Carlos Valenzuela, pilar de construcción en el Bajío

ILDEFONSO LÓPEZ

En 1994, cuando la crisis económica paralizó al sector de la construcción en México, los ingenieros Carlos y Diego Valenzuela tomaron una decisión que muchos habrían considerado temeraria: fundar una empresa de vivienda. Su primer proyecto, Valle de los Naranjos, fue modesto en los hechos, 150 casas planeadas, 70 construidas, apenas 20 vendidas en el primer año.

Tres décadas después, Dynamica Desarrollos Sustentables se convirtió en una de las desarrolladoras de vivienda más importantes del occidente de México.

El crecimiento no fue accidental. Según el caso académico documentado por el Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey, Dynamica fue referida como la empresa número uno en ventas de vivienda de interés social en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Para 2006, en Jalisco se otorgaron 30,743 créditos hipotecarios del Infonavit, y Dynamica captó una porción significativa de ese mercado. La empresa reportó que ese año logró la colocación de 4,700 viviendas escrituradas con crédito Infonavit en el estado, posicionándose como líder del sector.

El salto de escala fue sostenido. En 1998, la empresa ya construía 450 casas en San Agustín, Jalisco, y 350 en Nayarit. Un año después, con el impulso de la Ley Agraria y el incremento en el otorgamiento de créditos, arrancó el fraccionamiento Lomas de San Agustín en Tlajomulco de Zúñiga con 5,000 viviendas, y Valle Dorado en Puerto Vallarta con 800. Para 2008, Dynamica se posicionó como la número siete en ventas a nivel nacional, con 10,902 viviendas anuales, y expandió operaciones hasta Monterrey, Nuevo León.

Ese mismo año, la empresa obtuvo la certificación de Empresa Socialmente Responsable otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), un reconocimiento que exigía la creación de un comité interno de responsabilidad social y el cumplimiento de estándares en materia ambiental, laboral y comunitaria.

Lo que distinguió a Dynamica en el mercado, según el análisis del ITESM, fue una combinación de control estricto de costos mediante el software Enkontrol, análisis del comportamiento del consumidor y una política de comunidades integrales. Los fraccionamientos no entregaban solo casas: incluían escuelas, iglesias, comercios y canchas deportivas como parte del concepto. En Valle Dorado, por ejemplo, el plan contemplaba 7,000 viviendas con infraestructura comunitaria completa.

Ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic, Manzanillo y Morelia formaron parte del mapa de operaciones de una empresa que nació con una secretaria, un contador y un auxiliar de tesorería, y que en menos de quince años alcanzó una estructura corporativa con presencia en seis estados y una certificación de responsabilidad social que pocas desarrolladoras de su tamaño podían presumir.