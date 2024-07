El Monrealato recurre a artimañas legales para ganarle a Ale Rojo

El dizque autoatentado de Ale Rojo, triquiñuela de Monreal * TEPJF le da la razón a Alito * ¿De qué sirve el delito de violación electoral si no hay castigo?

LOS MALOSOS

A un mes y medio de la jornada electoral, la historia en la alcaldía Cuauhtémoc no ha terminado.

En los últimos días se ha sabido que los Monreal (o como se ha posicionado su grupo político, “El Monrealato”) operaron en algunos sectores de influencia afín a Morena y que le debía favores políticos para posicionar la narrativa falsa del “autoatentado” sin mucho éxito.

Pero, a ver, ¿a quién beneficiaba la campaña del autoatentado? Exacto, a Caty Monreal, por lo que no se extraña que fuera la principal promotora de esa narrativa, pues políticamente intentó dejar mal parada a su contrincante y ella blindarse de lo sucedido en la colonia Peralvillo.

Pero lo más raro de todo esto es que no hay indicio alguno de que fuera un autoatentado.

Se pudo ver más la operación de la familia del todavía senador Ricardo Monreal en favor de Catalina, sobre todo cuando la Fiscalía General de Justicia de la CDMX fue evidenciada por Rojo de la Vega de manipular las evidencias y hasta se dejó la idea que obligó a supuestos sospechosos de declarar, confundiendo a la opinión pública en lugar de esclarecer lo sucedido.

Ahora, desde el Tribunal electoral local buscan frenar que Alessandra Rojo rinda protesta, pues el partido en el poder en la CDMX está en contra de la ganadora de la elección.

Y es que Ale es un obstáculo, por su perfil ciudadano, debido a que no da espacio ni motivo para acuerdos oscuros y complicidades, por lo que la ven como enemiga, no tanto por ser de otro partido político… y la muestra más clara está en Sandra Cuevas, que hasta salió de pleito con Monreal y mandaron al olvido los años maravillosos que tuvieron, del 2021 al 2024.

NO PROCEDEN LAS IMPUGNACIONES CONTRA ALITO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propuso declarar improcedentes las impugnaciones contra la permanencia de Alejandro ‘Alito’ Moreno como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los disidentes están que no los calienta ni el sol (mucho menos el azteca), ya que la propuesta el magistrado Reyes Rodríguez es que los inconformes agoten los mecanismos de justicia interna del partido.

Ante esto, el magistrado pretende reenviar las impugnaciones a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que deberá resolver las demandas antes del 22 de julio, fecha en la que podrán empezar a registrarse los aspirantes a la dirigencia del PRI.

La propuesta del magistrado Reyes Rodríguez no contempla para nada las impugnaciones contra la reforma de los estatutos.

Es de resaltar que si los inconformes obtienen una resolución contraria a sus intereses, pueden acudir nuevamente al TEPJF.

DE NADA SIRVEN LAS SANCIONES CONTRA EL PRESIDENTE

A todas luces está clarísimo que no hubo equidad electoral, que hubo elección de Estado, sobre todo los actos anticipados de campaña.

Cabe recordar que la veda electoral tuvo su origen en las protestas del entonces opositor Andrés Manuel López Obrador porque ya estaba hasta la coronilla del entonces presidente Vicente Fox Quesada.

Y es que Fox Quesada lo traía en jaque, diario se lanzaba contra el activista Andrés Manuel, quien no aguantó más y en su minuto de locura lanzó la famosa expresión por todas conocida “¡Cállate chachalaca!”.

A raíz de esto surgió la necesidad del piso parejo y equidad electoral, por lo que ya en el sexenio de Felipe Calderón se implementó la veda electoral, una disposición que fue acatada por el propio Calderón Hinojosa y por Enrique Peña Nieto para alegría de AMLO.

¿Pero qué creen? Nada más llegó López Obrador al poder y se le olvidó la veda electoral, a diario despotricaba contra Xóchitl Gálvez y ensalzaba a la 4T, Morena y a su propio gobierno.

De nada sirve que el TEPJF, ya pasando la elección presidencial, ratifique a AMLO infracciones por 3 Mañaneras por el uso indebido de programas sociales, así como la violación de imparcialidad, neutralidad y equidad en las elecciones de este 2024.

De nada sirve porque no está reglamentando en estos casos un castigo al Presidente de la República, no pasa nada, y así seguirá elección tras elección, a menos que tipifiquen el delito, pero que no sean multas, porque eso tampoco sirve, las multas son cosquillas para el partido o candidato ganador… lo bueno sería que quien viole el proceso electoral se le quite la candidatura o se le anule el triunfo y se le otorgue la victoria al segundo lugar. Solo de esta manera, con castigos severos, se acabarán las violaciones electorales. Ai se los dejo de tarea.