Sandra Cuevas, ¿más delincuente que los responsables de la Línea 12 del Metro?

JOVIRA

Es claro: Digan lo que digan, hay persecución política contra Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Estamos de acuerdo que si hay delito, que pague como cualquier otro ciudadano, pero es ‘vox populi’ que a Cuevas Nieves le ponen piedritas en el caminito y buscan cualquier argucio legal para sacarla de la alcaldía Cuauhtémoc, la cereza del pastel de las alcaldías de México.

El incidente con los policías de la SSC fue de risa, los cargos no ameritaban todo el escándalo mediático que se armó, pero bueno, al final de cuentas hubo disculpa pública y parecía quedar en asunto finalizado.

Ahora salió lo del Tribunal de Justicia Administrativa… y mañana quizá sea otra cosa, la consigna es seguirla molestando, por no decir la grosería de mi abuelito.

Pero es claro que la justicia no es pareja, la ley no se aplica por igual.

Ahora resulta que Sandra es más delincuente que los responsables de la tragedia de Línea 12 del Metro, aunque le moleste tocar este tema a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En la tragedia de hace más de un año murieron 26 personas, más de cien heridos… ¡y no hay ningún detenido!

En un derrumbe, que le dio la vuelta al mundo, nada ha pasado, los señalados por la opinión pública se pasean libremente por toda la República… y Carlos Slim, aunque repare el daño, el delito ahí está y tiene que haber castigo. No se vale ponerle precio a una vida humana y seguir viviendo la vida loca en total impunidad.

La justicia en el caso de la Línea Dorada es superlenta, lentísima, y no actúan las autoridades correspondientes contra los presuntos responsables, y seguramente no actúan porque no pueden meter los pernos a la cárcel.

Ah, pero con Cuevas la situación es diferente, la justicia actúa de forma rápida y aplica la ley, en una clara actuación por consigna. Sandra no lleva en sus hombros muertos ni casos de corrupción, pero la hacen sentir como la peor delincuente por cerrar el deportivo Guelatao. Así se las gasta Morena.

Toda esta situación ha provocado que Cuevas sea más conocida que los alcaldes de la Ciudad de México.

Sandra es una mujer con carácter, nada la intimida, la gente la ve como una víctima de la justicia mexicana y si la destituyen, cosa que dudamos, Cuevas crecerá como la espuma y nada le quitará el derecho de competir por la

Ciudad de México, y con muchas posibilidades de ganar la elección en el 2024.

En el aire quedan las palabras del Presidente AMLO “no somos iguales”… y tiene razón, no son iguales, son peores. Por algo Javier Lozano dice que ya Morena quisiera parecerse al PRI.

De plano Morena persigue a la oposición, no a la corrupción.