¡Azucena Cisneros hace historia! Laguna de Chiconautla es de Ecatepec

Fin al diferendo limítrofe y regresa la dignidad a la comunidad, que por más de 30 años suplicó servicios * El gobierno ecatepense iniciará procesos de regularización e intervención en servicios * La alcaldesa agradece a la gobernadora Delfina Gómez por su voluntad y amor a la gente

ALFREDO IBÁÑEZ

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss respalda el dictamen aprobado este viernes por la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, del Congreso mexiquense, que resuelve el diferendo limítrofe con Acolman y reconoce que La Laguna de Chiconautla forma parte de Ecatepec, Estado de México.

La resolución garantiza derechos y da certeza jurídica a más de 29 mil habitantes, por lo que confió que en breve se apruebe en el pleno de la Legislatura, y con ello acelerar acciones que ya se realizan en la zona en agua potable, obra pública y seguridad.

El dictamen aprobado en Comisiones reconoce que las colonias Lázaro Cárdenas, Prados San Juan, La Laguna de Chiconautla, los Juzgados Penales y el tiradero de Chiconautla, que conforman un área de 272.82 hectáreas, son parte del municipio de Ecatepec de Morelos.

La alcaldesa afirma que esta resolución es histórica y no hubiera sido posible sin el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ya que regresa la dignidad a más de 29 mil personas que habitan en La Laguna de Chiconautla y quienes sufrieron una doble revictimización al no sentirse con la certeza jurídica de pertenecer a un municipio o a otro, ni tener claridad para la exigencia de servicios durante más de tres décadas.

“Quiero agradecer profundamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su visión, por su compromiso social, por su compromiso con Ecatepec, porque es ella la que ha dado este empuje decisivo para dar certeza jurídica a miles de vecinos en todo el municipio, pero en particular a los de La Laguna”, añade.

La alcaldesa anuncia que tras la resolución se inicia una nueva etapa desde el gobierno municipal para iniciar el proceso de regularización y llevar servicios de los que han carecido.

También recuerda que aunque no había definición jurídica, su gobierno ha realizado acciones de alumbrado, mejoramiento de calles, abasto de agua, seguridad y salud, y como diputada local respaldó iniciativas para que se resolviera el diferendo limítrofe.

“No es un tema que tenga que ver con un asunto partidario, es un tema de derechos, de recuperar la dignidad de los vecinos de La Laguna”, enfatizó.

Azucena Cisneros agradece a diputados del Congreso del Estado de México por la decisión de aprobar en Comisiones el dictamen y espera que en breve el pleno del Congreso avale la iniciativa de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, que permitirá a su gobierno acelerar acciones que ya se realizan en materia de agua, obra pública y seguridad.

Ni hablar, los hechos hablan y Azucena Cisneros Coss hace historia en Ecatepec, Estado de México, a diferencia de su antecesor, Fernando Vilchis.