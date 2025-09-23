Avances en seguridad del Edomex ya se sienten en Ecatepec

Azucena Cisneros respalda la gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez * La alcaldesa no descansa: Encabeza la supervisión de un patrullaje disuasivo en vialidades principales y zonas colindantes con la Ciudad de México

ALFREDO IBÁÑEZ

En el marco del Segundo Informe de Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss respaldó a la mandataria estatal y destacó que los avances en seguridad ya se sienten en Ecatepec.

Las reducciones de 28% en extorsión, 33% en robo de vehículo y 30% en homicidio doloso, muestran que la estrategia de la gobernadora empieza a dar resultados en Ecatepec.

“En Ecatepec la respetamos, la admiramos y estamos muy comprometidos con el Gobierno del Estado” que profundiza la gran transformación de la entidad, añade.

Subraya que “aquí estamos cerrando filas, combatiendo la corrupción, combatiendo también la inseguridad, llevándole a la gente paz y tranquilidad”.

Así, por el bienestar del pueblo de Ecatepec, trabajan de manera conjunta Azucena Cisneros desde el Gobierno Municipal, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la Primera Presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo.

La gobernadora Delfina Gómez acudió al Congreso del Estado de México para entregar su Segundo Informe de Labores, en cumplimiento de lo que establece la Constitución local y posteriormente se trasladó al Teatro Morelos.

De este modo, en un ejercicio de transparencia, rindió cuentas sobre los principales avances y logros en obras y acciones que se emprendieron desde el Gobierno del Estado de México.

SUPERVISA OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ZONAS LIMÍTROFES CON CDMX

Con un despliegue de 20 unidades y más de 50 elementos de seguridad, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabeza la supervisión de un patrullaje disuasivo en vialidades principales y zonas colindantes con la Ciudad de México, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva en horarios de mayor movilidad de la población.

El operativo inició en la explanada municipal y estuvo conformado por patrullas de los agrupamientos de sectores, motopatrullas, Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana, Tránsito y Policía de Género, además de la Fuerza de Tarea Marina, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal.

La alcaldesa explica que estas acciones se llevan a cabo en respuesta a solicitudes vecinales, particularmente en zonas como Granjas Valle de Guadalupe y Altavilla, donde los habitantes han pedido mayor presencia de seguridad en los horarios en que estudiantes y trabajadores salen a sus destinos.

El convoy recorrió vialidades como avenida Insurgentes, Vía Morelos, Vicente Lombardo Toledano, R1, Alfredo del Mazo, así como colonias y zonas de tránsito frecuente en Los Olivos, Valle de Aragón tercera sección, Villa de Guadalupe Xalostoc, El Chamizal y Altavilla.

El patrullaje disuasivo busca inhibir delitos de alto impacto mediante presencia preventiva en calles, comercios y espacios públicos, en puntos donde las autoridades han identificado mayor riesgo.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, señaló que como parte del Mando Unificado Oriente se mantienen operativos permanentes de disuasión y proximidad social en coordinación estrecha entre autoridades municipales, estatales y federales.

Añadió que la estrategia de seguridad contempla la atención prioritaria en colonias con mayores índices delictivos y en los límites con la capital del país, para garantizar condiciones de seguridad en el tránsito diario de miles de vecinos.