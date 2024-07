El partido tricolor ha tenido fuertes heridas y caídas históricas en diferentes momentos de su existencia * Alejandro Moreno y su partido no perdieron todo desde 2019, más bien el partido guinda ha ganado todo, y a todos, a partir de 2018 * “El PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma”… ¿acaso se transmutó a Morena? * Con la orfandad ´presidencial llegó la caída del partido tricolor, época que le tocó vivir a Alito, a diferencia de sus antecesores * Los que ahora se asumen como los presuntos salvadores del priísmo son cartuchos quemados, si no es que chamuscados, incluso con escándalos de corrupción

MARCO ANTONIO FLORES***

Al PRI no lo hirió de muerte su actual dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”. Él y su partido no perdieron todo desde 2019, más bien, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha ganado todo a partir de 2018.

El PRI tuvo fuertes heridas y caídas históricas en diferentes momentos de su existencia. Funcionó como relojito en su papel de partido único y aplanadora, durante casi setenta años, desde 1929, cuando lo fundó Plutarco Elías Calles como PNR, en 1934; con Lázaro Cárdenas como PRM y en 1946 ya como PRI con Miguel Alemán.

En 1987 tuvo su primer sisma, cuando siendo presidente Miguel de la Madrid y dirigente nacional del “partidazo” Jorge de la Vega Domínguez, dos célebres priístas -Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo- lo escindieron, fundaron la “Corriente Democrática”, que a la postre se convertiría en el PRD y a partir de 2014 en Morena.

“El PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma”. En la oposición no requieren hacer “reflexiones profundas” ni buscar culpables por los resultados electorales de este sexenio. El diagnóstico está a la vista. En 2018-2024, el viejo PRI transmutó a Morena como una nueva versión, actualizada y remasterizada, que podría repetir como partido único y aplanadora al menos dos sexenios más.

Lo anterior ocurrirá si los liderazgos presidenciales son aceptados y populares y si la presidenta en turno aplica la regla de oro de partido “único”, actuar como líder del partido, preparar candidaturas en su círculo y vigilar el eficiente funcionamiento de la maquinaria político-electoral, en todos los niveles de gobierno, gubernaturas y ayuntamientos.

El PRI como Morena, difícilmente podrían sobrevivir sin contar con el poder presidencial, es indispensable depender del gran “Tlatoani” y extender al pueblo “sabio”, que todos los beneficios de que goza a través de programas sociales, obras y logros, son “dádivas mágicas” que el propio Tlatoani les otorga.

Por ello, cuando el PRI empezó a estar huérfano del poder presidencial también comenzó su caída.

El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue quien primero hirió de muerte al PRI, cuando decidió tomar “sana distancia” del partido que lo llevó al poder.

Cuando traicionó a su antecesor difundiendo a diario -durante seis años- que el expresidente Carlos Salinas de Gortari era un “corrupto” y su hermano un asesino. El resultado: Entregar el poder presidencial a la oposición, el PAN, en la persona de Vicente Fox Quesada.

Todos los expresidentes del PRI que fueron designados por el presidente en turno no deben ahora hablar de que la dirigencia del PRI debe ser producto de procedimientos democráticos “puros”.

Salvo las sucesiones de la dirigencia priísta que se dieron entre 2000 y 2012, todas las demás fueron “dedazos” presidenciales. En este periodo de orfandad del PRI, los presidentes que fueron electos mediante ensayos democráticos: Roberto Madrazo Pintado, 2002-2005; Mariano Palacios, 2005-2007; Beatriz Paredes, 2007-2011 y Pedro Joaquín Coldwell, 2011-2012. Todos los demás expresidentes priístas, algunos de los cuales reclaman que la actual dirigencia sea electa “democráticamente”, no tienen autoridad para hacerlo.

La presidenta del “Frente Amplio de Renovación del PRI”, Dulce María Sauri, fue presidenta del partidazo en 1999-2002, precisamente en el último tramo de Ernesto Zedillo (dedazo), aunque debe reconocerse que tuvo buen desempeño como gobernadora de Yucatán y en la Cámara de Diputados.

A 95 años de fundado el PRI, de los 45 dirigentes que ha tenido, quizá los únicos expresidentes del PRI brillantes y dignos -en épocas de “Tlatoanis”-, por sus propuestas y aportaciones ideológicas, son Carlos Madrazo (1964-1965, intentó democratizar la sucesión presidencial), Porfirio Muñoz Ledo (1975-1976, artífice de la popularidad de Luis Echeverría Álvarez y aportaciones ideológicas), Jesús Reyes Heroles (1972-1975, el gran ideólogo y primer democratizador del sistema) y Luis Donaldo Colosio Murrieta (1988-1992, que después de la crisis de la elección presidencial de 1988, logró reposicionar al PRI e intentó reformarlo mediante la XIV asamblea nacional, la más auténtica y democrática que haya tenido el PRI, en la que se discutieron abierta y democráticamente estatutos, ideología y programa de acción, incluso estuvo cerca de cambiar las siglas y denominación).

La intención de Alejandro Moreno de reelegirse otros periodos como dirigente del PRI, ha sido ampliamente cuestionada y se afirma que se trata de un “agandalle”. Sin embargo, los que públicamente se oponen son personajes de ese partido, hartos de haber desempeñado cargos de elección popular y de la administración pública, y de haberlo hecho sin mayores méritos, ahora se asumen como presuntos salvadores del partidazo.

Se trata de cartuchos quemados, si no es que chamuscados, incluso con escándalos de corrupción: Fernando Baeza, Francisco Labastida, Arturo Montiel, Natividad González Paras, Manlio Fabio Beltrones (designado por Enrique Peña Nieto), José Antonio González (designado por Ernesto Zedillo), Encarnación Alfaro (pupilo de Beltrones), así como priístas “transitorios de Polanco”, como Aurelio Nuño, Fernando Lerdo de Tejada y Enrique Ochoa Reza (designado por Peña Nieto).

Otros “distinguidos” presidentes del partido tricolor (con acusaciones de presunta corrupción) que se volvieron opositores a “Alito” (el pretexto ideal para refugiarse en Morena y apoyar a sus candidatos para conseguir impunidad, o lograr al menos una embajada) son los exgobernadores Alejandro Murat, Eruviel Ávila, Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Omar Fayad y Carlos Aysa (sustituto de “Alito” en la gubernatura de Campeche), Alfredo del Mazo, incluido el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

A todos estos personajes mencionados se refiere “Alito” cuando habla de expriístas que rompen la unidad a cambio de recibir protección e inmunidad.

Alejandro Moreno dijo que son “el peor lastre” que tiene el partido. Los llamó “una bola de cínicos, lacayos, esquiroles al servicio del gobierno y de sus intereses, que quieren romper la unidad a cambio de impunidad”.

A Alito se le culpa de haber reducido al PRI a su mínima expresión. En 2019, cuando inició su presidencia, el PRI gobernaba 12 estados, tenía 15 senadores y 45 diputados federales. En 2024, la debacle para toda la oposición, incluido el PRI, fue catastrófica: perdió dos millones de votos en la elección presidencial (de 7.6 millones en 2018 a 5.7 millones en 2024), pasó de ser un partido de 13 por ciento a uno de 10%, y se quedará con solo 2 estados, 33 diputados y 17 senadores.

Sin embargo, desde 2018, el PRI ni Alito han perdido, simplemente el fenómeno AMLO arrasó. La verdadera causa de la debacle de la oposición viene de la ola arrolladora de lo que ha significado el obradorismo y su narrativa de “Transformación” y “Revolución (¿manipulación?) de las conciencias”, sustentada en los programas sociales y en las prácticas priístas de los 70s.

Las primeras gubernaturas que obtuvo Morena fueron en 2018: Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco y Morelos. En 2019 obtuvo Baja California y Puebla.

En 2021 Morena ganó 11 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Tlaxcala. De esas entidades, 10 eran gobernadas por partidos de oposición: 7 del PRI, 2 del PAN y 1 del PRD.

Con las elecciones del 5 junio de 2022, Morena se llevó cuatro de las seis gubernaturas que estaban en disputa: Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.

En 2023 el PRI perdió la “joya de la corona”, el Estado de México, hoy gobernada por la morenista Delfina Gómez Álvarez.

Habrá que reconocer que Alito ha enfrentado con valentía al gobierno de AMLO.

En julio de 2022 afirmó: “Solo si me matan lograrán callarme”, respecto a lo que él consideró una persecución política, a raíz de que no quiso apoyar las reformas presidenciales sobre la industria eléctrica.

Esta diferencia se evidenció con la difusión de una llamada telefónica que tuvo con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

También enfrentó las acusaciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con la difusión de grabaciones y el “cateo” a un domicilio de Moreno Cárdenas.

Pese a la embestida gubernamental contra Alito, ha sabido capotear los escándalos, incluso se habló de desaforarlo, pero pasa el tiempo y Moreno Cárdenas sigue firme en el timón tricolor.

Alejandro Moreno se apoderó de toda la estructura nacional del partido y por eso puede hacer reformas a su antojo, pero esto puede ser un mérito en tiempo de orfandad presidencial y de persecución oficial.

Ante la ausencia de nuevos liderazgos provenientes del partidazo, lo logrado por Alito no debe ser menospreciado. Tiene en Rubén Moreira, Carolina Viggiano, Paloma Sánchez y Ana Lilia Herrera unos pilares de apoyo con experiencia, capacidad y carisma, incluso para sustituirlo en forma interina en cualquier momento.

Si no le gana su excesivo protagonismo y la ambición personal, Alito puede rescatar la auténtica militancia, que todavía existe en diferentes regiones del país, solo si trabaja inteligentemente, sección por sección, pueblo por pueblo, con los pobres una nueva propuesta, que incluya nuevos liderazgos, jóvenes rostros. ¿Acaso se debe ponderar la conveniencia de cambio de nombre y siglas?

La fórmula “PRIAN”, siempre reiterada por AMLO y CSP, fue todo un éxito para acabar de alejar a los electores de esos partidos.

Los resultados de la elección presidencial, incluidas mayoría calificada y gubernaturas, auguran que el PRI y el PAN están condenados a convertirse en partidos minoritarios, si no es que satélites, si no ocurre un evento extraordinario, al menos dos sexenios más.

Ante la crisis de la oposición, solo queda esperar -como todos los partidos-, enfrentarán la coyuntura de representar a la nueva sociedad civil, incluidos los sectores más pobres. Esperar que surjan nuevos y creativos liderazgos, siempre y cuando cedan espacios a las nuevas generaciones de militantes y a líderes sociales.

Urge una nueva oferta política para que 30 millones de jóvenes abandonen su actual consigna: “El pueblo unido avanza sin partido”.

***Académico y consultor.