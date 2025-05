Los grandes retos y desafíos no se resolverán de manera aislada: Isaac Montoya

Por las fuertes implicaciones que tendría para la economía mexicana en su conjunto * Conclusiones de la ASF demuestran que el Comité Técnico de ese Fondo Bancario “actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones”, afirma la Presidenta de la República

ARMANDO GARCÍA

Aunque ratificó sus críticas al Fobaproa como mecanismo de rescate bancario en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que es inviable dejar de pagar los bonos correspondientes a esa deuda por las fuertes implicaciones que una decisión como esa tendría para la economía mexicana en su conjunto.

Ante esta situación, la Primera Presidenta dijo que México hará ese desembolso hasta 2050, cuando concluyan los plazos fijados.

La Primera Mandataria presentó extractos del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que denunció que el rescate bancario se realizó sin definir reglas de operación, lo que abrió la puerta a la discrecionalidad y la corrupción.

Reitera que no se puede dejar de pagar de un momento a otro el Fobaproa.

“Los bonos del IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), que ahora se pueden comprar en el mercado, no es tan sencillo, digamos, de un día para otro decir: ya no se va a pagar. Primero, cualquier decisión de no pagar una deuda tiene implicaciones muy importantes para el país, pero es importante que la gente conozca.

“El problema no sólo es que el rescate bancario, que convirtió deudas privadas, un banco debía a otro banco, en deuda de todos los mexicanos, sino que los criterios para pagarle a quien -lo dice la Auditoría- no tuvo siquiera reglas de operación; fue completamente discrecional. ¿Qué le pagaban a quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿A partir de qué? Fue absolutamente discrecional, y ahí hubo enorme corrupción”, añade.

Considera que la Convención Bancaria fue una buena reunión de la que se desprendió un acuerdo entre el gobierno federal y la banca comercial para revisar los mecanismos de crédito que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas, sin requisitos incumplibles, pero con garantías a las instituciones bancarias y también con bajas tasas de interés.

LA SCJN IMPIDIÓ AUDITAR AL FOBAPROA

Sheinbaum Pardo exhibió un informe integral emitido por la ASF de la Cámara de Diputados sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004, en el que se evidencia que no se auditó al Fobaproa, debido a resoluciones de invalidez emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Claudia Sheinbaum expuso que, de acuerdo con la ASF, la evaluación realizada por el auditor Michael W. Mackey, basada en reportes bancarios que presentaron una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados, no fue una auditoría “ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante”, contrariando las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien el pasado 30 de abril aseveró que se realizaron auditorías “independientes y profesionales”.

El informe de la ASF, el órgano con mayor autoridad en nuestro país en dicha materia, evidenció la “carencia de políticas prudenciales” del Fondo.

Mostró otras conclusiones de la ASF, en las que se demuestra que el Comité Técnico del Fobaproa “actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones”.