Lo bueno, lo malo y lo feo de Salomón Chertorivski Woldenberg

En la democracia caben todas las voces y todas las expresiones * La interrogante que surge es por qué el Primer Mandatario quiere censurar a medios de comunicación, llámense como se llamen, cuando él siempre ha pregonado que está de acuerdo con la libertad de expresión * Nuestra solidaridad a todos los que de una forma u otra contribuyen con su labor de informar a los mexicanos

MARCO ANTONIO FLORES***

El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició el año 2024, el último de su sexenio, con ataques oprobiosos al periodista Ciro Gómez Leyva, quien en diciembre de 2022 fue víctima de un atentado contra su vida, mismo que a la fecha no ha sido aclarado.

Detuvieron a presuntos participantes materiales y apenas hace dos meses se detuvo en Estados Unidos a Armando Escárcega, “El Patrón”, presunto organizador del atentado, sin que a la fecha se sepa más.

Como lo ha reiterado el propio Ciro Gómez: “Sigo sin saber quién me quiso matar y por qué”. El pasado martes 2 de enero, durante su conferencia de prensa mañanera, el Presidente AMLO arremetió nuevamente contra Ciro Gómez Leyva, al afirmar que él, así como Carlos Loret de Mola y Joaquín López-Dóriga, “tenían” mucho poder en las televisoras en las que trabajaban.

Agregó que los dueños de los medios para los que trabaja el periodista son “capaces de decir que no pueden con Ciro porque es independiente”.

La pregunta que surge es por qué el Primer Mandatario quiere censurar a los periodistas, llámese como se llame, cuando él siempre ha pregonado que está de acuerdo con la libertad de expresión.

En una democracia, cualquier ciudadano puede expresar su sentir y su pensar, podemos disentir o tener diferencias en los comentarios, pero eso no es motivo para que sean enemigos y se ataquen el uno al otro.

El Ejecutivo federal le llama derecho de réplica, es válido que defienda su punto de vista, y es lo mismo que pueden hacer los periodistas, repito, llámese como se llame.

Lo que pasa es que al Presidente no le gusta que se le critique y él ya lo toma personal, piensa que son ataques a su gobierno y más en este año electoral.

Debe sabe el Primer Mandatario que también sus antecesores, llámese como se llame, también fueron objeto de críticas, incluso uno optó por ya no leer los periódicos por salud mental.

Todo Presidente debe saber que estar en la silla es motivo de críticas, no de ataques, y como tal deben resolver los problemas del país, para eso están, y ya chole con culpar el pasado, ya se termina el sexenio y ese discurso ya es barato.

Porque la verdad, sería bien padre llegar a ser Presidente y que el país no tenga problemáticas… sería a toda madre… así hasta mi abuelita ya sería presidenta.

CEMENTERIO DE PERIODISTAS

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en muertes de periodistas. Durante 2023, las agresiones y las muertes de periodistas en México se convirtieron en un escándalo internacional.

El secretario de Estado de EU, Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea lo denunciaron. Sin embargo, López Obrador no ha cesado de fustigar, agredir e intimidar a periodistas y medios, incluidos Carmen Aristegui, Loret de Mola, López-Dóriga, Leo Zuckermann, Jorge Ramos, Azucena Uresti, Víctor Trujillo y Raymundo Rivapalacio.

Reforma, El Universal, Radio Fórmula, Siempre! y esta su Revista IMPACTO, entre otros, han sido exhibidos en la Mañanera.

El intento de asesinato de Ciro Gómez Leyva ilustra cómo, desde el púlpito de Palacio Nacional, se agrede y exhibe a periodistas, exponiéndolos y dejándolos a merced de intereses políticos… o peor aún, del narco y la delincuencia organizada. Ese atentado se dio una semana después de que AMLO dijo en su Mañanera que “escuchar a Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola y Sergio Sarmiento puede provocar tumores en la cabeza”.

Los recientes ataques han provocado que muchos destacados periodistas y políticos se solidaricen con Gómez Leyva y recuerden que “La violencia verbal antecede a la violencia de las balas”.

La periodista y senadora Lilly Téllez posteó un mensaje en el que señaló lo siguiente: “El Presidente López Obrador, en la cúspide de la locura del poder: Pidió la cabeza de @CiroGomezL en público, con amenaza velada a los dueños de los medios que lo contratan. Es una cobardía atacar desde el poder a un periodista que sufrió un intento de asesinato”.

El “modus operandi” de AMLO no es nuevo, se recuerda que en el inicio de su mandato, Televisa despidió a Loret de Mola y a “Brozo”. Casualmente, unas semanas antes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó el 6 de noviembre de 2018 que renovaría las concesiones de Televisa, TV Azteca y Multimedios para operar señales de televisión abierta durante los próximos 20 años.

La relación entre presidentes populistas y medios de comunicación privados se caracteriza por ser conflictiva. Esto ocurre cuando ya están en el poder.

El Presidente López Obrador, Donald Trump y Hugo Chávez son ejemplos ilustrativos de que para alcanzar el poder se valen de los medios de comunicación y se muestran carismáticos y con mensajes y promesas que sólo sirven para sumar votos, pero que después no cumplen o cambian de opinión. El común denominador de los populistas es la cooptación, intimidación, censura, compra de los medios y si se puede destrucción de los mismos.

Al Mandatario López Obrador le ha funcionado su estrategia de comunicación, a pesar de las aproximadamente 150 mil mentiras que ha dicho en los últimos cinco años, de acuerdo con el registro que lleva la consultora SPIN.

Las Mañaneras han resultado un medio por el que la “percepción” de millones de mexicanos es que el Presidente está en todos los temas, aunque con muchos dislates y aseveraciones sin fundamento. No se puede negar que la “manipulación de conciencias” ha sido eficaz.

Su estrategia nos recuerda un principio general de Goebbels: “Si una mentira se repite suficientemente acaba por convertirse en verdad”. También sostenía que es fundamental: “Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque”. “Si no puedes negar las malas noticias inventa otras que las distraigan”.

El Presidente ha sido muy sensible a todo lo que él interpreta como un ataque a su candidata y su movimiento. Ha demostrado estar dispuesto a asegurar el triunfo en las elecciones presidenciales de 2024, a cualquier costo y sea como sea.

Las diferencias y rencores de AMLO contra Gómez Leyva no son nuevas. En julio de 2023 mostró un gran enojo y arremetió contra Ciro un día después de que en su noticiario matutino diera a conocer una encuesta de MÉXICO ELIGE, en la que se mostraba que la morenista Claudia Sheinbaum, en una medición realizada con la población general, se reveló que un 24.6 % optó por ella al preguntar “¿Por quién votaría?” si hoy fueran las elecciones.

En segundo puesto se posicionó Xóchitl Gálvez, con sólo 1.4 puntos porcentuales de distancia de Claudia Sheinbaum, esto es, con 23.2 % de las preferencias.

En esa ocasión el Ejecutivo federal afirmó: “Las encuestas que difunde Ciro Gómez Leyva son un nuevo intento por manipular a las y los electores rumbo a las elecciones 2024. Un deja vú, según su argumento, de lo acontecido en 2012. Las encuesta pusieron a Peña Nieto ‘en las nubes’ y Gómez Leyva habría difundido tales encuestas.

“Ahora retoman la misma estrategia. (…) Es una actitud falsaria e hipócrita. Imagínense lo que significa que más de 100 días informaban que Peña Nieto iba por las nubes. ¿Ustedes creen que no sabían lo que estaban haciendo? Claro que sí. Fue una estrategia perversa para beneficiar a un candidato y un partido. (…) Pura hipocresía. No tienen autoridad moral. Quiero advertir a la gente que se cuiden de todas estas campañas falsas, medios y periodistas que no tienen ética, ni son honestos”, enfatizó Andrés Manuel.

Al día siguiente, 19 de julio de 2023, Ciro Gómez Leyva respondió en su noticiario matutino de manera inmediata, directa y contundente al Primer Mandatario, que minutos antes lo había agredido en su Mañanera. El periodista cuestionó: “Ya que a usted le fascina jugar a la hipótesis, a la conjetura, a la especulación (…) yo le pregunto, ¿qué sigue conmigo, Presidente, un segundo atentado en mi contra? ¿Es lo que sigue después de escuchar sus palabras? ¿Nos metemos al juego de las especulaciones?”.

El comunicador señaló la “superioridad moral” que cree tener AMLO para señalar la hipocresía en políticos, personajes o periodistas.

Finalizó de esta forma en su respuesta: “¿Y cómo sabe, y cómo sabe? (…) ¿Es tan sabio el Presidente que detecta la hipocresía? Yo no estoy juzgando a las personas si te hacen un comentario o te escriben un texto, si son hipócritas o no. Yo NO me siento, señor Presidente, con esa superioridad moral para determinar qué es hipocresía y qué es verdad”.

Es innegable que es muy grave que en el año de las elecciones presidenciales, el Ejecutivo federal pretenda intimidar, acallar y manejar a periodistas y medios de comunicación de acuerdo con sus intereses políticos.

Ante esto, las encuestas que ahora difunden diversos medios de comunicación, con ventajas de hasta 30 puntos entre la candidata oficial y la opositora, ¿son confiables?, o se trata de la misma “estrategia perversa” de 2012 que él criticó, ahora utilizada por el gigantesco aparato publicitario y de prensa que se maneja desde Palacio Nacional?

Otra pregunta que surge: ¿Es propio de un demócrata el reiterado intento de controlar al INE, al TEPJF y al Poder Judicial, así como las constantes agresiones a partidos políticos y sus líderes, a comunicadores y medios?

¿Acaso la estrategia del Primer Mandatario es acallar y borrar del escenario político a sus adversarios, incluidos los periodistas que solo hacen su trabajo que consiste en difundir ideas, propuestas y encuestas de todos los partidos políticos y todos los candidatos a la Presidencia?

En su revista política IMPACTO nos solidarizamos con Ciro Gómez Leyva y todos los periodistas que realizan su trabajo con objetividad y profesionalismo y que solo informan a la opinión pública los hechos y la noticia del día, que conforma la realidad cotidiana nacional. El compromiso es informar y ya el lector se formará su propia opinión que será muy respetable.

El populismo autoritario y el abuso de poder no deben tener cabida en un país que lleva décadas luchando por perfeccionar su régimen democrático.

Es la hora de que se detengan las graves agresiones a nuestro régimen democrático constitucional. Que se ponga un alto al encono, la división y el odio entre los mexicanos.

Que se detenga el asedio a periodistas. Es la hora de la unidad y la reconciliación nacional. Es momento de no perder la esperanza. Es tiempo del rescate de un país con paz, seguridad, democracia, justicia, combate a la pobreza y prosperidad.

A México le aguarda un futuro de grandeza, por el bien de nuestros hijos.

México es más grande que todos sus problemas y más poderoso que todos sus presidentes. Nuestro país, como siempre, saldrá adelante gracias al trabajo y esfuerzo de todos los mexicanos que con su trabajo diario luchan por un país mejor.

***Académico y consultor