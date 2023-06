El estilo personal de gobernar y el nuevo ‘dedazo presidencial’

Un modelo PRI-Mor recargado, actualizado y remasterizado * Según palabras de Cossío Villegas, podríamos estar frente al regreso del “dedazo” y el “tapadismo” que operó el partido tricolor de manera muy exitosa durante décadas, pero ahora muy fortalecido al estilo AMLO

MARCO ANTONIO FLORES***

En la Mañanera del 8 de junio de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su partido Morena daría a conocer las reglas que acatarían las “corcholatas” para competir por la candidatura oficial y adelantó algunas “condiciones” que habrán de cumplirse para garantizar la unidad del partido y el consecuente triunfo en los comicios presidenciales.

Dijo que de acuerdo con el resultado de las “encuestas”, los premios de consolación o compensación para las corcholatas serán: para el ganador la candidatura presidencial: para el segundo lugar el liderazgo de la Cámara de Senadores; para el tercer lugar el liderazgo de la Cámara de Diputados y para el cuarto lugar una posición en el gabinete.

Reiteró AMLO que atrás quedo el “dedazo presidencial” y el “tapadismo” e insistió en que ahora el proceso será abierto, democrático y transparente, sin embargo, todas las acciones del Presidente son signos inequívocos de que estamos frente a una nueva versión de las antiguas prácticas políticas priístas, en donde el Presidente en turno definía el juego, los jugadores, los tiempos y las reglas de la sucesión presidencial.

En 2018 todos fuimos testigos del triunfo apabullante de Andrés Manuel López Obrador, quien después de 18 años y gracias a su perseverancia y habilidad política llegó a la Presidencia. Muchos observadores señalan que el liderazgo de López Obrador tiene capital político para quedarse en el poder, al menos el mismo tiempo que le llevó llegar a la Presidencia de la República, dieciocho años -tres sexenios-.

En el cuarto año de gobierno sigue teniendo la más alta popularidad que haya tenido algún Presidente, a pesar de que no se perciben los logros esperados, principalmente en materia económica, en seguridad, en salud y educación.

A juzgar por sus acciones de gobierno, AMLO solo piensa en el futuro electoral. Sus programas sociales y su diaria infaltable Mañanera le han dado resultado, lo que le ha permitido un permanente discurso de campaña que le garantizan alta popularidad. Mantener el poder gracias al “clientelismo electoral.

Al alcanzar la conquista de 23 gubernaturas solo durante el gobierno de la 4T y luego de las elecciones del 4 de junio de 2023 con las que Morena se apoderó de “la joya de la corona”, el Estado de México, las elecciones presidenciales de 2024 se perfilan como el punto culminante del proyecto de permanencia en el poder más amplio solo comparable con el poder que detentó el PRI durante 65 años, desde 1929 y hasta 1994.

Estamos a un año de la elección presidencial de 2024. Todos recuerdan que el Presidente Andrés Manuel comenzó a hablar de su sucesión inmediatamente después de las elecciones intermedias de 2021.

Muchos analistas señalan que dados los escasos resultados de su gobierno, sobre todo en materia de seguridad y salud, el hablar de la sucesión presidencial ha sido una estrategia de distracción de los grandes problemas nacionales.

Para la mayoría de los mexicanos se trata de practicar un deporte favorito, el “futurismo”, todos quieren adivinar quién podría ser el siguiente Presidente(a) de México. Desde los tiempos del partido único y durante al menos 10 sexenios se hizo presente esta práctica en diferentes momentos.

Se le atribuye a Adolfo Ruiz Cortines haber patentado el “tapadismo”, ya que “su” candidato, Adolfo López Mateos, el más joven del gabinete y por quien nadie apostaba, pues ocupaba el lugar 7 u 8, resultó una verdadera sorpresa. Después hubo destapes memorables: Díaz Ordaz confesó su arrepentimiento de escoger a Luis Echeverría.

En la sucesión del presidente Luis Echeverría, cuando todos daban por hecho que el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, sería el ungido, el candidato resultó ser el secretario de Hacienda, José López Portillo, último de los presidentes revolucionarios, como él mismo se autodefinió.

Para 1982, año en que se inaugura el “neoliberalismo”, muchos apostaban por un “político” como Javier García Paniagua, pero el candidato fue un “tecnócrata”, Miguel de la Madrid.

En 1988 en la carrera final estaba Manuel Bartlett, el “político”, pero nuevamente el candidato resultó ser el “tecnócrata” Carlos Salinas de Gortari. Se recuerda el “berrinche” de Alfredo del Mazo y el destape en “falso” de Sergio García Ramírez.

En 1994 se dio otro memorable “berrinche” cuando Manuel Camacho se enteró que el candidato a la Presidencia era Luis Donaldo Colosio. Su asesinato siendo candidato cimbró el sistema político mexicano. La fortuita llegada de Ernesto Zedillo y su falta de interés por la prensa y la política -así lo confesó-, aunado a la “sana distancia” con el partido y con su antecesor, acabaron con la era PRI-gobierno.

En 2000 llegó el triunfo del Vicente Fox, quien prácticamente se apoderó o se “agandalló” la candidatura panista. En 2005 Felipe Calderón le aplicó la misma a su jefe, el presidente Fox, se fue por la libre y se destapó en célebre mitin que le organizó el entonces gobernador de Jalisco.

Los malos resultados de los gobiernos panistas dieron paso al regreso del PRI con un candidato carismático, Enrique Peña Nieto, quien al final de su gestión -con su popularidad hecha añicos- se le consideró el “peor” presidente en toda la historia reciente.

Con esos antecedentes y dado el contexto político que estamos viviendo con un Presidente muy poderoso a quien todos sus colaboradores y gobernadores contestan sin vacilaciones, ante la pregunta “qué hora es”, “la que usted diga Señor Presidente”.

Estamos frente a un modelo PRI-Mor recargado, actualizado y remasterizado. Dado el “estilo personal de gobernar” del Presidente AMLO -en palabras de Cossío Villegas-, podríamos estar frente al regreso del “dedazo” y el “tapadismo” que operó el PRI de manera muy exitosa durante décadas.

Para algunos, razón de estabilidad política y de paz social. Para otros, motivo de una “presidencia” hereditaria o la “dictadura perfecta”, como la definió Vargas Llosa.

Como ya lo comentamos, se caracterizaba porque el antecesor fabricaba a su sucesor sin que éste hiciere nada. No podemos saber si está muerto el tapadismo o si sólo habrá de cambiar de color. Surge la pregunta: ¿Querrá el Presidente impulsar a su candidato o candidata para llegar a la Presidencia?

Desde el arranque de este gobierno se empezaron a hacer encuestas y pronósticos. Desde hace casi dos años AMLO hizo sus “destapes” y dejó en claro quiénes podrían sucederlo: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, así como Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señalada como la “favorita” del presidente.

El escenario de las “corcholatas” -llamadas así por AMLO, porque se destapan-, aunado a las reglas que él dicta, implica un control casi absoluto de la sucesión por parte del Presidente de la República y parece que garantizaría el triunfo electoral.

Habrá que ver si la “oposición” sigue navegando en “modo avión” y si le alcanza el “clientelismo electoral” versus los logros de su gestión.

Ahora el Presidente anuncia con anticipación los reintegros o premios de consolación para los jugadores perdedores, habrá que hacer memoria del partidazo. En tiempos del presidente Luis Echeverría, esos premios se daban hasta después del destape del candidato. Una vez que se pronunciaban los sectores del partido -el equivalente ahora serán las encuestas- sucedía que el candidato menos esperado, José López Portillo (exsecretario de Hacienda), era el candidato presidencial; uno de sus fuertes competidores, Muñoz Ledo (exsecretario del Trabajo) se haría cargo de la jefatura del PRI y la campaña; otro que era el “favorito” y habría jalado a toda la cargada, Mario Moya Palencia (exsecretario de Gobernación), sería sacrificado y se tendría que ir de embajador, y otros competidores como Augusto Gómez Villanueva, que se habrían disciplinado, se integrarían al gabinete.

Con el presidente José López Portillo sucedió algo parecido, el inesperado Miguel de la Madrid (exsecretario de Programación y Presupuesto) fue el agraciado; el favorito Javier García Paniagua se integró al gabinete, aunque solo por un tiempo.

Con el presidente Miguel de la Madrid, después del destape de Carlos Salinas de Gortari (exsecretario de Programación y Presupuesto), el gran perdedor Manuel Barttlet (exsecretario de Gobernación) sería el coordinador de la campaña presidencial y a la postre secretario de Educación Pública y gobernador de Puebla.

Otros presidenciables como Sergio García Ramírez, Alfredo del Mazo y Ramón Aguirre tuvieron cargos de consolación. El presidente Carlos Salinas de Gortari sorprendió cuando los sectores del partido se “pronunciaron” en favor de Luis Donaldo Colosio (exsecretario de Desarrollo Social) y dejó en el camino al “favorito” Manuel Camacho Solís y otros como el mismísimo Fernando Gutiérrez Barrios, quien ya había sido renunciado un año antes del destape, en virtud de que ya tenía toda la cargada en su favor.

Después del asesinato del candidato Colosio todo el sistema PRI-gobierno se descompuso. El presidente Ernesto Zedillo no supo manejar su sucesión a la antigua usanza priísta y tuvo que presumir que entregó el poder debido a su vocación de demócrata.

Ahora en la tercera alternancia con Morena en el poder, con un presidencialismo exacerbado, con un poder ilimitado y con muestras de autoritarismo y desprecio por la división de Poderes, todo parece indicar que estamos frente a una sucesión presidencial que se dará con los métodos de hace 60 años. Además, un presidente que ha hecho añicos a la oposición y a los partidos que la integran. Un PAN a la baja en votación, un PRI que si bien mantiene su voto duro, no tiene una mayor perspectiva, un PRD reducido a cero, casi a punto de perder el registro y un MC ensoberbecido por sus dos gubernaturas, Jalisco y Nuevo León, pero que en votación nacional no ha rebasado el 8%.

Con Estado de México y Coahuila se demostró que la “Alianza”, con su suma de números históricos, no garantiza nada. Para las elecciones presidenciales de 2024, AMLO parece tener el camino libre. La posible salvación con un candidato ciudadano es como un espejismo por dos motivos: primero, no hay ninguna personalidad, surgida de la sociedad civil que dé color y que haya demostrado tener los tamaños para enfrentarse a AMLO y, segundo, si la hubiere no le darán los tiempos para darse a conocer.

La sociedad hasta el momento no quiere en la Presidencia al PAN ni al PRI y si no cumple, tampoco debería querer a Morena, pero dada la labor de AMLO, la mayoría de los mexicanos le darán otra oportunidad a la “Transformación”.

Dos exigencias indispensables que reclama la sociedad mexicana entera, para cualquiera que pretenda ser Presidente de México, sea candidato “ciudadano” o de partido. Primero: una incuestionable y probada honestidad; segundo, que por su capacidad, preparación, logros en favor de la sociedad, autoridad moral y valores, sean ejemplo de las nuevas generaciones y factor de “unidad nacional”.

Estaremos pendientes…

***Acádemico y consultor.