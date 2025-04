Fin de la democracia, consummatum est

Ante el caso Cuauhtémoc Blanco, afirma la diputada morenista que “la justicia no debe estar sujeta a intereses” * “Si no hizo nada, por qué tiene miedo, que renuncie al fuero”, expresa la legisladora * Tras el polémico rechazo de la Sección Instructora para iniciar el proceso de desafuero, las diputadas de Morena alzan la voz

MARCO ANTONIO FLORES***

María Teresa Ealy Díaz, diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresa de manera categórica su postura en contra de cualquier intento de utilizar el proceso de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo como un instrumento de presión política.

“La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido contundente al señalar que este proceso debe conducirse con estricto apego a la legalidad, garantizando que la justicia no sea manipulada con fines políticos o mediáticos.

“La división de Poderes es un pilar fundamental de nuestra democracia, y como legisladores tenemos la obligación de velar por su respeto y fortalecimiento”, refiere en redes sociales.

“La aplicación de la justicia no debe estar sujeta a intereses externos ni a venganzas políticas. No podemos permitir que el Congreso sea utilizado como un escenario para disputas ajenas a la legalidad. Nuestro compromiso es con el pueblo y con la defensa de un Estado de Derecho sólido y transparente”, afirma la diputada Ealy Díaz.

Asimismo, subraya la importancia de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas, evitando cualquier atisbo de parcialidad o manipulación.

“Debemos actuar con responsabilidad y madurez política. La confianza de la ciudadanía en sus instituciones depende de nuestra actuación. Si queremos fortalecer nuestra democracia, debemos demostrar que nuestras decisiones están guiadas por la justicia y no por intereses particulares”, agregó.

Además, la diputada María Teresa Ealy hizo una atenta solicitud por oficio a la Mesa Directiva, exhortando a la Sección Instructora a que se respeten las máximas de transparencia y rendición de cuentas, a fin de garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a la información.

Hace un llamado a todas y todos los legisladores a asumir su labor con seriedad, asegurando que México continúe avanzando hacia un país donde la justicia se aplique sin distinción, pero también sin persecución.

‘SI NO HIZO NADA, ¿POR QUÉ NO SE QUITA EL FUERO’

La legisladora María Teresa Ealy pide a Cuauhtémoc Blanco quitarse el fuero; “si no hizo nada, ¿por qué tiene miedo?”, cuestiona.

La diputada María Teresa condena que se rechazara la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, quien es señalado de cometer un presunto abuso sexual.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, la morenista califica de “indignante y triste” la decisión de la Sección Instructora de San Lázaro.

“Algo que me ha guiado es la congruencia y legislar verdaderamente para las y los mexicanos, no para mis intereses personales ni políticos”, argumenta sobre su voto contra rechazar la solicitud de desafuero.

Ealy Díaz acusa a la Sección Instructora de revictimizar a la mujer que acusó a Cuauhtémoc Blanco y defendió que se debe investigar el presunto delito.

En este sentido, exhorta al exgobernador de Morelos a quitarse el fuero.

“Que renuncie, que se quite el fuero, que no tenga miedo. Si no hizo nada, ¿por qué tiene miedo?”, cuestiona.

‘DE CHISTE LA INICIATIVA DE BLANCO’

Cuauhtémoc Blanco busca promover una iniciativa de reforma para defender a agresores sexuales, bajo el argumento de que existen denuncias falsas.

“Es totalmente incongruente que quieran legislar en materia de proteger a agresores sexuales, realmente está de chiste”, sentenció.

La diputada por Morena recordó que, en todo caso, ya existen leyes para castigar las acusaciones falsas.

‘NO CUENTEN CONMIGO PARA LEGITIMAR ESTA FARSA’

En redes sociales, la diputada morenista rompe con su bancada por proteger a Cuauhtémoc Blanco.

María Teresa Ealy arremete contra su propio grupo parlamentario tras el rechazo de la solicitud de desafuero del exgobernador de Morelos.

“La ciudadanía merece respuestas claras, no acuerdos en lo oscurito”, sentencia, marcando distancia del blindaje político a su compañero de bancada.

El caso genera tensiones internas en Morena y abre un nuevo frente de críticas por opacidad y protección a figuras cuestionadas.

MÀS DIPUTADAS MORENISTAS SE INCONFORMAN

Tras el polémico rechazo de la Sección Instructora para iniciar el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, las diputadas de Morena alzaron la voz.

Anais Miriam Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, aseguró que la resolución no representa a todas ni a todos.

“Nosotros estamos a favor de que cualquier diputado señalado sea desaforado y que presente su proceso (…). No somos quienes vamos a juzgar, pero sí somos parte del Estado mexicano y debemos procurar que sea investigado; si no es culpable, pues regrese a la Cámara de Diputados y Diputadas”, dijo.

CRECE LA MOLESTIA ENTRE LEGISLADORAS MORENISTAS

Legisladoras de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados rechazaron la decisión de la Sección Instructora de declarar improcedente la solicitud de desafuero del morenista Cuauhtémoc Blanco y llamaron a las 251 diputadas que conforman la actual Legislatura a votar en contra de desechar el caso el día que sea sometido al Pleno.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género fue la diputada de Morena, María Teresa Ealy, quien pidió la palabra para referirse al procedimiento en contra del ex futbolista, acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana y a quien calificó como un “asqueroso personaje”.

La morenista, quien reiteró a su bancada que no legitimará la “farsa” de la Sección Instructora, convocó a las diputadas a no permitir que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo cuando se trata de denuncias graves de violencia contra mujeres.

“Hoy más que nunca considero que necesitamos estar unidas como Comisión, alzar la voz y dejar claro que ningún cargo está por encima de la ley. Las víctimas merecen que estemos firmes y sin titubeos, por eso, las invito a que nos pronunciemos juntas como Comisión y exijamos que estos casos sean tratados con seriedad y con la responsabilidad que merecen”, dijo.

“Como representante de las mujeres mexicanas, manifiesto mi total indignación ante la ruín y poco ética decisión de denegar la declaración de procedencia para el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. ¡La justicia no es un juego ni una simulación! No cuenten conmigo para legitimar esta farsa.

“Nosotras seremos quien marque la diferencia en la votación en el Pleno, somos 251 diputadas y si todas estamos a favor de que esto suceda, tendrá que reflejarse en el tablero el día que esté en el Pleno”, advierte.

Burgos dijo que si bien no le corresponde a las legisladoras decidir si Blanco es culpable o no, sí está en ellas que el caso pueda llegar a las instancias correspondientes para que pueda ser investigado.

Luego de que la Sección Instructora declaró improcedente la solicitud de desafuero del exgobernador de Morelos, el dictamen pasará al Pleno, que deberá decidir de forma definitiva si se admite o se desecha el caso.

La también morenista Julieta Vences pidió no politizar el caso; no obstante, recordó que la solicitud de procedencia del senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, también está en la impunidad.

Las diputadas de Morena Alma Higuera, Mariana Benítez, Claudia García y Mildred Ávila también se pronunciaron a favor de creerle a la víctima y permitir que Blanco sea investigado. Sin embargo, pidieron no politizar el caso y no usarlo para golpetear a un partido político.

La emecista Anayeli Muñoz se dijo molesta, inconforme e incómoda con la determinación de la Sección Instructora.

Lamentó que la Sección no creyera en la palabra de la víctima, por lo que llamó a la Comisión de Igualdad de Género a pronunciarse porque las personas que son acusadas de violencia deban de ser investigadas.

“No estoy de acuerdo con que se haya desechado esta petición porque es muy importante creerle a las mujeres. Me parece que la primera premisa que debemos tener como feministas, como políticas y como mujeres que hemos enfrentado la violencia es creerle a las víctimas, creerle a las mujeres, que se realicen las investigaciones”, indica.

La panista Ana María Balderas advirtió que con su decisión, la Sección Instructora le falló a miles de mujeres que se sintieron lastimadas con el dictamen aprobado.

La legisladora leyó parte del dictamen en el que se responsabiliza a la Fiscalía de Morelos de la declaratoria de improcedencia por haber realizado una investigación deficiente y lamentó el papel de la Cámara de Diputados.

“¿De qué sirve crear leyes y reformas, iniciativas, si lo que tenemos no lo utilizamos? Estamos dejando en la indefensión a una mujer, no quiero decir que sea culpable quien están denunciado, pero creo que debemos de ser garantes de que si el fuero protege, de verdad que no sea para delitos”, demandó.

Durante el debate del tema no participaron legisladoras del PRI, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México.

¿QUÉ SIGUE?

La decisión de la Sección Instructora irá al Pleno.

Ahí es donde las cosas pueden cambiar, porque las 30 diputadas de la Comisión ya dijeron que votarán en contra.

Y si todas las diputadas de la Cámara, que son más de la mitad, votaran el mismo sentido, el asunto no se desecha y regresará a la Sección Instructora.

***Académico y consultor.