Carlos Valenzuela, pilar de construcción en el Bajío
ILDEFONSO LÓPEZ
En 1994, cuando la crisis económica paralizó al sector de la construcción en México, los ingenieros Carlos y Diego Valenzuela tomaron una decisión que muchos habrían considerado temeraria: fundar una empresa de vivienda. Su primer proyecto, Valle de los Naranjos, fue modesto en los hechos, 150 casas planeadas, 70 construidas, apenas 20 vendidas en el primer año.
Tres décadas después, Dynamica Desarrollos Sustentables se convirtió en una de las desarrolladoras de vivienda más importantes del occidente de México.
El crecimiento no fue accidental. Según el caso académico documentado por el Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey, Dynamica fue referida como la empresa número uno en ventas de vivienda de interés social en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Para 2006, en Jalisco se otorgaron 30,743 créditos hipotecarios del Infonavit, y Dynamica captó una porción significativa de ese mercado. La empresa reportó que ese año logró la colocación de 4,700 viviendas escrituradas con crédito Infonavit en el estado, posicionándose como líder del sector.
El salto de escala fue sostenido. En 1998, la empresa ya construía 450 casas en San Agustín, Jalisco, y 350 en Nayarit. Un año después, con el impulso de la Ley Agraria y el incremento en el otorgamiento de créditos, arrancó el fraccionamiento Lomas de San Agustín en Tlajomulco de Zúñiga con 5,000 viviendas, y Valle Dorado en Puerto Vallarta con 800. Para 2008, Dynamica se posicionó como la número siete en ventas a nivel nacional, con 10,902 viviendas anuales, y expandió operaciones hasta Monterrey, Nuevo León.
Ese mismo año, la empresa obtuvo la certificación de Empresa Socialmente Responsable otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), un reconocimiento que exigía la creación de un comité interno de responsabilidad social y el cumplimiento de estándares en materia ambiental, laboral y comunitaria.
Lo que distinguió a Dynamica en el mercado, según el análisis del ITESM, fue una combinación de control estricto de costos mediante el software Enkontrol, análisis del comportamiento del consumidor y una política de comunidades integrales. Los fraccionamientos no entregaban solo casas: incluían escuelas, iglesias, comercios y canchas deportivas como parte del concepto. En Valle Dorado, por ejemplo, el plan contemplaba 7,000 viviendas con infraestructura comunitaria completa.
Ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic, Manzanillo y Morelia formaron parte del mapa de operaciones de una empresa que nació con una secretaria, un contador y un auxiliar de tesorería, y que en menos de quince años alcanzó una estructura corporativa con presencia en seis estados y una certificación de responsabilidad social que pocas desarrolladoras de su tamaño podían presumir.
Huixquilucan es un territorio azul
Preferencia ciudadana considera a Vargas del Villar como el candidato natural del panismo para la elección del año próximo * El PAN aventaja casi dos por uno a Morena; el PRI registra 11.3 por ciento; MC, 6.3 por ciento; PVEM, 4.5 por ciento, y el PT sólo 1.2 por ciento
EL TOPO
Una encuesta reciente elaborada en Huixquilucan, Estado de México, coloca a Enrique Vargas del Villar, coordinador de los senadores panistas, como uno de los perfiles con mayor respaldo rumbo a la elección municipal de 2027.
El estudio, levantado el 13 de febrero con 600 entrevistas y un margen de error de +/- 4.3 por ciento, explora escenarios internos y preferencias partidistas.
En el primer ejercicio, dirigido a personas que manifestaron intención de votar por el Partido Acción Nacional (PAN), el 59.5 por ciento señala que le gustaría que Enrique Vargas del Villar representara a ese partido en la contienda por la alcaldía.
En contraste, 12.7 por ciento mencionó a otro perfil y 9.9 por ciento señala que aún no decide.
ACCIÓN NACIONAL ENCABEZA INTENCIÓN DE VOTO
El sondeo también preguntó por la preferencia partidista si la elección se realizara hoy en día.
En ese escenario, el PAN obtuvo 47.8 por ciento de las menciones, mientras Movimiento Regeneración Nacional (Morena) alcanza 24.1 por ciento.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registra 11.3 por ciento y Movimiento Ciudadano (MC) sólo 6.3 por ciento.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) suma 4.5 por ciento y el Partido del Trabajo (PT) 1.2 por ciento. Además, 4.8 por ciento de los consultados afirma que todavía no define su voto.
Estos resultados muestran una ventaja para el partido blanquiazul en el municipio, aunque el proceso electoral aún se encuentra a distancia y los escenarios podrían modificarse conforme avance el calendario político.
METODOLOGÍA Y CONTEXTO LOCAL
La medición considera únicamente opiniones ciudadanas en el municipio mexiquense y refleja un momento específico previo al arranque formal del proceso electoral. En consecuencia, los datos ofrecen una fotografía del ánimo actual entre los encuestados.
Los distintos partidos y figuras públicas mantienen presencia en la agenda local. En este contexto, el nombre de Enrique Vargas del Villar aparece con posicionamiento relevante dentro del electorado identificado con el PAN, de acuerdo con la encuesta difundida.
La preferencia ciudadana ratifica que Huixquilucan es un territorio azul.
Obras son amores, el lema de Isaac Montoya
En dos años de gobierno superará la inversión en obra pública realizada en dos administraciones pasadas * Por primera vez en la historia de Naucalpan se proyectan para este ejercicio 2026 casi 7 mil mdp * Sigue a la baja la incidencia delictiva en delitos de alto impacto
EL TOPO
El presidente municipal Isaac Montoya Márquez destaca que para este ejercicio 2026 se proyectan por primera vez en la historia de Naucalpan casi 7 mil mdp, que se traducirán en obra pública, a la vez que afirmó que en dos años de esta administración se superará por mucho lo que se invirtió en el capítulo 6000 en dos administraciones pasadas y se proyecta superar en el tercer año otras dos administraciones. Asimismo, enfatiza que sigue a la baja la incidencia delictiva en delitos de alto impacto.
En conferencia de prensa el alcalde, acompañado de los subdirectores de Ingresos y Egresos, luego de enfatizar que históricamente Naucalpan tendrá un presupuesto de 6 mil 949 millones 821 mil 067 pesos, lo que es una gran noticia para las y los vecinos naucalpenses, porque se traducirá en obra pública, a la vez que presentó la evolución del presupuesto, en un comparativo del Capítulo 6000 desde 2019 al 2026, en cuanto a la inversión en obra pública, este análisis muestra la baja inversión en este rubro por las últimas dos administraciones.
Montoya Márquez subraya porque este es el año de las obras para el país, para el Estado de México y para Naucalpan, que seguirá trabajando en recuperar la paz y la tranquilidad, seguir impulsando la política de seguridad, planteada por la Primera Presidenta Sheinbaum, que se sostiene en la atención de las causas que generan la violencia. Además de un combate frontal a los generadores de violencia y malestar en las comunidades.
Detalla que gráficamente se puede ver el incremento en el presupuesto de egresos que, en 2025 fue cercano a los 6 mil y en este 2026, se proyecta cercano a los 7 mil mdp. Y las obras públicas se han logrado con el Gobierno del Estado, con la Conagua, con la propia Federación, como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la rehabilitación del Periférico Norte y el Mexicable.
Reconoce el trabajo de la Tesorería Municipal para avanzar en el proyecto de transformación, al lograr finanzas sanas; son resultados con base en fuentes oficiales como el OSFEM, del INFOEM y de las propias gacetas municipales, donde se pueden corroborar los datos y la información.
Las líneas de acción para la recaudación prácticamente se están enfocando a tres, que es mejora de la recaudación, implementar ya los procedimientos jurídicos sobre ejecución fiscal, con una campaña de invitación y la gestión.
A LA BAJA LA INCIDENCIA DELICTIVA
El comisario de Naucalpan destaca que, tras los hechos registrados en el país, apoyados a través de la Estrategia Operativa Oriente y en coordinación se activaron células en todo el territorio para cubrir entradas y salidas, además de operativos permanentes.
Señala que sigue a la baja la incidencia delictiva; en una comparativa en 2025 se registraron 3 mil 326 eventos delitos de alto impacto y en enero a febrero del 2026 llevamos 277.
Sobre homicidio doloso, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad se registró una reducción del 31.25%; en 2024 se registraron 112 eventos con 132 víctimas y en 2025, 77 eventos con 93 víctimas y en 2026 sucedieron 8 eventos hasta la fecha, con 11 víctimas.
Alessandra Rojo Limpia Cuauhtémoc
El sello feminista desde el inicio de su administración * Poda, 83 luminarias reparadas, bacheo y desazolve, labor de un solo día en la Peralvillo * La alcaldesa y todo su gabinete “se ponen la del puebla” y se suman a las labores
EL TOPO
Con todo su gabinete en las calles de Peralvillo, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo encabeza una nueva jornada de Limpia Cuauhtémoc, donde en cuestión de horas se atendieron pendientes de alumbrado, drenaje y vialidad que impactan directamente la vida diaria de vecinas y vecinos.
La intervención se realizó en el polígono conformado por las calles Francisco Tamagno, Felipe Villanueva, Florencio Constantino y Beethoven, donde alrededor de 500 servidoras y servidores públicos trabajaron de manera simultánea para recuperar el entorno urbano.
En materia de alumbrado se realizaron 3 reparaciones de circuitos, 9 reconexiones de luminarias, 15 instalaciones o sustituciones y 14 cambios de fotocelda, dejando habilitadas 83 luminarias en total. Más luz significa más seguridad y mayor tranquilidad para quienes caminan la zona por la noche.
También se realizaron 350 metros de desazolve en la red de drenaje para prevenir encharcamientos, así como la limpieza de 18 accesorios hidráulicos. En infraestructura vial se atendieron 65 metros cuadrados de bacheo, además de reforzarse mil 758 metros de balizamiento vehicular y 440 metros de balizamiento de guarniciones, mejorando la visibilidad y el orden vial.
En cuanto al arbolado, se llevó a cabo la poda de 8 árboles y el derribo de un ejemplar muerto que representaba riesgo para transeúntes.
Las tareas generales de limpieza y mejoramiento se realizaron en conjunto entre todas las áreas del gabinete, mientras que los trabajos técnicos de infraestructura, drenaje y alumbrado fueron ejecutados por personal especializado para asegurar que las reparaciones quedaran correctamente concluidas.
“Estamos balizando, vamos a desazolvar, tapar baches. Todo en comunidad, trabajadoras, trabajadores de la alcaldía, vecinos, vecinas nos acompañan. Estamos también levantando tiraderos, barriendo, podando, cambiando luminarias. Estos son nuestros sábados de Limpia Cuauhtémoc”, expresa Rojo de la Vega durante el recorrido.
Ale Rojo informa que Limpia Cuauhtémoc continuará recorriendo las colonias de la demarcación con jornadas que dejan resultados visibles desde el primer momento.
No cabe duda que Limpia Cuauhtémoc la alcaldesa Rojo de la Vega, quien le ha dado el sello feminista a la demarcación más importante de la Ciudad de México.
