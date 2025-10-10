GLOBAL
Morena, el partido gobernante de México, en aprietos por los gastos de algunos miembros: NYT
Los escándalos de morenistas ya trascendieron a nivel internacional * El diario estadounidense cuestiona viajes y vida de lujo de líderes del partido guinda
GAEL BUENDÍA
Corresponsal
Los escándalos protagonizados por los morenistas, que mandan al carajo la Austeridad Republicana, ya trascendieron a nivel internacional.
Un diario norteamericano señala que esa polémica ya provocó decepción entre sus simpatizantes.
El periódico The New York Times resalta cómo los escándalos sobre la vida de lujos de dirigentes, legisladores y funcionarios de Morena ha generado molestia entre los simpatizantes del partido.
Con el título “Morena, el partido gobernante de México, en aprietos por los gastos de algunos miembros”, la nota periodística hace un recuento de cómo la oferta de defender a los más desfavorecidos y el lema de “Por el bien de todos, primero los pobres” choca con los viajes al extranjero, estancias en hoteles de lujo e ingresos millonarios de parte de los miembros más prominentes.
Con la firma de James Wagner, el texto recopila testimonios de simpatizantes a los que disgustan las muestras de opulencia de los dirigentes morenistas.
“Los votantes han fruncido el ceño recientemente cuando algunos integrantes de Morena empezaron a aparecer en lujosos hoteles del extranjero, luciendo atuendos y joyería que parecen caros y con millones de pesos en ingresos por fuera.
“¿Cómo puede el partido del pueblo, se han preguntado los votantes, disfrutar de tanta riqueza?”, se indica en el escrito.
MORENA CAPITALIZÓ LA INDIGNACIÓN POR LA CORRUPCIÓN… Y HACEN LO MISMO
Siempre se ha dicho que políticos anteriores tenían estilos de vida aún más extravagantes, pero que el comportamiento de algunos funcionarios actuales había causado “decepción”.
No sorprende que los políticos disfruten de lujos, sobre todo en México, donde la corrupción tiene una larga historia.
La indignación ante la corrupción es lo que ayudó a que Morena llegara a la Presidencia en 2018 y 2024, pero resulta que hacen lo mismo… ¿acaso será por qué tienen el ADN priísta?
Las declaraciones públicas de los funcionarios de Morena y los estilos de vida de ciertos políticos crean una contradicción, por lo que se forma una tormenta de escándalo por el decir y el hacer.
La nota de NYT refiere el caso de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del ex Presidente, señalado por gastos que se consideran extravagantes durante un viaje al extranjero.
“He visto una respuesta popular tan clara, tan furiosa y tan rotunda en contra de estos personajes. La gente está ofendida y traicionada”, expresa la analista política Vanessa Romero, quien advierte que la ciudadanía está enojada por tales hechos.
Señala que las diversas controversias habrían causado potencialmente un “daño irreparable” a Morena, aunque el partido no se enfrenta a elecciones intermedias hasta 2027.
Lo único que brilla en Morena es el trabajo -contra viento y marea- de la Presidenta Claudia Sheiunbaum Pardo, quien siempre ha reiterado que “¿quién nos juzga? El pueblo”.
Con la vida lujosa de morenistas, olvidan la frase que siempre pregonó Andrés Manuel López Obrador: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, una frase también repetida por Sheinbaum.
El NYT agrega que se fruncieron los ceños ante otro destacado político, el senador Adán Augusto López Hernández, cuando un medio de comunicación informó que recibió el equivalente a casi 4.3 millones de dólares en ingresos privados en 2023 y 2024.
López Hernández confirmó el importe de los ingresos y dijo que los había declarado correctamente, añadiendo que el dinero procedía de trabajos jurídicos privados, rentas de alquiler, pagos de intereses y una herencia familiar.
“Yo puedo ganar en mi ejercicio de servicios profesionales o como empresario, eso no está prohibido”, afirma.
El periódico señala que Morena está formado por un amplio abanico de políticos, que incluye a izquierdistas de línea dura, moderados y personas que se afiliaron procedentes de otros partidos.
“La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios”, expresaban los propios funcionarios morenistas… y todo se les revertió.
A finales de julio, cuando el hijo del expresidente fue visto en el buffet del desayuno de un hotel de Tokio que costaba 400 dólares la noche, la reacción no se hizo esperar en los medios de comunicación mexicanos y en Internet.
Un medio de comunicación local informó que López Beltrán había gastado casi 2 mil 600 dólares en el restaurante del hotel. Ese artículo alimentó aún más la indignación, pues muchos señalaron que el hogar mexicano promedio gana aproximadamente mil 400 dólares al mes.
Sin embargo, Morena no respondió a una solicitud de comentarios sobre estos hechos, reporta el diario estadounidense.
La presidenta del partido, Luisa María Alcalde, dijo que López Beltrán no gana más de 5 mil 400 dólares al mes, mientras que en una carta pública del mes pasado, el hijo de AMLO admitió el costo por noche del hotel, pero dijo que utilizó su propio dinero, sin desmentir la autenticidad de la factura del restaurante que se difundió.
Las publicaciones sobre el viaje a Tokio las calificó como una “campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”.
Escribió que había aprendido desde joven que “el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía”.
El NYT también cita el caso de Mario Delgado, secretario de Educación Pública, quien fue visto en un costoso hotel en Portugal, y del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, comiendo en otro hotel de España.
Todo lo antes expuesto llevó a Sheinbaum Pardo a decir que los funcionarios tenían derecho a tomar vacaciones con fondos personales.
Ni Monreal ni Delgado Carrillo respondieron a una solicitud de comentarios por parte del diario.
“Ni fue ni indebido, ni fue ilegal, ni fue inmoral”, dijo Monreal Ávila en su defensa.
El diario cita también que el escrutinio en México también ha recaído sobre el senador Gerardo Fernández Noroña, quien cita a Karl Marx con aprobación y años atrás ha dicho que no tenía dinero.
“Muchos votantes se sorprendieron recientemente al enterarse que Fernández Noroña tenía dos coches y una casa de 1,200 metros cuadrados con un valor estimado de 650,000 dólares. Los críticos calificaron esa suma de exorbitante para un legislador que gana aproximadamente 98,000 dólares de salario anual, según cifras del gobierno”, refiere NYT.
Gerardo Fernández dijo que compró la casa a crédito el año pasado, añadiendo que puede gastar su dinero como quiera.
“Yo no tengo ninguna obligación de ser austero”, dijo en un acto reciente. “Son las políticas públicas que son austeras”, agrega.
Es de resaltar que la Presidenta Claudia Sheinbaum pone todo su empeño y ejemplo, además de exhortar para que los funcionarios morenistas vivan en la “justa medianía”, pero ante los hechos todo indica que a los miembros del partido guinda les vale un cacahuate la Pobreza Franciscana.
GLOBAL
En donde estén atacaremos a los cárteles: Marco Rubio
Declaración del secretado de Estado de EU * El presidente Donald Trump usará todos los recursos del poder estadounidense
GAEL BUENDÍA
Marco Rubio, secretario de Estado de EU, en el marco de su visita a México, dijo que la Administración del presidente Donald Trump atacará militarmente a los cárteles del narcotráfico sin importar el lugar donde estén.
En vísperas de la reunión con la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, afirma que el inédito bombardeo de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe, muestra que Trump usará todos los recursos del poder estadounidense contra los cárteles.
“Esta es una operación antidrogas y vamos a combatir a los cárteles de la droga donde quiera que estén y donde quiera que operen contra los intereses de Estados Unidos. La principal obligación del presidente Trump es garantizar el interés nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo”, dijo Rubio en Florida.
Del total de 9 presuntos grupos criminales designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por la Administración Trump este año, 6 de ellos tienen su base en territorio mexicano.
“El presidente Trump ha sido muy claro al afirmar que usará todo el poder de EU para combatir y erradicar a estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen ni cuánto tiempo hayan podido actuar con impunidad. Esos días ya pasaron”, dijo Rubio.
Los cárteles mexicanos ubicados por Estados Unidos son el de Sinaloa, el del Golfo, el Jalisco Nueva Generación, el del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, así como los Cárteles Unidos de Michoacán.
GLOBAL
¡Culpable!
Ovidio Guzmán acepta que lideró el Cártel de Sinaloa que trafica fentanilo a EU
GAEL BUENDÍA
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se declara culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
También aceptó pagar 80 millones de dólares como parte de un acuerdo, durante su audiencia de este viernes en Chicago, Illinois.
Guzmán López, uno de “Los Chapitos”, admitió su participación en la operación de narcotráfico del Cártel de Sinaloa ante el juzgado federal Dirksen en el centro de Chicago.
Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, se declaró culpable de los cuatro cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. Durante la audiencia, aceptó ser líder del cártel y también de operar la empresa criminal que llegó a traficar fentanilo y otras drogas a suelo estadounidense.
Según expertos, la facción de “Los Chapitos” se hizo conocida por ignorar las pocas reglas que su padre seguía para dominar el narcotráfico.
Las autoridades esperan que el acuerdo de culpabilidad de “El Ratón” facilite el proceso contra ese grupo y el Cártel de Sinaloa en su conjunto, según expertos.
La audiencia estaba programada inicialmente para el miércoles, pero un juez la aplazó para este día.
GLOBAL
Orden económico en redefinición: entre la fragmentación y la cooperación
El año 2025 será un punto de inflexión * El uso del comercio como arma de presión política no sólo erosiona la confianza global, sino que ha impactado negativamente en las proyecciones de crecimiento económico, elevando el riesgo de una recesión mundial
MARÍA FERNANDA GARZA
Vivimos un momento de redefinición profunda del orden mundial. Lo que hasta hace poco parecía un marco estable de cooperación económica y comercio internacional -con fallas, sí, pero perfectible-, hoy se ve amenazado por rivalidades estratégicas, políticas de poder y una desconfianza creciente.
El año 2025 será un punto de inflexión. Como ocurrió en 1945 y 1989, podríamos transformar esta crisis en una oportunidad para construir una cooperación global más justa, pero también podríamos repetir el error de 1919: diseñar un orden internacional basado en la revancha y la exclusión, sembrando así las semillas del próximo conflicto.
Estados Unidos, uno de los arquitectos del sistema multilateral, ha comenzado a desmontarlo.
El uso del comercio como arma de presión política no sólo erosiona la confianza global, sino que ha impactado negativamente en las proyecciones de crecimiento económico, elevando el riesgo de una recesión mundial.
La Reserva Federal y la OCDE ya han ajustado a la baja sus estimaciones.
El proteccionismo no es una solución moderna. A lo largo de la historia, los aranceles se han utilizado con tres fines: recaudar, restringir e incentivar acuerdos.
Donald J. Trump ha optado por emplear indistintamente estos fines como herramientas geopolíticas, no económicas, pero ya lo intentó entre 2016 y 2020, y el déficit comercial con China no se redujo. Por el contrario, siguió creciendo.
Y es que el desequilibrio no es comercial, es macroeconómico. Un país tiene déficit comercial cuando consume más de lo que produce, es decir, cuando invierte más de lo que ahorra. Ese es el caso de Estados Unidos. China, en cambio, produce más de lo que consume. Si el objetivo es mejorar la balanza comercial, la respuesta no son aranceles, sino reformas internas que promuevan el ahorro y la productividad.
También es cierto que la relación comercial EU-China estaba desequilibrada. En 2023, China exportó más de 430 mil millones de dólares a EU, mientras que EU exportó solo 140 mil millones a China. Pero hay formas más efectivas de enfrentar estas distorsiones. Más de 50 países han impuesto medidas compensatorias a productos chinos, utilizando mecanismos multilaterales para enfrentar barreras no arancelarias y prácticas desleales. Renunciar a estas herramientas legales en favor del unilateralismo es un retroceso.
Hoy tres grandes potencias -EU, China y Rusia- han transformado el comercio en un instrumento de coerción:
China subvenciona sectores estratégicos y limita el acceso a su mercado, forzando transferencia de tecnología.
Rusia usa la energía como herramienta geopolítica, afectando la seguridad energética europea.
EU ha paralizado el sistema de resolución de disputas de la OMC y recurre cada vez más a medidas unilaterales, debilitando la arquitectura multilateral que él mismo ayudó a construir.
En este nuevo escenario, emergen otros actores:
India, que equilibra su relación con Occidente y Eurasia, manteniendo autonomía estratégica.
Israel, líder en sectores como ciberseguridad, inteligencia artificial y defensa.
La Unión Europea, bajo presión por la crisis energética y las políticas agresivas de EU, enfrenta un dilema: definirse como un actor global autónomo o resignarse a ser una zona de influencia. La redefinición de su rol internacional ya no es una opción estratégica, es una necesidad histórica.
Como dijo el primer ministro polaco Donald Tusk, al partir hacia la Cumbre de Londres sobre Ucrania:
“500 millones de europeos están pidiendo protección a 300 millones de estadounidenses contra 140 millones de rusos. Europa hoy carece de la convicción de que somos una fuerza global”, añade.
Y, sin embargo, el verdadero enemigo no es un país: es el tiempo.
Estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo alarmante. El cambio climático avanza más rápido que nuestra capacidad de respuesta. La economía digital puede ser una fuerza de inclusión o de marginación, dependiendo de cómo se regule. Y las crisis sanitarias y alimentarias no respetan fronteras.
Frente a desafíos como estos, la competencia entre bloques no es la solución. Estamos en una carrera contra el tiempo, no entre nosotros.
No se trata de volver al viejo modelo de globalización, ni de aceptarlo sin crítica. Pero tampoco de destruirlo. Lo que el mundo necesita no es más comercio sin control, sino un comercio más justo, resiliente y sostenible.
REGLOBALIZACIÓN
Esa es la apuesta de una nueva etapa: la re-globalización.
Una estrategia con tres pilares:
Primero, diversificación de las cadenas de suministro. La pandemia y la guerra en Ucrania demostraron los riesgos de depender de unos pocos países. Debemos construir cadenas más robustas y mejor distribuidas.
En segundo lugar, considerar la inclusión real de los países en desarrollo. África, América Latina y el sudeste asiático tienen un rol clave que jugar, particularmente en sectores como la energía limpia y la tecnología.
Por último, reforzar el marco legal multilateral para evitar que el comercio se convierta en una herramienta de chantaje, debemos proteger las instituciones internacionales y sus mecanismos de resolución de conflictos.
Canadá, México, la Unión Europea y China ya están respondiendo a los aranceles estadounidenses utilizando los canales legales disponibles, como la OMC y el T-MEC. Esto demuestra que aún es posible defender un comercio basado en reglas.
Si seguimos viendo el comercio como un juego de suma cero, nos condenamos a un ciclo de crisis, represalias y estancamiento. El comercio no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para generar desarrollo, estabilidad y paz.
No se trata de abrirse o cerrarse. Se trata de avanzar o quedarse atrás.
No se trata de ideología. Se trata de supervivencia.
La historia no esperará. Y el futuro, aún, puede escribirse mejor.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Al gobierno no le importa la gente
Sheinbaum Pardo y García Harfuch, unidos por la seguridad de los mexicanos
Morena, el partido gobernante de México, en aprietos por los gastos de algunos miembros: NYT
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
SILENCIO ROTOHace 1 día
Aduanas, refugio de maleantes
-
NACIONALHace 6 días
Con Montoya Márquez la corrupción no tiene cabida
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 1 día
Ante la falta de resultados, cambios en el gabinete mexiquense
-
NACIONALHace 6 días
Con Ale Rojo está la ‘Alcaldía en tus manos’
-
NACIONALHace 6 días
Impulsa Raciel Pérez el inglés en todas las escuelas de Tlalnepantla
-
LA FERIAHace 6 días
¡Aguas cuando hay optimismo oficial!
-
EL ÁGORAHace 7 días
Normalizamos nuestra propia desgracia
-
REALIDAD POLÍTICAHace 6 días
Reto y dudas de la Suprema Corte