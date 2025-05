Orden económico en redefinición: entre la fragmentación y la cooperación

En 2016 la única visita del Papa a México * “¿Quieren que les confíe uno de mis deseos más grandes?: Poder visitar la Casa de la Virgen María. Como un hijo más me acercaré a la Madre y pondré a sus pies todo lo que llevo en el corazón. Es lindo poder visitar la Casa Materna y sentir la ternura de su presencia bondadosa”, expresó Francisco antes de viajar a suelo azteca y visitar la Basílica de Guadalupe

FERNANDO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

Este texto dio un giro de 180 grados. Originalmente preparado para conocer a pinceladas la trayectoria y la obra buena del Papa Francisco, había sido preparado a propósito del 12 aniversario de su elección como Obispo de Roma hace unas semanas.

Presentía un final fatal cercano, así que recogí ideas e historias de la vida de Jorge Mario Bergoglio tratando de darle una oportunidad periodística y recordando también la única ocasión que nos visitó en calidad de Pontífice.

Ese texto largo de por sí era la apretada síntesis de un libro preparado apenas pasados unos meses de su visita a seis ciudades mexicanas en 2016.

Se había acordado un patrocinio para editarlo con jóvenes políticos chiapanecos anfitriones del Papa Francisco en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 afectó severamente la región y canceló esa posibilidad financiera. El proyecto hubo de archivarse.

Conté en mi investigación y recopilación con decenas de fotografías exclusivas que aportó la Presidencia de la República e incluso del propio Estado Vaticano, así como aportaciones de fotógrafos particulares para armar un libro sobre la histórica visita para los 80 millones de católicos mexicanos.

Se reseñaron capítulo por capítulo cada escala de Francisco, a saber: la CDMX; Ecatepec, Estado de México; Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, en Chiapas; Morelia en Michoacán y finalmente Ciudad Juárez en la frontera de Chihuahua frente a la ciudad de El Paso, Texas.

La zona es una de las más violentas y peligrosas para cualquier tipo de migración. A pesar de ello el viejo “Paso del Norte” sigue siendo de las líneas más cruzadas a nivel mundial.

Probablemente sólo después de Tijuana sea Juárez-El Paso el cruce fronterizo más demandado por propios y extraños para internarse en la América trumpiana.

Precisamente en la última parada de ese viaje papal se celebró una misa llamada binacional. El Papa Francisco la dijo desde un altar en Juárez dispuesto a sólo cincuenta metros de la línea que divide a los dos países.

Se difundió el sonido local a un volumen perceptible al otro lado, además de una transmisión simultánea a las videopantallas del estadio de la Universidad Estatal de El Paso, Texas, lleno en su graderío.

La reflexión central era la migración y sus dolores y peligros, pero también el derecho universal a aspirar a una vida mejor. Se los rezaba un Papa hijo de migrantes italianos expulsados de Europa. Los presidentes Sheinbaum y Trump también tienen un cercano pasado migrante, por cierto.

México y Estados Unidos son dos países enredados en una migración obligada por falta de oportunidades y una muy pequeña sociedad también de norteamericanos y mexicanos siniestros que alientan la incursión ilegal de sustancias y mano de obra casi esclava a cambio de un río de dólares y armas de regreso suficientes para armar pequeños ejércitos y comprar cualquier voluntad. Francisco conocía bien el estado de las cosas ahí.

Hay dos asuntos centrales a propósito de estos temas: La denigrante campaña antihumana de un sector duro del poder norteamericano metido hasta la cocina de nuestra sociedad vía redes y canales comerciales de radio y televisión; y la no asistencia de la jefa del Estado Mexicano a los funerales del Jefe del Estado Vaticano, quien la recibiera en sus oficinas en Europa cuando le fue solicitado.

ABRAZOS NO SPOTAZOS

El primer tema sobre la campaña sugiere que alguien no está haciendo su trabajo. El monitoreo de las campañas transmitidas a través de los concesionarios de radio y televisión es pan de cada día.

Las campañas públicas están debidamente registradas con anticipación al ser usuarias del tiempo oficial, antes llamados de Estado y fiscal, pasan por un filtro pertinente a través de la Secretaría de Gobernación.

Las pautas vendidas por los concesionarios si bien no son autorizadas por RTC deben al menos ser reportadas al formar parte de una relación coordinada entre beneficiarios de una concesión y la representación social que es el gobierno federal.

Nunca fue advertida la autoridad de la mañosa campaña en los horarios estelares del futbol sin preocuparse nadie de avisar el golpe en la propia sala de nuestra casa. Avísenme diría el clásico.

Le dolió tanto a la Presidenta con A que reviró con una iniciativa bautizada al vuelo como “La Ley Censura”, cuyo menor defecto es la premura, y como ya están brotando argumentos, la principal sospecha es que busca censurar opiniones contrarias al proyecto 4T.

Ese propósito no está nada lejano a los deseos de muchos de sus simpatizantes por ello la aclaración tajante de la Primera Mandataria Mexicana -con altas- que jamás, nunca, nunca jamás censurarán a nadie. Así de textual. ¡Bien, muy bien! ¡Que se escuche fuerte y lejos!

Por la mañana del viernes 25 de abril pasado, en su habitual conferencia presentó un videíto como hoy le dicen “que me envió una señora”. Decía el Santo Padre Francisco que México tiene la suerte de contar con el amparo de la Guadalupana. Aunque no sean católicos creyentes, sí son guadalupanos, confirmaba Francisco a cámara (se infiere que Claudia Sheinbaum se confiesa guadalupana. En campaña llegó a usar la imagen de la Virgen de Guadalupe en su vestimenta, además de difundir su foto con Francisco).

Es posible que le afectaran las críticas de no asistir al Vaticano a los funerales de Bergoglio y quiso diluirlas. Es muy visible que le cuesta trabajo escuchar puntos de vista diferentes al suyo, pues casi siempre las lleva a la expresión “comentócratas” con un “tonito” regañón. Poco amable.

Dije al inicio de este texto que giró -en unas horas- 180 grados, pues al principio de manera natural me dije: “Alguien en Gobernación no está haciendo su trabajo; a la Presidencia se le debe reportar qué pasa con los contenidos delicados que pauta con dinero un país extranjero, al menos al nivel de registro, máxime si la Presidenta ha sido gentil e inteligente en el trato con el supremacista”.

Debieron advertirle a tiempo de esa posible salida al aire e impedir con total base legal -que sí existe- y evitar la precipitación de una iniciativa de ley que sólo ha generado confusión.

La detuvo ya la Mandataria para revisar mejor la redacción y los propósitos pertinentes. La hicieron firmar un despropósito -evalúo yo- de bote pronto. La embarcaron se dice popularmente.

Fue enfática en asentir que de ninguna manera censurará a nadie, así que se la compro y confío plenamente en su dicho. Ojalá así lo lean sus legisladores seguidores.

FOTO POR VOTO. CAPILLA POR CAPILLA

Al principio de la semana levanté las cejas cuando escuché que no iría a Roma a despedir a su anfitrión Francisco. Aún hoy creo que cometió un error y sostengo que tres personajes de su gabinete no hicieron su trabajo. No se sabe quién fue el promotor de su viaje en precampaña al Vaticano encelados porque la oposición visitaría a Francisco.

Ese personaje o acaso su ministro de Relaciones Exteriores le debían haber convencido que debía asistir al funeral por razones humanitarias más que políticas o de posiciones religiosas. Era lo mejor para ella. Creo que también la ministra de Gobernación debió sugerirle al recibir su instrucción de representarla en Roma que lo conveniente era que fuera la jefa con la más alta y digna presencia del segundo país más católico del mundo y con la sede religiosa también más visitada después del Vaticano y que se localiza a sólo veinte minutos de las oficinas de los Palacios Nacional y de Covián.

Así como Rosa Icela, ex reportera con ese olfato mediático, no reportó la campaña indignante vía RTC, tampoco insistió -creo porque nadie informa- en que fuera Claudia Sheinbaum quien debía viajar.

El secretario de Economía y excanciller debió exponerle con propósitos de viaje que le convenía a México estar ahí unas horas y buscar hablar con mandatarios y altos directivos del problema de aranceles, de migración, en fin, con quien conviniera para trabar mejores negociaciones y alianzas. Se llama cabildeo y la oportunidad de hacerlo “como Dios manda” se ha desechado sin exponer un argumento sólido.

El giro de este texto de criticón a esperanzador es que ha dicho mi Presidenta Sheinbaum que nunca va a censurar a nadie (la crítica a los críticos se vale sólo con respeto) y el que se haya sugerido guadalupana a través de un video que le mandó una señora permite esperar que vaya pronto al Vaticano.

Resuelto el Cónclave ojalá vaya a la toma de posesión o misa de inauguración o como se le llame, y regrese con una invitación aceptada del nuevo Papa que traiga esperanza a 80 millones de católicos y muchos más guadalupanos y guadalupanas que en algún tramo de nuestras vidas le habremos de requerir, más con Donald Trump on fire.

Reconozcamos la certeza de Francisco que pidió un momento -largo momento- a solas con la Virgen de Guadalupe en su basílica. Le rezó por nosotros y por la solución en paz de todos los conflictos que estamos viviendo desde ese 2016.

Cada quien a su manera y con respeto recemos por Él que vio en el pueblo mexicano un pueblo agraciado por la Madre porque esa sólo hay una.

Algún día pediremos que alguien también rece por nosotros, como lo pidió al final de su viaje a México y repitió en el sanatorio Gimelli hace unos pocos días.

A SOLAS CON LA VIRGEN

Desde el momento que le confirmó personalmente al Presidente Enrique Peña Nieto su aceptación a visitar México, Francisco pidió un espacio para rezar a solas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todo era ajustable, excepto esa exigencia. Así llegó a México con una agenda muy cargada, llena de fiestas, misas y reuniones clericales a puerta cerrada.

Llegó la hora de visitar el segundo templo más importante del mundo católico, sólo después de su casa, el Vaticano.

La Villa recibe millones sólo en los días 11 y 12 de diciembre. Era la hora de entregar sus oraciones a la Madre y así ocurrió. Fue el momento más solemne de toda la gira y pudo verse el dolor y la esperanza de un sacerdote compungido después de largos minutos a solas en su pequeña cámara oratoria.

Afuera cánticos y murmullos. Adentro silencio y devoción del más alto jerarca de la Iglesia Católica con mil 400 millones de devotos en todo el mundo. Segunda religión también en todo el mundo. Salió de sus rezos el Papa con los ojos llorosos, pero con el corazón y el alma en paz.

SORPRENDEN A FRANCISCO CON PLAYERA DE PUMAS

Pidió Francisco al armar su agenda visitar como lo hace en todas sus giras a presos y enfermos. Se decidió por un penal de Ciudad Juárez el día de su regreso a Roma y el Hospital Infantil Federico Gómez para la atención de niños con cáncer.

Los pequeños le recibieron con canciones, sonrisas y aplausos generosos, pese a estar enfermitas y enfermitos. Cuando pueden la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sus Pumas -si su salud lo permite- les invitan al estadio de CU.

Tienen un palco exclusivo y es parte de una terapia de aliento que gusta mucho a los pequeños y sus familias. Quisieron sorprender al Papa futbolero con la playera de sus amores.

