Sólo con Yanet García gozas muy bien la Nochebuena

Muere la periodista, escritora y conductora a los 82 años de edad * La nacida en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941, dejó un vacío como emblema que fue en la televisión mexicana

ERIC GARCÍA

El pasado 2 de diciembre, hubo un emotivo adiós por la señal de Canal Once, el canal del Politécnico.

Con lágrimas en los ojos, la reconocida periodista Cristina Pacheco compartió con el público televidente la decisión de suspender, al menos de manera momentánea, sus emblemáticos programas.

La periodista, escritora, cronista y presentadora anunció que, por motivos de salud, se retiraría de la vida pública y de los emblemáticos programas que encabezó por décadas a través del canal del Politécnico: “Conversando con Cristina Pacheco” desde 1997 y “Aquí nos tocó vivir” desde 1978.

“Necesito que el público que me hace el favor de acompañarme me entienda si me equivoco, si de pronto se me van las palabras, si de pronto no sé cómo decir las cosas”, expresó muy emotiva Pacheco al cierre de la emisión de esa noche, y continuó:

“Antes que nada, con mucha emoción y mucha alegría, quiero agradecerles su presencia, su constancia, su apoyo, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años. Han sido para mí presencias vivas, mágicas. Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia, lo mismo que mis compañeros, a quienes quiero agradecer su apoyo, su presencia, su solidaridad. Han estado conmigo en momentos muy difíciles, como éste. Sí, aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a los que me está enfrentando la vida, no exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo”, explicó antes de dar la noticia de su retiro:

“Por graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente”, dijo y levantó la mirada notablemente conmovida y dijo en voz baja y dubitativa: “¿qué les diré?”.

Después de tomarse una pausa, continuó: “Estas conversaciones han sido ricas, divertidas, inesperadas. Han de decir ustedes ¿y esta mujer qué hace después de que termina el programa? ¿Sabe lo que hago? Salgo de aquí llena de ustedes, de su presencia, de su compañía”.

De esta manera, la nacida en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941, dejó un vacío como emblema que fue en la televisión mexicana.

ENTREVISTADORA DE GRANDES FIGURAS PÚBLICAS

A lo largo de 27 años, por el programa “Conversando con Cristina Pacheco” pasaron figuras públicas como el finado presentador Xavier López “Chabelo”, el también fallecido escritor Ignacio Solares, la actriz Arcelia Ramírez, el escritor Juan Villoro, el pintor Arnaldo Coen, el primer actor Ignacio López Tarso y el luchador El Místico, por mencionar un mínimo puñado de las voces de figuras públicas que se dejaron entrevistar por una institución como lo fue la maestra Pacheco.

Por su parte, en el año 2010, la emisión “Aquí nos tocó vivir” fue inscrita por la UNESCO en el Registro Memoria del Mundo de México y destacó que éste es parte de la “memoria de la vida de la Ciudad de México y de otras regiones del país, en la que su conductora, Cristina Pacheco, nos revela los distintos rostros”.

ES UN SENTIDO DE ORFANDAD TERRIBLE: HIJA DE CRISTINA PACHECO

Durante la conmemoración fúnebre de Cristina Pacheco, celebrada el 21 de diciembre, Laura Emilia Pacheco compartió ante los asistentes, que incluían a representantes de la prensa, sus sentimientos y pensamientos tras la partida de su madre, una figura icónica del periodismo mexicano que se desempeñó como escritora y presentadora de televisión. Cristina Pacheco había batallado contra el cáncer, enfermedad que provocó su retiro de la pantalla unas semanas antes de su fallecimiento.

Laura Emilia Pacheco no ocultó el profundo dolor que le causaba la pérdida de su madre, describiendo el duelo con palabras conmovedoras.

“Perder a mi madre es una cosa terrible, es una cosa devastadora de raíz y un sentido de orfandad verdaderamente terrible, pensé que iba a ser igual (que con la muerte de su papá) pero no fue así”, añade.

Relató que la ausencia de una despedida tradicional o palabras finales fue un aspecto que le resultó especialmente decepcionante, al contrastar con las expectativas creadas por el cine y la literatura.

Con respecto al destino final de las cenizas de Cristina Pacheco, su hija indicó que aún se estaba deliberando sobre el lugar más adecuado, pero sería uno que reflejara el amor que su madre sentía por los ambientes cálidos y soleados.

“Estamos todavía viendo, a ella le gustaba mucho el calor, el sol, no la playa precisamente pero sí un lugar cálido, entonces tiene que ser un lugar cálido”, consideró.

Laura Emilia Pacheco comunicó la naturaleza implacable del cáncer que afligió a su madre, señalando la rapidez con la que progresó la enfermedad y cómo esto influyó en su decisión de dejar su programa de televisión, algo que nunca habría hecho de no ser por su estado de salud.

“Ella decía ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa’”, recalcó.

Laura Emilia insinuó que Cristina Pacheco pudo haber percibido indicios de su enfermedad sin hacerlos públicos, con el fin de evitar los tratamientos prolongados que hubieran interferido con su labor periodística.

“Yo sospecho que ella empezó a sentir alguna incomodidad y no nos dijo, no le dijo a nadie porque de habernos dicho se hubiera metido en tratamientos que le hubieran quitado el tiempo y no hubiera podido trabajar”, sugirió.

Además, manifestó su consternación por la dureza de la enfermedad, cuestionando el acceso a los medicamentos necesarios para su tratamiento que, debido a los altos costos, están fuera del alcance de muchos.

“Cuando la enfermedad es cruel, porque es una enfermedad muy cruel, realmente no hay esos momentos, a mí me quedó una sensación terrible. Nunca había presenciado un cáncer y me quedé muy enojada pensando qué pasa con las personas que no tienen para comprar un medicamento de 5 o 10 mil pesos”, concluyó en su testimonio Laura Emilia.