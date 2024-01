Los anzuelos electorales

Con su voto los mexicanos decidirán el rumbo político del país * Aunque el Presidente López Obrador ya prepara maletas para descansar tranquilamente en su quinta de Palenque, Chiapas, y olvidarse de la política, sigue firme en su plan C, de mandar al carajo las instituciones

MARCO ANTONIO FLORES***

Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador le cedió el bastón de mando a Claudia Sheinbaum Pardo, en septiembre de 2023, muchos creímos que efectivamente empezaría a diseñar y delinear su programa de gobierno, si bien en el marco de la Cuarta Transformación, pero con ideas propias y con cierta autonomía, tal como ocurría en las sucesiones presidenciales priístas, cuando una vez declarado el candidato ponía su sello personal a sus discursos.

Recuérdese el discurso de Luis Donaldo Colosio Murrieta del 6 de marzo de 1994, cuando dijo que veía un México con hambre y sed de justicia.

Sin embargo, en el caso de Claudia Sheinbaum, no sólo repite las ideas de AMLO, sino incluso su estilo y tono de voz, pero lo que más ha llamado la atención es que quiere hacer realidad el “Plan C”, que el Presidente había dado a conocer desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó su reforma electoral.

Se trata de un proyecto transexenal, por el cual Morena pretende obtener la mayoría calificada -carro completo- en ambas Cámaras, para con la mano en la cintura modificar la Constitución Política a su antojo.

Las mayorías calificadas están conformadas por las dos terceras partes de los miembros de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, esto es, 334 de 500 diputados y 85 de 128 senadores.

Si lo logra Morena, se aprobarían, para empezar, reformas estsructurales pendientes, como la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), una reforma electoral y otra al Poder Judicial que hoy están estancadas.

¿Se imagina usted a México sin el INE, formalmente militarizado y con el Poder Judicial controlado por el Ejecutivo? La pregunta que rondaría sería ¿qué seguiría?

Recuérdese que Sheinbaum Pardo fue lideresa estudiantil en la UNAM y siempre, como todos los estudiantes cuando tienen veintitrés años, se opuso a la “privatización” de la industria petrolera y eléctrica, defiende la necesidad de la rectoría del Estado en la industria energética, pero de manera radical, lo que se opondría al T-MEC.

Cuando Claudia Sheinbaum afirma que ella representa la continuidad y la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, lo primero que se puede pensar es que está hablando de seguir con las mismas políticas que han dado resultados desastrosos en este gobierno.

En materia de salud con la desaparición del Seguro Popular, el número de personas que no tienen atención y seguridad social aumentó de 20 a 50 millones; en el rubro de educación, la prueba PISA mostró un retroceso de al menos quince años; en seguridad, además de que el gobierno de la 4T será el periodo que romperá récord en homicidios dolosos, podría llegar a los 200 mil muertos al cierre de la administración, lo que sería el sexenio más violento de toda la historia.

Enrique Peña Nieto cerró con 156 mil en todo el sexenio; 120 mil en el de Felipe Calderón y 60 mil en el de Vicente Fox.

La violencia ha crecido, a pesar de militarizar la seguridad pública, dotar de equipo y hombres a las Fuerzas Armadas.

La consigna de “Abrazos y no balazos” ha sido un fracaso y empeora día tras día. En el discurso oficial, se han reducido los índices delictivos.

En cuanto a la desaparición de personas, de un jalón se alteraron las cifras y ahora en vez de 112 mil desaparecidos en el sexenio sólo se registran 12 mil, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

En la perspectiva de la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el proyecto del Presidente López Obrador es el más ambicioso de las últimas décadas: pretende, de manera legítima, a través del sufragio de millones de mexicanos, refrendar la permanencia en el poder y trascender su proyecto de “Transformación” para los próximos seis años por conducto de su candidata Claudia Sheinbaum, aunque reitere que se va a su quinta de Palenque, Chiapas, “La Chingada”, nombre que es del dominio público.

A juzgar por sus acciones de gobierno, AMLO sólo piensa en ganar las siguientes elecciones. Se estima que sus programas sociales y su permanente discurso de campaña, le garantizan alta popularidad. Mantener el poder gracias al “clientelismo electoral”, aunque sean pocos son los logros alcanzados.

El aumento al salario mínimo, el adecuado marketing de los programas sociales y el consecuente aumento de los ingresos en los hogares más pobres, son factores que jugarán en su favor. Sin embargo, en el balance general, los datos duros muestran saldos negativos para el gobierno de la 4T en los principales rubros de interés nacional: salud, educación, infraestructura, seguridad, entre otros.

Es cierto que el “obradorismo” ha sido un éxito en materia de comunicación política y percepción, pero ¿dónde quedó la “transformación”? En la realidad, solo en el discurso.

¿Qué se ha transformado para mejor? Quizá el mayor logro y mérito del Primer Mandatario es NO haber transformado, ni alterado, ni una coma del esquema económico “neoliberal”, incluido el obligado respeto a la función del Banco de México (Banxico), gracias a lo cual tenemos estabilidad macroeconómica, aunque en microeconomía, o sea el bolsillo de los mexicanos de a pie, los desorbitantes precios de productos básicos los están ahogando.

Innegable que tenemos un tipo de cambio estable, pero esto no es mérito gubernamental, se debe a factores externos, como el alto precio del petróleo, la consistencia en nuestras exportaciones por el T-MEC (herencia neoliberal), así como por los 60 mil millones de dólares que nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos enviarán a México este año que ya terminó, el 2023.

Aparte del rubro económico, ¿hay algún logro? Sus costosísimas y faraónicas obras: AIFA, Dos Bocas y Tren Maya han fracasado.

Un aeropuerto sin vuelos; una refinería sin un barril de gasolina y un Tren que, contra viento y marea, ya fue inaugurado.

El Ejecutivo federal no se cansa de presumir que cuenta con el 70% de aceptación, aunque las principales encuestadoras lo ubican en 58% en promedio.

Además, insiste en dos grandes “logros”: la “Revolución de las conciencias” y el apoyo con “programas sociales” a los más pobres.

¿En qué consiste la “Revolución de las conciencias”?, o acaso es una eficaz “manipulación de las conciencias”.

El propio AMLO lo reconoció públicamente en la Mañanera del 2 de febrero de 2022, al afirmar: “Con los pobres, de cada 10, podemos tener el apoyo de 9. Con la clase media-media, alta y alta, puede ser que de cada 10 tengamos el apoyo de uno”.

Añadió que “por niveles de escolaridad sucede algo similar y que entre mayor sea el grado, menos simpatía tiene su movimiento entre las personas. Podemos empatar en nivel licenciatura, pero en Maestría y en Doctorado, perdemos”.

Ante sus propias palabras, por ello no le preocupa que el número de pobres crezca. A mayor pobreza, mayor clientela electoral. Esto también explicaría su desprecio a la diplomacia, la educación, la salud, la ciencia, el INE y la democracia, la justa impartición de la justicia y el combate real a la impunidad y corrupción.

Quizá como lo afirma Sheinbaum, López Obrador habría sido el mejor presidente en la historia reciente de México, salvo por acciones y decisiones políticas que tomó y que dejan saldos negativos al país, tales como: La cancelación de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que estaba construyéndose en Texcoco, que garantizaba ser un factor clave para el crecimiento y el desarrollo nacional y el primer Hub aeronáutico de Latinoamérica; los gastos excesivos en acciones propagandistas y populistas como la revocación de mandato y la consulta para juzgar a expresidentes; sus dislates en diplomacia, como el conato de rompimiento de relaciones con España, Panamá y Estados Unidos, como cuando pidió derribar la Estatua de la Libertad, no felicitar a Biden y su sometimiento a Trump.

Quizá habría alcanzado a ser un regular presidente, a no ser por atentar contra nuestro régimen democrático constitucional al pretender destruir al INE, al TEPJF y controlar el Poder Judicial; su desprecio por la ley y la Carta Magna con su consabida frase “No me vengan con que la ley es la ley” y su afán por destruir o al menos controlar los organismos autónomos constitucionales, como el INAI, Cofece, CNDH, Coneval.

Ante los resultados y las promesas no cumplidas, claro que no será el mejor expresidente, porque lejos de combatir la corrupción la alentó y toleró en sus círculos más cercanos; porque tampoco mejoró la impartición de justicia, al contrario, utilizó a la FGR para perseguir a sus enemigos políticos, por ejemplo, ahí están Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y Rosario Robles; porque ha premiado a los gobernadores priístas que le entregaron sus plazas; por destruir el sistema de salud y no poner en marcha otro mejor -fracasó el Insabi- y su última ocurrencia de la Megafarmacia, que será costosa y destinada al fracaso, según opinan los especialistas; por su desprecio a la ciencia, sus ataques a las universidades ,incluida la UNAM; por su falta de solidaridad con los acapulqueños; por su reiterada política de “abrazos y no balazos” que deja masacres de inocentes; por su falta de interés en la educación y el retroceso, que al menos tardaremos quince años en recuperar; porque tendrá el menor crecimiento económico de los últimos 30 años, en promedio el 0.5% anual; porque no cumplió su palabra de no robar, no mentir y no traicionar… por todo lo anterior, y ante los datos duros en la realidad que vive a diario el país, claro que AMLO no será el mejor expresidente, pues ¿cuál “Transformación”?

Es esa la continuidad de la “transformación” que nos ofrece la candidata morenista. Si llega a la Presidencia, serán esas las políticas de la continuidad o se agravarán con la puesta en marcha del plan “C” -si fuera el caso-, entonces sí nos lleva la “Sheinbada”.

El reto es enorme y único en la historia reciente de México: O nos sumergimos en los peligros de perder nuestro régimen democrático constitucional, o buscamos otra opción por el bien de nuestros hijos.

O bien nos llenamos de esperanza, con la certeza de que podríamos tener una gran lider, con capacidad de sacar al país de la crisis y reencausarlo por la via del bienestar y la justicia social.

Hay 30 millones -o menos- de mexicanos que creen en el Presidente AMLO, otros 30 millones que no están de acuerdo con su mandato, otros 30 millones que hasta el momento son indiferentes, son los que no votan.

En 2024, México se juega su futuro. ¿Quién querrá que nos gobierne: una populista, que en su afán de conservar el poder es capaz de las peores mentiras al defender lo indefendible, la “Transformación”?

Nadie desea el deterioro de su estatus, sin libertad democrática y con más bajos niveles de vida en lo económico, educativo, salud, científico-tecnológico, social y cultural.

El destino de México está en nosotros los mexicanos, quienes con nuestro voto decidiremos un cambio de jugada en la vida política del país o nos carga la chingada, una palabra ya aceptada en la Real Academia Española.

SE VA A “LA CHINGADA”

El Primer Mandatario confirmó lo que siempre ha reiterado: Terminando su mandato se retira de la política y se va a descansar a quinta “La Chingada”, localizada en Palenque, Chiapas.

Resulta que el youtuber Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”, fue rechazado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le propuso una partida de dominó, el próximo año cuando termine su periodo en la Presidencia de México.

En la Mañanera del pasado miércoles 27 de diciembre en Palacio Nacional, “Lord Molécula” le recordó a López Obrador que en el primer año de su gobierno le regaló un dominó de “The Beatles”, para luego proponerle una partida de ese juego en su quinta “La Chingada”, lugar en donde residirá tras entregar la banda presidencial.

“En diciembre es el mes de año en que se hace posible lo imposible […] mi pregunta sería, tal como Adolfo Ruiz Cortines le permitió a su compadre jugar dominó con él: ¿Me permitiría ahora en su retiro, allá en Palenque, echarme una manita de dominó?”, dijo “Lord Molécula”.

“Una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo y no voy a atender a nadie, siempre voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación, más que la familiar, y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política”, expresó López Obrador.

Como en otras ocasiones, el Presidente reiteró que no aceptará invitaciones nacionales ni en el extranjero y que no participará en actos políticos ni sociales luego de que se retire.

Al señalar que no saldrá de su quinta “La Chingada”, López Obrador dijo que se llevará “una bibliografía amplia para no andar en bibliotecas, ni en hemerotecas, ni en librerías, en estos tiempos estoy reuniendo los textos que necesito para mi investigación que me va a llevar tres, cuatro años”.

También contó a detalle lo que hará luego de retirarse de la vida pública: “Mi rutina será levantarme temprano y caminar 5 kilómetros y luego al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más cortas y a sentarme dos horas.

“Camino, me tomo un café o un pozol y me vuelvo a sentar hasta la una o una y media, que es la hora de la comida, caminar y luego a sentarme, a trabajar ocho horas y escribir”, señaló.

“Y así, desde luego cuando hablo de caminar es ir viendo los árboles, el maculi, la ceiba, ver si no tiene pudrición la guanábana, escuchar a los pájaros, las guacamayas, a ver si tengo suerte que se poden en las copas de los árboles. Contemplar los verdes, para qué quiero más vida política si ahí los verdes se amotinan”, declaró.

Un día después, el Ejecutivo federal ofreció disculpas a Carlos Pozos, expresando que “él es una gente muy decente que de ninguna manera puedo ofender, siempre se ha portado muy bien, lo estimo”.

“Le tuve que contestar de esa forma porque en realidad me voy a retirar, y no va a ser una simulación. Me voy a jubilar y ya no voy a participar en nada, y si recibo a un amigo, tengo que recibir a otro y otro”, agrega.

“Él es una persona de primera, de buenos sentimientos, bien intencionado y le mando un abrazo”, agregó.

Ante esto, “Lord Molécula” agradeció las palabras del Primer Mandatario.

“Agradezco sinceramente al Presidente López Obrador las palabras y conceptos que durante la conferencia Mañanera de hoy dedicó a su servidor”, expresó el youtuber en redes sociales.

***Académico y consultor.