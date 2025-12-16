NACIONAL
Azucena Cisneros consolida los avances en seguridad en Ecatepec, Edomex
El municipio vive un año histórico y se desploma en 40 por ciento los índices delictivos, afirma la alcaldesa Cisneros Coss
ALFREDO IBÁÑEZ
A la baja en 40 por ciento la incidencia delictiva en Ecatepec, Estado de México, principalmente en delitos como robo a casa-habitación, de vehículos y extorsiones, resultados que permitirán en 2026 consolidar los avances en materia de seguridad, afirma la alcaldesa de Morena, Azucena Cisneros Coss.
En conferencia de prensa dijo que, como consecuencia de la estrategia de seguridad municipal basada en proximidad social, prevención del delito y atención a ilícitos de alto impacto, el municipio vive un año histórico en seguridad.
Sostuvo que hay resultados claros y verificables en materia de seguridad porque su gobierno puso en marcha una estrategia para atender las causas de inseguridad, fortalecer la prevención y mantener presencia permanente en territorio.
“Bajo esta visión, Ecatepec definió una estrategia integral orientada a recuperar tranquilidad, confianza ciudadana y orden en el espacio público”, añade.
En menos de un año se logró reducir en 39 por ciento el robo de vehículo, 36 por ciento el homicidio doloso y el robo a casa-habitación, y el 31 por ciento las denuncias de extorsiones.
Añadió que hay una reducción consolidada del 40 por ciento de delitos prioritarios, ya que se asumió el reto de revertir la grave inseguridad mediante coordinación institucional, reorganización de cuadrantes, más patrullas y motocicletas, lo que mejoró tiempos de respuesta y fortaleció el vínculo con ciudadanos.
Mientras que en Prevención del Delito se priorizó atención a causas familiares y comunitarias para reducir factores de riesgo y fortalecer el tejido social, y en acciones de alto impacto se actuó con firmeza frente a estructuras delictivas, resultado de inteligencia operativa y el trabajo conjunto con Marina, Guardia Nacional y Fiscalía, bajo el esquema del Mando Unificado, alineados a la estrategia de seguridad federal.
El comisario de Seguridad Ciudadana, Edgar Machado Peña, afirma que los avances para reducir la incidencia son resultado del trabajo coordinado entre la policía municipal con fuerzas federales, estatales y autoridades de procuración de justicia en las 245 mesas de paz, además de 2 mil 949 mesas de paz vecinales, 4 mil 85 redes vecinales y 37 mil 677 dispositivos de seguridad implementados.
Señala que se ha avanzado en la confianza ciudadana, en la policía con la presencia permanente en territorio y el toque de puertas, y la acción oportuna permitió reducir 32 por ciento el número de carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía, y en septiembre incluso se redujo en un 59 por ciento la presentación de denuncias con respecto al 2024.
“Hay una coordinación efectiva, una gran colaboración y coordinación con los tres órdenes de gobierno, y un trabajo incansable de los compañeros de la dirección; ahora el reto es superar las estadísticas de lo que se hizo este año; falta mucho por hacer, pero no podemos negar que hay mujeres y hombres policías comprometidos con su municipio”, enfatiza Azucena Cisneros.
NACIONAL
Isaac Montoya trabaja para dejar ‘Huellas’ y ‘legados’ para la posteridad en Naucalpan
Más de 10 Senderos Seguros y Luminosos impactaron en 120 colonias para beneficio de más de 400 mil colonos * Naucalpan ya cuenta con la Universidad Rosario Castellanos, avanza la Línea 3 del Mexicable y la rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte * Obras son amores en pro de los naucalpenses, la prioridad del alcalde
EL TOPO
En sólo un año, el alcalde Isaac Montoya Márquez impulsó un Plan de Obra Pública con una inversión histórica e inédita (el más grande de la historia), más de 150 obras en proceso; una Estrategia de Seguridad con Todo encabezada por una Guardia Municipal de proximidad; un Plan Hídrico en marcha impulsando una reingeniería del agua y diversas acciones, operativos para recuperar espacios públicos y programas que han dejan legados y más de 50 Huellas de la Transformación y 10 Senderos Seguros y Luminosos en beneficio de más de 400 mil naucalpenses.
En su Primer Informe de Gobierno, Montoya Márquez destaca que hoy Naucalpan, con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya cuenta con la Universidad Rosario Castellanos, un legado para las juventudes naucalpenses, obra postergada por administraciones pasadas; en el mismo sentido, la Línea 3 del Mexicable que con el impulso de la gobernadora Delfina Gómez tiene un avance de más del 52%.
Otra obra que será un legado es la rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte, abandonado por más de una década y hoy “avanzamos con recursos propios”.
Otro de los grandes avances del Gobierno de la Esperanza en Naucalpan es en el saneamiento del Río Hondo, la regeneración del centro urbano y proyectos de rescate ecológico como el de Los Cipreses, que son parte de los más de 30 legados, obras que nadie quiso hacer, pero hoy se superan las metas planteadas en el plan de los 100 pasos para la Transformación, dejando “huellas” y “legados” en Ciudad Naucalpan. Además, se iluminaron las Torres de Satélite y el Parque Naucalli.
GRAN PRIMER AÑO DE GOBIERNO
En este primer año de gobierno, la inversión educativa se convirtió en un factor central para disminuir los índices de pobreza y construir un entorno comunitario más armónico y justo.
No obstante, la ampliación de programas emblemas como las Becas Benito Juárez, la Escuela es Nuestra y la creación de universidades públicas como la Rosario Castellanos han contribuido a disminuir esta brecha educativa.
La Universidad Rosario Castellanos, luego de la negación del gobierno anterior, hoy es una realidad, atiende a más de 800 jóvenes que creen que un futuro mejor es posible. Además, gracias al trabajo de la gobernadora Delfina Gómez y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Naucalpan contará con una nueva secundaria y telebachillerato en la zona de Río Hondo, que garantizará el acceso a la educación de los más lejanos.
Otro de los legados del gobierno del alcalde Isaac Montoya es mejorar la habitabilidad y seguridad de las escuelas, e implementó el programa Transformando Espacios Educativos en beneficio de 53 escuelas y mejorando las condiciones escolares de 18 mil alumnos.
A través del programa “Impulsando tu Educación” se entregaron estímulos económicos a 2 mil 083 estudiantes, recibieron un apoyo de 1,800 pesos por su dedicación y desempeño sobresaliente durante el ciclo escolar 2024–2025.
En un año se impulsó el Plan Hídrico de Naucalpan, se fortaleció la infraestructura hídrica, con un trabajo de reingeniería del agua, y ya hay grandes avances en obras de drenaje y rehabilitación hidráulica.
CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA
Al encabezar un gobierno que escucha, obedece, responde, transforma y honra su compromiso con la gente, el alcalde Isaac Montoya también impulsó la inclusión, se consolidó como un periodo de fortalecimiento institucional en materia jurídica.
Resultado de la Estrategia de Ordenamiento Administrativo y Saneamiento Financiero, se obtuvieron ahorros de más de 2 mil millones de pesos. Aunado a una recaudación histórica, hoy Ciudad Naucalpan se transforma.
Por último, no hay que dejar de lado que el cierre del 2025 estará marcado con el programa Comunidad Unida y Activa (COMUNA) con obras comunitarias en al menos 80 puntos de colonias con alta necesidad.
De esta manera se impulsa el autoempleo de las y los vecinos en la rehabilitación de calles, parques y banquetas. Además, se avanza en la rehabilitación de un millón de metros cuadrados de calles y avenidas.
NACIONAL
‘Brilla Cuauhtémoc’ con el encendido del árbol navideño
La alcaldía es un punto de encuentro familiar seguro y accesible * Los operativos son de forma permanente porque está firme la lucha frontal contra la extorsión, el abuso y las agresiones
EL TOPO
En la explanada de la Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo encendió las luces del Árbol de Navidad e inauguró una pista de hielo que estará abierta al público de manera gratuita hasta el 31 de diciembre.
Ante familias de distintas colonias que llegaron para disfrutar el arranque de las actividades decembrinas, Rojo de la Vega Piccolo subraya que estos espacios buscan fortalecer la convivencia y recuperar el sentido comunitario que se vive en la demarcación.
Señala que la temporada es una oportunidad para reencontrarnos, acompañarnos y construir entornos más cercanos y humanos.
“Aquí, donde a veces unos buscan sembrar miedo, nosotras apostamos por encuentros; donde otros apuestan por dividir, aquí seguimos construyendo comunidad”, añade.
Alessandra Rojo de la Vega agradece la presencia de vecinas, vecinos y de quienes acudieron con sus hijas e hijos para participar en el encendido del árbol.
“Ustedes son el motor de este gobierno. Gracias por exigirnos, por confiar y por caminar con nosotras. Esta pista, estas luces y esta celebración están pensadas para ustedes, para que la alegría también sea parte de la vida cotidiana”, dijo.
Además del encendido y la inauguración de la pista, se presentó el coro Navidad Encantada y un show de patinaje sobre hielo que significó el inicio formal de las actividades navideñas de la alcaldía hasta fin de año.
La pista operará de lunes a viernes, de 14:00 a 20:00 horas; sábados y domingos, de 12:00 a 20:00 horas; y los días 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 16:00 horas, con acceso gratuito para todas y todos.
La administración local busca que la explanada de la alcaldía sea un punto de encuentro seguro y accesible para miles de familias que aprovechan diciembre para convivir y disfrutar el espacio público.
CERO TOLERANCIA
Alessandra Rojo de la Vega reafirma su compromiso de Cero Tolerancia.
En sus redes sociales, expresó que “en la zona de hospitales en la colonia Doctores, más de 20 personas golpearon y lesionaron a una compañera y un compañero de nuestra Policía Auxiliar.
“¿El motivo? Hacer su trabajo: remitir a franeleros que además ingerían alcohol en la vía pública. Uno de los agresores ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.
“No vamos a detener los operativos de la Alcaldía. Seguiremos enfrentando la extorsión, el abuso y las agresiones de franeleros, como lo hemos hecho hasta ahora, con presencia permanente y cero tolerancia”, expresó Ale Rojo de manera categórica.
NACIONAL
Tlalnepantla, el municipio mexiquense más multigalardonado
Cierre fuerte el 2025 al obtener premios a nivel federal y estatal * El alcalde Raciel Pérez reconoce que no fue fácil su primer año de gestión, pero que gracias al trabajo conjunto con los gobiernos federal y estatal se avanzó en transformar a Tlalnepantla en una ciudad para todos
EL TOPO
Honor a quien honor merece: Premios y reconocimientos honoríficos a nivel federal y estatal recibió el gobierno del alcalde Raciel Pérez Cruz durante los primeros 11 meses de su gestión al frente del Ayuntamiento de Tlalnepantla.
Los galardones fueron entregados por la innovación, impacto y compromiso de las políticas y estrategias aplicadas para erradicar la corrupción, eficientar la administración pública y mejorar el nivel de vida y el entorno de las y los habitantes del municipio.
En este sentido, el edil reconoce que no fue fácil su primer año de gobierno por las deplorables condiciones en las que recibió el Ayuntamiento, pero que gracias al trabajo conjunto con los gobiernos federal y estatal se avanzó en transformar a Tlalnepantla en una ciudad para todos.
PARA TLALNEPANTLA EL GALARDÓN ANTICORRUPCIÓN 2025
El Gobierno de Tlalnepantla recibió por parte del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) el Distintivo Anticorrupción 2025 en la categoría Sector Público Municipal.
Esta es la 2a. edición del concurso, el cual contempla temas como transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, participación ciudadana, buenas prácticas, anticorrupción, ética, entre otros.
El presidente municipal Pérez Cruz afirma que desde el inicio de la administración el combate a la corrupción es frontal en las diversas dependencias del Ayuntamiento, y hoy ese esfuerzo es reconocido y premiado por representantes estatales.
PREMIO AL MÉRITO AMBIENTAL
La secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, entrega esta distinción al alcalde con Mención Honorífica en la categoría de Autoridades Locales por la implementación del “Operativo Colibrí”, que tiene como objetivo la transformación de áreas verdes municipales.
Para este fin fue necesaria la reestructuración de 15 cuadrillas operativas con un total de 186 personas servidoras públicas, además de la ampliación en un 66% del parque vehicular y maquinaria pesada.
El personal trabaja diariamente en turnos matutinos y vespertinos que brindan 18 diferentes servicios especializados para el rescate y mantenimiento de nuestros parques y jardines.
Asimismo, se efectuaron 63 dispositivos del “Operativo Colibrí”, de los cuales fueron 38 en Poniente y 25 en Oriente, mediante los cuales se ha logrado la transformación de 83 parques, jardines y camellones que se encontraban en mal estado y en deterioro, con lo cual se garantiza el acceso al derecho humano a un medio ambiente sano.
RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA FEDERAL “GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2025-2027”
A través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) otorga a Tlalnepantla el reconocimiento por haber obtenido el 91.3% de cumplimiento en el programa federal “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 – 2027”.
El presidente municipal Raciel Pérez Cruz explica que dicho programa busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios mexicanos para mejorar su gestión administrativa y la calidad de vida de las y los habitantes.
Agregó que este galardón posiciona a Tlalnepantla en primer lugar a nivel estatal y octavo a nivel nacional en esta materia, sin embargo, continuarán poniendo énfasis en este programa que permite fortalecer las diferentes dependencias del Ayuntamiento.
Pérez Cruz califica este programa como una herramienta práctica para identificar puntos de mejora y promover buenas prácticas en áreas clave como organización, hacienda, servicios públicos y desarrollo social.
RECONOCIMIENTO EN “CASOS DE ÉXITO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL MUNICIPAL: EXPERIENCIA DE VANGUARDIA”
Durante el Panel “Casos de Éxito en Transformación Digital Municipal: Experiencias de Vanguardia” que se llevó a cabo en Guanajuato, el Gobierno de Tlalnepantla demostró su compromiso en la implementación de tecnologías que permiten simplificar la tramitología y ahorrar tiempo en beneficio de las y los habitantes.
En el evento se reconoció que la Plataforma Tlalnepantla es mucho más que un software municipal tradicional, se trata de un ecosistema tecnológico centralizado y unificado que actúa como la columna vertebral digital.
Este innovador sistema integra sistemas y servicios desde Tesorería, Atención Ciudadana, Catastro y Seguridad Pública, lo que permite eliminar brechas de acceso e impulsa la colaboración entre las diferentes áreas gubernamentales para optimizar el servicio que se brinda a la ciudadanía.
“Respecto a los beneficios concretos que hemos obtenido, podemos destacar impactos transformadores como la eficiencia operativa y ahorro de tiempo, toma de decisiones basada en datos; transparencia y seguridad reforzadas; mejora en los servicios públicos; y gestión territorial inteligente. En conclusión, la Plataforma Tlalnepantla ha logrado verticalidad, haciendo que la información fluya sin obstáculos desde el nivel operativo hasta la dirección”, comentó.
Este foro también contó con la participación de Blanca Margarita Ramos Sandoval, coordinadora de Innovación y Transparencia del municipio de Zapopan, Jalisco, y Carlos Alejandro Cárdenas Hernández, director general de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital del municipio de León, Guanajuato.
PRIMER Y SEGUNDO LUGAR AL DIF-TLALNEPANTLA EN PREMIO IAPEM A LA GESTIÓN MUNICIPAL
En la categoría “Proyectos a desarrollar en el trienio 2025-2027”, el gobierno de Tlalnepantla obtuvo el primer lugar con distintivo IAPEM-Mujer, con el proyecto “Centro de Empoderamiento para las Mujeres “Elvia Carrillo Puerto”.
Asimismo, recibió el segundo lugar con el proyecto “Centro comunitario de Salud Mental “Matilde Rodríguez Cabo Guzmán”.
TAMBIÉN DOS MENCIONES HONORÍFICAS AL DIF-TLALNEPANTLA
La mención honorífica con Distintivo IAPEM-Mujer fue para el Gobierno de Tlalnepantla con el proyecto “Plataforma Tlalnepantla”.
También recibió la mención honorífica por el proyecto “Innovación tecnológica orientada al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal: Tablero Integral de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Programática-presupuestal de Tlalnepantla de Baz”
Estos premios tienen el objetivo de reconocer y estimular la instrumentación de políticas públicas, planes, programas y acciones gubernamentales diseñados por las administraciones públicas municipales del Estado de México, encaminadas a fortalecer sus capacidades institucionales e impactar de manera positiva en el nivel de vida de los habitantes de sus respectivos municipios.
