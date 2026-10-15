Monte de Piedad cobra recargos por huelga para entregar prendas

Cuentas que prácticamente se duplicaron y ultimatums de dos semanas para pagar o perder el patrimonio. Ese fue el saldo con el que se toparon miles de familias al regresar a las cajas del Nacional Monte de Piedad

ILDEFONSO LÓPEZ

Al reanudar operaciones, la institución condiciona la recuperación de prendas al pago de los recargos acumulados por el cierre y otorga un plazo de 15 días antes de iniciar los remates.

Cuentas que prácticamente se duplicaron y ultimatums de dos semanas para pagar o perder el patrimonio. Ese fue el saldo con el que se toparon miles de familias al regresar a las cajas del Nacional Monte de Piedad, donde la administración comenzó a exigir el cobro de intereses generados durante los 370 días en que sus instalaciones permanecieron cerradas por un conflicto sindical ajeno a los usuarios.

La parálisis en las 300 sucursales del país -iniciada el 1 de octubre de 2025 tras la ruptura contractual entre el sindicato y la institución de asistencia privada- dejó bajo llave millones de garantías en las 32 entidades.

Aunque la empresa promovió depósitos a distancia a través de bancos y tiendas de conveniencia, buena parte del padrón optó por pausar los abonos ante la falta de certidumbre sobre el destino de sus pertenencias y la nula claridad respecto de una fecha de solución.

Al reactivarse el servicio, el personal de ventanilla notificó que las operaciones suspendidas no quedaron exentas de los cargos ordinarios por resguardo y financiamiento correspondientes al año durante el cual duró el diferendo laboral.

Esta disposición derivó en que los adeudos que antes de la huelga rondaban los 2 mil 640 pesos por refrendo de joyería hoy requieren más de 5 mil 180 pesos para evitar que las prendas pasen a comercialización.

A la exigencia de cubrir los intereses acumulados se suma la presión del tiempo: la administración fijó un plazo perentorio de apenas 15 días naturales para que los clientes con pagos vencidos cubran el total requerido o negocien conforme a los lineamientos internos, con la advertencia expresa de que los artículos no regularizados serán enviados a las almonedas para su venta al público.

Aunque la dirección general de José Antonio Murillo Garza difundió un plan de contingencia que incluye 45 días sin cobro de intereses para trámites específicos y descuentos de entre 45 y 75 por ciento según la antigüedad del contrato, en las cajas los usuarios señalaron que estos porcentajes se aplican sobre bases infladas por el propio cierre, por lo que el monto a desembolsar sigue siendo superior al saldo original.

Los clientes cuestionaron que una institución constituida con fines asistenciales traslade las consecuencias financieras de una disputa interna a quienes recurrieron al empeño por necesidades de liquidez inmediata, lo que ha motivado a diversos usuarios a solicitar la revisión legal de los contratos y la intervención de los órganos reguladores para frenar los remates mientras no exista una aclaración detallada de las cuentas.