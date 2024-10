Desafíos para la inversión

México debe garantizar un sistema legal para proteger los derechos e intereses de las empresas * Entre las principales causas que no pueden ignorarse, está acreditar la estabilidad política, el combate a la delincuencia y a la violencia, y que las políticas económicas gubernamentales afiancen la credibilidad de certidumbre

EMMA ESPÍNDOLA

En los escenarios para que México sea considerado un país atractivo para la inversión extranjera, se presentan desafíos que deben ser resueltos en el corto tiempo.

Básicamente, un índice de confianza que sea mensaje de certidumbre para la inversión extranjera.

Los retos para infundir confianza entre los inversionistas extranjeros, sin duda, incluyen que México garantice un sistema legal para proteger los derechos e intereses de las empresas.

Además de un sistema judicial eficiente que defienda el Estado de Derecho que permita tener tribunales confiables y efectivos, mediante los cuales se construyan mecanismos que brinden y avalen un entorno de seguridad.

Legitimar la confianza para los inversionistas extranjeros es una prioridad que asegure la concurrencia de inversionistas que impulsen el desarrollo económico y social, promueva la generación de empleos y se traduzca en garante para la captación de recursos vía pago de impuestos.

Pero los desafíos van más allá, porque entre las principales causas que no pueden ignorarse, está acreditar la estabilidad política, el combate a la delincuencia y a la violencia, y que las políticas económicas gubernamentales afiancen la credibilidad de certidumbre.

Para los inversionistas extranjeros, esos son factores determinantes porque los problemas de inseguridad que ha vivido el país en sus diferentes niveles industriales, empresariales, sociales y turísticos, son decisivos para su concurrencia en el país.

Esos son factores que impactan en los ramos de las esferas económica, social y política que no pueden separarse de los terrenos económicos y financieros.

Tampoco puede desdeñarse como otro factor de riesgo la tirantez geopolítica. Por citar un ejemplo, la controversia que inició con Estados Unidos al “pausar” las relaciones diplomáticas.

Evento que, además, repercute en las relaciones comerciales entre ambos países, y se refleja en las políticas migratorias.

Por eso la creciente urgencia de trabajar en el incremento de los índices de confianza.

Tampoco puede ignorarse o dejar de lado el riesgo de extorsiones en la faja fronteriza con Estados Unidos, donde se agregan los fraudes en las operaciones de importación de materias primas y productos acabados, hechos que tienen lugar con el disimulo o la complicidad de autoridades aduaneras y hacendarias.

El gobierno debe establecer mecanismos sólidos para prevenir actividades fraudulentas, el lavado de dinero y el fortalecimiento de sistemas preventivos que permitan transparentar los mecanismos de control en las importaciones y las exportaciones.

Nadie puede garantizar un crecimiento económico y la creación de empleos sin la inversión extranjera, que haga posible una mayor productividad que se refleje en el crecimiento del Producto Interno Bruto.

México es un destino atractivo y conveniente para realizar inversiones porque sus finanzas públicas son sólidas y sustentables, y desde el punto de vista financiero es competitivo debido a su ubicación geográfica estratégica.

Frente ese panorama, evitar la polarización de las estructuras gubernamentales, el sector privado y el ámbito político requiere de una sensatez que permita un equilibrio que se refleje en el fortalecimiento de la credibilidad y la confianza para incentivar a los inversionistas.

Ya hay indicios de que esos capitales están dispuestos a correr riesgos y a ser partícipes del fortalecimiento de la economía mexicana, pero debe irse más allá de los buenos deseos.

HISTORIAS

Dos eventos ocurridos en la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas”, conocida como Tenería, fueron el centro de atención. El primero protagonizado por estudiantes normalistas que vandalizaron instalaciones de los Servicios Educativos Integrados del Estado de México y secuestraron unidades de transporte público.

El segundo, que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hayan detenido y consignado al “Ché” (Cenobio “N”), quien se desempeñaba como director de esa normal, por obstaculizar la investigación en el homicidio de un estudiante de ese plantel.

Sin duda esta acción tuvo un alto riesgo de repercusiones políticas, pero tras el sistema indagatorio y conforme a las pesquisas, el fiscal general José Luís Cervantes Martínez no se fue por la libre y mantuvo informada a la maestra y gobernadora Delfina Gómez de las acciones emprendidas. Un trabajo limpio, no admite reclamaciones.

Basarse en acciones transparentes y soportado en los principios del derecho fueron la garantía del trabajo… Dunia Ludlow fue nombrada directora de las tiendas del ISSSTE (40 en el llamado SuperIssste) y dice que se trabaja para fortalecerlas. Lo curioso es que la más grande de ellas, ubicada en Doctor Vértiz esquina con Obrero Mundial, ya desapareció, está convertida en un abandono y en ruinas… Qué curioso es lo curioso… El periodista Luís Chaparro, quien reveló que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no estaba en Estados Unidos cuando fue capturado “El Mayo” Zambada, ha sido objeto de amenazas de muerte.

Esperemos que el gober no quiera tomar represalias en contra de empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que fueron quienes dieron la información de que no contaba en sus registros con testimonios de que el controvertido “político” haya estado en tierras del Tío Sam… Vaya lujo el que se dio la senadora Lizeth Sánchez, quien por acudir a un acto de toma de posesión del presidente municipal de la capital poblana, puso en brete a Gerardo Fernández Noroña. Faltaba la firma de la legisladora del Partido del Trabajo para aprobar la convocatoria para la elección de jueces. Tuvieron que esperarla 4 horas para que llegara barriéndose a firmar el documento… Cristina Alonso García se registró para buscar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en la que sin duda será reelecto Ricardo Aldana… Tras la quema de vehículos y comercios en Tabasco, la violencia sigue creciendo. No cabe duda que la tierra del poeta Carlos Pellicer dejó de ser un Edén. Por cierto que en la Quinta Grijalva, residencia oficial del gobernador, todo es tranquilidad, al fin que ahí todo es calma y paz, que se preocupe la población que es la afectada.