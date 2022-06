¡Ahí viene la crisis fiscal de fin de sexenio y la severa caída del PIB!

La violencia verbal de un Presidente * El ADN de la confrontación también mete en problemas a México en sus relaciones diplomáticos

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Para Andrés Manuel López Obrador todo es conflicto. Agresiones, descalificaciones y desdén permanente de las leyes y al Estado de Derecho.

El primer obligado a respetar el orden constitucional es el mayor de los enemigos de México y a sus instituciones. Sin el menor decoro manda al diablo a las instituciones y se ufana cuando espeta: “Y no me vengan con que la ley es la ley”.

Ese pronunciamiento en la agenda de un delincuente se entiende porque siempre vive al margen de la ley. Pero en la palabra de un Presidente es un estímulo para la delincuencia organizada a transgredir la ley como ya ocurre en México.

Y las cifras son demoledoras: 120 mil asesinatos a 3 años y 5 meses de un sexenio fallido. Ni Calderón ni Peña lograron esa hazaña del lopezobradorismo.

Afortunadamente México ha cambiado y López siempre ha salido derrotado. Lo venció el Instituto Nacional Electoral al cancelarle la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, aun cuando gobierna a la sombra de la ineptitud de la pequeña Evelyn Salgado.

López Obrador salió derrotado de la revocación de mandato, a pesar del acarreo y el excesivo uso de recursos públicos para ratificar su espuria presidencia. Los 16 gobernadores de Morena apenas pudieron llevar a las urnas al 17 por ciento del electorado para consumar la farsa lopezobradorista.

La propuesta de reforma eléctrica fue otro serio revés para un Presidente ausente de la realidad. Ni las amenazas ni los insultos ni las provocaciones le dieron el voto en el Congreso de la Unión para consumar el atraco en contra de la industria eléctrica nacional.

Con todo y la complicidad del “ministro presidente” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pudo López consumar el fraude constitucional de prolongar el mandato de Zaldívar, en abierta transgresión al Artículo 97 de la Ley Suprema de toda la Unión.



Obrador se atrevió a amenazar a los ministros al llamarlos mafiosos si no votaban para ampliar el periodo del Presidente de la Corte. Los ministros votaron y lo mandaron a su rancho en Palenque.

En otro abierto desafío a la oposición y al Poder Legislativo, ya envió su iniciativa de remedo de reforma electoral. Andrés Manuel saldrá otra vez derrotado en sus intentos de desaparecer al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los institutos electorales de los estados de la República, en un intento fallido de convertirse en supremo elector.

Si algo distingue el lenguaje beligerante y ofensivo de López Obrador es la vulgaridad y lo corriente con que se conduce junto con sus correligionarios de la 4T. La falta de respeto a la institución presidencial es evidente: “Me canso ganso, la zopilotada y los chayoteros”, entre otros calificativos, definen a un presidente en provocación permanente.

Lo malo es que esos atentados a la integridad física y personal de sus detractores ha derivado en 51 periodistas asesinados en lo que va del sexenio. Y como récord insuperable, 11 en apenas 4 meses de 2022.

Ha dicho López Obrador que Veracruz, Tabasco y Chiapas son los estados más seguros del país. Falso. De los periodistas asesinados, 8 son con cargo al gobierno de Cuitláhuac García y de los 11 de este año, 3 son producto de la enorme inseguridad propiciada por Cuitláhuac, el gran agresor de la libertad de expresión.



En Chiapas, Rutilio Escandón ha perdido el control de la seguridad y de inmensos territorios. En apenas tres días aparecieron cuerpos descuartizados en Chiapa de Corzo y ejecuciones en el municipio de Frontera Comalapa.

En tanto el 87 por ciento de los tabasqueños se siente inseguro, a pesar de ser el lugar de origen de Andrés Manuel y de Adán López, el encargado de la “gobernación” del país.

Como respuesta a los opositores de ese fracaso llamado Tren Maya, los ha llamado seudoambientalistas, pero no se ha atrevido a enfrentarlos. Los convocó a Palacio Nacional e inmediatamente canceló la reunión. Había razón. El Tren Maya y el permiso a la Madre Tierra habrían quedado sepultados para siempre.

Lo malo es que el discurso de la provocación ha dado resultados nefastos: 60 ejecuciones extrajudiciales de defensores del medio ambiente y una treintena de protectores a los derechos humanos.

Ha atentado también en contra de la integridad de los diputados federales. El delincuente electoral Mario Delgado y la amorfa Citlalli Hernández han desatado una campaña de odio al llamarlos traidores a la patria por el solo hecho de votar en contra de un capricho del que se dice Presidente de México.



Esa campaña de odio es propiciada por el propio López Obrador, en un intento de amedrentar a la oposición para evitar que le echen abajo su reforma electoral.

La política exterior es una continuación de la política interior. Todas las fobias y el síndrome de las descalificaciones las ha llevado López Obrador a sus relaciones diplomáticas con el exterior. Después de 500 años exige a España pedir perdón a México por la conquista y por supuesto se mofan de ese despropósito.

En el exceso de su megalomanía mesiánica, decreta una pausa para que España se disculpe por el saqueo de las empresas españolas durante el período neoliberal. No era necesario. Si tiene comprobado ese saqueo debería de proceder penalmente y no involucrar la relación de Estado a Estado. Es desde luego el ADN de la confrontación de la deformada personalidad de López Obrador.

Para imponer a Pedro Salmerón, célebre acosador sexual, como embajador de México en Panamá, ofendió a la canciller Erika Mouynes, al llamarla la Santa Inquisición. Con justa razón intervino el presidente panameño, Laurentino Cortizo, y pidió respeto para el Estado panameño y a la titular de la diplomacia del istmo centroamericano.

Andrés Manuel ofendió también al Parlamento Europeo al llamarlos borregos de la estrategia reaccionaria y golpistas que se oponen a la transformación de cuarta. Le dolió la condena de las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos que no ha podido detener.

López Obrador que tanto invoca el artículo 89, fracción X, de la Carta Magna, exige respeto a la no intervención, pero él mismo se inmiscuye en los asuntos soberanos de otro país.

En tono poco comedido, demanda a Estados Unidos terminar con el bloqueo comercial a Cuba y, fiel a su naturaleza, pretende erigirse en adalid de las más feroces dictaduras latinoamericanas.



Pide al presidente Joseph Biden, invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, con la amenaza de no asistir si estos dictadores no son convocados a la reunión.

Habría que recordarle que el 10 de junio de 2011, se incluyó en el Artículo 89 de la Constitución mexicana el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, algo que los dictadores Raúl Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega han vulnerado permanentemente en contra de cada uno de esos pueblos oprimidos.

La diarquía Fidel y Raúl Castro llevan más de 60 años sin elecciones libres. Nicolás Maduro ha encarcelado a toda la disidencia venezolana. Y Daniel Ortega sólo pudo reelegirse al recluir a los candidatos presidenciales de oposición que podían destronarlo de una presidencia escriturada por tiempo indefinido.

Como respuesta a la grosería de Andrés Manuel López Obrador, la vocera de la Casa Blanca ha dicho que las invitaciones para la Cumbre de las Américas todavía no están hechas. Ojalá tomen la palabra a López Obrador y sea excluido también de la Cumbre a realizarse en la ciudad de Los Ángeles. Ampliaremos…

