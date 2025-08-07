En Tlalnepantla hay respeto “perrón” por las mascotas

Raciel Pérez Cruz redobla esfuerzos en protección y bienestar animal * Se instaló el Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal, en donde el objetivo es garantizar el respeto y los derechos de todas las especies en Nuestra Ciudad

EL TOPO

En Tlalnepantla, el respeto por la vida no se limita sólo a los seres humanos, también se extiende a todos aquellos seres vivos que comparten nuestro entorno y de manera especial a los animales que, en muchas ocasiones, son víctimas de la indiferencia, abandono y maltrato, por lo que desde el gobierno municipal se impulsan políticas públicas para su cuidado y protección.

El alcalde Raciel Pérez enlistó una serie de compromisos para colocar a los animales en una agenda social que garantice su bienestar como la puesta en marcha de una nueva unidad móvil veterinaria; la implementación de un nuevo protocolo municipal para la atención del maltrato animal y la creación de una línea telefónica especializada para todo tipo de reportes.

También se activará una campaña itinerante permanente y masiva para la esterilización gratuita en todas las comunidades; programa de adopción responsable de perros y gatos; otorgamiento de servicios veterinarios accesibles y de calidad; implementación de una campaña educativa por los derechos de los animales; y la aplicación firme de las leyes contra el maltrato animal.

Pérez Cruz tomó protesta a los integrantes del Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal (Comprobani), se trata de un esfuerzo colectivo que cuenta con la representación de asociaciones civiles, representantes populares, servidores públicos del gobierno estatal y municipal, así como vecinas y vecinos de diversas comunidades, todos ellos con gran empatía y compromiso por el bienestar animal.

“Proteger a los animales no es sólo un acto de compasión, es un acto de justicia, porque los animales sienten, sufren, quieren, aman y protegen, son seres que merecen vivir con dignidad, libres del maltrato y además tienen derecho también al acceso a servicios de salud y protección inmediata”, expresa el edil.

La directora de Sustentabilidad Ambiental, Mitzi Anda Rubalcava, puntualiza que, de acuerdo con cifras del INEGI, siete de cada diez hogares en México conviven con animales, seres vivos que brindan compañía y son parte fundamental de la salud física y mental.

“Proteger a los animales por el simple hecho de serlo, ya es razón suficiente para estar aquí reunidos, al hacerlo también construimos un beneficio colectivo que trasciende la esfera individual y que abarca el ámbito familiar y comunitario. De acuerdo con diferentes estudios de violencia y maltrato animal, cuando una persona violenta la dignidad de un ser vivo como un perro o un gato, es altamente probable que también cometa actos de violencia contra seres humanos”, apunta la funcionaria.

Destacó que, por primera vez, Tlalnepantla cuenta con un consejo plural, democrático y representativo que busca soluciones ante los grandes retos y desafíos en materia de protección animal, toda vez que, durante muchos años, los animales y particularmente los de compañía, han sido víctimas de violencia y maltrato, por lo que hoy se busca hacer justicia a su causa.