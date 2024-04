AMLO será vencido por el peso de la historia

Las triquiñuelas electorales de López Obrador * Al presidente le ha dado por inventar que la oposición prepara un fraude electoral para el 2024. López, que se dice historiador, se equivoca. La historia demuestra que los fraudes electorales se provocan desde el poder y no desde la oposición

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Andrés Manuel López Obrador ha sido exhibido como un mentiroso contumaz ante la ciudadanía y el electorado. Sustentan esta afirmación las más de cien mil mentiras en sus amañadas mañaneras, entrevistas y discursos vacíos con que se presenta ante el país.

Ahora le ha dado por inventar que la oposición prepara un fraude electoral para el 2024. López, que se dice historiador, se equivoca. La historia demuestra que los fraudes electorales se provocan desde el poder y no desde la oposición.

Los adversarios no tienen a su disposición el aparato de Estado, los recursos del gobierno federal, el sometimiento de las instituciones electorales, la complicidad de 23 gobernadores morenistas ni la sumisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Un breve recorrido de la historia le demostrará al Presidente que los fraudes vienen del poder. Cuando en la segunda elección presidencial de 1829, Manuel Gómez Pedraza derrotó a Vicente Guerrero, esta soberbia figura de la Independencia dio un funesto ejemplo a la nación que prevaleció casi para siempre.

Desconoció el resultado electoral y al encabezar un golpe de Estado vulneró el orden constitucional que se había alcanzado con la primera presidencia de México en la figura del general Guadalupe Victoria.

Después todo fue desorden y caos desde el poder. Antonio López de Santa Anna ocupó 11 veces la Presidencia de la República con la disposición de las instituciones para perpetuarse en el poder.

Benito Juárez, el prócer de la Reforma, se entronizó en la Presidencia durante 15 años. Y si no hubiera muerto en 1872 se sigue de largo. Famosa fue su percepción sobre la elección de candidatos: “Si el gobierno no organiza las elecciones ¿entonces quién lo hará?”. Un símil exacto de la Comisión Federal Electoral que privó hasta 1992 a cargo del secretario de Gobernación, juez y parte en cada uno de los comicios.

Muerto Juárez, lo sucedió en el cargo Sebastián Lerdo de Tejada. Con trampas y argucias derrotó a Porfirio Díaz furibundo antirreeleccionista. Así lo evidencia en el Plan Tuxtepec y el Plan de la Noria, en los cuales se oponía a la reelección de Juárez y a la presidencia de Lerdo de Tejada.

Diría Díaz: “Que ningún ciudadano se imponga y se perpetúe en el poder y esta será la última revolución”. Sin proponerselo vaticinó su futuro. La revolución de 1910 terminó con sus 30 años de dictadura y lo expulsó para siempre de la Presidencia de la República.

Ninguna oposición pudo derrotarlo. Cada una de sus seis reelecciones se fraguó con el apoyo y el uso del poder del Estado.

El célebre constitucionalista Venustiano Carranza ocupó tres veces la primera magistratura del país. Ello sólo fue posible con la manipulación de las instituciones republicanas subordinadas al poder presidencial.

Álvaro Obregón, presidente de México entre 1920 y 1924, mató a todos sus opositores para poderse reelegir en 1928 con el ciento por ciento de la votación nacional.

Finalmente el peso de la historia lo alcanzó. Terminó asesinado bajo el apotegma que él mismo acuñó: “Mientras más matas, más gobiernas”. Su vida terminó desde el poder (Plutarco Elías Calles) y no desde la oposición.

Solamente en este proceso electoral han sido asesinados 44 presidentes municipales y aspirantes a cargos de elección popular. Se actualiza la sentencia de Álvaro Obregón para la elección del 2 de junio de 2024 en la que habrá indudablemente la consigna de que “mientras más matas, más gobiernas”.

Cuando en 1929 José Vasconcelos, el maestro de América, se enfrentó al candidato oficial Pascual Ortiz Rubio, el fraude monumental lo operó y ejecutó el entonces presidente Emilio Portes Gill por instrucciones del caudillo de la Revolución Plutarco Elías Calles. Otra vez la oposición no se pudo apropiar fraudulentamente del poder… y el poder se volvió a apropiar del poder.

A López Obrador debería de dársele unas clases elementales de historia de México y enseñarle a no mentir, no robar y no traicionar.

En la elección de 1940 se vaticinaba el triunfo del general Juan Andrew Almazán sobre el candidato oficial Manuel Ávila Camacho. El entonces gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Valdés, jefe de la campaña presidencial, propició la masacre de cientos de simpatizantes almazanistas y uno de los fraudes electorales más espectaculares de la historia patria.

El más reciente fue el fraude que llevó a la Presidencia de México a Carlos Salinas de Gortari. Quinientos perredistas asesinados confirman este aserto.

El artífice de la famosa “caída del sistema” fue Manuel Bartlett, en ese entonces secretario de Gobernación.

La entonces combativa, comprometida social, férrea disidente del sistema y defensora de las instituciones electorales, Claudia Sheinbaum, lo llamó dinosaurio, usurpador y delincuente electoral al asegurar: “El pueblo votó y Cárdenas ganó”.

Hoy esta inconsistente ideológica y política, Claudia, la asesina del Metro de la Ciudad de México y del colegio Rébsamen, lo llama patriota y prócer de la patria, al ponerlo al nivel de Hidalgo, Juárez y Madero.

Este breve recorrido por la historia demuestra que la oposición jamás ha podido perpetrar un fraude electoral y todos han venido desde el ejercicio autoritario del poder.

Quien sí prepara un funesto y lamentable fraude electoral en contra de la soberanía popular se llama Andrés Manuel López Obrador. Así lo ha manifestado en cada una de sus intervenciones cuando dice que la oposición jamás volverá a ganar.

Ya dio muestras de su intromisión en la elección de candidatos. Manipuló las encuestas internas de Morena para imponer a la desangelada Claudia Sheinbaum, cuando que siempre se supo que el favorito era Marcelo Ebrard y no la tal Claudia.

López se adelantó también a nombrar por anticipado a los futuros dirigentes de la nación. Diría que el segundo lugar de las “corcholatas” sería líder del Senado de la República; el tercero, presidente de la Cámara de Diputados, y el cuarto sería secretario de Gobernación.

De dónde saca este funesto personaje repartir nombramientos, aun cuando ni siquiera se sabe cómo será el resultado de la elección del 2 de junio, aun cuando ya anticipa un megafraude electoral.

La denuncia de un fraude electoral por parte de la oposición, sólo obedece a la razón fundada de que no tiene la certeza del triunfo de su trágica “corcholata”.

Con todo y que pregonan que va 20 o 25 puntos arriba de Xóchitl Gálvez, ya se le descompuso el escenario político electoral.

Acapulco y todo el estado de Guerrero estará en contra de Claudia Sheinbaum.

Las madres buscadoras, a las cuales se les ha ignorado y humillado, están también en contra de la favorita del régimen. Ayotzinapa es otro de los pendientes a los que López Obrador no les ha cumplido y ha ofendido permanentemente a los padres de los 44 desaparecidos.

Estados Unidos también ya mandó sus propios mensajes. El Comando Norte dice que un tercio del territorio nacional está invadido por el narcotráfico con la complicidad de López Obrador. La DEA monitorea permanentemente las actividades de la delincuencia organizada y su relación con el gobierno federal. Y la oficina de inteligencia investiga también las actividades de la delincuencia organizada en México.

Pero el aviso más significativo es el del embajador Ken Salazar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin mencionarlo por su nombre, pidió respeto para el poder que se ha enfrentado a las veleidades, a las ocurrencias y a las amenazas de López Obrador, cuando pidió un aplauso para la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

Así, el fraude electoral se prepara desde la Presidencia de la República y todos sus órganos represivos del poder, con el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Ampliaremos…

