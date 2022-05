Así es la nueva forma de gobernar… así es el presidencialismo ahora * Conoce las incongruencias y las promesas incumplidas del Presidente AMLO

FRAY LALITO

“Quién es quién en las mentiras”, ahora con su subsección, “Selvame de las Fake News”, es la célebre sección de las Mañaneras, en la que Ana Elizabeth García Vilchis desmiente a medios nacionales y locales respecto a diferentes temas de la gestión del gobierno de la Cuarta Transformación.

Elizabeth García, al parecer, carece de autoridad moral para hacer esos señalamientos, ya que su esposo, René Sánchez Galindo, cuando trabajaba en Puebla, en 2019, fue públicamente acusado por comerciantes ambulantes de exigir cuotas a cambio de otorgarles permisos para laborar y de estar involucrado en el robo de gas en la comunidad de San Pablo Xochimehuacán.

Por ello la senadora Lilly Téllez lo ha denunciado y pedido que aclare su patrimonio por las múltiples propiedades que posee.

INCONGRUENCIAS, POR NO DECIR MENTIRAS

La Mañanera, todos los días, y no sólo los miércoles, se ha convertido en un foro donde se puede evaluar, de primerísima mano, “QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS”… Y EN LAS INCONGRUENCIAS.

Si no, usted juzgue. Vamos a enunciar algunas de las mentiras, incongruencias y promesas no cumplidas.

SE DAN POR TERMINADOS 36 AÑOS DEL NEOLIBERALISMO.- El pasado 24 de abril de 2022, AMLO reconoció que el neoliberalismo “no es tan malo”, salvo por la corrupción, cuando en su segundo informe de gobierno en 2019 había declarado que se daban por terminados 36 años de neoliberalismo.

LOS GOBIERNOS DEL PASADO NOMBRABAN FUNCIONARIOS SIN PERFIL.- El 23 de abril de 2022, el Presidente acusó que el gobierno de Felipe Calderón nombró un secretario de Salud que no era médico, refiriendose a Salomón Chertorivsky y que este gobierno era diferente, siendo que entre sus nombramientos relevantes se cuentan: un agrónomo en Pemex; una periodista en Seguridad Pública; una delincuente electoral en la SEP; un neoliberal egresado del ITAM como líder del partido de los pobres, Morena, y en el ámbito diplomático, embajadores sin perfil hasta rechazados, como fue el caso de Panamá con Salmerón y Jesusa Rodríguez.

LA GUARDIA NACIONAL SE HARÁ CARGO DE LA SEGURIDAD Y TENDRÁ MANDO CIVIL, REGESARÉ AL EJÉRCITO A LOS CUARTELES.- El Presidente ha propuesto pasar al mando militar a la GN siendo que al aprobar su creación, se tenían dos condiciones: que sería la solución para la inseguridad, que ya arroja 125 mil muertos, y que tendría mando civil. Sin embargo, con la consigna de “abrazos y no balazos”, la GN se encuentra atada de manos para combatir a los que trafican droga y gente, secuestran, matan y desaparecen hasta inocentes civiles.

NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR.- Sí mentir: según el sitio “Spin”, de Luis Estrada, AMLO ha dicho casi 76 mil mentiras en las Mañaneras hasta abril de 2022, esto sin contar las de los informes y discursos de celebración; Sí robar: 75% de adquisiciones sin licitación. Casos de corrupción dentro del gobierno de la 4T, los escándalos del hijo, los hermanos y la prima; Sí traicionar: juró cumplir la Constitución, violarla es traicionar su juramento y al pueblo, en materia electoral se viola flagrantemente, como sucedió en la “revocación de mandato” y ahora ocurre con las campañas a gobernadores.

PRIMERO LOS POBRES, NO PUEDE HABER GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE.- En 2018, 41.9% de la población, 52 millones de mexicanos, estaban en situación de pobreza, ahora lo están el 56.7, alcanzamos la cifra récord de 67 millones de pobres.

SE GARANTIZA EL ABASTO DE MEDICINAS Y UN SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL TIPO DINAMARCA.- De un plumazo desapareció el Seguro Popular sin tener listo el Insabi que lo sustituyó y que a la fecha es un ente sin pies, ni cabeza. Ahora se reconoce ese fracaso y se anuncia el IMSS-Bienestar.

TENDREMOS ‘AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA’ A TRAVÉS DE SEGALMEX.- El nuevo organismo sólo es un parche que trabaja con dependencias y entidades que ya existían, sin articulación ni objetivos y menos resultados. Acaba de informar la ASF que los fraudes con empresas fantasma y precios inflados alcanza los 8 mil mdp.

NO SUBIRÁN LOS PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS, GAS Y GASOLINA.- Inflación pasó de 5% a 7.7% anualizada… si bien es un fenómeno mundial, en México se ha logrado contener gracias al gigantesco subsidio a la gasolina, que hace que la economía nacional penda de un hilo. Aun con subsidios y el anunciado PACIC, la canasta básica, la tortilla, el huevo, la leche, frutas y verduras duplicarán su precio antes de finalizar el año.

“SE TERMINÓ CON EL HUACHICOLEO EN TODO EL PAÍS”.- Aunque hubo alto costo por la improvisada campaña “Antihuachicol”, con los 36 muertos de Tlahuelilpan, Hidalgo, se siguen descubriendo, cada semana, nuevos focos de huachicoleo.

EN LA TRAGEDIA DE LÍNEA 12 DEL METRO “NO HABRÁ IMPUNIDAD”.- Como dato conocido, los presuntos responsables, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, son los principales candidatos presidenciales de Morena para 2024. Eso pasa sólo en México.

Sería deseable que también pudiéramos enunciar promesas cumplidas, avances y buenos resultados de la 4T… y seguro que nadie, ni los adversarios, les regatearían sus logros. Estaría bueno abrir una nueva sección que diga “Quién es quién en los resultados y logros”.