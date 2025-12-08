NACIONAL
Raciel Pérez, un soldado de la Cuarta Transformación
Rinde el alcalde su primer informe de avances ante las y los habitantes de Tlalnepantla * En representación de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reconoce los destacados y notables avances en Tlalnepantla * El presidente municipal destaca que en este primer año de gobierno el combate a la corrupción es frontal y el manejo de los recursos se ejecuta con responsabilidad financiera * El municipio es más seguro, solidario y participativo, afirma el alcalde
Cómo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo de Tlalnepantla, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz rindió su Primer Informe de Avances en el que destacó diversas acciones de progreso en beneficio de las y los habitantes.
Acompañado por el secretario General de Gobierno y representante personal de la gobernadora del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares, el edil argumenta que “el primero de enero del año que transcurre recibimos una ciudad endeudada, sumida en la corrupción y con un grave problema de inseguridad.
“Hoy estamos combatiendo la impunidad originada por la administración municipal anterior, que se distinguió por una corrupción rapaz”, añade Pérez Cruz.
Ante un lleno total en el Teatro Centenario, puntualiza que, en diciembre del año 2021, al concluir su primer periodo como alcalde, entregó una deuda a corto plazo por 10 millones de pesos.
“Tres años después recibimos una administración con pasivos superiores a los 224 millones de pesos”, agrega Raciel Pérez.
En presencia de diputados federales, locales y alcaldes de otros ayuntamientos, el munícipe afirma: “No somos partidarios de la impunidad, ya presentamos denuncias de carácter penal. Por salud pública no puede quedar impune ese quebranto.
“Hoy la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, cuenta con los elementos de prueba suficientes e inobjetables para actuar de manera determinante”, expresa de manera firme y categórica.
Actualmente el panorama es completamente diferente debido al combate frontal contra la corrupción y gracias a este desempeño, Tlalnepantla se posiciona en el séptimo lugar estatal en el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario 2025 consolidando un gobierno responsable, transparente y comprometido con el bienestar de sus habitantes.
“Hoy ante ustedes me declaro un soldado de la Cuarta Transformación, hemos practicado las virtudes del diálogo transparente y plural, la legítima discusión y el encuentro sincero de opiniones y visiones que parten de diagnósticos distintos”, mencionó.
El presidente municipal convocó a los empresarios para que juntas y juntos, trabajen en la construcción de una ciudad productiva y competitiva para que Tlalnepantla sea una mejor localidad para hacer negocios, que sea una fábrica de empleos, para detonar el desarrollo económico y la prosperidad compartida.
“Hoy es un buen tiempo para la esperanza, a pesar de las adversidades, miramos con optimismo los días y los años por venir y sentamos las bases para la transformación de Nuestra Ciudad.
“Con nuestra vocación, voluntad, emoción, entusiasmo, y todas nuestras fuerzas, estamos reconstruyendo la ciudad segura, sustentable e incluyente que todas y todos queremos y merecemos. Tlalnepantla Renace, Tlalnepantla Vive”, enfatiza el presidente municipal.
EN TLALNEPANTLA HAY RUMBO Y PROYECTO: DUARTE OLIVARES
El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, asevera que hoy Tlalnepantla tiene un gobierno digno y cercano a la ciudadanía.
“Aquí hay rumbo y proyecto, cuentan con un liderazgo que pone al pueblo siempre en el centro de las decisiones, la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora, maestra Delfina Gómez Álvarez, respaldan y trabajan en conjunto con el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, por el bienestar de la ciudadanía”, añade.
El funcionario detalla que el Plan Integral para el Oriente del Estado de México es un esfuerzo entre los tres órdenes de gobierno e implica una serie de políticas públicas, pero sobre todo de acciones en materia de infraestructura, educación salud, obras públicas, entre otros temas.
“Durante muchos años, los que vivimos en el oriente del Estado de México, nos quejábamos, añorábamos, porque estuvimos abandonados por los gobiernos.
“Hoy, con el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum Pardo, de la gobernadora y los alcaldes, esta región va a tener una inversión histórica de alrededor de 79 mil millones de pesos para rescatar a estas localidades.
EN 2025, TLALNEPANTLA CREA REDES VECINALES Y CONSOLIDA MECANISMOS DE DENUNCIAS CONFIABLES Y ACCESIBLES
En su Primer Informe de Avances, el presidente municipal Pérez Cruz afirma que Tlalnepantla de Baz es más seguro, participativo y solidario debido a que se promovió la vinculación comunitaria, consolidando mecanismos de denuncias confiables y accesibles para todas y todos.
“Durante 2025 trabajamos en la creación de un modelo integral en donde se busca incorporar a la ciudadanía a través de la implementación de tres territorios de paz en ubicaciones estratégicas del Oriente del municipio, por ser comunidades con una alta incidencia del delito”, dijo.
De igual forma se llevó a cabo el Programa Preventour por la Paz, que realizó en 40 comunidades actividades de formación y recreación con el mensaje de reducir los factores de riesgo que llevan a la población a cometer delitos.
Este programa contó con la participación de alrededor de 50 mil habitantes de Nuestra Ciudad.
Asimismo, se implementó el Proyecto de Redes Vecinales de Seguridad por colonia.
Actualmente se tienen conformadas 180 redes sobre la importancia de la participación ciudadana en la prevención del delito, en beneficio de 14 mil 207 personas, y se generó una red de apoyo de mujeres que cuentan con medidas de protección, derivado de algún episodio de violencia grave.
También se brindó atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género para el inicio de sus denuncias, atendiendo un total de 735 casos.
En este mismo periodo se llevó a cabo la búsqueda y localización de personas desaparecidas o ausentes, brindando la atención a 180 personas, entre ellas figuraron 36 apoyos destinados a la localización de mujeres en situación de riesgo.
Finalmente, para orientar a la población municipal en materia de prevención del delito, se realizaron seis Jornadas de Prevención Social a través de 18 pláticas y talleres, con la participación de 15 mil 346 ciudadanos.
Raciel Pérez, por una nueva etapa ambiental y ecológica en Tlalnepantla
El presidente municipal destaca que este municipio se construye con el esfuerzo de todas y todos: gobierno y población juntos, resaltando la coordinación con autoridades estatales y federales para avanzar y transformar con resultados tangibles * “Sembrando Vida, Cosechando Futuro”, involucró a 3 mil 200 voluntarios en 30 jornadas masivas
En Tlalnepantla la gestión de los recursos de manera responsable, la planeación con visión y creación de políticas públicas que realmente hagan una diferencia concreta para la ciudadanía, permitieron encauzar esfuerzos para sentar las bases de una nueva etapa ambiental y ecológica en Nuestra Ciudad.
A un año del inicio de la administración que encabeza el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, Tlalnepantla Renace y se construye con el esfuerzo de todas y todos: gobierno y población juntos, resaltando también la coordinación con autoridades estatales y federales para avanzar y transformar con resultados tangibles.
El alcalde señala que, en un contexto global marcado por los efectos acelerados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, su gobierno refrendó el compromiso con la conservación y restauración de los recursos naturales, entendiendo que la sostenibilidad es un pilar indispensable para garantizar el bienestar humano.
Se redoblaron esfuerzos para el fortalecimiento de acciones con el objetivo de proteger el equilibrio ecológico en colonias como Valle Dorado, El Tenayo, Lázaro Cárdenas, San Lucas Patoni, Tepeolulco, San Rafael, La Romana, Tequexquinahuac, Santa Cecilia y la zona limítrofe con la Sierra de Guadalupe, que es uno de los pulmones verdes más importantes del Estado de México.
Pérez Cruz puso en marcha la “Escuela Itinerante de Educación Ambiental”, mediante la cual se efectuaron 30 eventos y talleres en escuelas, parques, comunidades y empresas, beneficiando a 2 mil 500 habitantes de barrios y fraccionamientos tanto en Oriente como en Poniente.
Dicha estrategia fortaleció la participación ciudadana, a través de actividades formativas sobre biodiversidad urbana, reciclaje y conservación de la fauna silvestre.
Asimismo, en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente -5 de junio-, se realizó la primera edición del EcoFest Tlalnepantla en el recién rehabilitado Parque de la Ciencia “Luis Barragán”, que reunió a más de 700 personas en un espacio rehabilitado en coordinación con el Gobierno del Estado de México que encabeza Delfina Gómez Álvarez; donde se brindaron talleres educativos, conferencias ambientales, actividades deportivas y culturales.
Raciel Pérez subraya que el programa Reciclatón Tlalnepantla se llevó a cabo con el objetivo de promover la economía circular y una cultura del reciclaje. A través de éste, se realizaron seis ediciones en el Centro de Acopio Municipal, logrando la recolección de 10 toneladas de residuos reciclables; mismos que fueron intercambiados por 3 mil 500 plantas, incluyendo árboles frutales, especies polinizadoras y ornamentales, fortaleciendo la reforestación en colonias como San Javier, Las Arboledas, El Rosario II, Tepeolulco y San José.
En materia forestal, refirió la puesta en marcha de la campaña de reforestación “Sembrando Vida, Cosechando Futuro”, que involucró a 3 mil 200 voluntarios en 30 jornadas masivas y alcanzando una cifra récord de 15 mil árboles sembrados en la Sierra de Guadalupe, el Parque del Pueblo, el Parque Hidalgo, áreas verdes de Santa Cecilia, así como camellones de avenidas principales como Mario Colín, Adolfo López Mateos y Viveros de la Loma.
“Con la finalidad de fortalecer las acciones en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, este gobierno aportó 428 mil pesos al Fideicomiso dedicado a la conservación de esta Área Natural Protegida, que es considerada esencial por su biodiversidad, regulación climática y capacidad para mitigar los efectos del calentamiento global”, asegura Pérez Cruz.
Impulsa Raciel Pérez el empoderamiento de las mujeres
En 2025 Tlalnepantla crea redes de mujeres * El presidente municipal inaugura el Centro “Elvia Carrillo Puerto” * Para apoyar a madres y padres trabajadores, el Gobierno Municipal opera 15 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI)
Fuertes, luchadoras, incansables, así son las mujeres de Tlalnepantla, y para brindarles acompañamiento y una mejor calidad de vida, el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz impulsó diversas políticas públicas con las que se generan condiciones óptimas para su desarrollo.
En su Primer Informe de Avances, el Edil destacó la inauguración del Centro de Empoderamiento para las Mujeres “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en la colonia Valle de las Pirámides, espacio, concebido como un punto de acompañamiento, aprendizaje y construcción colectiva creado para impulsar la autonomía económica de las mujeres del municipio, destinando una inversión de 2 millones 446 mil 671 pesos.
En este Centro se brindan servicios de formación, asesoramiento y vinculación laboral mediante la impartición de 15 cursos y talleres en oficios y artes orientados al autoempleo, la capacitación para el trabajo y el emprendimiento.
Asimismo, se abren oportunidades educativas a través de convenios con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) y el Tecnológico de Monterrey, acercando opciones de continuidad académica y profesional a mujeres de todas las edades.
Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y diversas organizaciones de la sociedad civil, en 2025 en Tlalnepantla se articularon Redes de Mujeres como un mecanismo de acompañamiento mutuo, participación activa y vigilancia comunitaria para erradicar prácticas discriminatorias y prevenir situaciones de violencia.
El Alcalde Raciel Pérez Cruz explicó que estas redes contribuyeron al seguimiento de la recuperación y rehabilitación de espacios públicos, promoviendo la creación de territorios seguros, iluminados, transitables y pacíficos, donde las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos.
Atendiendo la demanda de la ciudadanía por contar con espacios seguros, participativos y solidarios donde las mujeres puedan tejer redes y fortalecer su autonomía económica, se realizó un encuentro de promoción y comercialización dirigido a 250 mujeres emprendedoras del municipio.
EN TLALNEPANTLA OPERAN 15 CENTROS DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL
Con la finalidad de apoyar a madres y padres trabajadores que requieren espacios seguros y confiables para el cuidado de sus hijas e hijos de entre 3 meses y 3 años 11 meses de edad, el Gobierno Municipal operó de manera integral 15 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).
En estos espacios se atendieron a 423 niñas y niños, garantizando un entorno protector con personal capacitado y un enfoque centrado en el interés superior de la niñez, Tlalnepantla Renace.
Hoy Naucalpan es gobernado desde Naucalpan y se atienden deudas históricas con resultados: Montoya Márquez
El alcalde destaca en su Primer Informe de Resultados, al que asistió la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, avances sustanciales en rubros como agua * El presidente municipal enfatiza el trabajo para garantizar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, en el mantenimiento integral de plantas de tratamiento, tanques, pozos y sistemas de rebombeo
TOM ROMA
Isaac Montoya destacó avances sustanciales para la Transformación de Naucalpan, como las acciones emanadas del Plan Hídrico, para garantizar el derecho humano al agua en todas las comunidades, a través del funcionamiento de la infraestructura hidráulica y fortalecer la capacidad del municipio frente a fenómenos pluviales.
En un acto multitudinario que, concentró a cerca de 10 mil naucalpenses y al que asistió la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el Alcalde señaló “encontramos una administración sin rumbo, sin plan de gobierno, a la deriva, distante de su pueblo y ajena a sus problemas. Naucalpan no era Gobernado desde Naucalpan, hoy gobernamos desde Naucalpan, pero además lo hacemos desde las comunidades, escuchando sus demandas y atendiendo las deudas históricas”.
A un año del Gobierno de la Transformación en Ciudad Naucalpan, refirió que emanado del Plan Hídrico Municipal, integrado por cinco ejes como abastecimiento de agua; reducción de pérdidas y fugas; tratamiento y reúso de aguas residuales; educación y concientización ambiental y fortalecimiento institucional y financiero, hay grandes avances, a fin de garantizar el funcionamiento continuo de la infraestructura hidráulica y fortalecer la capacidad del municipio frente a fenómenos pluviales. El mantenimiento integral de plantas de tratamiento, tanques, pozos y sistemas de rebombeo, así como la atención oportuna de emergencias, reparaciones y obras correctivas en diversos puntos del municipio.
Comentó que, durante este primer año de administración se implementó el Programa de Limpieza de Cauces y Barrancas, con una inversión de 7 millones 518 mil pesos, retirando más de mil toneladas de azolve y rehabilitando infraestructura afectada por fallas sanitarias y socavones, en beneficio de cerca de 70 mil habitantes. Lo que, subrayó permitió evitar inundaciones y afectaciones, a pesar de ser uno de los años más lluviosos de la historia, conforme a los registros de Conagua desde 1961.
Destacan los mantenimientos a diversas instalaciones hidráulicas para garantizar agua para todas y todos, la modernización integral del Pozo Artesanos, el realizado al Tanque Diplomáticos, así como a los Tanques Zomeyucan, Atoto y Altamira, a las Plantas de Tratamiento Totolica y Naucalli, y al Pozo Cofre de Perote y Bosques de Echegaray.
El alcalde subraya que se implementaron acciones integrales en la Presa Los Cuartos en conjunto con Conagua, CAEM y OCAVM, se retiraron de manera preventiva más de 500 metros cúbicos de azolve y residuos y se efectuó la demolición de dos puentes peatonales en desuso, sustituidos por un muro de gavión que protege las márgenes del cauce y mejora el flujo hidráulico, así como jornadas de limpieza, una de ellas impulsada por la gobernadora Delfina Gómez.
Señaló que, entre las acciones que se realizan para disminuir la dependencia del suministro del Sistema Cutzamala, se puso en marcha un conjunto de obras de reingeniería de la red, realizando tres interconexiones estratégicas que, permiten regular el sistema de tandeo, mejorar la presión del servicio y garantizar el abasto para más de 11,700 habitantes, consolidando la resiliencia hídrica del municipio. Muestra de ello es el abasto en zonas vulnerables, incrementó 30% respecto a 2024.
Por último, refirió que, muestra de un gobierno preventivo, en materia de desazolve, durante el año 2025 se efectuaron 18,657 intervenciones en pozos de visita, coladeras de banqueta y de piso, rejillas, cajas y registros, retirando sólidos y sedimentos acumulados. Hasta octubre se realizaron 109 desazolves en colonias, pueblos, fraccionamientos y zonas industriales. También se efectuó el desazolve de 143,055 metros lineales de la red general de drenaje.
