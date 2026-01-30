NACIONAL
¡Azucena Cisneros hace historia! Laguna de Chiconautla es de Ecatepec
Fin al diferendo limítrofe y regresa la dignidad a la comunidad, que por más de 30 años suplicó servicios * El gobierno ecatepense iniciará procesos de regularización e intervención en servicios * La alcaldesa agradece a la gobernadora Delfina Gómez por su voluntad y amor a la gente
ALFREDO IBÁÑEZ
La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss respalda el dictamen aprobado este viernes por la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, del Congreso mexiquense, que resuelve el diferendo limítrofe con Acolman y reconoce que La Laguna de Chiconautla forma parte de Ecatepec, Estado de México.
La resolución garantiza derechos y da certeza jurídica a más de 29 mil habitantes, por lo que confió que en breve se apruebe en el pleno de la Legislatura, y con ello acelerar acciones que ya se realizan en la zona en agua potable, obra pública y seguridad.
El dictamen aprobado en Comisiones reconoce que las colonias Lázaro Cárdenas, Prados San Juan, La Laguna de Chiconautla, los Juzgados Penales y el tiradero de Chiconautla, que conforman un área de 272.82 hectáreas, son parte del municipio de Ecatepec de Morelos.
La alcaldesa afirma que esta resolución es histórica y no hubiera sido posible sin el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ya que regresa la dignidad a más de 29 mil personas que habitan en La Laguna de Chiconautla y quienes sufrieron una doble revictimización al no sentirse con la certeza jurídica de pertenecer a un municipio o a otro, ni tener claridad para la exigencia de servicios durante más de tres décadas.
“Quiero agradecer profundamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su visión, por su compromiso social, por su compromiso con Ecatepec, porque es ella la que ha dado este empuje decisivo para dar certeza jurídica a miles de vecinos en todo el municipio, pero en particular a los de La Laguna”, añade.
La alcaldesa anuncia que tras la resolución se inicia una nueva etapa desde el gobierno municipal para iniciar el proceso de regularización y llevar servicios de los que han carecido.
También recuerda que aunque no había definición jurídica, su gobierno ha realizado acciones de alumbrado, mejoramiento de calles, abasto de agua, seguridad y salud, y como diputada local respaldó iniciativas para que se resolviera el diferendo limítrofe.
“No es un tema que tenga que ver con un asunto partidario, es un tema de derechos, de recuperar la dignidad de los vecinos de La Laguna”, enfatizó.
Azucena Cisneros agradece a diputados del Congreso del Estado de México por la decisión de aprobar en Comisiones el dictamen y espera que en breve el pleno del Congreso avale la iniciativa de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, que permitirá a su gobierno acelerar acciones que ya se realizan en materia de agua, obra pública y seguridad.
Ni hablar, los hechos hablan y Azucena Cisneros Coss hace historia en Ecatepec, Estado de México, a diferencia de su antecesor, Fernando Vilchis.
Crecimiento empresarial debe ir de la mano con la responsabilidad social: Molina Galeana
El especialista en la medicina estética consolida iniciativas del empresariado con impacto social en México
ERIC GARCÍA
Con más de 30 años de experiencia en el ámbito empresarial y de la medicina estética, el doctor Luis Enrique Fernando Molina Galeana desarrolla e impulsa proyectos en sectores estratégicos de la economía nacional, como salud, infraestructura, energías renovables, manejo del agua, finanzas, comunicación y transporte aéreo.
En años recientes, el empresario ha participado en la creación de iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como en esquemas de inversión orientados a la generación de empleo en distintas regiones del país.
Dichas acciones lo han llevado a participar en congresos y encuentros de inversionistas a nivel nacional.
Actualmente el doctor Molina Galeana preside Grupo Molina, consorcio integrado por más de 25 empresas con operaciones en México y otros países, con presencia en áreas como salud y bienestar, medicina estética, energías renovables, tratamiento integral del agua, infraestructura y desarrollo urbano.
A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos en los ámbitos médico, empresarial y social, entre ellos tres doctorados Honoris Causa otorgados por el Instituto Mexicano Cultural, el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y la Universidad Complutense.
De manera paralela, participa activamente en organizaciones altruistas y sociales como Rotary International, la Sociedad de Beneficencia Latinoamericana, la Fundación Forjadores de México y la Fundación Ayudemos por una vida más digna, promoviendo iniciativas de apoyo comunitario, educación, salud y bienestar social.
Molina Galeana reitera que el crecimiento empresarial debe ir de la mano de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible como pilares de una visión de largo plazo.
Ale Rojo y Pablo Vázquez, unidos por la seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc
Sostienen una reunión de trabajo en las instalaciones de la SSC-CDMX * El encuentro tuvo como objetivo revisar la agenda de seguridad en la demarcación, así como definir acciones conjuntas para atender problemáticas prioritarias
EL TOPO
La edil Alessandra Rojo de la Vega Piccolo sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, para fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.
El encuentro se realizó el jueves pasado 29 de enero en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El diálogo tuvo como objetivo revisar la agenda de seguridad en la demarcación, así como definir acciones conjuntas para atender problemáticas prioritarias.
Durante la reunión se abordaron temas como el robo de autopartes, las riñas en vía pública, la operación de centros nocturnos en zonas como la Zona Rosa y otros corredores, así como la atención a personas en situación de calle, con un enfoque de coordinación operativa y territorial.
Rojo de la Vega Piccolo destaca que la seguridad se atiende sin simulaciones y con responsabilidad institucional.
“Aquí no se rodea el problema, se entra de frente, se coordina y se actúa”, añade.
Ambas instancias coincidieron en la importancia de fortalecer el intercambio de información, la presencia policial en puntos estratégicos y el seguimiento permanente a las denuncias vecinales, como parte de una estrategia que privilegia la colaboración entre niveles de gobierno.
El Gobierno de Cuauhtémoc reitera que la seguridad de las vecinas y los vecinos es una prioridad que exige trabajo conjunto, resultados tangibles y acciones coordinadas con todas las autoridades competentes.
Decisiones en “lo oscurito” del IECM buscan debilitar al PRD
Dirigentes locales del Sol Azteca respaldan a Nora Arias como presidenta y enfatizan que se viola el principio de legalidad, además de no aceptar decisiones arbitrarias, discrecionales y carentes de transparencia
ILDEFONSO PEREYRA
A través de un desplegado los dirigentes del PRD en Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur, manifiestan su respaldo absoluto, firme y solidario a Nora Arias Contreras como presidenta del PRD-Ciudad de México.
Expresan su preocupación y rechazo al actuar “sesgado y tendencioso” del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), mediante una resolución emitida sin transparencia, ni publicidad; realizada “en lo oscurito”, y que pretende desconocer una “dirigencia legal y legítima, electa conforme a la normatividad interna de los principios democráticos de nuestro partido”.
Advierten los dirigentes estatales que esas decisiones del IECM lastiman la vida democrática, generan incertidumbre jurídica y vulneran la autodeterminación de los partidos políticos.
“No se puede hablar de legalidad, ni de certeza cuando las resoluciones se construyen a espaldas de la militancia y sin un proceso claro, público y debidamente fundado, despertando suspicacias sobre el actuar del árbitro electoral y sembrando la inquietud sobre qué intereses o grupos pretender favorecer”, añaden.
Firman el desplegado de apoyo a Arias Contreras los dirigentes en Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre; en Michoacán, Octavio Ocampo; de Morelos, Sergio Prado Alemán; de Hidalgo, Margarita Ramos Villeda; de Oaxaca, Tomás Basaldú Gutiérrez; de Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria; de Zacatecas, Néstor Santacruz Márquez, y de Baja California Sur, Noé de la Rosa Ojeda.
“Lamentamos que se pretendan revocar actos públicos que fueron válidamente celebrados, lo que constituye una violación evidente al principio de legalidad.
“Nora Arias ha conducido al PRD Ciudad de México con responsabilidad, legalidad y compromiso político, fortaleciendo la organización, defendiendo los principios de la izquierda democrática y manteniendo la unidad en momentos complejos para la vida política nacional.
“Por ello advertimos con claridad: No aceptaremos decisiones arbitrarias, discrecionales y carentes de transparencia, que busquen debilitar al PRD o intervenir indebidamente en su vida interna.
“El PRD es un partido con historia de lucha por la CDMX y seguirá dando la batalla por los derechos, libertades y causas de la gente”, afirman.
Por ello, los dirigentes estatales expresan: “Hacemos un llamado público al IECM para que actúe con apego estricto a la ley, con imparcialidad y respeto a la voluntad partidaria, y rectifique cualquier resolución que vulnere derechos políticos y principios democráticos”.
El PRD está de pie, unido y atento; no a la imposición; no a las resoluciones en lo oscurito; sí a la legalidad, sí a la legalidad, a la democracia, y a la autonomía partidaria; nuestro apoyo es claro, público y decidido: unidad, legalidad y democracia, enfatizan.
