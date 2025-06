Ahí viene la resistencia: Ale Rojo

En 2027 no se trata de ganar elecciones sino de recuperar nuestro país, expresa la alcaldesa de la Cuauhtémoc * No vamos a permitir que le quiten el alma a la democracia y lo poco que nos queda de país, expresa la también activista y feminista

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, detalla en redes sociales sobre lo que viene en el futuro: La militarización del país con la iniciativa de la reforma a la Guardia Nacional.

También señala que Morena se convirtió en todo eso que juró destruir.

“Dijeron que acabarían con la corrupción, pero llenaron las embajadas de prófugos con fuero diplomático”, añade.

“Prometieron defender los derechos, pero sus gobiernos persiguen, censuran y reprimen a quienes piensan diferente”.

Rojo de la Vega saca a colación lo que pasa en el estado poblano con la libertad de expresión.

“En Puebla lo acabamos de ver. Quieren que el gobernador apruebe cada mensaje, cada like, cada reacción antes de que los poblanos puedan expresarse. ¿Y la libertad de expresión? Enterrada”, expresa.

Ale Rojo analiza el riesgo que tiene el país con la militarización del país con la iniciativa que será analizada en el Congreso de la Unión.

“Y sí, temo decirles, me molesta muchísimo, porque parece que hemos visto todo, pero no acabamos, ahí viene más y peor.

“Están preparando una reforma que militariza al país y la disfraza de modernización. ¿Qué propone esta iniciativa de reforma a la Guardia Nacional? Pues ai les va.

“Primero, la Guardia Nacional pasaría al control absoluto, total, de la Sedena. Se rompe la línea entre lo civil y lo militar. Se rompe la Constitución.

“Dos, los actos que tenga la Guardia Nacional van a ser juzgados en tribunales militares. ¿Qué hemos visto? Tendrán fuero y sobre todo impunidad.

“Tres, La Sedena nombraría mandos, firmaría convenios, manejaría al personal, sin contrapesos y sin vigilancia”.

Rojo comenta lo más peligroso de la iniciativa, que ella la nombra como el punto número cuatro.

“Y espérense a la cuatro, Militares en cargos civiles. Se abre la puerta para que puedan estar en gobiernos, en elecciones y en el poder. Cualquier parecido con Venezuela e Irán. Esto no es seguridad, esto es control absoluto, nos quieren gobernar con botas, no con votos; nos quieren obedientes, no libres.

“Simularon una elección judicial para someter a la Corte. Doblegaron al Congreso para desmantelar nuestra democracia… y ¿ahora van por nuestras calles?, ¿por las ciudadanas y ciudadanos?

“Ya militarizaron aduanas, ya militarizaron aeropuertos, ahora quieren militarizar la justicia, la seguridad y la vida civil. Y tú, en serio, ¿te vas a quedar callado?”.

Enfatiza la también activista y feminista que el oficialismo ya perdió el piso.

“Morena está enfermo de poder. Y el poder absoluto… no construye, destruye. México no necesita soldados en el Congreso ni generales en las alcaldías, necesita ciudadanas y ciudadanos valientes, organizados, despiertos, participativos”.

La alcaldesa de la Cuauhtémoc advierte que ahí viene la resistencia para el 2027.

“En serio, escúchenme muy bien, el abstencionismo, la gente que no se involucra, que no va a votar aun teniendo el derecho, la ciudadanía de este país somos mucho más.

“Y viene el 2027, y esto no se trata de ganar elecciones, se trata de recuperar nuestro país y que tiemblen esos que se creen muy poderosos, Porque viene la resistencia, porque no vamos a permitir que le quiten el alma a la democracia y lo poco que nos queda de país”, asevera Rojo de la Vega.