de 20 mil personas, quienes escucharon el tradicional Grito de Dolores, el cuarto durante su gestión frente al Gobierno de Huixquilucan.
Ante el júbilo de los huixquiluquenses que asistieron a la explanada municipal, Contreras Carrasco, acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar; sus hijas e integrantes del Cabildo y del gabinete, en punto de las 23:00 horas, salió al balcón del Palacio Municipal para recordar al cura Miguel Hidalgo y a los héroes que iniciaron la lucha en 1810 para dar patria y libertad a México.
Luego de recordar a los personajes de la historia nacional, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, la presidenta municipal Romina Contreras, con orgullo y entusiasmo, vitoreó a Huixquilucan, al Estado de México y a México.
“¡Mexicanos, viva la Independencia nacional!, ¡vivan los héroes que nos dieron libertad!, ¡viva Hidalgo!, ¡viva Morelos!, ¡viva Allende!, ¡viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡viva Aldama!, ¡viva Guerrero!, ¡viva el Estado de México!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡viva México!, ¡viva México!, ¡viva México!”, expresa Romina Contreras.
Posteriormente, los asistentes acompañaron a Romina Contreras con sus “¡Vivas!”, al tiempo en que la alcaldesa ondeó la Bandera Nacional y tocó la campana desde el balcón del Palacio Municipal, para dar paso a un espectáculo de luces y pirotecnia de más de 11 minutos que iluminaron el cielo en la noche del 15 de septiembre, como recordatorio de que México es un país libre, la cual se logró por la valentía de mujeres y hombres que participaron en este movimiento.
En un ambiente de fiesta, la población disfrutó de esta gran noche al ritmo de diversos grupos musicales que encabezaron el baile “Fiestas Patrias Huixquilucan 2025”, en el que la gente bailó y cantó con música en vivo, comida típica y un ambiente de sana convivencia familiar.
Estos festejos patrios se celebraron con una verbena popular que el Gobierno de Huixquilucan organizó en cuatro distintos escenarios, los cuales fueron la Explanada Municipal, Pirules, San Fernando y Magdalena Chichicaspa, en donde se presentaron diversos grupos musicales como La Original Banda Maguey, Aarón y su Grupo Ilusión, Horacio Ramírez y Sus Caminantes, La Máquina Destructora, Alberto López (la voz gemela de Joan Sebastian), Banda Cerro de la Gloria, Los Cadetes de México, Grupo Neuroziz, entre otros.
Las distintas celebraciones que organizó el Gobierno de Huixquilucan con motivo del Inicio de la Independencia de México, que congregaron a miles de personas culminaron con saldo blanco, luego del despliegue y presencia de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, Bomberos y Protección Civil por todo el territorio municipal.
NACIONAL
Primera Presidenta en dar el Grito de Independencia
Sheinbaum Pardo sigue haciendo historia * La Mandataria resalta a las heroínas anónimas, mujeres indígenas, a hermanas y hermanos migrantes * Reitera que México es un país libre, independiente y soberano
ERIC GARCÍA
En el 215 aniversario del Grito de la Independencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en encabezar esta ceremonia, resaltó a las heroínas anónimas, a las mujeres indígenas, a las hermanas y hermanos migrantes, además recordó que México es un país libre, independiente y soberano.
“Mexicanas, mexicanos: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez- Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Manuela Molina ‘La Capitana’!
“¡Vivan las heroínas anónimas! ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente, y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclama acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba.
Ante aproximadamente 280 mil mexicanas y mexicanos que se dieron cita en el magno Zócalo de la Ciudad de México, la titular del Poder Ejecutivo federal ondeó en el balcón principal de Palacio Nacional la Bandera Nacional, que recibió por primera vez en la historia de mujeres militares pertenecientes al Heroico Colegio Militar: de la abanderada teniente de Policía Militar, Jennifer Samantha Torres Jiménez y de la escolta conformada por las cabo de cadetes Samira Michel Delgadillo Chávez; Itzel Sarahi Martínez Tozcano; Karla Paola Guevara Pérez; y las cadetes Andrea Carvajal Audelo y Yetzelany Gallegos Ortiz.
La Mandataria retomó una tradición inaugurada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al montar una Guardia de Honor durante su recorrido por la Galería de los Presidentes de Palacio Nacional, en un hecho inédito, frente al retrato de Leona Vicario, reconocida en 1823 como “Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria”, hecho histórico ya que, por primera vez el cuadro de una mujer ingresa a la galería principal de Palacio Nacional.
Como parte de los festejos patrios, la también llamada Plaza de la Constitución se iluminó con los ya tradicionales juegos pirotécnicos y fue el escenario de las presentaciones musicales a cargo de la Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza.
Este evento ya está marcado en el país y Claudia Sheinbaum Pardo sigue haciendo historia.
NACIONAL
Isaac Montoya, arropado por 10 mil naucalpenses en su primer Grito de Independencia
El alcalde más joven encabeza en la explanada del Palacio Municipal el festejo del CCXV aniversario de la Independencia de México * En estas fiestas patrias destaca el respaldo de naucalpenses a Montoya Márquez por su visión social de bienestar y transformación
EL TOPO
Al grito de ¡Viva México!, ¡Viva la Independencia!, ¡Viva la soberanía nacional! y ¡Viva el digno pueblo trabajador de Naucalpan!, el alcalde Isaac Montoya Márquez encabezó su primera ceremonia del Grito de Independencia de México en una explanada del Palacio Municipal abarrotada por las familias que disfrutaron de una verbena popular y espectáculos musicales.
Arropado por cerca de 10 mil naucalpenses que se concentraron en la explanada y los alrededores del palacio municipal para vivir una gran noche mexicana, y acompañado de su esposa, miembros del Cabildo, directores de las diversas dependencias e invitados especiales, el presidente municipal festejó el CCXV Aniversario de la Independencia de México, un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por un México libre y soberano.
En este primer festejo, destacó el apoyo de las y los naucalpenses hacia el presidente municipal, por constituirse como el alcalde más joven, con una visión social de bienestar y transformación de Naucalpan, el municipio más importante del Estado de México que aporta más del 17% del PIB.
Ahora con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, Naucalpan se encamina para recuperar su grandeza con más educación, apoyos sociales, inclusión e igualdad sustantiva, seguridad y mejor infraestructura.
Como parte de los espectáculos musicales, en un escenario de dos pistas, se presentó el cantante Lupillo Rivera, quien recibió el reconocimiento de miles de admiradores que abarrotaron la explanada municipal.
También los asistentes disfrutaron de la presentación de Súper Dengue, Francisco “Gallo” Elizalde, Relativo Norte y López Band, entre otros artistas que formaron parte del espectáculo artístico.
Los fuegos artificiales coronaron una noche en la que las y los ciudadanos de todo el municipio decidieron acudir al llamado del gobierno naucalpense.
A lo largo de más de 15 minutos pudo apreciarse el colorido de este tradicional espectáculo mexicano que iluminó el cielo con los colores verde, blanco y rojo en honor a todas y todos los héroes que dieron origen a un México igualitario y con justicia social.
NACIONAL
¿Tiembla Adán Augusto por la detención de Hernán Bermúdez?
El panorama para el coordinador de los senadores morenistas podría dar un giro tras la detención de su exsecretario de Seguridad Pública en Paraguay
ILDEFONSO PEREYRA
El panorama para Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, se complica, tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo criminal de La Barredora.
Aunque el legislador López Hernández manifestó en julio pasado su disposición de colaborar con “cualquier autoridad” que lo solicite, se ha deslindado de las operaciones de Bermúdez Requena.
“El Abuelo” o “Requena” es vinculado al grupo criminal al que se le adjudican delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
“Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación.
“Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos grandes resultados”, añade.
LOS DETENIDOS
Entre los detenidos de La Barredora se encuentran sus principales líderes: Hernán Bermúdez Requena y Ulises Pinto Madera, mejor conocido como “El Mamado”, quien fue detenido el pasado 23 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Pinto Madera está a disposición del Ministerio Público Federal bajo el principio de testigo colaborador, a través de la que aportó información detallada para dar con el paradero de Bermúdez Requena, quien hasta este viernes 12 de septiembre se encontraba prófugo.
NO HABRÁ IMPUNIDAD: SHEINBAUM
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum habría puesto en la mira a Adán Augusto López, pues fuentes extraoficiales señalan que el gobernador de Tabasco, Javier May, habría informado desde mayo a la Mandataria sobre las acciones de La Barredora en Tabasco.
Tras darse a conocer la información, Sheinbaum aclaró que hasta el momento Adán Augusto no estaba siendo investigado por la FGR, sin embargo, sostuvo que si había evidencias que vincularan a morenistas no habría protección para nadie.
“No vamos a cubrir a nadie. Nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía, obviamente, es autónoma, pero tiene que seguir la investigación”, añade Sheinbaum en julio pasado.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
¿Campeón inflado?
Primera Presidenta en dar el Grito de Independencia
Huixquilucan recuerda a los héroes que dieron patria y libertad a México
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
NACIONALHace 7 días
Raciel Pérez otorga tranquilidad patrimonial a tlalnepantlenses
-
IMPACTUSHace 5 días
Adiós a los ‘abrazos no balazos’
-
SILENCIO ROTOHace 5 días
Congreso de la Unión, tribuna mancillada
-
NACIONALHace 5 días
Será negociación difícil la revisión del T-MEC: Marcelo Ebrard
-
NACIONALHace 5 días
A seguir pagando la maldita deuda corrupta de Pemex: Sheinbaum Pardo
-
NACIONALHace 7 días
Isaac Montoya sube como la espuma
-
NACIONALHace 7 días
Ecatepec impone Récord Guinness: Casi 150 mil personas recolectan basura
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 5 días
“El presidente sabe todo”