Raciel Pérez, un soldado de la Cuarta Transformación

Rinde el alcalde su primer informe de avances ante las y los habitantes de Tlalnepantla * En representación de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reconoce los destacados y notables avances en Tlalnepantla * El presidente municipal destaca que en este primer año de gobierno el combate a la corrupción es frontal y el manejo de los recursos se ejecuta con responsabilidad financiera * El municipio es más seguro, solidario y participativo, afirma el alcalde

Cómo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo de Tlalnepantla, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz rindió su Primer Informe de Avances en el que destacó diversas acciones de progreso en beneficio de las y los habitantes.

Acompañado por el secretario General de Gobierno y representante personal de la gobernadora del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares, el edil argumenta que “el primero de enero del año que transcurre recibimos una ciudad endeudada, sumida en la corrupción y con un grave problema de inseguridad.

“Hoy estamos combatiendo la impunidad originada por la administración municipal anterior, que se distinguió por una corrupción rapaz”, añade Pérez Cruz.

Ante un lleno total en el Teatro Centenario, puntualiza que, en diciembre del año 2021, al concluir su primer periodo como alcalde, entregó una deuda a corto plazo por 10 millones de pesos.

“Tres años después recibimos una administración con pasivos superiores a los 224 millones de pesos”, agrega Raciel Pérez.

En presencia de diputados federales, locales y alcaldes de otros ayuntamientos, el munícipe afirma: “No somos partidarios de la impunidad, ya presentamos denuncias de carácter penal. Por salud pública no puede quedar impune ese quebranto.

“Hoy la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, cuenta con los elementos de prueba suficientes e inobjetables para actuar de manera determinante”, expresa de manera firme y categórica.

Actualmente el panorama es completamente diferente debido al combate frontal contra la corrupción y gracias a este desempeño, Tlalnepantla se posiciona en el séptimo lugar estatal en el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario 2025 consolidando un gobierno responsable, transparente y comprometido con el bienestar de sus habitantes.

“Hoy ante ustedes me declaro un soldado de la Cuarta Transformación, hemos practicado las virtudes del diálogo transparente y plural, la legítima discusión y el encuentro sincero de opiniones y visiones que parten de diagnósticos distintos”, mencionó.

El presidente municipal convocó a los empresarios para que juntas y juntos, trabajen en la construcción de una ciudad productiva y competitiva para que Tlalnepantla sea una mejor localidad para hacer negocios, que sea una fábrica de empleos, para detonar el desarrollo económico y la prosperidad compartida.

“Hoy es un buen tiempo para la esperanza, a pesar de las adversidades, miramos con optimismo los días y los años por venir y sentamos las bases para la transformación de Nuestra Ciudad.

“Con nuestra vocación, voluntad, emoción, entusiasmo, y todas nuestras fuerzas, estamos reconstruyendo la ciudad segura, sustentable e incluyente que todas y todos queremos y merecemos. Tlalnepantla Renace, Tlalnepantla Vive”, enfatiza el presidente municipal.

EN TLALNEPANTLA HAY RUMBO Y PROYECTO: DUARTE OLIVARES

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, asevera que hoy Tlalnepantla tiene un gobierno digno y cercano a la ciudadanía.

“Aquí hay rumbo y proyecto, cuentan con un liderazgo que pone al pueblo siempre en el centro de las decisiones, la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora, maestra Delfina Gómez Álvarez, respaldan y trabajan en conjunto con el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, por el bienestar de la ciudadanía”, añade.

El funcionario detalla que el Plan Integral para el Oriente del Estado de México es un esfuerzo entre los tres órdenes de gobierno e implica una serie de políticas públicas, pero sobre todo de acciones en materia de infraestructura, educación salud, obras públicas, entre otros temas.

“Durante muchos años, los que vivimos en el oriente del Estado de México, nos quejábamos, añorábamos, porque estuvimos abandonados por los gobiernos.

“Hoy, con el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum Pardo, de la gobernadora y los alcaldes, esta región va a tener una inversión histórica de alrededor de 79 mil millones de pesos para rescatar a estas localidades.

EN 2025, TLALNEPANTLA CREA REDES VECINALES Y CONSOLIDA MECANISMOS DE DENUNCIAS CONFIABLES Y ACCESIBLES

En su Primer Informe de Avances, el presidente municipal Pérez Cruz afirma que Tlalnepantla de Baz es más seguro, participativo y solidario debido a que se promovió la vinculación comunitaria, consolidando mecanismos de denuncias confiables y accesibles para todas y todos.

“Durante 2025 trabajamos en la creación de un modelo integral en donde se busca incorporar a la ciudadanía a través de la implementación de tres territorios de paz en ubicaciones estratégicas del Oriente del municipio, por ser comunidades con una alta incidencia del delito”, dijo.

De igual forma se llevó a cabo el Programa Preventour por la Paz, que realizó en 40 comunidades actividades de formación y recreación con el mensaje de reducir los factores de riesgo que llevan a la población a cometer delitos.

Este programa contó con la participación de alrededor de 50 mil habitantes de Nuestra Ciudad.

Asimismo, se implementó el Proyecto de Redes Vecinales de Seguridad por colonia.

Actualmente se tienen conformadas 180 redes sobre la importancia de la participación ciudadana en la prevención del delito, en beneficio de 14 mil 207 personas, y se generó una red de apoyo de mujeres que cuentan con medidas de protección, derivado de algún episodio de violencia grave.

También se brindó atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género para el inicio de sus denuncias, atendiendo un total de 735 casos.

En este mismo periodo se llevó a cabo la búsqueda y localización de personas desaparecidas o ausentes, brindando la atención a 180 personas, entre ellas figuraron 36 apoyos destinados a la localización de mujeres en situación de riesgo.

Finalmente, para orientar a la población municipal en materia de prevención del delito, se realizaron seis Jornadas de Prevención Social a través de 18 pláticas y talleres, con la participación de 15 mil 346 ciudadanos.