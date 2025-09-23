NACIONAL
Avances en seguridad del Edomex ya se sienten en Ecatepec
Azucena Cisneros respalda la gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez * La alcaldesa no descansa: Encabeza la supervisión de un patrullaje disuasivo en vialidades principales y zonas colindantes con la Ciudad de México
ALFREDO IBÁÑEZ
En el marco del Segundo Informe de Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss respaldó a la mandataria estatal y destacó que los avances en seguridad ya se sienten en Ecatepec.
Las reducciones de 28% en extorsión, 33% en robo de vehículo y 30% en homicidio doloso, muestran que la estrategia de la gobernadora empieza a dar resultados en Ecatepec.
“En Ecatepec la respetamos, la admiramos y estamos muy comprometidos con el Gobierno del Estado” que profundiza la gran transformación de la entidad, añade.
Subraya que “aquí estamos cerrando filas, combatiendo la corrupción, combatiendo también la inseguridad, llevándole a la gente paz y tranquilidad”.
Así, por el bienestar del pueblo de Ecatepec, trabajan de manera conjunta Azucena Cisneros desde el Gobierno Municipal, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la Primera Presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo.
La gobernadora Delfina Gómez acudió al Congreso del Estado de México para entregar su Segundo Informe de Labores, en cumplimiento de lo que establece la Constitución local y posteriormente se trasladó al Teatro Morelos.
De este modo, en un ejercicio de transparencia, rindió cuentas sobre los principales avances y logros en obras y acciones que se emprendieron desde el Gobierno del Estado de México.
SUPERVISA OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ZONAS LIMÍTROFES CON CDMX
Con un despliegue de 20 unidades y más de 50 elementos de seguridad, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabeza la supervisión de un patrullaje disuasivo en vialidades principales y zonas colindantes con la Ciudad de México, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva en horarios de mayor movilidad de la población.
El operativo inició en la explanada municipal y estuvo conformado por patrullas de los agrupamientos de sectores, motopatrullas, Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana, Tránsito y Policía de Género, además de la Fuerza de Tarea Marina, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal.
La alcaldesa explica que estas acciones se llevan a cabo en respuesta a solicitudes vecinales, particularmente en zonas como Granjas Valle de Guadalupe y Altavilla, donde los habitantes han pedido mayor presencia de seguridad en los horarios en que estudiantes y trabajadores salen a sus destinos.
El convoy recorrió vialidades como avenida Insurgentes, Vía Morelos, Vicente Lombardo Toledano, R1, Alfredo del Mazo, así como colonias y zonas de tránsito frecuente en Los Olivos, Valle de Aragón tercera sección, Villa de Guadalupe Xalostoc, El Chamizal y Altavilla.
El patrullaje disuasivo busca inhibir delitos de alto impacto mediante presencia preventiva en calles, comercios y espacios públicos, en puntos donde las autoridades han identificado mayor riesgo.
El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, señaló que como parte del Mando Unificado Oriente se mantienen operativos permanentes de disuasión y proximidad social en coordinación estrecha entre autoridades municipales, estatales y federales.
Añadió que la estrategia de seguridad contempla la atención prioritaria en colonias con mayores índices delictivos y en los límites con la capital del país, para garantizar condiciones de seguridad en el tránsito diario de miles de vecinos.
La Cuauhtémoc pone en orden a los ‘franeleros’
Casi mil son remitidos al juez cívico en menos de un año * Sigue firme el compromiso de Ale Rojo de hacer la mejor administración de la alcaldía en toda su historia
EL TOPO
La administración que encabeza Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc ha remitido al juez cívico a 971 personas conocidas como ‘franeleros’, quienes fueron sancionados por obstruir calles y banquetas con el cobro indebido de cuotas a automovilistas, conducta que afecta el orden, la tranquilidad y la seguridad de vecinas, vecinos y visitantes.
Con estas acciones se busca recuperar el espacio público, garantizar la libre movilidad y atender conductas que afectan la convivencia vecinal.
La administración local subraya que son constantes las quejas de vecinas y vecinos contra estas prácticas y que en operativos recientes incluso se han realizado detenciones de ‘franeleros’ en posesión de drogas, lo que hace necesario mantener los dispositivos de supervisión de manera permanente.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la demarcación -correspondientes al periodo de octubre de 2024 a julio de 2025-, cerca de 2 mil personas fueron remitidas por diversas infracciones a los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, como ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas en vía pública (618 casos), tirar basura en sitios no autorizados (129), participar en riñas, causar daños a bienes públicos o privados, no recoger heces de mascotas y realizar pintas en inmuebles o mobiliario urbano.
De acuerdo con la normatividad vigente, estas conductas pueden derivar en amonestaciones, multas de hasta 40 Unidades de Medida (4 mil 525 pesos), arresto de hasta 36 horas o trabajo comunitario por el mismo periodo.
En este último rubro, destaca el trabajo coordinado de la alcaldía con la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, mediante el cual se han implementado cerca de 50 jornadas de trabajo comunitario con personas infractoras, quienes realizan labores de limpieza y recuperación de espacios públicos en distintas colonias del territorio cuauhtemense.
La administración que encabeza Ale Rojo de la Vega destaca el trabajo de la Policía Auxiliar adscrita a la demarcación y subrayó que estas acciones se realizan como parte de una estrategia integral en materia de seguridad y también atendiendo necesidades expresadas directamente por vecinas y vecinos durante los recorridos de supervisión en territorio, quienes han solicitado reforzar la recuperación de espacios y el orden en la vía pública.
Con la estrategia Blindar Cuauhtémoc, la alcaldía reitera su compromiso de garantizar colonias más seguras, limpias y transitables, a través de la aplicación de la Ley y del trabajo conjunto con ciudadanía y autoridades.
Con estas acciones, la alcaldesa Rojo de la Vega sigue firme con su compromiso de hacer la mejor administración de la alcaldía en toda su historia.
Meter las manos a las reservas es quedar sin moneda y sin país: Ale Rojo
México está quebrado por culpa de Morena * Sumando la deuda de todos los expresidentes de la historia se llegó a 10 billones de pesos, Morena en sólo 7 años la duplicó, expresa la alcaldesa de la Cuauhtémoc
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, denuncia que México enfrenta una crisis fiscal histórica provocada por el gobierno de Morena.
“México está entrando en la peor crisis fiscal de su historia moderna. El paquete económico 2026 lo confirma, nos van a endeudar con 1.5 billones de pesos, la deuda total ya supera los 20 billones de pesos”, denuncia la alcaldesa en un video que compartió en la red social X.
“México está quebrado no por casualidad, sino porque Morena ha usado el presupuesto como un botín electoral”, asegura Rojo de la Vega.
“No es justicia social, es saqueo disfrazado de ‘apoyo social’. No es ‘austeridad republicana’, es el mayor atraco financiero de nuestra historia”, enfatiza.
La alcaldesa señala que el paquete económico 2026 prevé un endeudamiento de 1.5 billones de pesos sólo en 2026, lo que llevaría la deuda total del país a más de 20 billones de pesos.
“En 200 años de historia, México acumuló 10 billones de deuda. Morena en sólo siete años duplicó esta cifra, ni sumando a todos los expresidentes juntos se había llegado a esto”, afirma de manera categórica.
Alessandra Rojo critica que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum financia sus programas mediante préstamos a organismos internacionales, comprometiendo el futuro del país y pagando intereses elevados.
También cuestiona el aumento previsto en impuestos a refrescos, cigarros, apuestas y videojuegos, así como el posible uso de las reservas del Banco de México.
“Cuando un gobierno mete las manos a las reservas nacionales, no queda moneda, no queda país. Más deuda significa cero crecimiento”, agrega.
“Saquear las reservas del Banco de México… el dinero no es del gobierno, es tuyo, es mío, es de todas y todos los mexicanos, y Morena lo está hipotecando sin pudor”, añade.
La alcaldesa advierte que la política fiscal del gobierno federal podría arrastrar a México a un panorama similar al de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
“¿Qué creen? Que así comienzan las dictaduras. Ya vimos esta película, Venezuela con Chávez y Maduro que agotaron la deuda, saquearon el Banco Central, hiperinflación, hambre y exilio masivo. Nicaragua, Ortega convirtió la deuda en su caja chica. Cuba, se comieron las reservas y condenaron al pueblo a la miseria eterna”, explicó.
Rojo de la Vega exhorta a los ciudadanos a “despertar antes de que sea demasiado tarde”, vinculando el endeudamiento masivo y la política fiscal del gobierno con un riesgo de crisis económica y social.
Designa Senado a Olga Sosa en Agricultura
Con este nombramiento, la Cámara Alta busca consolidar una agenda agraria que combine visión social y modernización productiva, de la mano del liderazgo de Sosa Ruiz
ILDEFONSO PEREYRA
La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz fue designada como presidenta de la Comisión de Agricultura en el Senado de la República, asumiendo la responsabilidad de conducir los trabajos legislativos que impactarán directamente en la vida de millones de productores y familias rurales del país.
En su nuevo encargo, Sosa Ruiz afirmó que la Comisión debe transformarse en un espacio de diálogo constante y de construcción de soluciones para el sector agropecuario.
Subrayó que la productividad, la seguridad alimentaria y la justicia social serán los ejes de la agenda que impulsará.
Con un mensaje enfocado en resultados, la legisladora expresó:
“El campo es la raíz de nuestra nación. Si queremos un México fuerte, debemos empezar por fortalecer a quienes trabajan la tierra. Desde la Comisión de Agricultura impulsaremos leyes que devuelvan confianza, estabilidad y crecimiento al sector”.
La legisladora adelantó que su gestión dará prioridad a iniciativas que promuevan innovación tecnológica, acceso equitativo a apoyos, inclusión de jóvenes y mujeres rurales, y el impulso a prácticas sustentables que aseguren la competitividad del campo mexicano frente a los desafíos globales.
Con este nombramiento, el Senado busca consolidar una agenda agraria que combine visión social y modernización productiva, de la mano del liderazgo de Sosa Ruiz.
