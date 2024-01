Los rounds de sombra

Desesperación en Palacio Nacional *** El inquilino se pelea con todos y abre nuevos frentes de batalla con enemigos imaginarios * No gobierna, pero bien que lleva al país sin rumbo al erigirse como el único faro de luz que ilumine nuestro sino

GALIO GUERRA

Me resisto a creer que la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, va en caída libre, pero los actos del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, así lo confirman, pues hace hasta lo imposible para buscar pleito por todos lados con tal de jalar los reflectores, ya no sólo para él sino también para su protegida y el partido de su propiedad.

Parece que es un picapleitos común y corriente, pero no lo es. Es señores, ni más ni menos, el Presidente de la República mexicana atacando a mexicanos, sea cual sea su actividad o profesión.

Claro, para los delincuentes “abrazos y no balazos”, respeto a sus derechos humanos, mientras que para los hombres de bien, trabajadores, productivos y que buscan lo mejor para el país, toda la fuerza y el peso del Estado para intimidarlos, coaccionarlos, amenazarlos, exhibirlos, a grado tal de poner en riesgo sus vidas.

Esta semana, precisamente, se cumplieron trece meses de que el periodista Ciro Gómez Leyva fuera objeto de un atentado contra su vida.

Afortunadamente el blindaje de la camioneta en que se transportaba impidió que el homicidio se concretara.

Por cierto, el proditorio ataque se dio luego de que el “Presidente de todos los mexicanos” señalara: “Imagínense si nada más escucha uno a Ciro o a Loret de Mola, o a Sarmiento, no pues es hasta dañino para la salud. Si los escucha uno mucho le puede salir a uno un tumor en el cerebro”.

Son increíbles estas aseveraciones viniendo del Primer Mandatario de la Nación, del hombre que juramentó “cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Pero, claro, qué se puede esperar de un hombre que manda “al diablo las instituciones”, que dice que a él “no le vengan con que la ley es la ley” y que amenaza con desaparecer todos los organismos autónomos que regulan actividades o excesos del aparato gubernamental porque a él no le gusta que evidencien la corrupción en su administración.

Esto no es de ahora, ni de reciente aparición. Para nada. Desde que llegó al poder empezó a desmantelar instituciones de gobierno para precarizar al país y hacer que así millones de mexicanos dependan cada vez más de las dádivas gubernamentales disfrazadas de programas sociales.

Un día sí y al otro también ataca a mexicanos etiquetándolos de neoliberales, “conservadores”, corruptos, intocables e inflama en sus huestes la idea de que él, y sólo él, es el dueño de la verdad.

Nadie puede criticar, disentir o denunciar casos de corrupción porque de inmediato son catalogados de “traidores a la Patria”.

Cuando Andrés Manuel López Obrador y el partido de su propiedad eran oposición, elogiaban la crítica social y periodística contra el gobierno. Utilizaron los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y la “Casa Blanca” para exhibir al gobierno de la administración anterior.

Esos periodistas que sólo hacían y hacen su trabajo sin filias ni fobias, hoy sin tachados de ser parte del “bloque conservador que quieren regresar a sus privilegios”.

Hace una semana Víctor Trujillo, en su caracterización de “Brozo, el payaso tenebrozo”, realizó un video en el que señalaba que México sólo tenía dos opciones: “Votar por la democracia (la fuerza opositora) o por la dictadura (la candidata gubernamental)”.

“En este 2024 no se vale andar de ‘culeritos’, mis niños, aquí hay de dos sopas: o se vota por la dictadura o se vota por la democracia; en este tiempo no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno, no mis niños, a esa candidata úsenla para salirse el día de las elecciones con el México donde sí se quiere vivir”, dijo el viernes el periodista en su programa TeneBrozo.

A esto el Primer Mandatario Andrés Manuel López Obrador respondió en la Mañanera del lunes: “Esto aplica: antes Brozo era más fino, más sensible, aun con su estilo, inteligente; pero ahora no sé qué les está pasando: están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos”.

La interpretación de AMLO fue en el sentido de que sólo “hay dos opciones: democracia o dictadura”, y entendió que él es la dictadura.

Por ello respondió: “Nada más le digo a Brozo que si yo fuera dictador él no estaría diciendo esas cosas, nosotros no perseguimos a nadie”.

Brozo utilizó sus redes sociales para increparle: “Oye primo hermano, ¿de veras, de veritas no nos quieres imponer a tu secta durante 70 años, igualito que lo hicieron tus mentores del PRI? Si no fuera cierto, ni habrías fumado mi burda, errática e insensible perorata”.

“Yo sé que en el fondo te encantó, en otros tiempos la hubieras celebrado, pero el poder y la soberbia te arrebataron el espíritu y lo demócrata. Que tengas una semana chingona, dictador. ¡Órale!”.

Pero este episodio no fue el único que utilizó López para hacer rounds de sombra. También volvió a atacar a Joaquín López-Dóriga por la cobertura que ha hecho del impacto del huracán ‘Otis’ y sus consecuencias.

El periodista tomó nota del ataque presidencial y comentó que es señalado por AMLO varias veces a la semana sin prueba. “Yo aguanto”, respondió Joaquín.

Pero quien sin duda acaparó todo el odio del tabasqueño fue su némesis Carlos Loret de Mola, quien -en otra entrega de sus reportajes periodísticos titulados “El Clan”- acusó al coordinador de su Ayudantía, Daniel Asaf Manjarrez, de estar involucrado en una red de corrupción liderada por los hijos del líder del jefe del Poder Ejecutivo federal.

“Está difícil que yo le llame periodista. Es un calumniador que está al servicio de corruptos que se dedicaban a saquear y ahora están muy molestos con nosotros. Cree este señor y los patrocinadores, sus socios, que somos iguales. Se equivoca, ya varias veces lo he dicho”, respondió Andrés Manuel López Obrador al comunicador.

Loret de Mola señaló a Asaf Manjarrez como ‘el brazo derecho’ de López Obrador y lo acusó de ser el maestro de los tres hijos del Presidente; “el que les enseñó la ruta para el tráfico de influencias” y “el que les mostró cómo se hacía”.

Claro, obvio pues, AMLO aseguró que está “absolutamente seguro” de que sus hijos son honestos, por lo que no tiene nada de qué preocuparse.

“Eso da mucha tranquilidad y libertad”, aseguró de manera firme el Primer Mandatario.

El reportaje fue transmitido la noche del miércoles, por lo que en su Mañanera Andrés Manuel volvió a referirse a los bienes de Carlos Loret de Mola, recordó su participación en el caso ‘Frida Sofía’ y exhibió fotografías en las que aparece junto a Genaro García Luna.

Así de tremenda está la desesperación del inquilino de Palacio Nacional: Pelea con todos y abre nuevos frentes de batalla con enemigos imaginarios.

No gobierna, pero bien que lleva al país al despeñadero con su afán autoritario de erigirse como el único faro de luz que ilumine nuestro sino.

PRIMERO TOLUCA, POR EL BIEN DE TODOS, SEÑALAN EXPRESIDENTES MUNICIPALES

En un marco de pluralidad, catorce expresidentes municipales de Toluca se reunieron la mañana del pasado jueves con el alcalde Juan Maccise para privilegiar el intercambio de ideas y abonar en la construcción de una ciudad con futuro para todas las familias de la capital mexiquense.

Acordada previamente, esa reunión buscó la inclusión de todas las voces, pues estuvieron presentes exediles de diversos periodos e ideologías políticas, compartiendo sus experiencias en un entorno de respeto y mesura política, anteponiendo como prioridad a la ciudad y la comunidad.

Durante dicho encuentro, Juan Maccise hizo un llamado a sumarse al proceso de reconciliación que vive la ciudad.

Indicó que es necesario conocer diferentes experiencias y perspectivas de las personas y así encontrar soluciones a los retos de la capital y una visión de futuro.

Las participaciones de las y los exalcaldes se dieron en torno de dar siempre respuesta con servicios públicos bien orientados hacia el pleno beneficio a la comunidad.

Al Salón Ayuntamientos asistieron Alejandro Ozuna Rivero, Laura Pavón Jaramillo, Agustín Gasca Pliego, Juan Carlos Núñez Armas, Braulio Antonio Álvarez Jasso, José Ramón Arana Pozos, María Elena Barrera Tapia, Armando Garduño Pérez, Armando Enríquez Flores, Guillermo Legorreta Martínez, José Antonio Muñoz Samayoa, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Fernando Zamora Morales y Víctor Quiroz Santibáñez, a quienes el alcalde agradeció su disposición.

EDILES APRUEBAN CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN FISCAL PARA EL EJERCICIO 2024

Y en otro orden de ideas, déjenme les platico que Toluca dio un paso significativo al autorizar incentivos fiscales en el pago del predial.

Con ello demuestra sensibilidad hacia la economía de las familias toluqueñas, buscando equilibrar la recaudación con el bienestar de la comunidad.

Como una acción que se suma a la reconciliación de la autoridad municipal con los contribuyentes, se anunció la Campaña de Regularización Fiscal para el Ejercicio 2024 y anteriores, para quienes han modificado las condiciones de sus propiedades en los últimos años y que no habían actualizado su información catastral.

Se aprobaron los siguientes beneficios:

100% de bonificación en los recargos de los años 2023 y anteriores causados por la omisión del pago de las diferencias detectadas.

50% de descuento sobre el impuesto que se adeuda por las diferencias identificadas correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y anteriores.

En ambos casos, los beneficios se condicionan al pago total de 2023 y 2024, y solo aplica para inmuebles destinados a casa-habitación.

La iniciativa, aprobada durante la Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, fue una propuesta del presidente municipal de Toluca, Juan Maccise, quien detalló que el impuesto predial es la columna de los ingresos municipales.

Al respecto, el alcalde refirió que para que un gobierno responda con eficiencia y oportunidad requiere recursos que provienen de la aportación responsable y puntual de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales locales, con la expectativa fundada de retribución en servicios públicos de calidad.

La campaña también incluye el pago del derecho de uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios, una bonificación de hasta 97% sobre el derecho de la suerte principal y el 100% de multas y recargos para los ejercicios fiscales 2020 y anteriores, así como el 65 por ciento en el derecho de la suerte principal con una condonación de hasta el 100% de recargos para el ejercicio fiscal 2023 y anteriores con excepción del 2020.