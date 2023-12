Feliz fin de AMLO: Xóchitl Gálvez

Un real gallo para la Presidencia de la República… o para la jefatura de Gobierno de la CDMX * El senador con licencia podría convertirse en un candidato real para la elección presidencial del bloque oficialista de Morena, PVEM y PT, con posibilidades de ganarla en el 2024 * Su consolación apunta a gobernar la capital del país… ¿le quitarán otra vez la candidatura como en el 2018? El destino depende de lo que diga el Primer Mandatario

MARCO ANTONIO FLORES***

Ricardo Monreal Ávila, político de tiempo completo, siempre polémico, pero reconocido como legislador y brillante abogado.

Ha logrado relevantes consensos, poniendo por delante la sensatez, el diálogo y la conciliación.

Como líder de Morena en el Senado, dio muestras de congruencia con sus convicciones al votar aun en contra de su bancada en temas como la “Reforma Electoral”.

El pasado 4 de julio de 2023, Ricardo Monreal dio punto final a la especulación de que podría abandonar Morena, al hacer pública su decisión de participar en el proceso interno de Morena para elegir al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Monreal afirmó: “Ya no es hora” de amagar con hacerse a un lado si no le favorecen las preferencias.

“La dignidad es ante todo. No es la hora, ya pasó la hora de decir ‘me voy’, ya no. Yo sí voy a honrar el resultado de las encuestas. No voy a dar pretexto para que haya división en Morena”, expresó de manera categórica.

El político zacatecano advirtió que podría dar una “sorpresa” en el proceso interno de Morena porque hablan por él sus más de 40 años de experiencia en el servicio público.

“Y voy a estar donde ayude a Morena a ratificar el triunfo de 2018”, añadió con expresión firme.

Luego de la polémica que surgió en Morena por los reclamos de Marcelo Ebrard por presuntos “acarreos” y apoyos de los “siervos de la nación” de la Secretaría del Bienestar para Claudia Sheinbaum, así como la exclusión de sus propuestas de encuestadoras, Monreal Ávila, en el afán de conciliar y propiciar la unidad de Morena, cedió su lugar para una proposición de encuestadora a Ebrard.

Ricardo Monreal aseguró que las cuatro encuestadoras que resultaron seleccionadas fueron producto de la suerte y del azar, pero decidió actuar de esta forma con el propósito de “zanjar” las asperezas entre los candidatos a representar a Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

En este espacio de la tradicional revista política IMPACTO hemos presentado el perfil de “presidenciables”: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel, entre otros.

Ahora presentamos al senador con licencia, quien podría convertirse en un candidato real a la Presidencia de la República del bloque oficialista de Morena, PVEM y PT, con posibilidades de ganar la elección presidencial de 2024.

Lo hacemos en el esquema acostumbrado “Lo bueno, lo malo y lo feo”, con el fin de que nuestros lectores e interesados en la “Sucesión Presidencial” cuenten con información básica, acerca del perfil de quienes aspiran o tienen posibilidades de ocupar el máximo cargo político en México para el periodo 2024-2030.

TRAYECTORIA

Ricardo Monreal Ávila, al realizarse la elección presidencial de 2024, tendrá 64 años de edad. Nació en Fresnillo, Zacatecas, y ha desarrollado actividades politicas desde hace 40 años. Es abogado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestro y Doctor en Derecho por la UNAM, donde ha sido profesor desde hace años.

En 1975 inició su trayectoria política en el PRI, presidió el Comité Directivo Estatal de su entidad natal.

Como militante de ese partido fue diputado federal en dos ocasiones 1988-1991 y 1997-1998, así como senador en 1991-1997.

En 1998 abandonó el PRI y viniendo de atrás logró ganar la gubernatura de Zacatecas por el PRD para el periodo 1998-2004.

En 2012, al frente del Partido del Trabajo, coordinó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En 2012 -2015 fue diputado federal por tercera ocasión por Movimiento Ciudadano y por Morena en su creación.

En 2015 fue electo jefe delegacional en Cuauhtémoc. En diciembre de 2017 presenta licencia definitiva al cargo de jefe delegacional para apoyar el proyecto de nación de López Obrador.

Fue senador por segunda ocasión a partir de 2018 hasta el 16 de junio de 2023, periodo en el que coordinó a la bancada de Morena y fungió como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

LO BUENO

La principal ventaja de Monreal sobre sus competidores para la candidatura presidencial por Morena es ser un abogado en todo el sentido de la profesión, ya que tiene pleno conocimiento y respeto por la ley y la Constitución.

Por ello, como líder del Senado fue un operador político eficaz para el Presidente López Obrador y el movimiento de transformación nacional.

Cuando se turnó a la Cámara de Senadores la minuta de reformas a la legislación secundaria en materia electoral, Monreal dijo: “Será analizada con responsabilidad y sin presiones, ya que el Senado no las aceptaría”. Agregó el legislador en esa ocasión: “El Senado actuará con serenidad y buen juicio. Es una decisión; será una discusión racional, inteligente. Vamos a cuidar el procedimiento legal, ordinario, no habrá atropellamiento, vía rápida… No. Vamos hacerlo con mucho cuidado y mucho respeto a nuestra investidura y órgano colegiado.

“Vamos a procurar que sean escuchados todos los grupos parlamentarios, todas las voces y podamos, en su momento, votar en conciencia sobre el contenido’’ de la minuta.

Con su voto en contra del llamado “Plan B”, el senador con licencia consolidó una imagen de “hijo desobediente”.

Como es sabido, al interior de Morena parece que lo peor que un militante puede hacer es pensar por sí mismo, disentir, opinar diferente, la regla no escrita es clara: Acatar todo sin cambiar ni una coma y atacar a quien haga lo contrario.

En los hechos, con su voto en contra, el senador no sólo buscaba cuidar la Constitución que juró defender, sino blindar también al mismo movimiento al que pertenece, del cual es fundador.

Recordó que, al calor del “mareo” que da el poder, el “movimiento” corre el riesgo de olvidar su papel en la historia y de manejarse burdamente con las mismas prácticas que durante décadas se repudiaron.

LO MALO

Cuando Monreal Ávila actuaba con congruencia y estricto apego a la ley, como en el caso de la reforma electoral, parecía ganar la simpatía de un importante sector de la oposición que realizó las magnas manifestaciones del 26 de noviembre de 2022 y 13 de febrero de 2023 en contra de la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel.

Finalmente, con 68 votos a favor, 53 en contra y más de mil 200 reservas, se aprobó el “Plan B” de la discordia, que continuaría su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde fue echada para abajo por no apegarse a la legalidad.

Al final quedó demostrado que el senador Monreal tenía la razón de su lado. Fue así que surgieron las versiones de que podría ser un disidente del oficialismo y convertirse en candidato de la alianza opositora. Sin embargo, al decidir participar en el proceso interno de Morena, fue víctima de una embestida difamatoria que lo tachó de “traición”, tanto para su partido como para la oposición y quedó como “el cohetero”.

Ricardo debió seguir resistiendo y pagando el precio de tener libertad de pensamiento, de hacer su trabajo de manera correcta. Ese fue el costo de la congruencia. No quedó del todo bien ni con “Dios” ni con el “diablo”. Ese antecedente lo estancó “injustamente” en las preferencias de su partido para la candidatura presidencial, no obstante, y contra viento y marea, ha seguido siendo institucional y leal a su jefe, el Presidente de la República.

Esto lo ubica como el posible “as bajo la manga” para ser el candidato de Morena a la jefatura de Gobierno de la CDMX.

LO FEO

La capacidad y trayectoria política del senador con licencia lo convierten en un “precandidato de lujo” para ser jefe de Gobierno de la CDMX, pero sus viejas rencillas y tensiones políticas con Claudia Sheinbaum -virtual candidata de Morena a la Presidencia de la República- le podrían significar un “veto” para ese importantísimo cargo político, el segundo después de la Presidencia.

A pesar de que Monreal, en su carácter conciliador, ha tenido acercamientos con Sheinbaum, como las visitas que le hizo al Palacio del Ayuntamiento, en febrero de 2023, existe tensión por sus aspiraciones políticas rumbo al 2024.

Estas tensiones tuvieron su origen cuando en 2017 eran jefes delegacionales, Sheinbaum de Tlalpan y Monreal de Cuauhtémoc. Ambos se separaron de sus cargos para participar en la contienda interna de Morena para competir por la candidatura a la jefatura de Gobierno.

La encuesta definió la candidatura y dio el triunfo a Claudia Sheinbaum. El senador zacatecano pidió entonces que la encuesta se repitiera porque -consideró- existían irregularidades en el proceso. Incluso, amenazó con renunciar al partido.

Además, es del dominio público, la buena relación y la “alianza” entre Monreal y Ebrard, lo que se ha puesto de manifiesto en las ocasiones en que Monreal se ha lanzado contra la exjefa de Gobierno, al señalar que no existe igualdad de circunstancias para el proceso interno de Morena.

Las rencillas continuaron, en octubre de 2022, el senador anunció que realizaría un estudio para exhibir una presunta red o granja de boots que se dedicaban a atacarlo en redes sociales.

En esa ocasión, afirmó que, en un análisis rápido, se detectó que muchos de sus atacantes se dedicaron a aplaudir las acciones de gobierno de Sheinbaum, por lo que hizo un llamado a la mandataria capitalina a que “controlara” la campaña en su contra.

Sería un desperdicio para Morena, para el Presidente López Obrador y para los habitantes de la CDMX, privarse de tener un potencial real jefe de Gobierno con una gran trayectoria, capacidad política y preparación académica, cuya congruencia y libertad de pensamiento lo convierten en “garbanzo de a libra” dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

Todo indica que el amarre con el Presidente y con Claudia Sheinbaum ya está prácticamente arreglado para que se lance por la jefatura de Gobierno, cargo que no ve con malos ojos Monreal, pues ya se la deben, tanto el Primer Mandatario como la exmandataria capitalina. Ya se la quitaron, por lo que ahora deben dársela.

Otra traición no soportaría Ricardo Monreal ni se lo merece por la lealtad mostrada hacia Morena y hacia el Ejecutivo federal.

Con Monreal hay un real gallo para la Presidencia o para la capital del país. La decisión está en el dedito de López Obrador.

***Académico y consultor.